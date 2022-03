Cheltenham 2022: Day Three race card, top tips from the track and everything you need to know

Dennis Courtney from Cork wearing a green hat to celebrate St. Patrick's Day, arriving for day three of the Cheltenham Festival at Cheltenham Racecourse. Photo: Joe Giddens/PA Wire.

DAY THREE RACE CARD

Race 1 - 13:30 Turners Novices' Chase (Grade 1)

4 Runners - Distance: 2m 3f 168y - Surface: Turf - Winner £98,472

Chantry House (IRE) won last year, rode by Nico de Boinville.

Bob Olinger (IRE)

Form: 2111-11 Age: 7

Jockey: Rachael Blackmore - Trainer: Henry de Bromhead

El Barra (FR)

Form: 211-231 Age: 8

Jockey: Patrick Mullins - Trainer: Willie Mullins

Galopin Des Champs (FR)

Form: P611-11 Age: 6

Jockey: Paul Townend - Trainer: Willie Mullins.

Busselton (FR) 50/1

Form: 131124 Age: 5

Jockey: JJ Slevin - Trainer: JP O’Brien





Race 2: 14:10 Pertemps Network Final Handicap Hurdle (Grade 3)

22 Runners Distance: 2m 7f 213y Surface: Turf £56,270 for winner

Mrs Milner (IRE) won last year, rode by BJ Cooper.

Sire Du Berlais (FR)

Form: 132-2P4 Age: 10

Jockey: R James - Trainer: Gordon Elliott

Ballyandy

Form: 005211 Age:11

Jockey: Finn Lambert - Trainer: NA Twiston-Davies

Dallas Des Pictons (FR)

Form: 05P-260 Age: 9

Jockey: Harry Swan - Trainer: Gordon Elliott

The Jam Man (IRE)

Form: 60-0420 Age:9

Jockey: MP Walsh - Trainer: R McNally

Sassy Yet Classy (IRE)

Form: 42-31U2 - Age: 8

Jockey: DN Russell - Trainer: Gordon Elliott

Honest Vic (IRE)

Form: 0-332P5 Age: 9

Jockey: Richard Patrick - Trainer: HD Daly

Third Wind

Form: 51P-733 Age 8

Jockey: TJ O’Brien - Trainer: H Morrison

Tullybeg (IRE)

Form: F42115 Age:7

Jockey: D O’Regan - Trainer: Gordon Elliott

Dame De Compagnie (FR)

Form: 1U9-7F6 Age: 9

Jockey: Aidan Coleman - Trainer: Nicky Henderson

Stoney Mountain (IRE)

Form: 37-P148 Age: 9

Jockey: G Sheehan - Trainer: Jamie Snowden

Mill Green

Form: 47-1FU2 Age: 10

Jockey: Nico de Boinville - Trainer: Nicky Henderson

Alaphilippe (IRE)

Form: 11215-5 Age: 8

Jockey: PJ Brennan - Trainer: Frank O’Brien

Winter Fog (IRE)

Form: 57514-2 Age: 8

Jockey: Paul Townend - Trainer: E Mullins

Whatsnotoknow (IRE)

Form: 235U54 Age: 7

Jockey: DJ O’Keefe - Trainer: MF Morris

If The Cap Fits (IRE)

Form: 90-2945 Age: 10

Jockey: Ben Bromley - Trainer: H Fry

Folcano (FR)

Form: 1U0-694 Age: 7

Jockey: JC Gainford - Trainer: Gordon Elliott

Pileon (IRE)

Form: P8-0417 Age: 8

Jockey: Ben Jones - Trainer: PJ Hobbs.

