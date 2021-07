T2G notice board

Great swing: A golfer slams a drive down the middle

GENTS

ADARE MANOR – E Shanahan (10) 41, J Alfred (5) 40, M O’Riordan (6) 39. Gross: C Hall 38.

ARKLOW – E Ryan (19) 38, C Roach (21) 38, S Redmond (19) 37. Medal: P Tracey (28) 65, F Byrne (14) 71, C Fennell (11) 71, B Alwood (26) 73. Gross: G Doyle 79. 2nd 9: C Harris (7) 37.Seniors: P Dooley (19) 38, J Bermingham (28) 38. Cl 1: D Maher (12) 37. Cl 2: T Dunne (12) 38. Cl 3: G Bell (15) 34.

ATHLONE – AWGS Society: P Ryan 38. Cl 1: J Costello 35. Cl 2: E Moloney 32. Cl 3: T Dolan 31. Cl 4: R Tierney 27. Singles: P Kenny (39) 64, J Ryan (23) 66, T Dolan (23) 66, K Martin (23) 67. Gross: P O’Connor 74.

BALBRIGGAN – J McConnell P Cox & B Kenna 57, M McInerney S O’Connor & P Phillips 60.

BALCARRICK - G O’Toole (27) 40. Cl 1: T Kellet (12 Clontarf) 38. Cl 2: D Cranston (17) 39. Cl : D Franklin (25) 38. Peter Dunne Trophy: B Henvey (18) 43. Cl 1: L Daly (10) 35. Cl 2: F Walsh (13) 34. Cl 3: C O’Sullivan (35) 41. Open: S Harvey (18) 37.

BALLINA – M Forbes 63, A Griffin 63, B O’Malley 62, D Murray 64. Gross: R Dervin 77.

BALLYBUNION – Brosnan Memorial Medal 2: M Dee (8) 72, S Galvin (3) 73, B O’Leary (16) 74. Gross: R Cross 79. Cl 1: A Walsh (4) 75. Cl 2: P Morkan (10) 76. Cl 3: C P Byrne (17) 76. Fri Mixed: M Culhane (25) K Culhane (11) M Madigan (36) & S Madigan (26) 45, M F O’Connor (18) M O’Connor (31) M O’Halloran (28) & J Joy (18) 46, S Kettler (8) B Mehigan (34) E Kettler (19) & R Mehigan (9) 47. Seniors: M P O’Farrell (25) 42, L Allman (20) 42, H Costello (15) 39, T Houlihan (20) 38, M Tangney (21) 38, F Whelan (23) 37, J O’Connor (10) 36.

BALLYLIFFIN – Sun: S Bridge (9) 43, J Ruddy (28) 41, S O’Connor (42) 40, D Kemmy (7) 39. Gross: B Devlin 38. 2nd 9: P Toland (29) 23. Sat: F Dillon (10) 38, C Fagan (14) 37, N Kemmy (13) 36, B McLaughlin (15) 36. Gross: K Quigg 35. Open: J Walker (37) 41, K Devlin (23) 39, K Farren (19) 39, S Gordon (18) 37. Gross: M Thallon 28. Vis: K Walton 37.

BEARNA – T Conneely (25) 4up, J O’Reilly (20) 2up, B Davis (24) 1up. Cl 1: C Hanbury (12) even. Cl 2: G Davies (17) 1dn. Cl 3: M Gavin (22) even.

BEAVERSTOWN – Professional’s (Gavin Byrne) Prize to Men: A Dunne (13) 41, D Kelly (18) 41, H McGovern (13) 40, N Coyle (18) 40, B Langton (6) 40, N Lynch (36) 39, B Drain (27) 39, K Byrne (15) 39. Mon: F Jordan (27) 42, M Fitzpatrick (25) 42, P Ward (21) 40, J Dawson (19) 40.

BEECH PARK – Sat: E Burke (22) 49. Cl 1: K Hughes (10) 38, K Gregory (9) 37. Cl 2: P Kenny (17) 40, J McNevin (15) 40. Cl 3: A Roe (18) 43, F O’Grady (18) 39. Cl 4: D Lynch (25) 43, R O’Shea (24) 41, T Carty (33) 41. Sun: D Smith (15) 41, M Lynch (10) 39, D Goldrick (11) 39, M Allen (13) 39, S Flynn (20) 39.

BIRR – Lady Captains (Maura Flannery) Prize to Gents: J Carroll 68, P Horan 68, S Doorley 69. Gross: A Murtagh 71. 18h: D Hoctor 39, D Mullins 38, S Moylan 36. Seniors: J Molloy F Kenny & P Bennet 50, M Guinan E Nevin & C McGarry 53.

BLAINROE – WHS Scott Trophy: R Griffey (22) 40, S O’Neill (24) 40, J Bermingham (11) 38, T Byrne (22) 38. Gross: J Hughes 34.

BUNCLODY – PGA Tankard: M Healy (9) 40, N Frazer (14) 40, W Ruttle (16) 39, M Ivory (15) 37, E Roche (9) 37. Gross: A Lyons 33. Medal: D Connolly (22) 66, A Lyons (6) 66, C Balfe (10) 67, K Kennedy (8) 68, A McCarthy (12) 69. Gross: A Harrington 75.

CAHIR PARK – Cl 1: C O’Driscoll (5) 39. Cl 2: E Cahill (14) 40. Cl 3: J Burnett (19) 38.

CALLAN – P Cunningham (24) 64. Cl 1: S Lyster (5) 66. Gross: R Holden 71. Cl 2: M Kealy (14) 66. Cl 3: J Murdock (40) 67.

CARRICK ON SUIR = P Kenny (17) 41, J S Walsh (8) 41, K Walsh (9) 39, A Phelan (11) 38. Sat: M Walsh (14) 40, F Bourke (23) 39. Vis: T Kavanagh (9) 29. Tues 9h: A McGrath (7) 24, G O’Halloran (5) 22, N Cashin (7) 21. White Tees: J Cooney (9) 21, N Phelan (9).

