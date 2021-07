Tee to Green golf notice board

GENTS

ARKLOW – A Reddin (28) 26, K Redmond (24) 24, P Nolan (16) 24. Tues: I Harte (20) 41, S M P Kelly (13) 40, J Coburn (22) 40, D Hynes (16) 39. Gross: N Farrell 22. Singles: C Keppel (19) 39, D Donnelly (10) 38, D Smith (12) 36, J Kelly (15) 36. Gross: N Farrell 31. Back 9: A Earls (11) 21.

ATHY – Open: S Murphy (10) 43, O Cardiff (13) 41. Gross: D Egan 37. Captain’s (J Kelly) Prize: P Fitzpatrick 134, M Hamilton 137, A Halpin 136. Gross: J Kelly 146. M May Jnr 151. Past Captains: R Kelly 144. Cl 1: S Og Brennan 138. Cl 2: T Hawkins 138. Cl 3: D Valentine 137. Cl 4: D Nulty 140. Day 1: G Kehoe 68. Day 2: K Nolan 66. Over 70s: J Wall 146. Juniors: J King 139, T Fitzgerald 145, M Hurley 148. Open: M O’Grady (24) 45, A Miller (15) 44, T Foley (16) 42.

BALBRIGGAN – Captains Qualifier: E Goodson & C Hughes 47, W O’Sullivan & K Lucey 46, Strokes: E O’Donoghue (11) 63, D Boylan (10) 66. Gross: W Lamb 74. Cl 1: J Slane (11) 67. Cl 2: M Doolan (12) 67. Cl 3: M Geary (18) 68.

BALCARRICK – K Cluxton (21) 43. Cl 1: D Loftus (22) 36. Cl 2: K Farrell (23) 43. Cl 3: M Cronin (18) 37. Open: J Hyland (23) 41. Cl 1: C Higgins (12) 39, T Morrison (16 Kilmashogue) 40. Cl 3: B Ryan (22 Skerries) 41. Lady Captains (M Keegan) Prize to Men: A Doyle (20) 41. Cl 1: J Murphy (10) 39. Cl 2: J Doyle (18) 39. Cl 3: P Donnelly (20) 41. Open: C Murphy (16) 43. Cl 1: E Manning (10) 38. Cl 2: S Keogh (13) 42. Cl 3: G O’Toole (26) 41. Open: S O’Sullivan (22 Edmondstown) 41.

BALLAGHADERREEN – Aughalustia Masters: J Hurl 66, B Cox 66, M Frain 67.

BALLINA – B Kilgallon 64, M Brennan 65, P Fox 66, P Cronin 66.

BALLINASCORNEY – R Fetherston T Fitzachary B McCall & J McClean 25.95.

BALLYBUNION – Old Course: G Galvin (10) 38, P Mulvihill (16) 37, E O’Shaughnessy (17) 36. Gross: G Scanlon 35. Cl 1: S Galvin (3) 36. Cl 2: J Maher (9) 36, S Downes (10) 36. Cl 3: S O’Sullivan (15) 36, T Healy (20) 35. Cl 4: J M Kissane (28) 36, J J O’Connor (26) 34. Classic: J Maher (7) D O’Sullivan (14) B Browne (14) & L Allman (17) 89, P Crowley (14) S Murray (19) J Crowley (10) & C Hennessy (12) 85, K Griffin (20) A McMahon (0) M Danaher (19) & M Counihan (16) 85. Mixed: M P Murphy (29) L Horgan (15) L Pye (20) & M Pye (15) 42, M O’Connell (19) C Quilty (9) P McLoughlin (21) & J O’Connell (8) 43, A Walsh (36) M D Farrell (23) J Liston (33) & D Liston (8) 44.

BALLYLIFFIN – Sun: J McFeeley (12) 42, A Doherty (1) 40, T McEleney (18) 40, J McCarron (9) 40. Gross: B Devlin 35. Back 9: R Walsh (17) 22. Sat: V McLaughlin (27) 62, P J Kelly (16) 65, C McConologue (6) 65, R Doherty (14) 66. Gross: J McIntyre 68.

BALLYMENA – Currie Cup: J Caulfield (42) 48, C Penny (11) 47, S Davison (13 46, C Magee (4) 42, S McCartney (20) 42, E Gilmore (17) 42, R McCoubrey (19) 41, Q McKee (24) 41, D Montgomery (14) 41, R Mitchell (22) 41.

BANTRY – South Munster Seniors Open Wed, Aug 4. Ladies Threeball Open thurs, Aug 5; Juvenile Open Mon Aug 23rd.

BEARNA – T Cunningham (11) & T Tarpey (12) 46, P Neville (3) & K Murray (6) 46, T Flaherty (13) & T Markham (13) 46.

BEAVERSTOWN – D Loughman (19) A Crean (17 Rush) J Kelly Vernon (19) & P O’Driscoll (14) 100, D Murray (17) I O’Toole (17) S Foran (13) & M O’Toole (21) 98, F Kearney (25) J Bohan (14) G O’Connor (16) & J Kelly Jnr (24) 95. 2nd 9: J Quinn (9) M Sweeney (12) J Keogh (17) & J Meade (20) 49. Medal: P Ferrari (10) 67, E Doherty (11) 69.

BEECH PARK – Sat: B Coleman (17) 45. Cl 1: H O’Donnell (10) 41, B Cashin (9) 40. Cl 2: A Young (16) 45, W Rooney (14) 44. Cl 3: F O’Grady (18) 45, M Cummins (19) 38. Cl 4: J Teeling (21) 44, P Farrell (22) 42, R McAnaspie (21) 41. Sun: P Whelan (23) 42, G Waters (14) 41, J P Doyle (10) 40, D Smith (15) 39, G Williams (14) 39.

BELMULLET – J Hanley & K Donnelly 49, J C Monaghan & P Ruddy 44, P Mulry & Peadar Mulry 44.

BLACK BUSH – P Whelan (37) 51, D Heskin (22) 42, G Mahony (5) 41, M English (15) 38. Bunnies: P O’Reilly (13) 22, B Dougan (13) 21, T Murray (10) 21. Swinging 60s Cl 1: D Farrell (9) 21, M Kilduff (7) 21, S Smyth (5) 20. Cl 2: I Duggan (12) 19, J Lynch (12) 19, M Connellan (14) 19. Medal: J Nolan (12) 67, W Enright (24) 68, W Hutchinson (10) 69. Gross: G McGuire 76. Cl 1: D Smyth (11) 71. Cl 2: S Chamberlain (14) 69 Cl 3: P Smyth (19) 70. Cl 4: M Cahill (24) 70. Student: A O’Neill (10) 71. Alternate: N Traynor (20) 44. Blue Mondays: A Byrne (10) 23. Cl 1: S Kennedy (4) 22. Cl 2: D Leddy (7) 20. Gross: R Weldon 35.

BLAINROE – Lady Presidents (Angela Heffernan) Prize to Men: L Connolly (5) 40, K Kenna (10) 40, D Moore (20) 40, L Bradshaw (19) 39.

BUNCLODY – R Lewis (5) 42, S M Murphy (25) 42, E Redmond (16) 42, C Breen (8 Courtown) 40. Gross: B Breen (Courtown) 35.

CARLOW – Boys Scratch Cup, August 13.

CARRICK ON SHANNON – P Martin 60, P Roche 63, C McGowan 65. Gross: D Egan 67. New Course Record: Danny Egan 67.

CARRICK ON SUIR – A Fitzpatrick (16) 67. Cl 1: J Broxson 67. Cl 2: D O’Donovan (15) 68. Cl 3: J Glascott (24) 72. Open: M Stafford (15) 43, K Barry (10) 42. Vis: S E Murphy (10) 37. Tues 9h: P Landers (7) 21, R Cronin (6) 21, C Quinton (9) 20. White Tees: J Keane (1) 20, R Alvarez (10) 20.

