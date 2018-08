Have you ever woken up in the middle of the night with a sudden realisation, sat up and blurted that realisation aloud?

Have you ever woken up in the middle of the night with a sudden realisation, sat up and blurted that realisation aloud?

8 hilarious realisations illustrated by a meme that wakes you up in the night

Perhaps not, but there’s a new meme that does just that and the revelations the little character has been experiencing for clever Twitter users are a thing of beauty – here are eight of the finest.

1. Beyonce didn’t grammar right.

zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



∧_∧ beyonce says

( ・ω・) “question: tell me what

_| ⊃/(___ you think about

/ └-(____/ me” but it’s a

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ command



zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ — miel (@miel) August 6, 2018

2. Memes can be wholesome.

zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



∧_∧ No one will ever truly

( ・ω・) love me if I don’t

_| ⊃/(___ love myself

/ └-(____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ — Sarah Schauer (@SJSchauer) August 6, 2018

3. Memes can be literal.

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



∧_∧ i love doing sit-ups

( ・ω・) in bed

_| ⊃/(___

/ └-(____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



<⌒/ヽ-、___

/<_/____ — goth turtle (@dubstep4dads) August 6, 2018

4. Films are fascinating.

zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



∧_∧ step brothers and the

( ・ω・) parent trap have

_| ⊃/(___ opposite plots

/ └-(____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ — viking (@NOTVIKING) August 6, 2018

5. Nothing gets in the way of sleep

10:30 PM

zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1:30 AM

wait

∧_∧this is not my bed

( ・ω・)

_| ⊃/(___

/ └-(____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

1:31 AM

zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ — Tinker Elle (@elle91) August 6, 2018

6. Foods and animals have strange parallels.

zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



∧_∧ Spaghetti is vegan snakes

( ・ω・)

_| ⊃/(___

/ └-(____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/ — Michael 🕶 (@Home_Halfway) August 6, 2018

7. The Emperor’s New Groove is perfect for referencing in this format.

zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



∧_ ∧

( ・ω・) The peasant at the

_| ⊃/(___ diner...

/ └-(____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

...he didn’t pay his check.



zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/ — Jake (@jakeyorgason) August 6, 2018

8. Memes imitate real life too.

zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



∧_∧ I forgot to clock out at

( ・ω・) work

_| ⊃/(___

/ └-(____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



zzz

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ — Ali Darissa 🤡 (@Alidarissa32) August 6, 2018

Press Association