CASTLEKNOCK – Vice Captains (Jim Reynolds) Prize: F Smith 42, M Walsh 40, P Spring 40. Cl 1: J O’Reilly 37, A Walsh 37, P Flanagan 36. Cl 2: N O’Shaughnessy 40, D Kenny 40, M Holbrook 37. Cl 3: C Moffett 40, P Dunne 39, J J O’Mahony 38. Sun Cl 1: N O’Kane 40, T Maher 37, N Henry 37. Cl 2: O McGowan 39, T Lee 39, M Bradwell 38. Cl 3:D Fleming 40, J Fajou 39, K Sullivan 39.

CASTLEWARDEN – P O’Connor (6 Galway Bay) 42, B Tighe (28 Castlewarden) 41, P Biggs (21 C’warden) 40. Gross: K Robinson 39. Fourball qualifier: L Carroll (13) & T Fitzpatrick (26) (C’warden) 44, J Martin (9) & D McDonagh (12 C’warden) 43. All 40 and better and some 39s. Medal: T Sexton (19) 65, N Galvin (14) 70, S Smith (26) 70. Gross: A Bagnall 76. Cl 1: E Fitzgerald (10) 71. Cl 2: T Glennane (13) 73. Cl 3: E Deans (16) 72. Cl 4: J Fleming (27) 72. Seniors: J Kavanagh (30) 34.

CLAREMORRIS – F Parslow 44. Cl 1: E Prendergast 35. Cl 2: M Monahan 40. Cl 3: E Monaghan 43. Cl 4: B Hynes 41. Cl 5: P Mannion 39. AM AM: F Mullen J Kelly N Mullen & J Mullen 101, M Gallagher C Sheridan J Concannon & P Garvey 99, N Morley P Connaughton T Griffin & L O’Connell 98. Ladies: C Rush L Grant H Grant & C Mannion 93. 9h: S Daly M Hennelly P Moran & J Mullen 51, F Mullen G Mullen J Mullen & J Kelly 49. 9h Wednesday: Y Oldham E Mulderrig C O’Connell & P Flately.

CLONTARF – P Oonan (20) 41, J Holden (19) 41, F Kellett (10) 40, T Ecock (11) 38, C G O’Brien (8) 38, B Traynor 23.

CONNEMARA – Lady Captains (Evelyn King) Prize: P J Brennan (24) 66, J Healy (25) 70, S Heanue (26) 71, O McDonnell (20) 71. Wed: J Hehir (4) 39, E Cloonan (18) 38, M MacDonnell (25) 38. Gross: T J O’Reilly 32.

CO. SLIGO – Sat: N Niemeyer (20) 39, D Cronin (6) 39, J Flood (24) 38, R Kelly (10) 38, T Higgins (18) 37, P McGuire (14) 37. League: M Kelly (14) & K Staed (11) 8up, D O’Brien (7) & Ny Jung (10) 8up, K Flanagan (4) & C Longworth (8) 7up, A Fletcher (24) & P Maguire (13) 7up, S Clifford (9) & B Kilcoyne (13) 7up.

CO. TIPPERARY – D Fitzgerald (17) D O’Sullivan (24) A Fitzgerald (28) & A O’Sullivan (40) 121, J McCormack (12) J O’Dwyer (14) S O’Meara (18) & C Barrett (18) 114, A Horgan (7) N Horgan (10) V Mackey (35) & L Horgan (35) 113. Seniors: J Tracey J Kinsella D Ryan & D Morrissey 43, P J Maher C Gaffney D Ryan & M Slattery 47, G Maher T Kennedy L Jones & N McGuire 48. Juniors: C Hyde, E White, A White.

DONEGAL – M McGarvey 37, M Walker 37, L Donnellan 36, K Sinclair 35. Gross: S Meehan 28.

DOOKS – K O’Hara (29) 44, E Cogan (13) 43, J S O’Connor (21) 39, R Kennedy (9) 38, G Doherty (18) 37, E Foley (15) 36. Gross: E Deniels 36. Over 65s: T Pickersgill (27) 36. 1st 9: S Roche (16) 22. 2nd 9: G O’Reilly (8) 21. Sat & Sun: P White (25) 40, N O’Connor (8) 39, J Hickie (8) 38, T O’Connor (22) 38, D George (13) 37, S Coughlan (13) 37. Gross: J Kennedy 34. Over 65s: P L O’Riordan (23) 34. 1st 9: C O’Callaghan (19) 22. 2nd 9: V Griffin (23) 22.

DOUGLAS – Father & Son: D Maguire & S Maguire 46, J P Hughes & D Hughes 46, T Martin & T Hill 45, F Hurley & C Hurley 45, D O’Sullivan & D O’Sullivan 44. Rumble: C Maguire S Maguire & K Harrington 63, T O’Connor F Irwin & G Warde 63, F Lynch K Sugrue & F Sheehan 61. Wed: T Lester & S McCarthy 49, K O’Donovan & S Birmingham 46, M Coughlan & S Kennedy 46, P Carey & E Carey 46. Fri: B O’Callaghan R Caverly B Treacy & B Monaghan 93, J Moran T Duggan H McCarthy & P O’Mahoney 93. Sat: C Forde 39, F Dorgan 39, S Keane 39. Gross: K O’Donoghue 35. Cl 1: B Olden 36, B Geaney 36. Cl 2: F J O’Donoghue 36, J Maher 35. Cl 3: A O’Shea 35, J O’Donnell 34. John Scanlan Memorial Blue: P Walsh 66, G Lonergan 67, D Dillon 68. Gross: A McSweeney 72. Cl 1: D J O’Sullivan 71, S Freeman 72. Cl 2: S McCarthy 71, J P Ryan 72. Cl 3: S Sullivan 72, K T O’Sullivan 73.