CASTLECOMER – Donal McInerney Memorial: J Kealy (25) 44, M O’Donnell (19) 41, E Kavanagh (25) 41. Gross: M Buggy 36. Cl 1: V Smyth (7) 40. Cl 2: G Mealy (14) 39. Cl 3: J Rothwell (29) 40. Scramble: C Doyle E Doyle D Ryan & J Ryan 27, T Brennan O Brennan S Brennan & S Pedini 27. Open: G Comerford (27) 44, G Delaney (10) 41, T Peterson (13) 41. Gross: M Buggy 36.

CASTLEKNOCK – Presidents Qualifier, Sat: P Heffernan 45, N O’Mahony 43, J Kiely. Sun: N Duggan 40, F Delaney 40, T Lee 38. Open Week: July 27th to 31st.

CASTLEREA – G Ryan 65, M Hawkshaw 66. Cl 1: R Cahill 69. Cl 2: F McSharry 67. Cl 3: P Casey 66.

CASTLEWARDEN – P Williams (30) 44, A White (22) 40, L Flynn (14) 39. Gross: K Robinson 37. Open: D Whelan (19) B Noonan (17) S Jacob (10 Corballis) & R Smith (19 Blessington Lakes) 96, J Collier (24) O Lawlor (20) J Corbett (22) & B Flynn (10) 92, Wed: C Browne Jnr (16) 44, R O’Farrell (24 Beech Park) 42, B Connolly (29 Beech Park) 42. Medal: R Byrne (16) 65, M Cohen (24) 68, S Anderson (10) 68. Gross: V Keogh 73. Cl 1: N Herterich (10) 69. Cl 2: D O’Shaughnessy (13) 70. Cl 3: E Deans (16) 70. Cl 4: B Tighe (28) 69. Seniors: E Hardiman (17) 37. Sun: D Lyons (18) J Scanlon (18) & D Dillane (23) 89, T Morris (31) E Holland (10) & C Finnegan (24) 88.

CHARLEVILLE – J Twomey (24) 44, A O’Keeffe (10) 41. Gross: E O’Connell 35. Seniors Cl 1: T McCarthy 52, T Clarson. Cl 2: T Collins 48, J Heffernan 46. Cl 3: W White 43, D McSweeney 40. Tues: G Gould (15) 38.

CLANE – The John B McAndrew Memorial Cup: M Byrne (15) 41, T O’Rourke (28) 40, D Coonan (14) 39, L Blanchfield (14) 39, K Doyle (22) 37, M Costello (16) 37, N Bryan (9) 36, B Bean (23) 36, S Carew (10) 36, M Connolly (17) 36. Gross: N Bryan 77. 9h Midweek: T Murray (10) 21, M Shanley (13) 20, L Cooper (12) 20, D Felton (14) 20, B Price (12) 19, T McGiff (7) 19, D O’Broin (10) 19.

CLAREMORRIS – Lady Captains (Breda Kilkenny) Prize: P McHugh 64, R O’Neill 62, P O’Neil 64, D Burke 64, T Fanning 65, J Oliver Gibbons 69. Gross: B McGuinness 71.

CLONMEL – Blue/Green Singles: J Perry 45, M Power 45, M Buckley 43. Gross: D Maher 34. Vis: P J Mooney 39. Champagne Scramble: O Cooney (18) S Kane (7) L Cooney & S Grant (16) 106, K O’Reilly (5) A Cooney (4) D Ryan (17) & L Foran (17) 104, A Kelly (7) P Kenny (10) D O’Meara (10) & N Walsh (14) 103, B Greene (17) B Lambe (16) D Gunne (16) & A Johnson (7) 103, P O’Neill (15) M Buckley (23) J Franklin (28) & K Curran (23) 102.

CLONTARF – G Wiggins (18) T Hayes (14) L Fennell (20) & G Watson (14) 98, P Fetherston (13) A Daly (11 Forrest Little) O Fetherston (17) & M Daly (27) 97, P Williams (14) J Wyer (16) B McKenna (16) & T O’Gorman (20) 95. Rumble: P Murray (+3) J Higgins (17) K Duffy (16) & J Sheridan (15) 92, J Horan (4) M Power (13) B O’Rourke (12) & N O’Brien (18) 92, J McEvoy (12) P Gettings (9) B Reddington (20) & D Maddy (9 Corrstown) 91.

CONNEMARA – Captains (Geoff Tucker) Prize: P Daly (6) 141, D Joyce (14) 142, J Mulcair (9) 142, C Hanratty (7) 142, R O’Connor (6) 143. Gross: C Walsh 148. Past Captain: L Geoghegan 148. Sat: H Morris (22) 67, M Walsh (17) 68, E Kerin (10) 69. Gross: J G Sweeney 78. Sun: D Bruton (12) 68, M Kearney (21) 69, O McDonnell (20) 70. Gross: J Hehir 75.

COOLLATTIN – T Ryan (20) 46, T Morrissey (15) 43, R O’Rourke (20) 42. Gross: L Behan 33.Wed: J Carroll (9) 41, K Stapleton Snr (28) 41. Gross: K Butler 33.

CO. SLIGO – N Niemeyer (18) 39, K Curley (17) 39, C Fagan (13) 37. Captains (John Feeney) Prize: M Barrett (16) 67, N Burgess (7) 68, K Demmel (10) 69, P Lyons (32) 69, K Darling (9) 69, N Dunne (10) 69, E O’Grady (13) 70, B Feeney (6) 70. Gross: S Heavey 70. 1st 9: W Murphy (19) 32. 2nd 9: A Anderson (10) 33. Past Captains: M McNamara (14) 70. Committee: S Flanagan (2) 72. Guests, Member: A Doyle (9) 73. Non Member: D McCabe.

CO. TIPPERARY – Carroll Cup: R Dempsey, S Nolan, T Corcoran, S Forde. Gross: S Alley. Cl 1: D O’Dwyer, T Moran, C Ryan. Cl 2: B Mackey, L McInerney, D Hayes. Cl 3: J Currivan, S Morrissey, K Bergin. Seniors: G Maher S King M Morris & D O’Connor 91, P J Maher M Quirke D O’Sullivan & L Jones 90, T Landers L Ryan (Cashel) J Kinsella & J McGlinchey 80. Junior: C Hyde C Carroll L O’Connor. 9h: L Keane.

CRADDOCKSTOWN – A Hennebry (16) 23, J Kelleher (7) 22, D Hennerbry 21, D Courtney (10) 20, C Rooney (12) 21, D Cummins 20, G Joyce (5) 22, C Benn (18) 20. Scramble: Rita Murphy (8) & Anne O’Rourke (15) 27, J Sheridan (8) & C Coakley (12) 27. Mixed: L Murphy (29) 42, G Deady (10) 38. Cl 1: P O’Neill (10) 38, M Kane (13) 38. Cl 2: D Hyland (17) 38, J Murphy (23) 36. Cl 3: J Lynch (26) 38, P Kane (38) 38.

DONABATE – 9h Mixed: E DeLacey & T DeLacey 30.5, A Casey & P McNeil 31.5. Invitation: B P’Connor (17) & K Conway (18) 49, J Nolan (8) & P O’Brien (17) 47, D O’Keeffe (20) & C O’Shea (6) 47. 9h: J Nolan (5) 19. Captains (P Brown) Prize: J Griffin (21) 138, R Brennan (25) 128, A Hannon (22) 130. Gross: H Morgan 150.

DOOKS – Medal: J Evans (14) 68, R Burke (18) 71.

