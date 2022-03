Cheltenham 2022: Day 4 race card, tips from the track and everything you need to know

Jockey Rachael Blackmore and A Plus Tard with trainer Henry de Bromhead on the gallops during day four of the Cheltenham Festival

TODAY'S RACE CARD

1.30 JCB Triumph Hurdle (Grade 1)

1 - Ages of Man (IRE) Form: 73 Age: 4 Jockey: Jonathan Moore - Trainer: A McCann

2 - Doctor Parnassus (IRE) Form: 11 Age: 4 Jockey: Harry Skelton - Trainer: D Skelton

3 - Fil Dor (FR) Form: 1112 Age: 4 Jockey: David Russell - Trainer: Gordon Elliott

4 - Icare Allen (FR) Form: 1151 Age: 4 Trainer: P Walsh - Trainer: Willie Mullins

5 - Il Etait Temps (FR) Form: 5-23 Jockey: D Mullins - Trainer: Willie Mullins

6 - Knight Salute Form: 11111 Age: 4 Jockey: PJ Brennan - Trailer: M F Harris

7 - Koi Dodville (FR) Form: 11346 Age: 4 Jockey: T Scudamore - Trainer: D Pipe

8 - Lunar Power (IRE) Form: 8122 Age: 4 Jockey: S W Flanagan - Trainer: N Meade

9 - Pied Piper Form: 11 Age: 4 Jockey: J Kennedy - Trainer: Gordon Elliott

10 - Porticello Form: 1-1211 Age: 4 Jockey: JE Moore - Trainer: GL Moore

11 - Teddy Blue (GER) Form: 22 Age: 4 Jockey: Joshua Moore - Trainer: GL Moore

12 - Vauban (FR) Form: 21 Age: 4 Jockey: Paul Townend - Trainer: Willie Mullins

2.10 McCoy Contractors County Handicap Hurdle (Grade 3)

1 - Call Me Lyreen (IRE) Form: 62-0001 Age: 6 Jockey: R James - Trainer: Gordon Elliott

2 - My Mate Mozzie (IRE) Form: 11-1124 Age: 6 Jockey: Kieren Buckley Trainer: GP Cromwell

3 - Tritonic Form: 5-25140 Age: 5 Jockey: Adrian Heskin - Trainer: A King

4 - Ballyadam (IRE) Form: 24-F250 Age: 7 Jockey: Aidan Coleman - Trainer: Henry De Bromhead

5- Felix Desky (FR) Form: F-43557 Age: 9 Jockey: JW Kennedy - Trainer: Gordon Elliott

6 - Dysart Dynamo (IRE) Form: 912173 Age: 9 Jockey: JW Kennedy - Trainer: Gordon Elliott

7 - Faivoi (FR) Form: 412233 Age: 7 Jockey: Bridget Andrews - Trainer: D Skelton

8 - First Street Form: 211513 - Age: 5 Jockey: Nico de Boinville - Trainer: Nicky Henderson

9 - Cask Mate (IRE Form: 1120-20 Age: 9 Jockey: DF O’Regan - Trainer: N Meade

10 - I Like To Move It Form: 9 -11152 Age: 5 Jockey: Sam Twiston-Davies - Trainer: NA Twiston Davies

11 - Jesse Evans Form: 743-149 Age: 6 Jockey: SW Flanagan - Trainer: Nick Meade

12 - Farout (IRE Form: 112435 - Age: 5 Jockey: B Hayes - Trainer: Willie Mullins

13 - West Cork Form: 2112/15 Age: 8 Jockey: Harry Skelton - Trainer: D Skelton

14 - Irascible Form: 5/1255-0 Age: 7 Jockey: BJ Cooper - Trainer: Henry De Bromhead

15 - State Man (FR) Form: 2-F1 Age: 5 Jockey: Paul Townend - Trainer: Willie Mullins

16 - Colonel Mustard (FR) Form: 432-123 Age: 7 Jockey: CJ Orr - Trainer: L Fowler

17 - Surprise Package Form: P27291 Age: 6 Jockey: KC Sexton - Trainer: Peter Fahy

18 - Top Bandit Form: 4-13111 Age: 6 Jockey: David Russell - Trainer: Gordon Elliott

19 -Cormier (IRE) Form: 0-24011 Age: 6 Jockey: Sean Quinlan - Trainer: B Ellison

20 - Gua Du Large (FR) Form: 1504-P1 Age: 6 Jockey: Rachael Blackmore - Trainer: Henry De Bromhead

21 - Eclair De Beaufeu (FR) Form: 0-020P0 Age: 8 Jockey: J Gainford - Trainer: Gordon Elliott