DUN LAOGHAIRE – Medal 2: A Fraser 69, N Barton 70. Cl 1: D Finlay 71, J McGrath 71, R Berkeley 72. Cl 2: D A Finucane 72, J C McGrath 73, B O’Connor 73. Cl 3: J Robinson 70, C Dolan 71, G Keating 72. Cl 4: G Owens 71, R Giblin 73, F McKeown 74. Day 2, Club Championship (St Patricks Cup) qualifying – all scores to 74 qualify except for Robin Sykes, D Stephens, G Burke & N Furlong Jnr.

DUNDALK – Leslie Walkers Professional Prize: J Rowland (18) 40, L Egan (Juvenile) (13) 41. Gross: S Reidy 38. Veteran: L Hanratty (28) 37. Cl 1: G Carroll (9) 40, D Cahill (10) 38, P Coburn (8) 38. Cl 2: E McEneaney (17) 40, T O’Connell (17) 37, F Duffy (17) 37. Cl 3: M Begley (23) 40, L Curtin (21) 39, S Duffy (22) 39.

DUNGARVAN – Captain’s Prize: A Purcell (21) 138, D Cleary (17) 139, D J Kiely (28) 140, D Treen (27) 142, B Morrissey Jnr (7) 142. Gross: J O’Riordan 147, J Reynolds 148. Nett 1st 18: C Foley (24) 68. 2nd 18: T Brady (17) 70. Gross 1st 18: D Buckley 75, 2nd 18: P Murphy 77. Cl 1: P Kennedy (5) 152 Cl 2: D O’Neill (7) 143. Cl 3: E Murphy (16) 144. Cl 4: P Power (25) 148. Past Captain: M O’Mahony (17) 147. Guest: B Fives (3). Lady: B Lynch (29) 71. Captains Scramble 1st 9: D Hayes A Purcell B Hayes & A Murray, F O’Donoghue V Hayes M Carthy & P Davis. 2nd 9: A Troy T Hayes M Gildea & S Freyne, M Curran J O’Mahoney S O’Neill & D Hackett.

EDENDERRY – Vice Captains (Sean Murray) Prize: P J Carew (14) 41, S Lehane (15) 40. Gross: C Farrell 39. Cl 1: D Quinn (7) 39. Cl 2: M O’Brien (13) 39. Cl 3: G Davis (25) 40. 2nd 9: M Rushe (18) 24. Mid week: B Fayne (21) 44. Seniors 9h: D Walsh N Comerford A O’Grady M Walsh 44. Junior 9h: C Hurst (29) 30, D Walsh (29) 21. Scramble: O Goulding G Meehan & R Coyne 24.

ENNISCORTHY – L Ronan (6) 66, T Cummins (19) 67, M Sherlock (27) 67, B Wickham (24) 68, P Murphy (8) 71. Gross: J Rackard 69. Mon: D Lyons (13) 41, M Shiel (23) 40, P Creedon (23) 40, P Connolly (8) 38. Midweek Singles: D Murphy (9) 22. Cl 1: C Hogg (3) 21. Cl 2: B Hammel (6) 19. Cl 3: B Bolger (7) 19. Cl 4: B Newe (9) 20.

EUROPEAN CLUB – K McKeon (11) 36, K Mullen (19) 35, F Garland (21) 33, K O’Sullivan (25) 33, D Downes (15) 33. Open Seniors, every Tuesday. Open Singles, every Thursday. Timesheets at 0404 47415.

FERMOY – Minor Scratch Cup: J Murphy 82, C O’Brien 85, D Chambers 86. Nett: P Sweeney (34) 67. S’ford: D Barry (24) 41, D O’Farrell (8) 40, G O’Callaghan (8) 39, B Lyons (16) 39. Sun: J Lawlor (14) 40, P Murphy (10) 39, B K O’Callaghan (15) 37. Wed: B Carey (9) 38, A Aherne (7) 37, H Wall (6 East Cork) 37.

GALWAY BAY – M Scanlon (16) 41, P McCrossan (20) 38, A Hiney (16) 38, N Coffey (20) 38, J Gilbert (12) 38, M Melody (13) 37. Gross: J McLynn 34, C Cunningham 34. Cl 1: P Glynn (4) 36, R Fleming (9) 36. Cl 2: G Kearney (16) 36, P Muldoon (16) 36. Cl 3: J Gough (23) 36, T Joyce (24) 35.

GOLD COAST – T Power (23 Dungarvan) 44, N Connors (20) 42, T Casey (24) 42, D O’Driscoll (28) 41. Fri: C Hayes (24) 39, S McGrath (19) 38. Gross: D Murphy (Carlow) 31. Sat: F Murphy (15) 39, R O’Ceallaigh (23) 39. Gross: N Dermody 33. Sat: J Higgings (9 Fermoy) 38. Vice Captains Prize: C O’Brien (10) 37, D Kiely (12) 36, C Clancy (8) 34, B O’Connor (13) 34. Gross: D Henley 33.

HEADFORT – C McMahon (10) 39, S Tobin (-2) 38, J Curtis (13) 37, Z Reilly (16) 37. Gross: E Shipp 75.

HERMITAGE – Juniors: C Lyons (18) 38, P Monaghan (21) 38.

HIGHFIELD – Medal: M Connolly 65, L Nolan 65, S Lewis 65, A Glynn 65, J Phelan 68, B Gaynor 68, A Crinnigan 68, B Cassidy 69, J Hickey 69, L Farrell 69. Midweek Open: M Merrigan (25) 40, A Gallagher (21) 39, P Kelly (16) 38, K Tanaka (16) 36, M Lohan (26) 36, R Cusack (19) 34. Div 3: E Woods (17) 30. Div 4: A Richards (21) 33, P Duggan (21) 32, G Syme (20) 32, T Checkley (20) 30, M Higgins (25) 29, T Norris (21) 25.