DOUGLAS – C Bornemann & J Treacy 48, S Hartnett & E Stack 47, B Cremin & R Kelleher 46, C Scott & R O’Callaghan 46, S Bermingham & L Kearney 44. Mrs. Anne Gallagher Prize to Men: T Quinn 43, A Buckley 43, D McHugh 42, S McCarthy 42, J O’Mara 41, T Cooney 41, G Lonergan 41, T Keegan 41, S Cronin 41, F Driscoll 41, B O’Regan 40, M Lucey 40.

DUN LAOGHAIRE – Captain (Ross’s) Prize: T O’Driscoll 78, P O’Sullivan 76, J Halpenny 74, F McKeown 74, N Mannion 73, F W Stephens 73, D Courtney 72, N Hohn 72, H Keenan 72. Captain’s Prize 6 Day: M Conlan 39, R O’Loughlin 39, D O’Hara 37, C Scully 37. Captains Plate: N McGowan 39, F Zhu 39, J J Nevin 38, R Lucey 38, P Kirby 37. 9h: B Molloy 22, A Savage 19, P Mooney 19, O Fox 19, B Moloney 18.

DUNFANAGHY – Lady Captains Prize to Gents: A Gallagher (12) 41, C Brennan (17) 41, J Chambers (9) 40. Gross: C Hanna 37. 1st 9: A Mulholland (7) 20. 2nd 9: D Sweeney (14) 22. Category: M Martin (22) 45, L Walsh (22) 44. Sat: M Mulholland (15) & D Tracey (17) 51, G Martin (10) & M Martin (220 45, D McLaughlin (17) & K McGee (10) 45. Wed: D McKinney (24) 42, J McMullan (13) 42, L Wilde (25) 39. Gross: M Cannon 34. 1st 9: J Hargan (19) 23. 2nd 9: C Carr (14) 20.

DUNGARVAN – T O’Grady (17) 44, J Anderson (17) 42, M O’Donoghue (29) 41, P Malone (26) 40, C Susdorf (18) 40. Gross: B Hamilton 37. Thurs: D Moynihan (16) 43, E Brackett (7) 41, T Considine (12) 41, P Walsh (19) 39, P Breen (18) 39. Fri: M Buckley D Buckley & B Hamilton 56, A Fennell M McGovern & R Briggs 58, A Cullinan P Hayes & M Cullinan 60. Sat: E Walsh (23) 44, P Power (24) 41, D O’Neill (6) 40, S O’Neill (25) 40. Gross: J O’Riordan 37. Sun: P Stack (15) 42, P Breen (11) 40, A O’Donnell (2) 38. Gross: E Stack 38.

EDENDERRY – Scratch Cups, Junior: J Farrell 75, A Kenny 76. Nett: D Loughrey (10) 70. Inter: E Nolan (Rathsallagh) 81, K Glynn 82. Nett: D Cullen (14) 68. Minor: K Powell (New Forest) 87, T McCreanor 92. Nett: A Donegan (28) 72. Mid week: J O’Connor (20) 39. Seniors: A O’Grady M Carey & M Dunne 40. Scramble: G Carew P J Carew M Carew & S Carew 25.

EUROPEAN CLUB – Club C’ship qual: J Gogan (11) 72, N Kilgallon (8) 72, L Kelly (14) 73. Qualifiers to 79 except S Taaffe. Seniors: S Taaffe (25) 46, B McGinn (18) 38. Open Fourbal: D Kirby (10 Greystones) & D Moran (11 The Island) 43. Open Seniors, every Tuesday to end of August. Open Fourball, every Thursday to end of August. Timesheets at 0404 47415.

FERMOY – K Morrison (14) 5up, N Meaney (19) 5up, L Egar (12 Monstown) 4up. Cl 1: J Rumley (5) 2up. Cl 2: R O’Hagan (140 3up. Cl 3: P Manley (29) 3up. Sun: A Lynch (26) 5up. Cl 1: C Dorgan (6) 4up. Cl 2: J Lynch (16) 5up. Cl 3: M Broe (21) 5up. Wed: L Roche (11) 43, T Moynihan (18) 41, B Mason (11) 40.

FOXROCK – J Hyland (35) 44. Cl 1: K Corcoran (5) 38, J Vard (2) 38. Cl 2: P Flynn (14) 41, D McSweeney (20) 40. Cl 3: J Lowe (22) 40, M O’Connell (21) 35. Gross: G O’Connor 38.

GALWAY BAY – H Heskin (17) 44, B Flattery (17) 43, J Clasby (15) 41, N Coffey (19) 40, T Stack (14) 40. Gross: E McCormack 38. Cl 1: D Heskin (9) 39, K Murphy (8) 38. Cl 2: M Gohery (13) 40, G Kearney (15) 39. Cl 3: P O’Dea (21) 38, D McDonald (20) 37.

GLENGARRIFF – Blue Loo Cup: F O’Sullivan 56, P Goggin 60, M Lordan 60, J Tobin 61, K O’Sullivan Og 61, K O’Sullivan Green 62, A McElhinney 62, M Dineen 63, S Guinane 64, B O’Sullivan 64. 9h: C Harrington (1) 20, F J O’Sullivan (5) 20, S Guinane (6) 19, K J O’Sullivan Og (0) 19, O Dinneen (5) 18, C Daly (5) 18.

GOLD COAST – R O’Dwyer (19) 42, C Walsh (29 Tramore) 41, W Bergin (16 St. Margarets) 41. Fri: R Healy (13) 42, M Horgan (23) 42. Gross: A Harty 37. Sat: T Long (10) 43, T Maguire (13) 42, S MacCraith (18) 39. Gross: N O’Conduin 31. Sat: J English (22 Mitchelstown) 40. Sun: N Dermody (3) 43, F Waters (20) 40, K Cullinan (8) 39. Gross: D Walsh 31.

GOWRAN PARK – Golden Golfers Scramble: P Staunton (18) M Byrne (20) & P Murphy (24) 28.4m J Dunne (16) P Bolger (23) & J Flynn (25) 28.7, P Roche (18) J Murphy (22) J Greene (26) & C Walsh (40).

GRANGE – Festival Week: T McGarry 44, W Torreggiani (Edmondstown) 40, J Kilmurray 39, D Fanning 38, M Fallon 38, B Moran (Corballis Links) 38, B O’Mahony (Stackstown) 37. Ladies: P Brennan 35. 9h: M Malloy 21, E Hennessy 20, J Moloney 20. Texas Scramble: C Barrett N Connaughton M White & J Connaughton 49, K Murphy F Brennan J Clancy & B Sherry 49, P Nolan H Nolan R Grady & S Nolan 49.

HEATH – J Maher 42, P Dunne 40, P Fitzpatrick 40. Medal: G Fennell (14) 65, J Gormley (23) 66, E Keane (14) 67, M Keenan (9) 68. Gross: T Tyrell 70. Wed: M Keenan 40, M Brody 37.

HERMITAGE – F Fleming (16) R Dolan (17) D Conroy (24) & R Fleming (18) 96, V Connellan (16) B Connellan (25) V Connellan (21) & T Connellan (28 Druids Heath) 95, M Regan (17) B Delaney (15) S Fleming (21) & T Gillen Jnr (8) 95. Junior Captains Drive In, Boys: J McMahon (13) 25. Girsl: S Considine (41) 20. Mon, Boys: B Shelley (34) 38. Girls: S Considine (40) 34.

KANTURK – J Kenneally Jnr (21) 43, C O’Mahony (20) 41, T Cremin (21 Vicarstown) 41. Sat: A Mullane (14) 41.

KENMARE – Mixed: D Maye (21) 44, P Duggan (4) 44, L McCann (21) 42. Gross: P Duggan 67. D Burke (10) 42, D Herlihy (16) 41, R O’Sullivan (5) 40. Gross: R O’Sullivan 72. Senior: J J Mahony (27) 36. Autumn Gold: T O’Connor 21.

