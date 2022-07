Xander Schauffele wins 2022 JP McManus Pro-Am at Adare Manor

JP Manus presents Xander Schauffele with the trophy at Adare Manor

Xander Schauffele has won the 2022 JP McManus Pro-Am at Adare Manor.

The American, ranked 11th in the world, claimed the title by one shot from his fellow American Sam Burns with Ireland’s Shane Lowry finishing a shot further back in third.

Pádraig Harrington produced a second round of 64 to finish in fifth.

JP McMANUS PRO-AM FINAL SCOREBOARD

Irish in bold

134 – Xander Schauffele (USA) 64 70

135 – Sam Burns (USA) 70 65

136 – Shane Lowry 69 67

137 – Tyrrell Hatton (Eng) 68 69

138 – Pádraig Harrington 74 64

139 – Rickie Fowler (USA) 67 72, Justin Thomas (USA) 72 67, Rory McIlroy 71 68

140 – Lee Westwood (Eng) 72 68, Collin Morikawa (USA) 71 69, Brooks Koepka (USA) 69 71, Pat Perez (USA) 74 66, Paul Casey (Eng) 72 68

141 – Adam Scott (Aus) 70 71, Dustin Johnson (USA) 70 71

142 – Séamus Power 69 73, Graeme McDowell 71 71, Bernd Wiesberger (Aut), Patrick Cantlay (USA), Justin Rose (Eng) 71 71

143 – Martin Kaymer (Ger) 71 72, Bryson DeChambeau (USA) 72 71

144 – Scottie Scheffler (USA) 75 69, Rafa Cabrera Bello (Sp) 71 73, Brandon Stone (SA) 69 75, Jon Rahm (Sp) 73 71

145 – Luke Donald (Eng) 73 72, Alex Noren (Swe) 71 74, Paul Dunne 72 73, Matt Kuchar (USA) 70 75

146 – Tommy Fleetwood (Eng) 73 73

147 – Tom Hoge (USA) 72 75

148 – Ian Poulter (Eng) 76 72, Danny Willett (Eng) 72 76, Leona Maguire 72 76, John Murphy 74 74

150 – Thorbjorn Olesen (Den) 76 74, Henrik Stenson (Swe) 71 79

151 – Jason Kokrak (USA) 71 80, Matt Fitzpatrick (Eng) 78 73, Tiger Woods (USA) 77 74

152 – Harold Varner III (USA) 75 77

153 – Jamie Donaldson (Wal) 79 74, Thomas Bjorn (Den) 75 78

154 – Cormac Sharvin 77 77

156 – Mark O’Meara (USA) 81 75, David Howell (Eng) 81 75

158 – Paul McGinley 78 80, Ian Woosnam (Wal) 76 82

DQ – Jordan Spieth (USA)