KENMARE – Autumn Gold: T E O’Sullivan 21. Classic: M O’Connor (25) C A O’Sullivan (15) & M A O’Sullivan (12) 85. Mixed: H Bons (5) C Vaughan (13) & A Clifford (26) 78.

KILLINEY – O Sexton 42. Cl 1: K Bardon 40, B MacManus 39. Cl 2: J Neville 40, D Allen 39. Cl 3: R Temperley 37, J McCarthy 35. Tues: B McCarthy (3) I McCarthy (20) R McCarthy (4 Elm Park) & M McCarthy (12 Blainroe) 59, D O’Shaughnessy (10) F McFadden (10 Druids Glen) A Doran (11) & P Fitzgerald (9) 56, C Lyons (12) N Tinney (4) J Burke (8) & G O’Connor (6) 55.

KILRUSH – M J King (29) 45, N Kilkenny (22) 43, M F Ryan (12) 43. Cl 1: P Brennan (10) 41. Cl 2: J Daly (16) 41. Cl 3: M McNamara (26) 42. Sat: B O’Reilly (18) 38, C O’Mahoney (22) 38.

LAYTOWN & BETTYSTOWN – G Leahy (9) 65, E Bradley (12) 65, K Maypother (10) 65, K Mongan (8) 66. Gross: J McGinn 69. Club Foursomes qualifier: G Harrison & H Crilly 70, D Healy & V Smith 71, J Black & S Black 72. Wed: G O’Keeffe (14) 45, S Watson (17) 42, K Hannigan (15) 42, H Crilly (18) 41. Gross: A Collins 39. S’ford: A O’Connell (24) 40.

LEE VALLEY – T Stapleton & J O Mulcare 50, G O’Connell & J Kavanagh 48, D Ryan & L Lowney 46. Sun: T O’Driscoll (24) 41, W Fouhy (9) 40, M McGrath (16) 28. Tues: M O’Sullivan (24) 43, J Barrett (12) 41, B Quinlan (19) 40. Thurs: M McGrath (7) 25, M O’Leary (7 21, M Hackett (5) 20. Mon: S O’Riordan (30 Macroom) 39, R McSweeney (10) 38, P White (11) 38.

LIMERICK – Junior Boys: L Carey 43, L Scully 42, L Novakovic 41, M Duggan 41, L Talbot 38. Medal: M Costello 66, P O’Brien 68, S Carroll 68, C MacNamara 69, D Ryan 69. Singles: M Hayes 39, J Mulcair 38, I Doherty 37, G Graham 37, J Clery 36. Juniors: F O’Kelly 42, D Magee 42, C Blake 41, C Cawley 40, C Collins 40. Singles: R Tucker 41, M Hayes 41, M Dore 40, L Carroll 39, B Walsh 39. Presidents (John Tucker) Prize: J A Collins 42, L Noonan 40, R Mulvihill 40, M Kemmy 39, G Vaughan 38. Sat: M Sinnott 41, M Galligan 41, R Meehan 40, B Kennedy 39, K O’Shea 39.

LISHEEN SPRINGS – C Finn & J Young 46, M Basquel & U Kennedy 45, K Dobson & D Conroy 45, T Meagher & P Malone 44. Mon: P Cullen (17) 40. Cl 1: D Caffrey (9) 37, A O’Reilly (7) 36. Cl 2: C O’Hara (19) 40, C Byrne (19) 40. Cl 3: K Hanamy (23) 40, M Daly (22 Stackstown) 40. Wed 9h: J McCarthy (4) 21. Wed Yellow Cl 1: B Bowe (14) 40, J O’Brien (15) 39, M O’Connor (20) 35. Cl 2: T Allen (22) 43, N Norman (27) 43, G Byrne (25) 39. Wed White: J Higgins (11) 46. Cl 1: C McAleavey (10) 42, T Walsh (13) 42. Cl 2: M Murray (14) 42, G Moran (19) 39. Cl 3: E Mitchell (23) 40, D Hickey (25) 38. Sat: G Sellars (13) 6up, P Hartigan (22) 5up. Cl 1: J Byrne (13) 1up, B O’Riordan (12) 1up. Cl 2: G Moran (18) 3up, S McCaffrey (18) 3up. Cl 3: B O’Toole (27) 2up, R Fox (29) 1dn.

LOUGHREA – D Starkey (22) 63, A Noone (14) 64, P Glynn (11) 64. Gross: J Reddin 74. Cl 1: A Curley (9) 68. Cl 2: D Craven (14) 66. Cl 3: M Hynes (34) 66.

MILLICENT – Junior 9h: B Cronolly (23) 23. Cl 1: L Curley (5) 21. Cl 2: C Doran (15) 20.

MOATE – E Hughes (10) 41. Cl 1: S Flanagan (6) 38. Cl 2: P Fogarty (10) 39. Cl 3: N Curtis (16) 41. Cl 4: B Magee (23) 40. Ladies: C Varley (41) 43. 13h: R Beattie (28) 31, A Dunne (19) 29. Thurs: P Dowling (31 Corballis) 42, A Dunne (19) 41, D Mullen (10 Esker Hills) 40. Gross: S McEnery (Mt. Temple) 32.

MOUNTRATH – E Maher (7) 40, D Scully (9) 39, J Delaney (28) 39. 18h: P Coleman (23) 40. Open: P Dunphy (10) M Buggie (28) & K Dunphy (23) 99, D O’Donoghue (15) C Dunne (30) & T Sinnott (34) 96, V Hogan (27) T Conroy (24) & J O’Connor (21) 96.