Born Patriot (IRE)

Form:46-3420 Age: 6

Jockey: KC Sexton - Trainer: Peter Fahey

Coeur Serein (IRE)

Form: 14F422 Age: 8

Jockey: Jonjo O’Neill Jr - Trainer: Jonjo O’Neill

Kansas City Chief (IRE)

Form: 131221 - Age: 13

Jockey: Victoria Malzard - Trainer: N Mulholland

The Cob (IRE)

Form: 310-2P4 Age: 8

Jockey: Kielan Woods - Trainer: B Pauling

Dunboyne (IRE)

Form: 10-8050 Age: 7

Jockey: J Kennedy - Trainer: Gordon Elliott





Race 3 - 14:50 Ryanair Chase (Registered As The Festival Trophy)

7 Runners Distance: 2m 4f 127y Surface: Turf £211,012 for winner

Allaho Won last year rode by Rachael Blackmore

Allaho (FR)

Form: 4112-11 Age:8

Jockey: Paul Townend - Trainer: Willie Mullins

Won last year at 3/1

Conflated (IRE)

Form:14-U211 Age: 8

Jockey: D Russell - Trainer: Gordon Elliott

Eldorado Allen (FR)

Form: 25-1321 Age: 8

Jockey: Brendan Powell - Trainer: CL Tizzard

Fanion D’estruval (FR)

Form: 45-4123 Age: 7

Jockey: Charlie Deutsch - Trainer: V Williams

Janidil (FR)

Form: F12-253 Age: 8

Jockey: M P Walsh - Trainer: Willie Mullins

Melon

Form: 5PP-341 Age: 10

Jockey: Patrick Mullins - Trainer: Willie Mullins

Shan Blue (IRE)

Form: 11252-F Age: 8

Jockey: Harry Skelton - Trainer: D Skelton





Race 4: 15:30 Paddy Power Stayers Hurdle (Grade 1)

10 runners - 2m 7f 213y - Turd - Winner £182,878

Flooring Porter (IRE) won last year at 12/1.

Champ (IRE)

Form: F1/2P-12 Age: 10

Jockey: Jonjo O’Neill Jr. - Trainer: Jonjo O’Neill

Flooring Porter (IRE)

Form: 111P-F2 Age: 7

Jockey: DE Mullins Trainer: GP Cromwell

Home By The Lee (IRE)

Form: 10-0P22 Age: 7

Jockey: JJ Slevin - Trainer: JP O’Brien

Klassical Dream (FR)

Form: 135/1-14 Age: 8

Jockey: P Townend - Trainer: Willie Mullins

Koshari (FR)

Form: 1-65031 Age: 10

Jockey: Jonathan Moore - Trainer: DM Christie

Lisnagar Oscar (IRE)

Form: F8-35P3 Age: 9

Jockey: Adam Wedge - Trainer: R Curtis

Paisley Park (IRE)

Form: 3P-3331 Age: 10

Jockey: Aidan Coleman - Trainer: E Lavelle

Song For Someone (GER)

Form: 12P-224 Age: 7

Jockey: Nico de Boinville - Trainer: T Symonds

Thyme Hill

Form: 4/121-52 Age: 8

Jockey: TJ O’Brien - Trainer: PJ Hobbs

Royal Kahala (IRE)

Form: 129-211 Age: 7

Jockey: KC Sexton - Trainer: Peter Fahey.





Race 4: 16:10 Craft Irish Whiskey Co. Plate Handicap Chase (Grade 3)

17 Runners - Distance: 2m 4f 127y - Surface: Turf - Winner £67,524.

The Shunter (IRE) won last year at 9/4, rode by J Gainford.

Hardline (IRE)

Form: 3/F-24P3 Age: 10

Jockey: R James - Trainer: Gordon Elliott

Imperial Alcazar (IRE)

Form: 910-221 Age: 8

Jockey: PJ Brennan - Trainer: Frank O’Brien

Wishing and Hoping (IRE)

Form: P-11P32 Age: 12

Jockey: Alex Edwards - Trainer: M Rowley

Cavalry Master (IRE)

Form: 1-11198 Age: 8

Jockey: Rachael Blackmore - Trainer: H De Bromhead.