KILKEE – D McNamara (19) 38, C McGee (8) 37, D Fitzpatrick (11) 36. Fri: T Ahern (5) 18, D O’Connell (7) 18. Houlihan Cup: S Minihan (16) 41, B Purcell (17) 40, C Woods (13) 38.

KILLEEN – T Cunneely (34) 41. Gross: A Morrison 29. Cl 1: R Eyres (10) 38. Cl 2: P Murray (13) 40. Cl 3: R Vaughan (18) 40. Cl 4: P Kavanagh (29) 39. Captains Final: E Buckley (23) 135, C Lynch (20) 134, I Byrne (10) 141. Gross: D Higgins 146. Cl 1: R Eyres (11) 141, E Nestor (6) 142. Cl 2: D Hoare (13) 145, P Kelly (14) 146. Cl 3: C Kenna (20) 143, M Shiels (19) 143. Captains Plate: T McKenna (11) 41, P MacRiallais (14) 38. J Cullen (32) 39, S Carberry (34) 35.

KILLINEY – Super Tuesday: C McEvatt (Heath) C McGettigan (Heath) B Newton (Monkstown) & R Hurley (Heath) 50, G Horsfield B Hogan (Bray) I Cruise & G Shaw (Powerscourt) 49. Last Hole: B Monahan D T Smyth B McAndrew & J Dunne 8.

LAYTOWN & BETTYSTOWN – E Lyons (9) 43, N McConomy (25) 43, T Whelan (16) 42, B Bailey (22) 41. Gross: B Wilde 35. Forward Tees: F Crinion (31) 45.

LEE VALLEY – J Barry (12) 44, S Boyle (39) 42, N McCarthy (19) 42. Sun: A Barry (13) 67, S Howard (17) 68, T McNamara (19) 68. Mon: S O’Connell (6) 39, T Higgins (20) 39, M Kirby (10) 38. Tues: J O’Regan (32) 41, R Healy (26) 40, H McDonagh (29) 40. Thurs: J Barry (6) 22, K O’Callaghan (7) 22, K Coffey (4) 21.

LIMERICK – Medal: R O’Connell (24) 61, O O’Toole (16) 67, M Carey (9) 67, D O’Brien (6) 68, T Griffin (20) 68, M Fitzgerald (9) 69, R Coveney (13) 69, T Bromell (12) 69. Gross: B Dunworth 72. Singles: L Carroll (27) 41, A McNamara (24) 40, N Doherty (13) 40.

LISHEEN SPRINGS – Sun: D Brady (22) 41, B Meagher (28) 39. Cl 1: N Carpenter (13) 37, J Quinn (6) 37, D Bradshaw (10) 37. Cl 2: G Farrell (18) 39, C Finn (16) 36, C Watson (17) 35. Cl 3: G Boylan (29) 39, M Byrne (21) 37, D Hayes (27) 35. Mon: N Norman (26) 41. Cl 1: J Gaynor (10) 39, N Carpenter (13) 38, J Tuite (7) 37. Cl 2: K McCabe (14) 41, C O’Loughlin (19) 40, A McGrane (15) 39. Cl 3: A O’Neill (20) 41, J O’Brien (24) 39, C Gilbride (37) 39. Hole in one: M Doyle at 11th. Wed: D Lynch (7) 24, A Gallen (5) 23. Wed, Yellow: T Peirce (22) 44. Cl 1: M O’Connor (19) 39, R Callaghan (12) 38. Cl 2: J Lamont (29) 43, P O’Leary (26) 41, G Reidy (24) 41. White: T Geraghty (29) 43. Cl 1: M Kinch (7) 39, E McCarthy (4) 39. Cl 2: P Hartigan (18) 39, N Johnson (17) 38. Cl 3: A Tuite (22) 40 D Hickey (23) 38. Sat: A Moore (6) 42, D Ronan (14) 41. Cl 1: L O’Connor (12) 39, B Jones (6) 38. Cl 2: J V Maher (16) 40, A Doyle (17) 38. Cl 3: C O’Reilly (24) 40, J Lamont (29) 37.

LOUGHREA – J O’Connor (17) 65, T Uniacke (8) 65, E Daly (28) 65. Gross: D Plower 73. Cl 1: J Scroope (9) 69. Cl 2: S Conway (10) 67. Cl 3: A Linnane (26) 66.

LUCAN – L Wylie (14) 40, R Galavan (16) 39, K Brennan (7) 38. 1sst 9: N Keane (7) 22. Tues: K Graham (26) 42, R Swift (12) 39, C Kelly (1) 38. Medal: B Blakeney (19) 63, C Lundy (17) 65, E Beatty (21) 65. Gross: C Moynihan 69. Cl 1: M Reck (4) 67. Cl 2: G Croke (15) 67. Cl 3: M O’Halloran (20) 67. Cl 4: R Adderley (23) 66. Super Seniors: T Martin (29) 43.

MACROOM – Cronin Cup: V Twomey (13) 43, T Doyle (29) 42, D Cotter (11) 42. Gross: M O’Flynn 34. Senior: G Jennings (27) 41. Open: D Horgan (29) 48. Qualifier: M Riordan (11) 44, D Gray (18) 44.

MILLICENT – G Morris (12) 40, F Bolger (20) 40, J Byrne (10 Newbridge) 40. 9h: J Houlihan (10 Corballis Links) 22, E Brophy (6) 21, R McLoughlin (2) 21. Fri: P Dunne (Beech Park) S Dunne (Beech Park) B Daly (Royal Curragh) & S McCabe (Grange Castle) 93, C Quirke T Quirke N Murphy (Clandeboye) & C Quirke (K Club) 92. Scramble: P Devine R Carr G Dalton & B Farrell 27, D Lenihan T Clinton A Clinton & B O’Reilly 27. Sat: M Donlon (14) 42, E Brophy (12) 41, G Hannon (7) 41. 9h: R Donohue (7 Naas) 22, J Doyle (18) 18, G Gprey (15) 17. Sun: D Smith & J Walsh 47, P Gorey & I Gorey 45, S Brereton & R Sinnott (Royal Curragh) 45. Mixed: C Dunne & R Dunne 22, E Dunne & S Dunne 22, P O’Neill & J O’Neill (Craddockstown) 19.

MITCHELSTOWN – P Cleary R Cahill & D Browne 110, R Carey M O’Sullivan & J Griffin 100, J Hennessy J Flynn & T Cott 100. Singles: S Buckley 37, S Howard 36.

MOATE – Classic: S Rosney (16 Tullamore) L Mollen (33 Tullamore) R Doyle (30 Esker Hills) & M Abdelsalem (18 Esker Hills) 110, G Fleming (4) J Fleming (7) B Tobello (12) G Robbins (16) (Esker Hills) 117, J O’Dwyer (14) J McCormack (12) Jesse McCormack (17) (Thurles) & C Barrett (17 Dundrum) 109.

MUSKERRY – D Maher (28) 42, J Spillane (8) 41, C Buckley Barry (10) 40. Joe Morrissey Memorial: L Harte Jnr (6) 3up, J O’Mahony (27) 2up, K McGarry (16) 2up, D Healy (18) 1up, P Scannell (4) 1up. Gross: R Twomey 3dn. Intermediate Scratch Cup: D Hourihan 77, B Mullins 80, T P Coughlan 81, M A Coleman 81. Minor Scratch Cup: B O’Keeffe 88, G Osborne 90, A Harte 90, D Walsh 91. Sun: B Mullane (9) 42, J Corcoran (1) 42, D Larkin (10) 40, E O’Callaghan (1) 39, A Carey (6) 39, L Walsh (16) 39.