22- Tax For Max (GER) Form: 26-22 Age: 5 Jockey: S O’Keefe - Trainer: Willie Mullins

23 - Bua Boy (IRE) Form: 39-2203 Age: 7 Jockey: D G Hogan - Trainer D Hogan

24 - Broomfield Burg (IRE) Form: 112217 Age: 6

25 - Stepney Causeway Form: 11-3253 Age: 5 Jockey: Jack Andrews - Trainer: D Skelton

26 - Tempo Charter Form: 2-21421 Age: 6 Jockey: D E Mullins - Trainer: Willie Mullins

27 - Balko Saint (FR) Form: 0-17150 Age: 5 Jockey: Chester Williams - Trainer: J Williams

28 - Up For Parol (IRE) Form: 34163P Age: 6 Jockey: Reserve 1 - Trainer: Jamie Snowdon

2.50 Albert Bartlett Novices' Hurdle (Grade 1)

1 - Ballygrifincottage (IRE) Form: U1-1131 Age: 7 Jockey: Harry Skelton - Trainer: D Skelton

2 - Bardenstown Lad Form: 311311 Age: 7 Jockey: S Bowen - Trainer: J McConnell

3 - Brorson (IRE) Form: 327113 Age: 6 Jockey: JE Moore - Trainer: M Keighley

4 - Classic Getaway (IRE) Form: 1-121 Age: 6 Jockey: Patrick Mullins - Trainer: Willie Mullins

5 - Eric Bloodaxe (IRE) Form: 7/4-1217 Age: 7 Jockey: JJ Slevin - Trainer: JP O’Brien

6 - Falcon Eight (IRE) Form: 51 Age: 7 Jockey: MP Walsh - Trainer: DK Weld

7 - Ginto (FR) Form: 121-111 Age: 6 Jockey: JW Kennedy - Trainer: Gordon Elliott

8 - Good Time Jonny (IRE) Form: F31611 Age: 7 Jockey: KC Sexton - Trainer: AJ Martin

9 Green Brook (FR) Form: 211U14 Age: 5 Jockey: Charlie Deutsch - Trainer: V Williams

10 - Hillcrest (IRE Form: 1-111U1 Age: 7 Jockey: Richard Patrick - Trainer: HD Daly

11 - Idas Boy (IRE) Form: 23-1242 Age: 8 Jockey: SW Flanagan - Trainer: N Meade

12 - Mahler Mission (IRE) Form: 2/3211 Age: 6 Jockey: James Bowen - Trainer: JC McConnell

13 - Minella Cocooner (IRE) Form: 2-1211 Age:6 Jockey: Paul Townend - Trainer: Willie Mullins

14 - Ramillies (IRE) Form: 1586-31 Age: 7 Jockey: BJ Cooper - Trainer: Willie Mullins

15 - Shantreusse (IRE) Form: 21-211 Age: 6 Jockey: Rachael Blackmore - Trainer: Henry De Bromhead

16 - Stag Horn Form: 11 Age: 5 Jockey: Nick Scholfield - Trainer: A Watson

17 - The Nice Guy (IRE) Form: 111 Age: 7 Jockey: S F O’Keefe - Trainer: Willie Mullins

18 - The Real Whacker (IRE) Form: 612 - Age: 6 Jockey: Sam Twiston-Davies - Trainer: A Duffield

19 - Where It All Began (IRE) Form: 29-2212 Age: 6 Jockey: Adrian Heskin - Trainer: Gordon Elliott.

3.30 Boodles Cheltenham Gold Cup Chase

1 - Al Boum Photo (FR) Form: 11/132-1 Age: 10 Jockey: Paul Townend - Trainer: Willie Mullins

2 - A Plus Tard (FR) Form: 3/1212-12 Age: 8 Jockey: Rachael Blackmore - Trainer: Henry De Bromhead

3 - Asterion Forlonge (FR) Form: 331-UF4 Age: 8 Jockey: BJ Cooper - Trainer: Willie Mullins

4 - Aye Right (IRE Form: 230-513 Age: 9 Jockey: Callum Bewley - Trainers: H Graham & G Rutherford

5 - Chantry House (IRE) Form: 111-1P1 Age: 8 Jockey: Nico De Boinville - Trainer: Nicky Henderson

6 - Galvin (IRE) Form: 111-121 Age: 8 Jockey: DN Russell - Trainer: Gordon Elliott

7 - Minella Indo (IRE) Form: F41-3P2 Age: 9 Jockey: RM Power - Trainer: Henry De Bromhead

8 - Protektorat (FR) Form: 1221-21 Age: 7 Jockey: Harry Skelton - Trainer: D Skelton