Coole Cody (IRE)

Form: 4-2F187 Age: 11

Jockey: Adam Wedge - Trainer: Evan Williams

Schiehallion Munro

Form: 226-F11 Age: 9

Jockey: C O’Farrell - Trainer: Micky Hammond

Grand Paradise (FR)

Form: 1-FP322 Age: 6

Jockey: D Rusell - Trainer: Gordon Elliott

Stolen Silver (FR)

Form: P8-1243 Age: 7

Jockey: Sam Twiston-Davies - Trainer: S Thomas

Presentandcounting (IRE)

Form: 211113 Age: 8

Jockey: BS Hughes - Trainer: D McCain Jnr.

The Glancing Queen (IRE)

Form: 125-112 Age: 8

Jockey: Tom Cannon - Trainer- A King.

Celebre D’Allen (FR)

Form: 272/111 Age:10

Jockey: TJ O’Brien - Trainer: PH Hobbs

Admiral (FR)

Form: 1PP-P11 Age: 7

Jockey: Stan Sheppard - Trainer: T Lacey

Born by the Sea (IRE)

Form:361050 Age: 8

Jockey: SW Flanagan - Trainer PJ Gilligan

Fancy Foundations

Form: 3-11F25 Age: 8

Jockey: J Kennedy - Trainer: Gordon Elliott

Spiritofthegames (IRE)

Form: 3-49P93 Age: 10

Jockey: Harry Skelton - Trainer: D Skelton

Slate House (IRE)

Form: 800224 Age: 10

Jockey: Brendan Powell - Trainer: CL Tizzard

Fire Away (IRE)

Form: 2-211P5 Age: 9

Jockey: David Noonan - Trainer: L Morgan

Chinwag

Form: 16-2131 Age: 7

Jockey: T Scudamore - Trainer: N Mulholland





Race 6: 16:50 Ryanair Mares' Novices' Hurdle (Grade 2)

21 Runners - Distance: 2m 179y - Surface: Turf - Winner £59,084

Telmesomethinggirl (IRE) won last year rode by Rachael Blackmore and trained by Henry De Bromhead.

Impervious (IRE)

Form: 1115 Age: 6

Jockey: B Hayes - Trainer: Colm Murphy

Love Envoi (IRE)

Form:1-1111 Age: 6

Jockey: JJ Burke - Trainer: H Fry

Party Central (IRE)

Form: 21-1411 Age: 6

Jockey: DN Russell - Trainer: Gordon Elliott

Statuaire (FR)

Form: PP-1116 Age: 7

Jockey: D Mullins - Trainer: Willie Mullins

Choice of Words

Form:12-1422 Age: 7

Jockey: DJ O’Keefe - Trainer: M Brassil

Nina The Terrier (IRE)

Form: 111F23 Age: 6

Jockey: Thomas Bellamy - Trainer: A King

Tweed Skirt

Form: 136-416 Age: 5

Jockey: James Bowen - Trainer: Nicky Henderson

Ahorsewithnoname

Form: 1/26-223 Age: 7

Jockey: Nico de Boinville - Trainer: Nicky Henderson

Braganza

Form: 145 Age: 7

Jockey: S O’Keefe - Trainer: Willie Mullins

Brandy Love (IRE)

Form: 1/13-12 Age: 6

Jockey: Paul Townend - Trainer: Willie Mullins

Dinoblue (FR)

Form: 1 Age: 5

Jockey: MP Walsh - Trainer: Willie Mullins

Grangee (FR)

Form: 161-14F Age: 6

Jockey: Patrick Mullins - Trainer: Willie Mullins

Heia (FR)

Form: 1-41 Age: 5

Jockey: Rachael Blackmore - Trainer: Willie Mullins

Hidden Land (USA)

Form: 1580 Age: 5

Jockey: Sam Twiston-Davies - Trainer: A Kinirons

Hors Piste (FR)