NAAS – Presidents (John Grogan) Prize: C Callanan (17) 64, T Jones (17) 74, N Farragher (15) 65, P McCarthy (16) 65. Gross: M Kelly 70, J Larkin 71. Cl 1: M Doyle (10) 67, M Cusack (10) 68. Cl 2: R Forde (13) 67, A Ward (12) 68. Cl 3: T Stafford (17) 68, C Shirley (17) 69. Cl 4: R O’Connor (25) 65, P Lunny (21) 67. 1st 9: P Lee (21) 31.5. 2nd 9: H McKeown (23) 28.5. Past Pres: H Hannigan (22) 73. Best Veteran: A Hennessy (25) 69.

NENAGH – J Flannery (36) 49, C Crowley (12) 43, E Power (14) 43. Gross: S O’Brien 39. Senior: T Darcy (10) 40. Senior Plus: J Hackett (25) 36. Presidents (Sean Minogue) Prize: J M Slattery (23) 90.5, E O’Brien (18) 102, B Freeman (7) 104.5, R Moloney (15) 105.5, P Moloney (14) 106. Gross: S O’Brien 69. Senior: M Tierney (8) 69 Student: O Butler (11) 66. 1st 18: E Scanlan (22) 69. Junior: S Kelly (18) 69. Past Pres: H Maher (22) 73. Ladies: D Austin (35) 68.

NEWCASTLE WEST – Scratch Cups, Seniors: P Murray 65, M Reddan 72. Junior: J Hickey 71, D Scanlan 75. Intermediate: O Byrnes 77, C Herllihy 77, M Gavin 80. Minor: T J O’Connor 93. Thurs: N White (30) 45, B Broderick (20) 44, C Scanlon (23) 43. Gross: J O’Callaghan 33.

OUGHTERARD – A Scanlon (21) 45, M Naughton (25) 44, E Fahy (24) 42. Gross: R Campbell 34. R Connaughton (29) 42, C Keane (12) 41. Cl 1: Morley (10) 40. Cl 2: P McGrath (11) 40. Cl 3: T McDonagh (16) 38. Cl 4: J G O’Connor (21) 39. Cl 5: O Molloy (29) 41. Veterans: S MacFlannchadha (26) 4. New Members: L McNally Woods (30) 40. Open: P Manoque (25) 44, E Egan (32) 41, S MacFlannchadha (27) 41, M F Kyne (22) 41, D Ward (9) 40, J G Cooney (19) 40, D Hoctor (18) 40, S Rankin (29) 39.

PORTARLINGTON – Open Cl 1: G Dempsey 39, R Kelly 38. Cl 2: P Dunne 39, P Watchorne 39. Cl 3: S Flanagan 42, O O’Dea 37.

PORTMARNOCK – Medal: J Healy (17) 42. Cl 1: J Cassidy (10) 35, A Jameson (7) 35. Cl 2: N Malone (21) 36, P J Broe (19) 35. Gross: J Connolly 33.Yellow Tees: F Farragher (16) 35.

PORTSALON – A McCafferty (26) 45, G Duffy (14) 44, D Fegan (24) 43. Gross: S Hensey 34. 1st 9: C McGettigan (23) 23. 2nd 9: M Molloy (20) 23. Best Lady: C Doran (Letterkenny) 41. Total Golf Day: P McGowan (11) 67, D Shields (6) 67, F Ferry (18) 69. Gross: R McGettigan 72. 9s: S Faulkner 33, J Kelly 32. Donegal Hospice Day: S & G Kelly 58, O Friel & L Donlon 60, K Boyce & S Nicholl 60, J Harkin & M Campbell 62.

RATHCORE – D Ryan (11) 49, R Kelly (31) 40, C Cosgrave (11) 38, P Kenny (23) 38, K Fogarty (16 Moate) 37, K McAuley (11) 37, B Comey (18) 37, R Gleeson (18) 36, P Arnold (14) 36, M Daly (12 Elmgreen) 35.

RING OF KERRY – T McDonnell (17) 41, G O’Brien (2) 40, S Stauch (10) 39.

ROSCOMMON – C McCormack (10) 69, P Conlon (13) 69, J Grogan (23) 72. Gross: T Reddington 74. Open Day: C Hunt (18) 41, L McDonagh (15) 38. Gross: R O’Connor 36.

ROSCREA – M Talbot (22) 42, M King (19) 40, J McDonnell (19) 39. Gross: F Jones 34. Captains (Ger Dooley) Prize leading qualifiers: C Egan (12) 65, M Deane (16) 66, B Wright (17) 66, M Donnellan (17) 67, T Mason (23) 67, P Byrnes (16) 67, B O’Lone (17) 67, M Moloney (16) 67, J Hickey (14) 67.

ROSSMORE – Rita & Jimmy McKenna Memorial Cup: I Treanor 44, M McKenna 43, L McQuaid 41, N Graham 41, B McCarron 40. Gross: R Berry 32. Singles: A Cullen 44.

ROYAL TARA – P Garvey (21) 47, W Dunne (16) 44. Cl 1: A Keane (10) 43. Cl 2: E Govern (15) 42. Cl 3: C Hennelly (25 42. Gross: I Maguire 74. Student: S Duffy 69. Open: C Murphy (12) 47, B Sheridan (7) 44, J Lunney (10) 43, N Rowland (21) 43. Student/Junior: A Lavelle (13) 44. Wed: S Hayes & E Gallagher 57, E O’Brien & O O’Brien 57, F Cunningham & D Davis 56.

SKERRIES – G Neary (10) 40, N Sharkey (15) 39, B Ross (23) 39. Cl 1: K Kane (7) 37. Cl 2: M Weldon (15) 38. Cl 3: F Rogan (17) 37. Cl 4: M Gorman (26) 38. 9h: J Jenkinson (9) 21. 9h: G Birmingham (15) 23. Mixed: D Smith (10) & E Smith (14) 35, J Harte (11) & M Swan (15) 37. Centenary Cup: M Walls (23) 65, T Hegarty (22) 69, D Smith (22) 70. Gross: P Byrne 76. Cl 1: P Byrne (5) 71, D Branagan (9) 72. Cl 2: F Lynch (13) 75, P Kenny (15) 76. Cl 3: D O’Reilly (19) 71, W Prendergast (16) 71. Cl 4: E Thompson (21) 70, S Coomey (21) 70.

SKIBBEREEN – E Murphy (4) 43, D McCarthy (8) 41, A Byrne (7) 40. 1st 9: P Hayes (18) 21. 2nd 9: F Ryan (9) 21.

SLADE VALLEY – L Fenton (21) 43, J Ryan (19) 40. Cl 1: S McElwaine (7) 39. Cl 2: H Flanagan (15) 40. Cl 3: D Warde (23) 38. Cl 4: K Kelly (29) 37. Wed Cl 1: F Casey (10) 43. Cl 2: P Kavanagh (14) 40. Cl 3: D Garrigan (24) 41. Cl 4: B Murphy (26) 36.

STACKSTOWN – D Hilliard (11) 43, I McDonnell (22) 41, E Banks (16) 41, N Randles (12) 41, S O’Keeffe (6) 41, T J Maher (17) 40, B Cullen (28) 40, L DeVeale (3) 40. Wed: G Lawless & N Moran 33, J King & C Roche 32.

STRANDHILL – J Giblin (19) 42, P Kavanagh (19) 39, E McCafferty (15) 39, J Gallagher (24) 39. 1st 9: M Henry 19, N Carew 19, R Diamond 18, J Wright 18.

THURLES – Open: N Harding (15) 43, P Egan (12) 42, M Ronayne (15) 41, P McCormack (16) 40. Gross: K Kennedy 37. Medal: K Cummins (14) 40, N Loughnane (11) 39, B Maher (23) 39, B Walsh (20) 39. Gross: K Kennedy 35.