9 - Royale Pagaille (FR) Form: 116-212 - Age: 8 Jockey: Charlie Deutsch - Trainer: V Williams

10 - Santini Form: 253P-42 Age: 10 Jockey: Nick Scholfield - Trainer: P Gundry

11 - Tornado Flyer (IRE) Form: 2543-51 - Age: 9 Jockey: D Mullins - Trainer: Willie Mullins

4.10 St. James's Place Festival Challenge Cup Open Hunters' Chase

1- Back Bar (IRE) Form: 3-21P21 Age: 10 Jockey: Izzie Marshall - Trainer: A Hill

2 - Billaway (IRE) Form: 1252-21 Age: 10 ockey: Patrick Mullins - Trainer: Willie Mullins

3 - Bob And Co (FR) Form: 1U11-22 Age: 11 Jockey: D Maxwell - Trainer: Paul Nicholls

4 - Cousin Pascal (FR) Form: 11-1221 Age: 10 Jockey: James King - Trainer: JJ O’Shea

5 - Desire De Joie (FR) Form: 436P12 - Age: 9 Jockey: A Wright - Trainer: N R Wright

6 - Don Bersy (FR) Form: 21R/R-1R Age: 9 Jockey: Thomas O’Brien - Trainer: R Potter

7 - Dubai Quest (IRE) Form: 11/11-11 Age: 9 Jockey: G Andrews - Trainer: T Ellis

8 - Fumet D’Oudairies (FR) Form: 12-1211 Age: 7 Jockey: Z Baker - Trainer: T Ellis

9 - It Came To Pass (IRE) Form: 75-321F Age: 12 Jockey: Maxine O’Sullivan - Trainer: EM O’Sullivan

10 - Lord Schnitzel (IRE) Form: 111121 Age: 9 Jockey: M O’Donovan - Trainer: D Queally

11- Mighty Stowaway (IRE) Form: 12211P Age: 11 Jockey: JJ Codd - Trainer: Gordon Elliott

12 - Monbeg Chit Chat Form: 1-11311 Age: 11 Jockey: C J W Furness - Trainer: G B Walford

13 - Overworkdunderpaid (IRE) Form: 47-U113 Age: 9 Jockey: G Chatterton - Trainer: L Morgan

14 - Point The Way (IRE Form: 2-11411 Age: 11 Jockey: Joe Wright - Trainer: Guy Brewer

15 - Pont Aven (IRE) Form: 4P3F11 - Age: 9 Jockey: Alex Chadwick - Trainer: JP Owen

16 - Premier Magic (IRE) Form: 111-311 Age: 9 Jockey: B Gibbs - Trainer: B Gibbs

17 - Rewritetherules (IRE) Form: 7021P9 Age: 9 Jockey: David O’Brien - Trainer: David O’Brien

18 - Senor Lombardy (IRE) Form: 422-121 Age: 9 Jockey: Lyall Hodgins - Trainer: K Harding

19 - Winged Leader (IRE) Form: 21-1111 Age: 8 Jockey: B O’Neill - Trainer: DM Christie

20 - Zamparelli (IRE) Form: 1-F2672 Age: 10 Jockey: D I J Andrews - Trainer: Miss V Collins

4.50 Mrs Paddy Power Mares' Chase

1 - Concertista (FR) Form: 1123-11 Age: 8 Jockey: Paul Townend - Trainer: Willie Mullins

2 - Scarlet And Dove (IRE) Form: 152-23P Age: 8 Jockey: BJ Cooper - Trainer: JP O’Brien

3 - Elimay (FR) Form: 121-321 Age: 8 Jockey: M P Walsh - Trainer: Willie Mullins

4 - Maid O’Malley Form - 22-2211 Age: 9 Jockey: Sam Coltherd - Trainer: W Coltherd

5 - Mount Ida (IRE) Form: 1212-11 Age: 8 Jockey: David Russell - Trainer: Gordon Elliott

6 - Pink Legend Form: 1-1P61U Age: 8 Jockey: Charlie Deitsch - Trainer: V Williams

7 - Vienna Court (IRE) Form: 43-3112 Age: 7 Jockey: Sam Twiston-Davies - Trainer: N A Twiston-Davies

8 - Zambella (FR) Form: 2-41121 Age: 7 Jockey: D A Jacob - Trainer: N A Twiston-Davies

5.30 Martin Pipe Conditional Jockeys' Handicap Hurdle

1- The Very Men (IRE) Form: 3U45P1 Age: 8 Jockey: CJ Orr Trainer: J Harrington

2 - Hollow Games (IRE) Form: 11-1133 Age: 6 Jockey: JC Gainford - Trainer: Gordon Elliott