MUSKERRY – J Quinn (24) 43, D Walsh (12) 42, J P O’Donovan (29) 41. Medal: D Larkin 65. Cl 1: P Linehan 67, A O’Shea 69, A O’Connell 69. Cl 2: S Sadler 66, M Connery 70, C Buckley Barry 70. Cl 3: T Murphy 70, M Aherne 70, D Barry 72. Sun: J Hurley (8) 42, D Lucey (10) 40, B Lane (2) 40, S Sadler (10) 39.

NAAS – Odlum Cup Singles M’play qualifier: S Archbold (22) 43, P McCabe (14) 42, P Ludden (24) 42. Gross: B Homes 40. Cl 1: M Hoctor (10) 40. Cl 2: N Murray (13) 41. Cl 3: A Garvin (15) 40. Cl 4: F Murphy (28) 41.

NEWBRIDGE – J Smith (19) 41. Cl 1: D Flood (7) 39. Cl 2: O McGuinness (11) 38. Cl 3: N O’Connor (20) 39. Cl 4: L Devine (25) 35. Cl 5: M Cardiff (54) 40. Gross: K Smyth 37. Juvenile: C Taaffe (20) 41.

NEWLANDS – J Fitzgerald & D Ferris 7up. Invitation: C Coleman & D Kelly 50.

RING OF KERRY – S Stauch (10) 39, P Fitzgibbon (8) 37, S Keating (20) 37.

ROSCOMMON – D Smyth 44, P Hoare 44, T Murray 42. Gross: M Costello 38. Wed: C Coyle 43, A Lawlor 42, L Casey 41.

ROSCREA – A Shanahan (11) 43, D McCorduck (26) 40, S Egan (24) 40. Wed: D Fitzpatrick (8) 43, P Cantwell (30) 41, S Rowland (14) 41, M Kiely (26) 40. 12h Summer Festival: A Shanahan (11) 30. Cl 1: K O’Connor (11) 28. Cl 2: B Wright (16) 29. Cl 3: L Loughnane (20) 28.

ROSS – K O’Callaghan (10) 38, J Ivory (23) 37, T Horan (18) 36, D Ashe O’Neill (26) 35. Mixed 10h: I O’Sullivan M Looney J Casey & C Shanahan.

ROUNDWOOD – Medal: P Mason 73, M Cahill 73, A Martin 74.

ROYAL TARA – Medal: N McMahon (36) 63. Cl 1: N Watts (7) 69, A Maloney (10) 70, A Keane (11) 70. Cl 2: G Powderly (16) 67, A Archbold (17) 69, B Carlton (15) 71. Cl 3: E Grattan (19) 63, C Kenny (28) 66, S Byrne (19) 68. Gross: A Duffy 71. Sat: B Conroy (22) 44, S Kane (23) 42. Cl 1: D Carberry (9) 42. Cl 2L: D Bedford (15) 40. Cl 3: M Harlin (20) 42. Gross: G Toher 75. Thurs: B Sheridan (8) 41, C McGrath (18) 40, M McCormack (15) 40, H Jones (25) 39.

SEAPOINT – M McEvoy, D McCaul, B MacFadden. Cl 1: E McGuinness. Cl 2: H Brett. Cl 3: D Murphy. Chairmans Prize: C Branigan, A Harding. Gents Gross: D Keating. Ladies Gross: M Wiseman. G Thornton, M Callaghan, R Matthews, M McKenna, M Monaghan, C McDonnell.

SLADE VALLEY – Bunnies 9h: B Foy 18. Sun: P Quinn (18) 45. Cl 1: M Kavanagh (8) 39. Cl 2: D Kennedy (15) 38. Cl 3: M Rooney (21) 39. Cl 4: N Morgan (26) 37. Fagan Memorial Trophy: C Colclough (18) 38, P Fox (14) 38. Cl 1: E Loughlin (10) 35. Cl 2: M Plant (15) 36. Cl 3: F Courtney (20) 37. Cl 4: V Kenny (29) 36. Wed: D Crowley (23) 42, W Herlihy (23) 42, P Byrne (21) 4-0.

STACKSTOWN – PGA Tankard: B King (20) 32, P Neary (17) 42. Cl 1: P O’Mahony (10) 41, D Walsh (8) 41. Cl 2: T Smith (15) 40, F Mairtin (17) 39. Cl 3: M Joyce (18) 40, L McEvitt (21) 39. Cl 4: D Corrigan (24) 40, J Burke (23) 40. Wed: E O’Connor (30) 43, M Beshoff (26) 43, M Coughlan (25) 41, S Moorhead (11) 40, A Keane (16) 40, M Kennedy (12) 39, B O’Mahony (12) 39.

TRAMORE – P Kelly (24) E Pollard (21) 29, S Kiely (16) & J K Power (20) 29, C Fitzgerald (5) & J McCarthy (22) 28. Long H’cap: J McDonald (21) 31, T O’Riordan (36) 29, R Dooly (26) 27. Seniors: A O’Callaghan (16 Faithlegg) 43, M Maher (28 Courtown) 43, A Clearkin (36) 43. Open: P Kelly (25) 41, M Arnold (18) 41, C Watt (7) 40. Gross: D Spillane 34. 2nd 9: B Solan (20) 22. Vis: H McGrath (22) 40. Baron Fleming Cup: K Geary (10) 69, N Trainor (28) 70, N Brophy (23) 70. Gross: P Flynn 72. 2nd 9: R Keighery (5) 33.

TUAM – T Coen (29) 39, J Bodkin (8) 38, M Brannelly (21) 37. Gross: J Burke 27.

TULLAMORE – C Munnelly (12) 40, C Mullins (13) 39, P Redmond (22) 37. Mon: J Egan Whitehall (19) 36, C Hogan (9) 34.

