This year’s Emmys were starkly different from previous ceremonies due to the coronavirus pandemic (ABC/PA)

The 72nd Primetime Emmy Awards were unlike any of the previous 71.

The coronavirus pandemic forced producers to completely re-imagine the biggest night in US TV.

Among the casualties of the first Covid-19 Emmys were the red carpet and star-studded audience, with host Jimmy Kimmel anchoring proceedings from a nearly empty Staples Centre in downtown Los Angeles.

Winners appeared via video-feed. Here are some of the best pictures from the ceremony:

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close randall park(ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp randall park(ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close DAMON LINDELOF (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp DAMON LINDELOF (ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

Expand Close (ABC/PA) ABC / Facebook

Twitter

Email

Whatsapp (ABC/PA)

PA Media