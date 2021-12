Munster and Leinster will face further fixture disruption after URC chiefs decided to reschedule the round of matches involving incoming South African sides which were due to take place on the second weekend of January.

However, due to the government restrictions on crowd numbers, Leinster and Connacht will be able to plan for greater numbers at the re-schedule games although, as in Munster’s case, they may have to plan without their international contingents.

The Leinster home clash with Lions on January 7 and Connacht’s Galway meeting with Stormers a day later have been moved to the weekend of February 25/26 when Ireland also play Italy in the Six Nations.

Munster’s calamitous attempts to complete their two-week trek to South Africa earlier this year to face the Bulls and Lions, which unleashed a complicated catalogue of Covid disruptions in their squad, will now take place in March, coinciding with the final two weekends of the 2022 Six Nations.

Leinster Rugby announced this morning that tickets for the rescheduled fixture will remain valid for Season Ticket holders or please contact your point of purchase for a refund if you bought an individual match ticket.

After the announcement at the weekend regarding capacity at stadia being capped at 5,000, Leinster also said it is working with all stakeholders regarding a resolution ahead of the Montpellier game on Sunday January 16, 2022.

They insist they will be in touch with all Season Ticket Holders as soon as possible with further information.

To avoid further rescheduling in the immediate calendar, the R10 fixtures involving South African teams due to take place in Italy have also been rescheduled to the final weekend of February.

The postponed fixtures from R6 and R7 that were due to take place in South Africa will now be moved to the weekends of March 11/12 and March 18/19. More details about these fixtures will be confirmed after further discussions with key stakeholders involved are completed.

A number of South African derbies have also been adjusted to accommodate the revised schedule. The URC is fully committed to playing all games as scheduled but will ensure that the welfare of teams and players comes first.

The league is greatly encouraged by the decision of the UK government to ease travel restrictions with respect to South Africa and will continue to comply with directions set out by the health authorities and government departments in our various jurisdictions.

The URC Medical Advisory Group will continue to provide regular guidance and updates to our Clubs regarding best practice and health and safety measures in relation to Covid-19 protocols.

The dates and kick-off times for R18 will be confirmed next month after consultation with our broadcast partners who have been of a great assistance during this process.

FULL REVISED URC FIXTURE LIST

R10 – Saturday January 8

Edinburgh v Cardiff | 3.0 UK / 16:00 ITA / 17:00 SA | BBC Wales, Premier Sports

Glasgow Warriors v Ospreys | 17:15 UK / 18:15 ITA / 19:15 SA | Premier Sports, S4C

Munster v Ulster | 19:35 UK / 20:35 ITA / 21 :35 SA | RTE, Super Sport, Premier Sports

Scarlets v Dragons | 19:35 UK / 20:35 ITA / 21 :35 SA | Premier Sports

R8 (SA Derbies) – Saturday January 22

Emirates Lions v Cell C Sharks | 13:00 UK / 14:00 ITA / 3.0 SA | Super Sport, Premier Sports

Vodacom Bulls v DHL Stormers | 3.05 UK / 16:05 ITA / 17:05 SA | Super Sport, Premier Sports

R11 – Friday January 28

Ulster v Scarlets | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | Premier Sports

Dragons v Benetton | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | BBC Wales, Mediaset, Premier Sports

Saturday January 29

Emirates Lions v Vodacom Bulls | 13.00 UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Super Sport, Premier Sports

Connacht v Glasgow Warriors | 14.55 UK / 15.55 ITA / 16.55 SA | RTÉ 2, Premier Sports

Cell C Sharks v DHL Stormers | 15.05 UK / 16.05 ITA / 17.05 SA | SuperSport, Premier Sports

Zebre Parma Parma v Munster | 17.00 UK / 18.00 ITA / 19.00 SA | Mediaset, RTÉ 2, Premier Sports

Ospreys v Edinburgh | 17.15 UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | Premier Sports

Cardiff v Leinster | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | S4C, TG4, Premier Sports

R9 (SA Derbies) – Saturday February 5

Vodacom Bulls v Emirates Lions | 13.00 UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Super Sport, Premier Sports