WATERFORD – K Power (11) 20, N Forristal (9) 20, J Finnegan (10) 19. Wed: T Tracey (3) & D O’Brien (17) 26, J Kavanagh (6) & M Dollard (15) 26, T King (17) & J P Phelan (27) 26. Fri: F Phelan (6) & J Phelan (14) 25, M Oates (20) & P Keane (7) 25, M O’Shea (12) & R Barry (6) 25. Sat & Sun: D Coady (22) 41, J Byrne (7) 40, N Forristal (16) 40, J Greene (23) 40, N O’Regan (11) 39. Gross: K Tracey 70. Cl 1: J Duffin Walsh (8) 36. Cl 2: N Power (16) 38. Cl 3: B Walsh (22) 39.

WATERVILLE – L Murphy (17) 40, J Sugrue (10) 39, A MacAuliffe (12) 38. Gross: J O’Neill 76. 1st 9: M McSweeney (15) 21. 2nd 9: M Murphy (9) 20.

WESTPORT – C Hamburger (25) 42, S McGing (29) 40, T Reynolds (14) 36.

YOUGHAL – M Monahan (16 Mitchelstown) 43, R Monahan (20) 43, M O’Neill (20) 41. Gross: E Keniry 34. Fri: L Desmond (6) 37, R Mulcahy (28) 36. Sat: J Malone (7) 39, J Kearney (16) 38. Sun: T Coleman (28) 39, C O’Callaghan (5) 36. Thurs: M Canning (15) 43, R Cuthbert (22) 42, M Coleman (24) 40, J Nodwell (9) 39, S Supple (11) 38. Tues: M Baylor (35) 49, D Fitzgibbon (14) 43, J Nodwell (10) 41, J Smyth (11) 40, T O’Donoghue (12) 40.

LADIES

ADARE MANOR – Cl 1: C Carrigy 40, M Keane 40, B O’Dea 37. Cl 2: E Treacy 44, D Leahy 41, K Hanley 41. Cl 3: A Murphy 39, J O’Donoghue 38, N Madden 37. M O’Sullivan (27) 39, E Gleeson (37) 38, M Barker (18) 35.

ARKLOW – J Kavanagh (27) 21, C Walsh (29) 20, P O’Rourke (27) 19.

ATHLONE – B Kenny 40, C McGettrick 39, L O’Sullivan 39. Tues: L O’Sullivan 22. 97 Club: K McDonnell 31, A Maher 28, P McClean 28, A Brew 26. Cl E: M O’Shea.

ATHY – J Webster 36, B Ashe 36, T Meany 35, M Yates 34, C Moore 33.

BALBRIGGAN – I O’Shea M Griffin L Fitzsimons 60, E Tolan O Rooney & D Moran 62, C Guildea B Kenny & F Whelan 63. Fri & Sat: F Whelan (26) 42, A Brennan (30) 41, M Moore (26) 41.

BALLINA – T McGuire 18, E O’Hora 18, A Quinn 18. Australian Spoons: F Burke & D Tuohy 41, J O’Hora & K Connor 40, G Glacken & R Glacken 40.

BALLINASCORNEY – Vice Captains Prize: D Dempsey, M Flood, A McGlynn. Gross: M Moynihan.

BALLINASLOE – B Connelly 42, T Kelly 40, L Spellman 39.

BALLYBUNION – Old Course: E O’Halloran (19) 33, M Fagan (20) 33, S Walsh (23) 31, M Barrett (17) 31. Sat: M McAuliffe (12) 34, Margaret McAuliffe (5) 33, A Leonard (12) 33, A Hill (17) 32. Sun: M McAuliffe (6) 38, B Daly (28) 36, J Buckley (29) 36, N Lynch (29) 36, M Beary (46) 36, M Barrett (17) 35. Gross: S Gilmore 23. 1st 9: R Fitzgerald (29) 21. 2nd 9: M Kelly (38) 20. Seniors: M Whelan (37) 33. 9h: J Carmody (21) 21.

BALLYLIFFIN – Y McGonigle (12) 41, J Kelly (24) 37, A McCarron (22) 37. OBOT: F McGilloway. Gross: M Doherty 21. 1st 9: T McConalogue (21) 20. 2nd 9: A Corr (41) 21. 9h: M Carey (30) 16. Juvenile: R Harkin & R Doherty.

BALLYMENA – Centenary Trophy: M Heaney 67, J Eagleson 68, J Gaston 68, B Totten 69, J Brown 69, C Stewart 70, Z Douglas 71, R Quigley 71, H McGarry 71, E Mark 72.

BEARNA – O Cahill (28) 3up, R Keady (21) 1up.

BEECH PARK – Cl 1: M Robinson (21) 41, T Prendergast (27) 40. Cl 2: R Thompson (37) 42, R Marnane (31) 39. Cl 3: J Gregory (42) 44, P Browne (42) 43. 9h: T McMenamin (26) 20, T Kelly (25) 18. Sat: A Kelly (26) 39, T Brady (14) 38. Sun: E Mooney (46) 37.

BIRR – Captain (Sean Doorley’s) Prize to Ladies: B Nugent (10) 71, M Corcoran 71, M Lonergan (21) 72. Gross: S Moylan 75. 18h: B Nugent (10) 41, M McGee (40) 39, P Needham (25) 35. 9h Cl 1: B Nugent (5) 20. Cl 2: M Flannery (10) 18. Cl 3: P Monahan (17) 22. 9h Ongoing: R Enright M Regan & T Kennedy 32, K Doorley D McKenna & E Smith 33, B Nugent P Burke & E Guulfoyle 34. Presidents Mixed: P Guinan M McGee & L Lyons, M Dunne L Lowry J Slevin & P Burke.

BUNCLODY – Medal: I Redmond (24) 68, J Kenny (19) 69, A Druhan (26) 70. Gross: L Hassett 78.

CAHIR PARK – Medal: R Dowling (30) 68, A Fahy (36) 70, S Morrison (26) 74.

CALLAN – C Gibbons 35, B McGrath 33, C Dore 33. 9h: P Murphy 22, N Cunningham 21.