Form: 52-21 Age: 5

Form: BJ Cooper - Trainer: WP Mullins

Mayhem Mya

Form: 13-4413 Age: 5

Jockey: Bryan Carver - Trainer: Chris Honour

Mighty Blue (FR)

Form: 4243-U Age: 6

Jockey: JJ Slevin - Trainer: JP O’Brien

Monster Are Mwee (IRE)

Form: 081243 Age: 6

Jockey: IJ Power - Trainer: Jayne Hearne

Nurse Susan (FR)

Form: 112 Age: 5

Jockey: Harry Skelton - Trainer: D Skelton

Say Goodbye (IRE)

Form: 212232 Age: 6

Jockey: RM Power - Trainer: Gordon Elliott

The Player Queen (IRE)

Form: 11-151 Age: 6

Jockey: Craig Nichol - Trainer: R Dobbin





Race 7: 5.30 Fulke Walwyn Kim Muir Challenge Cup Amateur Jockeys' Handicap Chase

21 Runners - Distance: 3m 2f - Surface: Turf - Winner: £36,668

Mount Ida (IRE) won last year at 3/1, rode by JW Kennedy

Frontal Assault (IRE)

Form: 018-342 Age: 7

Jockey: R James Trainer: Gordon Elliott

Fakir D’alene (FR)

Form: 732117 Age: 7

Jockey: Harry Swan - Trainer: Gordon Elliott

Aint That A Shame (IRE)

Form: 531-322 Age: 8

Jockey: Ben Harvey - Trainer: Henry Dr Bromhead

Cat Tiger (FR)

Form: 13-2521 Age: 8

Jockey: D Maxwell - Trainer: PF Nicholls

School Boy Hours (IRE)

Form: 42436 Age: 9

Jockey: Derek O’Connor - Trainer: N Meade

Elegant Escape (IRE)

Form: P0/7P3P Age: 10

Jockey: T Eyston - Trainer: CL Tizzard

Smoking Gun (IRE)

Form: 4-6F1P3 Age: 9

Jockey: JJ Codd - Trainer: Gordon Elliott

Mister Fogpatches (IRE)

Form: 1-43323 Age: 8

Jockey: Patrick Mullins - Trainer: PA Fahy

Almazhar Garde (FR)

Form: 662722 Age: 7

Jockey: M O’Sullivan Trainer: CE Longsdon

Mister Coffey (FR)

Form: 374-322 Age: 7

Jockey: S Waley-Cohen - Trainer: Nicky Henderson

Mindsmadeup (IRE)

Form: 543512 Age: 11

Jockey: F Maguire - Trainer: MJ Smith

Come On Teddy (IRE)

Form: 336-152 Age: 8

Jockey: W Biddick - Trainer: TR Geroge

Omar Maretti (IRE)

Form: 2/11-211 Age: 8

Jockey: D Peters - Trainer: A Hales

Mint Condition

Form: 2-8214P Age: 8

Jockey: Miss G Andrews - Trainer: J Candish

Glenlow (IRE)

Form: 534/743 Age: 11

Jockey: B O‘Neill - Trainer: Gordon Elliott

Chambard (FR)

Form: 6-12211 Age: 10

Jockey: LM Turner - Trainer: V Williams

Larry

Form: 8-U1635 Age: 9

Jockey: Freddie Mitchell - Trainer: GL Moore

Rightplacerightime (IRE)

Form: 416246 Age: 7

Jockey: Maxine O’Sullivan - Trainer: E Mullins

Powerstown Park (IRE)

Form :4-U51P1 Age: 9

Jockey: Thomas O’Brien - Trainer: S Thomas

Red Infantyr (IRE)

Form: 0614-64 Age: 12

Jockey: T Durrell - Trainer: Ian Williams

Didero Vallis (FR)

Form: 628484 Age: 9

Jockey: James King Trainer: V Williams.