DHL Stormers v Cell C Sharks | 15.05 UK / 16.05 ITA / 17.05 SA | Super Sport, Premier Sports

R12 (SA Derbies) – Saturday February 12

Emirates Lions v DHL Stormers | 13.00 UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Super Sport, Premier Sports

Vodacom Bulls v Cell C Sharks | 15.05 UK / 16.05 ITA / 17.05 SA | Super Sport, Premier Sports

R12 – Friday February 18

Munster v Edinburgh | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | TG4, Premier Sports

Cardiff v Zebre Parma | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | BBC Wales, Mediaset, Premier Sports

Saturday February 19

Leinster v Ospreys | 17.00 UK / 18.00 ITA / 19.00 SA | RTÉ 2, S4C, Premier Sports

Scarlets v Connacht | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | S4C, TG4, Premier Sports

Glasgow Warriors v Benetton | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | Premier Sports, Mediaset

Sunday February 20

Dragons v Ulster | 14:00 UK / 15:00 ITA / 16:00 SA | Premier Sports

R10 (Rescheduled) – Friday February 25

Zebre Parma v Vodacom Bulls | 17:30 UK / 18:30 ITA / 19:30 SA | Mediaset, Super Sport, Premier Sports

Leinster v Emirates Lions | 19:35 UK / 20:35 ITA / 21 :35 SA | TG4, Super Sport, Premier Sports

Saturday February 26

Connacht v DHL Stormers | 13:00 UK / 14:00 ITA / 15:00 SA | RTE, Super Sport, Premier Sports

Benetton v Cell C Sharks | 15:05 UK / 16:05 ITA / 17:05 SA | Mediaset, Super Sport, Premier Sport

Round 13 – Friday March 4

Ulster v Cardiff | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | BBC NI, BBC Wales, RTÉ 2, Premier Sports

Edinburgh v Connacht | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | Premier Sports, TG4

Saturday March 5

Benetton v Leinster | 12.55 UK / 13.55 ITA / 14.55 SA | Mediaset, RTÉ 2, Premier Sports

Scarlets v Glasgow Warriors | 17.15 UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | Premier Sports

Munster v Dragons | 17.15 UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | TG4, S4C, Premier Sports

Sunday March 6

Ospreys v Zebre Parma | 14.00 UK / 15.00 ITA / 16.00 SA | S4C, Mediaset, Premier Sports

R6 (Rescheduled) - Weekend of March 11/12/13

DHL Stormers v Zebre Parma | TBC | Super Sport, Premier Sports

Cell C Sharks v Scarlets | TBC | Super Sport, S4C, Premier Sports

Vodacom Bulls v Munster | TBC | Super Sport, TG4, Premier Sports

Emirates Lions v Cardiff | TBC | Super Sport, S4C, Premier Sports

R7 (Rescheduled) – Weekend of March 18/19/20

Vodacom Bulls v Scarlets | TBC | Super Sport, BBC Wales, Premier Sports

Cell C Sharks v Zebre Parma | TBC | Super Sport, Italian TV, Premier Sports

Emirates Lions v Munster | TBC | Super Sport, RTE, Premier Sports

DHL Stormers v Cardiff | TBC | Super Sport, S4C, Premier Sports

Round 14 – Friday March 25

Emirates Lions v Ospreys | 17.00 UK / 18.00 ITA / 19.00 SA | Super Sport, BBC Wales, Premier Sports

Munster v Benetton | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | TG4, Mediaset, Premier Sports

Saturday March 26

Zebre Parma v Scarlets | 13.00 UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Mediaset, BBC Wales, Premier Sports

DHL Stormers v Ulster | 13.00 UK / 14.00 ITA / 15.00 SA | Super Sport, Premier Sports

Cell C Sharks v Edinburgh | 15.05 UK / 16.05 ITA / 17.05 SA | Super Sport, Premier Sports

Cardiff v Glasgow Warriors | 17.15 UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | Premier Sports