3 - Adamantly Chosen (IRE Form: 1-221 Age: 5 Jockey: R Deegan - Trainer: Willie Mullins

4 - Five O’Clock (FR) Form: 322117/ Age: 7 Jockey: JB Foley - Trainer: Willie Mullins

5 - Grand Jury (FR) Form: 114-126 Age: 6 Jockey: H Morgan - Trainer: Henry De Bromhead

6 - The Goffer (IRE Form: 3-71441 Age: 5 Jockey: Sam Ewing - Trainer: Gordon Elliott

7 - Decimation (IRE) Form: 22123-7 Age: 7 Jockey: MP O’Connor - Trainer: Henry De Bromhead

8 - Earlofthecotswolds (FR) Form: 50-3116 Age: 8 Jockey: J Nailor - Trainer: NA Twiston-Davies

9- Ilikedwayurthinkin (IRE) Form: 70-1130 Age: 8 Jockey: SD Torrens - GP Cromwell

10 - Langer Dan (IRE) Form: 95412-6 Age: 6 Jockey: Lorcan Williams - Trainer: D Skelton

11 - Banbridge (IRE) Form: 111471 Age: 6 Jockey: MM McDonagh - Trainer: JP O’Brien

12 - Hes A Hardy Bloke Form: 3110-68 Age: 7 Jockey: E Walsh - Trainer: N Meade

13 - Chemical Energy (IRE) Jockey: Shane Fitzgerald - Trainer: Gordon Elliott

14- Au Fleuron (FR) Form: 1-4123 Age: 5 Jockey: K Brogan - Trainer: Gordon Elliott

15 - Cobblers Dream (IRE) Form: 1-13211 Age: 6 Jockey: Jack Andrews - Trainer: B I Case

16 - I A Connect (IRE) Form: 23-1121 Age: 7 Jockey: Fergus Gregory - Trainer: Gordon Elliott

17 - Quinta Do Mar (IRE) Form: 24-114F Age: 7 Jockey: Luca Morgan - Trainer: B Pauling

18 - Freedom To Dream (FR) Form: 32/124 Age: 7 Jockey: Liam Harrison - Trainer: Peter Fahey

19 - Perfect Attitude Form: 33-1253 Age: 6 Jockey: Jack Tudor - Trainer: Gordon Elliott

20 - Herbiers (FR) Form: 11-P414 Age: 5 Jockey: Theo Gillard - Trainer: O Greenall

21 - Lucky Max (GER) Form: 0-11187 Age: 6 Jockey: Peter Kavanagh - Trainer: S Doyle

22 - Reserve Tank (IRE) Form: 52FP8P - Age: 8 Jockey: Mitchell Bastyan - Trainer: C L Tizzard

23 - Silver Sheen Form: 0-50065 Age: 8 Jockey: R J Condon - Trainer: J Harrington

24 - Bigz Belief (IRE) Form: P0-P031 Age: 5 Jockey: LA McKenna - Trainer: M J Smith

25 - Party Business (IRE) Form: 32-81F5 Age: 6 Jockey: Reserve 1 - Trainer: Ian Williams

26 - Solwara One (IRE) Form: 16-FFU9 Age: 8 Jockey: Reserve 2 - Trainer: N P Mulholland.





Where and when is it on?

This year’s Festival takes place at Cheltenham Racecourse from Tuesday March 15 to Friday March 18.

Where can I watch and follow the races?

Virgin Media One and ITV1 will be covering the majority of the races while Racing TV will show every race. And we’ll be liveblogging on Independent.ie for the duration of the day.

What’s the race schedule?

Friday, March 18 (Gold Cup Day)

1.30pm, JCB Triumph Hurdle (Grade 1), 2m 179y

2.10pm, McCoy Contractors County Handicap Hurdle (Grade 3), 2m 179y

2.50pm, Albert Bartlett Novices' Hurdle (Grade 1), 2m 7f 213y

3.30pm, Boodles Cheltenham Gold Cup (Grade 1), 3m 2f 70y

4.10pm, St James's Place Hunters' Chase, 3m 2f 70y

4.50pm, Mrs Paddy Power Mares' Chase (Grade 3), 2m 4f 127y

5.30pm, Martin Pipe Conditional Jockeys' Handicap Hurdle (0-145), 2m 4f 56y

What are the odds?

Odds are subject to change in the run up to the festival but there’s a selection below from the featured races.

Boodles Cheltenham Gold Cup

A Plus Tard 7/2

Galvin 9/2

Minella Indo 11/2

Al Boum Photo 10/1

Protektorat 10/1