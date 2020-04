A man crosses a street against the backdrop of One World Trade Centre at dusk in New York (Wong Maye-E/AP)

The near-empty streets of New York have been captured by a photographer chronicling how the coronavirus lockdown has changed the city.

The familiar landmarks and well-trodden streets appear to have been thrown off kilter by an invisible adversary.

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(/Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (/Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

(Wong Maye-E/AP)

Whatsapp (Wong Maye-E/AP)

PA Media