TRAMORE – B Morris (13) & M O’Dwyer (1) 29, E Farrell (13) & T Brett (11) 28, R Fox (23) & R Walsh (28) 28. 9h Junior Golf: D Goff (17) 29, D Murphy (19) 24, J Kelly (17) 21. Long H’cap: C Rawson (29) 32, D Hutchinson (26) 32, M Bowe (27) 30. Seniors: W Pierce (22) 26, T O’Riordan (35) 26, J M Walsh (22) 25. Super Senior: K Murray (9) 25. Open: G McCarthy (12) 46, G Downey (21) 43, G Connolly (20) 43, A Collie (20) 23. Gross: J Mitchell 37. Newtown 9h Junior: J Butler (19) 22, J Kelly (14) 20, C Butler (17) 16. Scramble: R Walsh (8) K Baldwin (14) J Clancy (14) 53, K Geary (10) B Mahon (15) & J Cantwell (17) 54.

TUAM – M Mulryan (20) 41, R O’Neill (12) 41, L Ryder (11) 40. Gross: A Moran 37.

TULFARRIS – Medal: V Moran (19) 69. Cl 1: D Cullen (10) 71. Cl 2: E Daly (15) 69. Cl 3: B Foran (18) 69. Gross: S Byrne 75.

WATERFORD – J Daly (20) & Jim Daly (17) 47, G Galvin (18) & J Fearon (12) 46, K O’Callaghan (10) & E Cusack (14) 46, D Keogh (18) & T Keogh (13) 46, M O’Sullivan (16) & J J Ryan (10) 45, W Murphy (18) & N Stokes (14) 45, C Fitzgerald (14) & J Finnegan (17) 44. Cl 1: J Hale (10) & B Griffin (5) 41. Cl 2: P Fanning (22) & P Flynn (9) 44. Cl 3: B Prendergast (28) & D Fitzgerald (20) 48. Long H’cap: E Hayden (10) 20, C Fitzgerald (9) 20, D Coffey (12) 20. Wed: N Browne (24) & M Connolly (19) 26, N Donnelly (12) & M Dollard (15) 25, J Daly (21) & J Daly (18) 25. Fri: M Nevin (8) 20, N McDonald (22) 18, K Walsh (7) 18.

WATERVILLE – Captains (Seamus Kelly) Prize: S Lowney (14) 42, K Casey (10) 40, P Moynihan (10) 38, L Murphy (17) 37, D O’Mahony (15) 37. Gross: A O’Dwyer 37. 1st 9: J Nolan (25) 23. 2nd 9: S Donnelly (12) 21. Vis: T Barry (10) 36. Past Captains: F McGillicuddy (13) 36.

WESTPORT – M Gallagher (15) 45, J Goggins (26) 43, D Sloyan (31) 43, J Groden (4) 41, T Keane (16) 41. Open: C Walsh (6) 44, L Murray (29) 43, C O’Farrell (4) 39, T Curran (33 Stackstown) 39.

YOUGHAL – Frankie Forrest Memorial: J Morey (9) 39, P Cotter (16) 38, D Twomey (7) 38. Open: I O’Callaghan (6) & M Halpin (17) 48, B O’Shea (9) & C O’Shea (23) 47, B Walsh (4) & C O’Shea (23) 47, B Walsh (4) & P O’Driscoll (22) 45. Best Fri: J Hooley (3) & A Geary (21) 44. Best Sat: J Geaney (13) & B Nagle (14) 45. Best Sun: M O’Donoghue (1) & B Coleman (9) 43.

LADIES

ADARE MANOR – T Lillis 45, J O’Donoghue 44, A Portely 43. Lady Captains Day: T Dunne (27) 61, P Masterson (28) 66, M Ryan (30) 66, K O’Donnell (35) 67. Gross: S Curran 84.

ARKLOW – A McKay (48) 28, T Donnelly (39) 23, P O’Rourke (27) 23. Tues: J Hamilton (33) 36.

ATHY – S Smyth 24, T Meany 21. A Kelly (14) 40, J Doyle (28) 39, L Griffin (30) 38. 9h: M Collins 21. Kildare P & P Lady Captains & Presidents Cup: C Kelly (25) 42, D Stanley (11) 39, J McDonald Hyland (18) 36. Gross: A Kelly 35. 9h: G Rowan.

BALBRIGGAN – N Campbell L Fitzsimons & R McEvoy 61, C Guildea F Whelan & M Andrews 62, B Lewis M Faughnan & M O’Connor 64, N Keeling P Morris & P Nevill 65. S’ford: B Roche (29) 42, F Whelan (26) 40, U Donnelly (24) 39. Sun: M Griffin (11) 40, L Fitzsimons (9) 40.

BALCARRICK – Lady Captains Day: B Johnston (25) 37. Gross: S Crilly 18. Cl 1: D Kilroy (26) 36, M Grealey (19) 34. Cl 2: F Donnellan (29) 36, M Murphy (30) 32. Cl 3: P Dillon (40) 35, C Sheridan (37) 32. 1st 9: M Kennedy (21) 20. 2nd 9: M McCormack (37) 16. Past Lady Captains: P McCarthy (40) 36. 5 Day: B Ryan (40) 36. Vis: B Savill. Wed: M Keegan (10) 20.

BALLAGHADERREEN – M Cawley 66.

BALLINA – H Syron 40, B Lennon 40, B McCormack 38.

BALLINASCORNEY – Lady Captain (Linda) Prize: E Sheehan, M Gleeson, B Boyle. Gross: M Fetherston. 9h: I Doyle, M T Kelly, C Keaney.

BALLINSLOE – B Lucas 44, M Kelly 41, A Lyons 40.

BALLYBUNION – Old Course: P Gleeson (26) 74, M Fagan (19) 76, M Reen (26) 77, C Corrigan (13) 77.

BALLYLIFFIN – Marion McConologue Memorial Trophy: T McConologue (21) 42, J Doherty (19) 39, Y McGonigle (11) 37. Gross: M Doherty 28. OBOT: M Durso A McCarron M Mathews & T Walker. 9h: M Gilmore (38) 22.

BALLYMENA – Broughshane Rose Bowl: E Mark 61, J Gaston 65, G Nicholl 66, S Lennox 68, E Cooper 68, T Smith 69, E Lynn 69, E Gourley 71, V Crummey 71, A McCartney 72.

BEARNA – A Lynagh (20) 45, O Cahill (27) 37, B McNamara. Cl 1: L Cribben (15) 36. Cl 2: B Davies (22) 36. Cl 3: N Lyddy Collins (30) 32.

BEECH PARK – Cl 1: M Russell (26) 43, M Dunne (29) 39. Cl 2: A Campbell (39) 35, M Dowd (39) 35. Cl 3: S O’Neill (47) 35, G Ging (45) 34. 9h: S Kinsella (23) 16, C Brady (19) 15.

BUNCLODY – M Malone (24) 30.

CARRICK ON SUIR – K Hickey & R Foley 32. 18h: E Comerford 36, J Kirwan 34. Gross: F O’Donnell. 9h: T Ronan 20.

CASTLEKNOCK – P McCormack (20) 39, S Glennon Harris (37) 38, R Hayes (23) 37. Sat: S Cosgrove (30) 38. Sun: A McMorrough (31) 35.

CASTLEREA – K O’Loughlin 69, T Meaney 70, D McDonnell 71. M Kelly 20, M Gunning 18, I Burke 18.