CARRICK ON SUIR – E Comerford & A Cronin 37, M O’Connell & S Keating 37. 9h: S Keating 18, C Walsh 18.

CASTLEKNOCK – E McKenna (25) 39, M Greaney (25) 39, P McCormack (24) 37. Vice Captains: P McCormack (23) 44, A Harte (29) 40, E Cusack (18) 39. Sun: J Klass (28) 35.

CLAREMORRIS – S Gallagher 39. 9h: A Prenty 15.

CLONTARF – Cl 1: M Sheridan (17) 32. Cl 2: A Tyndall. Eve McGregor Memorial Trophy: M Guinan (25) 40. Cl 1: H O’Neill (18) 37. Cl 2: P Carton (24) 38. Cl 3: P Vather (33) 39. Cl 4: J Farrelly (44) 37. 9h Cl 1: B O’Rourke (14) 20. Cl 2: A Bradley (12) 19. Cl 3: M Carr (24) 24. Cl 4: F Colhoun (18) 22.

CONNEMARA – Lady Captains (Evelyn King) Prize: E Walsh (31) 69, E Garvey (28) 71, M Brennan (25) 72, G O’Malley (21) 74, M Dixon (23) 74. Past Captains: M Burke (29) 77. Gross: K Burke 87. 1st 9: M Costello Cunningham (24) 32. 2nd 9: B Glynn (20) 39. Wed: B Coneys (29) 41, B O’Neill (30) 36, D Ruddy (15) 36. Gross: K Burke 26.

CO. TIPPERARY – M O’Donnell 22. Sun & Wed: M O’Connell (18) 41, M Hickey (24) 40. Gross: F Boyle 22. Thurs: P Moran 18, C O’Dwyer 17.

DONABATE – H Ryan (10) 22. Mexican Scramble: P Morris P Neville & C O’Hara 63, A Carroll C McAllister & E DeLacy 64. 9h: J A Daly (19) 21.

DOUGLAS – M Leahy R Crowley & L Nagle Walsh 58, K Leen A Doolan & D Murphy 57, P O’Regan O Clarke & N Hill 55, P O’Regan O Clarke & N Hill 55, C Edward N O’Mahony & M Morris 55, A Lane D O’Sullivan & M Abernethy 54. Sat: C Kelleher 39, H Kelly 38. Sat 9h: R Quilter 19, M Sherman 19. Sun: R Swanton 40, C O’Sullivan 37.

DUN LAOGHAIRE – C Fraser & E Hoey 41, A Garth & S White 40, L Fitzgerald & T King 38, M Lee & C O’Sullivan 37, M Igoe & P O’Regan 37.

DUNDALK – Cl 1: E McDonnell (12) 37, T Giff (15) 37, U Kelly (18) 35. Cl 2: M Dooley (27) 42, U Delaney (23) 421, P Duffy (25) 39. Cl 3: T O’Mahony (35) 46, M McArdle (33) 40, G Gallagher (34) 39. 9h: M Gaughran 17, C Greene 17.

DUNGARVAN – Captains Prize: B Lynch (29) 71, A Hurley (36) 71, M Ryan (25) 72. Gross: A Lowry 77.

EDENDERRY – Australian Spoons: P Holt M Curran 46. Gross: M Malone & N Callagy 25. Granard Cup: P Holton C Finnegan 42. 9h: L Dempsey (23) 14. Junior 9h: I Hughes (29) 25.

ENNISCORTHY – L Bolger & M Bolger 46, M Stafford & F Byrne 42. Gross: M Dunphy & M Frayne 25. 9h qualifier: A Delaney 20, C Dobbs 19. Mon: P O’Grady (36) 38.

FERMOY – M Barry (35) 67, E Comyn (26) 71, S Feehan (26) 71, F Collier (30) 72. Gross: D Butler 87.

FOXROCK – Trustees Prize: E Reynolds. Cl 1: H Humphries, F Coffey. Cl 2: P Hobbs, L Maher. Cl 3: A Madigan, L Cosgrave. Gross: C Bourke. Junior/Student: P Simmons.

GALWAY – McKenna Cup Qualifier: A Harty (18) 68, A Harty (20) 70, D Carey (25) 71, L Mannion (27) 72, P Bree (24) 72, A Savage (45) 73, A McDermott (16) 73, L Kavanagh (21) 73, M Walsh (26) 73, A O’Donoghue (28) 74. 9h: L Gibbon (39) 21, D Morahan (33) 21, Y Thornton (48) 20, G Duffy (36) 19, N Joyce (24) 19.

GOLD COAST – I Kim (36) 48. Fri: R Hannigan (23) 41.

HERMITAGE – Lady Captains (Cathy Counihan) Prize: G Smallwood 142, J Barrett 144. Gross: K Lanigan 144. Cl 1: L Donnelly 151, A Murray 151, L Greene 152, D Hynes 152. Cl 2: K Zhang 146, D Brennan 152, A O’Kelly 152, M Murphy 153. Cl 3: A Kenny 149, K Fitzgerald 155, E Moran 159, C Cullen 159. Nett Day 1: L O’Brien 73. Day 2: M Kavanagh 70. Gross Day 1: M Duane 84. Day 2: L Dunne 85. Committee: M Cronin 159. Past LC Prize: T Curran 154. Granny: D Flynn 154. 5 Day Members Prize: C Monaghan 77. Day 1 1st 9: M Magrane 35. 2nd 9: G Rodgers 37. Day 2 1st 9: A d Mascio 37. 2nd 9: M Hackett 36. 9h Day 1: M Weld 24, E O’Leary 23. Day 2: M Considine 17, M Coffey 16. Junior Girls: C Gaffney (29) 43, A Sherlock (38) 42.

KENMARE – Classic: S Doran (24) J Bhamvra (18) & M D O’Sullivan (42) 87. Wed: B Lynch (37) 32.