Vodacom Bulls v Dragons | 17.15 UK / 18.15 ITA / 19.15 SA | SuperSport, S4C, Premier Sports

Connacht v Leinster | 19.35 UK / 20.35 ITA / 21.35 SA | RTÉ 2, Premier Sports

Round 15 – Friday April 1

Cell C Sharks v Dragons | 18.30 UK / 19.30 ITA & SA | Super Sport, BBC Wales, Premier Sports

Glasgow Warriors v Zebre Parma | 19.35 UK / 20.35 ITA & SA | Premier Sports, Mediaset

Saturday April 2

Benetton v Connacht | 12.00 UK / 13.00 ITA & SA | Mediaset, RTÉ 2, Premier Sports

Vodacom Bulls v Ulster | 13.00 UK / 14.00 ITA & SA | SuperSport, Premier Sports

Emirates Lions v Edinburgh | 15.05 UK / 16.05 ITA & SA | Super Sport, Premier Sports

DHL Stormers v Ospreys | 17.15 UK / 18.15 ITA & SA | SuperSport, S4C, Premier Sports

Leinster v Munster | 19.00 UK / 20.00 ITA & SA | TG4, Premier Sports

Scarlets v Cardiff | 19.35 UK / 20.35 ITA & SA | Premier Sports

R13 (SA Derbies) – Saturday April 9

DHL Stormers v Vodacom Bulls | 13:00 UK / 14:00 ITA & SA | Super Sport, Premier Sport

Cell C Sharks v Emirates Lions | 15 :05 UK / 16 :05 ITA & SA | Super Sport, Premier Sport

R16 – Friday April 22

DHL Stormers v Glasgow Warriors | 17.30 UK / 18.30 ITA & SA | SuperSport, Premier Sport

Ulster v Munster | 19.35 UK / 20.35 ITA & SA | BBC NI, RTÉ 2, Premier Sports

Edinburgh v Zebre Parma | 19.45 UK / 20.45 ITA & SA | Premier Sports, Mediaset

Saturday April 23

Vodacom Bulls v Benetton | 13.00 UK / 14.00 ITA & SA | SuperSport, Mediaset, Premier Sports

Emirates Lions v Connacht | 15.05 UK / 16.05 ITA & SA | SuperSport, RTÉ 2, Premier Sports

Dragons v Scarlets | 15.00 UK / 16.00 ITA & SA | BBC Wales, Premier Sports

Cardiff v Ospreys | 17.15 UK / 18.15 ITA & SA | S4C, Premier Sports

Cell C Sharks v Leinster | 17.15 UK / 18.15 ITA & SA | SuperSport, TG4, Premier Sports

R17 – Friday April 29

Vodacom Bulls v Glasgow Warriors | 18.00 UK / 19.00 ITA & SA | Super Sport, Premier Sports

Munster v Cardiff | 19.35 UK / 20.35 ITA & SA | TG4, BBC Wales, Premier Sports

Saturday April 30

Emirates Lions v Benetton | 13.00 UK / 14.00 ITA & SA | Super Sport, Mediaset, Premier Sports

Cell C Sharks v Connacht | 15.05 UK / 16.05 ITA & SA | Super Sport, TG4, Premier Sports

Zebre Parma v Dragons | 15.05 UK / 16.05 ITA & SA | Mediaset, S4C, Premier Sports

DHL Stormers v Leinster | 17.15 UK / 18.15 ITA & SA | Super Sport, RTÉ 2, Premier Sports

Ospreys v Scarlets | 17.15 UK / 18.15 ITA & SA | Premier Sports

Edinburgh v Ulster | 19.35 UK / 20.35 ITA & SA | Premier Sports

R18 – Weekend of May 20/21/22 (To Be Confirmed in January 2022)

Connacht v Zebre Parma | TBC

Leinster v Edinburgh | TBC

Ulster v Cell C Sharks | TBC

Dragons v Emirates Lions | TBC

Scarlets v DHL Stormers | TBC

Ospreys v Vodacom Bulls | TBC

Glasgow Warriors v Munster | TBC

Benetton v Cardiff | TBC