CHARLEVILLE – Lady Captains (Mary Johnston) Prize: M Cashman (26) 67, M O’Connor (36) 67, A McEvoy (21) 67, V O’Keeffe (19) 69, N Neligan (38) 69, M Clifford (17) 70, I Madigan (39) 71, M Noonan (20) 71. Gross, Silver: I O’Hanlon 85. Bronze: H O’Mahony 94. Past Captain: M Murphy (22) 69 Cl 1: M Deady (17) 71. Cl 2: A South (29) 73. Cl 3: H Murray (44) 73. 1st 9: L Dunworth (40) 32. 2nd 9: G Dollery (32) 35. 9h: V Hynes (33) 18. Beginners 9h: C Fitzgibbon (30) 21. Captains Prize to Men: W White (17) 45. Thurs: T O’Brien (25) 46, L Curtin (34) 41, B Clarson (35) 40, J Dore (22) 38.

CLAREMORRIS – 18h: R Kean 70, S Daly 68, M Healy 71, N McHugh 72, S Gallagher 76. Gross: E Prenty 82. 30+ Cat: M Kitching 81. Past Captains: A Moran 81. 1st 9: C Kilgallon 37. 2nd 9: C Naughton 40. 9h: A Prenty 21, S Byrne 18, C Jordan 17. 9h Beginner: Y Heneghan 11, G Forde 11.

CLONMEL – U Burke N Healy & S Morrison 56, H Doyle G O’Gorman & S O’Keeffe 60. Vis: P Whyte B Foley & M Power 64.

CLONTARF – A Keevey (23) K Kelly (29) C Manweiler (30) & M Quinn (34) 103, F Forde (15) Y Kelly (20) D Farrell (29) & A Donnelly (39) 100. 9h: M McDyer (26) 22 M O’Sullivan (19) 20. Seniors: F Colhoun (18) 21, B Ui Dhonnchu (19) 19.

CONNEMARA – H Costello (18) 70, V Sanderson (24) 71, M Howley (23) 71. Gross: K Burke 84. Wed: D Murphy (22) 37, M Shaw (18) 36, B Molloy (23) 35.

CO. TIPPERARY – 9h: A Hallinan 2. 9h Qualifier: P Moran 22, A Hallinan 21. Gross: J Lawrence 10. Wed: H Ryan 42, I Hayes 40, N Chadwick 39. Thurs 9h: M Graves 21, M O’Connell 21.

DONABATE – Medal: G Synnott (25) 72. Gross: P Doran 79. Cl 1: M McGrath (17) 77. Cl 2: E Dempsey (27) 72, C Crummey (26) 73. Cl 3: M Breen (33) 75, P O’Neill (32) 76. Molly Condon Day: S Collins (39) 65. Cl 1: C McAllister (20) 74. Cl 2: M Berrigan (29) 76, C Crummey (25) 76. Cl 3: M McGuire (35) 74, M Doyle (35) 76.

DOOKS – M Buckley (33) 39, G Butler (25) 39, A Mangan (30) 35.

DOUGLAS - C O’Donoghue 41. Silver: M O’Connor 40, B O’Halloran 39, K MacCann 39. Bronze: R O’Neill 39, A Hanley 38, J Ryan 38. 9h: R Quilter 19, A Cullinane 19.

DUN LAOGHAIRE – A Jolly (11) 41, F Halpin (3) 40, U O’Grady (18) 39. Cl 1: M Dent (15) 38, H McDermott (18) 38, A Collins (19) 37, M Rye (17) 37, M Igoe (14) 36. Cl 2: I Brennan (24) 38, S Redmond (22) 35, S White (22) 34, P Cooper (20) 34, M Penny (23) 33. Cl 3: S Kelly (46) 36, B O’Connell (28) 36, K Verso (28) 35, T Whitaker (36) 34, B McCormick (34) 33.

DUNGARVAN – L Moloney (31) 39, A Heneberry (26) 39, M Phelan (29) 38. Tues: H O’Neill 20, B Scanlon 17. Sat: J Hayes (24) 41, C Dwyer (39) 39, M Phelan (28) 38.

EDENDERRY – Dunne Trophy: T Clarke (41) 43, N O’Donoghue (16) 43, M Gillen (23) 42. 1st 9: D Moloney (50) 22. 2nd 9: I Hurley (24) 24. 9h: L Dempsey (23) 16. Seniors: C Hynan M Waters P Salley & J Hynan 44.

ENNISCORTHY – P Rogan (23) 45, C Caesar (28) 41, C Creane (37) 41, A O’Connor (26) 39. 9h Qualifier: M Cooper 17, M O’Connor 17.

FOXROCK – Lady Captain’s (G Stirrat) Prize: S McFarlane 39, L Le Blanc 38, L Maher 36, F Grennan 35, O O’Brien 35. Gross: C Bourke 25. Cl 1: G Burke 34. Cl 2: P Hobbs 32. Cl 3: R Conan 34. Past Lady Captain: P Pratt 34. 1st 9: F Marshall 20. 2nd 9: A McGonigle 21. 9h Senior: G Fell.

GALWAY – J Porter (18) 41, R Lillis (27) 39, H Porter (23) 38, P Bree (23) 35, L Mannion (26) 35, A Gormley (20) 34. Gross: T Kennedy 21. 9h: L Gibbons (39) 22, M McGuirke (38) 20, Y Thornton (48) 17, S Colgan (31) 17.

GOLD COAST – M Kiely (12) 36. D Lahiff (30 Deer Park) 42, A Fennell (7) 41. Fri: E Crotty (16 Kilkenny) 35.

GOWRAN PARK – A Costelloe 39, H Dunne 35, H McCormack 35. 36+: J Kehoe.

GRANGE – Therese O’Reilly Trophy Fourball: A Moran (26 Grange) & M L Blake (30 Ballymoney) 45, G McKenna (22) & F Barry (43) 44, S Nolan (20) & O Smyth (12) 43, A Doyle (19) & P Church (20) 43. Gross: J Hickey & M Dowling (Mallow) 37. Best Grange Pair: R O’Donovan (23) & C Kennedy (21) 43. 1st 9: R O’Donovan (23) & C Kennedy (21) 43. 2nd 9: G Gunning (19) & J Fitzpatrick (15) 23. Hole in one: J Hickey (Mallow) at 8th.

HEATH – Medal: A Dunne (28) 63, A O’Sullivan (33) 69, U Horgan (19) 71, T Boyle (29) 71. Gross: H Kelly 88.

HERMITAGE – 18h: M McGovern (23) & C Losty (20) 42, C Barrett (26) & K Fitzgerald (37) 40. 9 Single: T Curran (15) 19, A O’Kelly (16) 17.

KANTURK – K Savage (18) 45, H McCarthy (45) 39. Gross: M Martin 35. Wed: T Cremin (35) 39. Medal: A O’Flynn (45) 59. Cl 1: T Brosnan (12) 70. Cl 2: T Cremin (29) 62.

KENMARE – M Klopp (27) 40, A Cronin (24) 34. 12h: A Cronin (24) 29.

KILCOCK – Professional Prize to Ladies: Z Lipson 70, A Goodwin 70. Cl 1: A Mahon 70, P O’Callaghan 74. Cl 2: D Kelly 75, G Lyons 76. Cl 3: D Caffrey 78, B Cully 79. Gross: L Tolan 88.

LEE VALLEY – Wed: B Mansfield (42) 41, S Murray (14) 37, M Hayes (23) 37. Sat: F O’Doherty (35) 38, R Driscoll (22) 36, M Hayes (22) 35. Sun: M Crowley (42) 33, R Murray (9) 32, M Lynch (26) 30.

LIMERICK – M Moran (33) 45, P Novakovic (30) 39, M Kelly (14) 39. Gross: G D’Alton 32. 9h: M Collins Higgins (20) 19, A Dunworth (23) 18.

LOUGHREA – C Murray (18) 43, P Cooney (37) 42, R Keane (36) 39.