KILLINEY – 18h Cl 1: O Fitzgerald (17) 36, M Frisby (21) 36. Cl 2: E Bruton (24) 36, C Courtney (27) 36. Cl 3: S Burke (49) 42, D Power (30) 35. 9h: R Galvin Pigott (13) 17.

KILRUSH – A Brennan (12) 37, M G Nolan (20) 37, J O’Malley (20) 35. 12h: A McMahon.

LEE VALLEY – Captains Prize: D Cunningham (30) 70, A Holland (41) 72. Gross: R Murray 84. Cl 1: D Lee (20) 73. Cl 2: H O’Mahony (28) 74. Cl 3: B Matson (29) 74. 9h: A Desmond (19) 16, L Hegarty (22) 13.

LIMERICK – C McGuigan & C Mulcahy 46, S O’Brien & G Davis 45, B Hayes & S Leonard 44. Gross: M Conlon & A O’Mahony 31.

LOUGHREA – A Simpson (24) 64, M Glynn (19) 68, L Killeen (28) 68, A Scott (23) 70. Gross: S Mooney 81.

MILLICENT – Killian Cup: N Noonan (21) 37, K Maguire (22) 37. Cl 1: S O’Sullivan (8) 34. Cl 2: A O’Brien (28) 36. Cl 3: H Early (37) 36. 9h: A Sweeney (23) 19, A Lynn (22) 17. Junior 18h: J McLoughlin (30) 48, J Early (33) 45.

MOATE – M Dolan (34) 67, C Connolly (16) 67, E Fitzpatrick (24) 67. Cl 1: M Fogarty (13) 70. Cl 2: B Behan (25) 69. Cl 3: M Keane (30) 71. Cl 4: C Varley (43) 72.

MOUNTRATH – M Ni Riordain 20, R Keenan 19, C Moore 17. Medal: B Beere 65, A Duff 70, B Byrne 71.

MULRANNY – M Joyce 32, M Wilson 31. Play in Pink: M Barry 41, P Jordan 37, N Sheridan 37, S Eland 34, M Farrell 33.

NAAS – Ladies Presidents Prize: F O’Neill (28) 43, A McMahon (24) 42, V Garry (19) 41, S Barnett (21) 40, E Powell (15) 37, C Brogan (20) 39, C Heavey (28) 37, C Kirwan (36) 36, B Lane (39) 36. Gross: E Dunne 28. 1st 9: P O’Neill (31) 21. 2nd 9: C Farrelly (32) 20. 9h: R O’Dowd (21) 19, M Teahan (26) 18, J Delahunty (12) 18.

NEWBRIDGE – H King 43, N Kavanagh 40, A Kelly 39.

NEWLANDS – M McCrery (23) 38. L Gogan & C O’Gorman 42. Invitation: P O’Dea G Simpson & G O’Hanlon 88.

RING OF KERRY – R Boyton (35) 23.

ROSCOMMON – M Dolan 67 A Gately 68, S Kelly 68. 9h: N Costello 22, C Glynn 22, J Garvin 19.

ROSCREA – C Phelan 68, C Noonan 70, N Heenan 70. 9h qualifier: D Kavanagh 22. Australian Spoons: A Talbot & M Martin 43, A Talbot & C Noonan 43, R Cryan Wright & O Egan 41.

ROYAL TARA – I Maguire & P Maguire 57, G Kelly & J McCabe 54, D Bedford & C Bedford 53.

SEAPOINT – Medal 2: B Moore (20) 72, M Cronin (29) 74, E Salmon (22) 75. 9h: J Santiago (22) 19. Sweep: K Stanley (34) 31.

SKERRIES – Cl 1: J Branagan (21) 43, F Farrell (9) 34, N McMahon (23) 34. Cl 2: R Tolan (28) 43, J McDonnell (26) 41, G Early (30) 38. Cl 3: L Lynch (38) 41, B Murphy (36) 40, C Jones (33) 40. Cl 4: J Drumm (54) 46, A O’Regan (48) 39, J Hickey (48) 37. Sat Cl 1: Z Devine (26) 41. Cl 2: L Shannon (30) 35. Cl 3: R Mulholland (46) 35.

SLADE VALLEY – M Cleary (41) 39, D Campbell (25) 38. 9h: D Murray. Medal: A McNamara (23) 66. Cl 1: H Goodall (18) 73. Cl 2: A Galloway (26) 71. Cl 3: M O’Reilly (35) 68. Cl 4: M Moffat (48) 71. 9h: U Merriman.

STACKSTOWN – J Edwards (33) 36, I O’Brien (22) 35, P Hendley (26) 33. 9h Cl 1: T Walsh (20) 20, D Mulligan (21) 20. Cl 2: A McCabe (26) 26. Medal: M Grogan (16) 67. Gross: M White 70. Cl 1: I O’Brien (22) 69, M Whelan (22) 70. Cl 2: T Small (30) 70, S Mulligan (32) 70. Cl 3: I Parsons (34) 69, J Edwards (34) 69. Cl 4: U McArdle (46) 68, K Quinn (46) 68.

TRAMORE – O O’Hanloon (23) 39, E O’Kane (28) 38, M A Thompson (47) 38, M Walsh (25) 37. 9h: E Whelan (21) 22, E Daly (13) 21, M Kavanagh (12) 20.

TUAM – V McGrath 36, F Lydon 33, M Mulryan 33.

TULLAMORE – Past Captain (Olive Payne) Prize: A Spain (9) 39, O Payne (26) 39, C Hinch (15) 38.

WATERFORD – M Hogan (33) 61, G Finnegan (30) 66, D Reid (30) 67, G Walsh (27) 68. 9h: E Doyle (17) 20. Thurs: M Breen (32) 44, M Hayden (42) 44, M Phelan (45) 42. 9h: K Suffin (27) 22.