LUCAN – Lady Captain (Elizabeth Foley) Prize: P Doyle (31) 144, E Roche (13) 145, Y Flannery (47) 147, C lane (29) 148, M Flanagan (18) 149, E Duffy (30) 149, P Fay (20) 149. Gross: M Kyne 170. Day 1 Cl 1: M Crowley (22) 71. Cl 2: R Corkery (24) 72. Cl 3: C Treacy (31) 72. Cl 4: B Tierney (41) 74. 9h: U McGonigle (24) 19. Day 2 Cl 1: Y Barry (16) 71. Cl 2: M Lundy (28) 70. Cl 3: M Daly (38) 70. Cl 4: J Collins (45) 74. 9h: A Donovan (23) 20. Past Captains: C Lakes (19) 150. Committee: F Dwyer (35) 156.

MILLICENT – Waltz: P McCormack C Quinn (Naas) & M Connolly 84, L Taaffe T McCourt (Clontarf) & J Farrelly (Clontarf) 79, J Doyle D Caffrey (Kilcock) & M Campbell (Kilcock) 77.

MULRANNY – S Eastman 39, M Moran 39. Wed: S Esatman 35.

NAAS – President’s (John Grogan) Prize to Ladies: V Garry (18) 41, A Fitzpatrick (30) 40, E Lawlor (6) 29, I Gorey (8) 37. Gross: N O’Rourke 40. C Brogan (19) 34, M Hughes (21) 35, K Murphy (28) 37, I Kane (31) 34, M Cullen (39) 36. 1st 9: C Osborne (25) 20. 2nd 9: M McMahon (4) 19. 9h: S Hayes (4) 21, D Kenny (20) 19.

OUGHTERARD – Lady Captains (Barbara Buckley) Day: B Richardson (29) 68, P Blehein (31) 69, T Regan (25) 69, R Bray (37) 70, A McDonagh (16) 70, P Lee (25) 71, N O’Dwyer (28) 72. Gross: K Dillon 74. Cl 1: C Hosty (22) 73, S Coen (19) 76. Cl 2: N O’Grady (29) 72, V Heery (29) Cl 3: M Fleming (32) 72, B Coady (42) 72. 1st 9: O Malone (37) 32.5. 2nd 9: M Coyne (38) 34. Past Captains: K Dolly (27) 76. Veterans: B Kennedy (76). Committee: K McComb (35) 74. 9h: G Bresnihan (20) 12. Guest: G Morris (24) 27.

PORTARLINGTON – Lady Captains (J Lawrence) Prize: M Foy 138, M Kennedy 141, 144, A Daly 145, M Behan 147. Gross: M McEvoy 175. Past Captain: M Keogh 148. Qualifiers: M Pang 72, M Booth 69. Committee Prize: F Daly 156. Golden Girls: B Cummins 153. 9s: J Murphy 35, C O’Keeffe 33, M Conlon 30. Junior Girls: L McEvoy 23, K Dunne 14, C McEvoy 12. Men: J Nolan 42, J Hanlon 42. Gross: D Dunne 31. Scramble: A Guinan B Cummins & M Phelan 51, M Moran S Gorman & C Sweetman 43.

RATHFARNHAM – M Hollywood & A Gibson 43, D Brennan & C Murphy 42, D Matthews & E Humphreys 40.

ROSCOMMON – M Brennan 37, T Smyth 35, C Waldron 34. 9h: A Higgins 20, A Gately 18.

ROSCREA - Valerie Doyle Cl 1: E Dooley 24. Cl 2: M Dooley 37. Cl 3: M Killackey 33. Cl 4: C Dooley 50.

ROSSLARE – Play in Pink: J Gilroy (28) & G Duggan (30) 45, T Cowman (16) & C Haugh (17) 45, M Scallan (31) & M Barron (31) 43, P O’Leary (12) & Y O’Connor (18) 43, V Doyle (12) & P Stafford (14) 43. Burrow: C Cullinan (16) 19.

ROSSMORE – McKenna Memorial Cup: S Murphy 41, A Lillis 39, N O’Gorman 39.

SEAPOINT – E McMorrow (24) 38, E Smith (16) 37, L McFadden (23) 36, M Tonram (25) 36. 9h: J Santiago (22) 21, K Stanley (16) 17. Open: A Meehan N Moore & T McArdle 96, S Bennett S Moore & H O’Donoghue 91, M Moore M Malone & N Callagy 85.

SHANNON – Lady Captains (Maire McMahon) Prize: D Roughan 67, M Carroll 68, H O’Donnell 69, M Sheehan 70, L O’Sullivan 71. Gross: M Young 86. 9h: H Kinahan 24, N Parry 22, P Nally 21. Fourball: M Ryan & D Hogan 45.

SKERRIES – 18h Cl 1: S McGloughlin (18) 39. Cl 2: G Neary (29) 42. Cl 3: G Andrews (35) 40. Medal: J O’Loghlen (11) 71, P O’Sullivan (28) 71. Cl 1: G O’Grady (23) 71. Cl 2: G Jennings (25) 73. Cl 3: L Lynch (36) 75. 18h: B Gregory (28) 36, C Duff (25) 36. 9h: R Moore (21) 21, M Clerkin (14) 21.

SLADE VALLEY – Cl 1: D Wilson (18) 43. Cl 2: A Galloway (24) 37. Cl 3: A O’Shea (31) 34. Cl 4: N Kavanagh (48) 38. 9h: D Sakac (22) 17.

STACKSTOWN – Sun & Tues Cl 1: M White (10) 35, M Whelan (21) 35. Cl 2: S Smyth (31) 38, D Gallagher (33) 36, M Egan (30) 36. Cl 3: E Kieran (42) 44, S Wagstaff (35) 39, S Farrell (38) 39. Cl 4: M P Walsh (48) 34, J Cowzer (47) 33. 9h Cl 1: C Keane (21) 20. L Wickham (27) 22, M Tobin (29) 22 9h: M Lawlor (28) 19, M McMahon (14) 18, C Daly (14) 17. Sun: N Quinn (40) 39, M Reilly (41) 38.

STRANDHILL – L Hill (10) 42, A Carroll (39) 41, C Gallagher (30) 40, B Glynn (17) 37, A Cox (24) 36, B Henry (31) 36, S McCrann (20) 36.

THURLES – Lady Captains (M Crowley) Prize: J Meehan (29) 137, A Boland (10) 141, M O’Neill (15) 142, D Carroll (27) 146, F Corcoran (19) 147, J O’Brien (20) 148. Gross: L Ryan 151. Past Captains: M Tuohy (30) 153. Day 1: M Coffey (19) 67, M Dempsey (21) 73. Gross: M Finn 82. Day 2: P Kirby (28) 68, M Gleeson (33) 72. Gross: J Corbett 90.

TRAMORE – M O’Connor (27) 29, P Corby (25) 27, H Cassidy (23) 25. 18h: E O’Kane (28) 42, M Thompson (47) 41, A Monagle (34) 39, M Enright (11) 38.

TUAM – S Mahon 42, C O’Halloran 42, V McGrath 42.

TULLAMORE – C Hinch (14) 43, U Marsden (2) 39, C Hamill (48) 36.

WATERFORD – M McDonald (46) 41, M Phelan (44) 39, S Byrne (38) 38. 9h STF: M B Hayden (18) 21. Thurs: M Phelan (43) 44, G Walsh (25) 42, K Freyne (25) 42, D Reid (29) 41, D Holohan (20) 41. 9h: J Walsh (24) 23, K Suffin (25) 20.

WATERVILLE – Captains (Seamus Kelly) Prize: S Lowney (14) 41, K Casey (10) 40, P Moynihan (10) 38, L Murphy (17) 37, D O’Mahony (15) 37. Gross: A O’Dwyer 37. 1st 9: J Nolan (25) 23. 2nd 9: S Donnelly (12) 21. Vis: T Barry (10) 36. Past Captains: D Gibson (23) 36.