Tee to Green golf notice board

Tee it up: A superb follow through as the ball heads down the middle of the fairway

ARKLOW – M Lynch (20) 40, D Wolohan (10) 40, B Carty (19) 39, B Kealy (10) 37. Gross: J McDonald 31. Back 9: E O’Regan (15) 20.

Gents

ATHY – J Fennin (7) 42, U Kelly (17 Blessington Lakes) 41, A Kelly (17) 41. Gross: M Quinn (Mt. Wolseley) 29.

BALRBRIGGAN – B Kelly (24) 44, R Murphy (17) 44. Gross: P Morrissey 33. Cl 1: M McInerney (10) 41. Cl 2: T Sheil (16) 40. Cl 3: D Behan (28) 42. Hole in one: P O’Brien on 10th.

BALCARRICK – P O’Reilly (14) 41. Cl 1: S Furlong (5) 39. Cl 2: T Conroy (14) 40. Cl 3: P Wright (25) 35.

BALLINA – P James 44, S Langan 43, R Keane 50, T Mulhaire 46.

BALLINASCORNEY – Vice Captains (Tom Hogan) Prize: A Kilkenny 41, D Rigney 40, M Morris 39. 9s: L Sharkey 21, T Duffy 23.

BALLYBUNION – S Broderick (19) 40, D O’Hanlon (5) 40, M D Farrell (23) 40. Gross: G Scanlon 33. Cl 1: B Hickey (5) 34. Cl 2: J Carroll (7) 37, J Enright (11) 35. Cl 3: E Quaide (15) 39, J Mulvihill (15) 36. Cl 4: D Noonan (22) 40, J Shier (21) 37. Seniors: H Costello, M Barrett, J Sexton, J O’Connor, F Broderick, A Casey, M Fogarty, J Hogan, J Maguire, S Hanley, M K Barrett, M Tangney, M Costello.

BALLYLIFFIN – Sun: E McKinney (15) 46, D McLaughlin (18) 40, D McCarron (20) 39, J J Harkin (22) 39. Gross: A Jenkins 35. 2nd 9: A Hunter (19) 21. Sat: C Doherty (6) 43, K Quigg (0) 38, P J Doherty (15) 38, G Devenny (19) 37. Gross: J McIntyre 33. Carn Parish Classic: M Concannon (7) N Craig (17) R Postrero (12) & D Fitzpatrick (14) 101, J Doherty (20) 2, A Corr (45) K Farrenn (36) & G Mullan (20) 100, J Grant (13) C Donaghy (16) C Duffy (17) & J McKeever (10) 98, A McGonagle (20) T Doherty (26) G Smyth (22) & L Walsh (13) 98, G Friel (17) F Harkin (19) B Callaghan (20) & P Laird (19) 98.

BEARNA – M O’Cinneide (23) 44, T Tarpey (14) 42, P O’Mara (11) 40. Cl 1: P Neville (4) 39. Cl 2: N Cahalan (16) 39. Cl 3: P McNamara (30) 39.

BEAVERSTOWN – J O’Donnell (3) D Murray (17) C O’Donnell (18) & P McCann (19) 95, P Molloy (9) A Byrne (11) T Sheridan (22) & N McLaughlin (24) 94, P Nimmo (5) R Ibrahim (23 Corrstown) L Smith (21 Swords Open) & A Kavanagh (21) 93. Back 9: G Dowling (12) J Bohan (13) & G O’Connor (17) 48. 9h: G McArdle (7) 24, H Kearney (15) 23, F Lupton (17) 22, E Cassidy (9) 22, G Maguire (13) 22, B Kelly (10) 21. Matchplay qualifier: A Kavanagh (24) 48, P Beausang (23) 44, M Timmins (12) 42, D Kavanagh (11) 41, J Keogh (19) 41, P Nimmo (6) 40.

BEECH PARK – A Mitchell (21) 43, P Whinnery (24) 43, G Heffernan (16) 41, W Doody (13) 41, A Walsh (15) 40. Sat: A Carolan (18) 43. Cl 1: T Sweeney (12) 41, P Tynan (7) 39. Cl 2: G O’Connor (14) 41, T Reid (16) 40. Cl 3: J Tynan (20) 40, S Flynn (20) 39. Cl 4: D Caulfield (21) 38, J Caulwell (21) 37. Sun: M Joyce (18) 41, M McCracken (23) 40, P Lawlor (20) 40, P Hicks (26) 40, J Pakenham (21) 39. Thurs: A Mitchell (21) 43, P Whinnery (24) 43, G Heffernan (16) 41, W Doody (13) 41, A Walsh (15) 40.

BELMULLET – Captains Prizes, Gents captain Seán has made the decision to postpone his captain’s prize by a couple of weeks due to the uncertainty surrounding the current Covid restrictions. The Captain’s Prizes will now take place on 19 September 2021. As a result of the change the gents competition planned for 19 September has been moved to 25 July and this is reflected in the updated fixtures.

BLAINROE – D Sherwin (28) & J Greene (29 Ballinascorney) 52, R Griffey (21) & P Maguire (11) 49, I McKay (20) & T Byrne (20) 49. Fri: S Newsome (19) 43, R Johnson (19) 39, D O’Mahony (16) 38. Alternate to Medal: P O’Neill (34) 42, H O’Brien (30) 41. Medal: N Correll (17) 61, C Power (22) 64, M Kinsella (17) 68. Gross: J Neiland Jnr 73. Cl 1: R Fahy (5) 72. Cl 2: R Royce (14) 72. Cl 3: P Marren (19) 69.

BUNCLODY – Professional’s (Gary McLean) Prize: B Bambrick (6) 69, A Dunne (8) 71, M Cowman (17) 71 M Guidera (8) 72, M Mahon (13) 72. Gross: M F O’Connor 77.

CALLAN – C Dooley (17) 42. Cl 1: N Dagg (9) 40. Cl 2: B Mernagh (21) 39. Gross: N Morrissey 39. Vis: J Gannon (17) 39.

CARRICK ON SHANNON – S Hanifa 51, O Curran 43, M Talbot 41. Gross: D Egan.

CARRICK-ON-SUIR – G O’Halloran (10) 41, J Hunt (24) 40, A Grant (15) 38. Gross: R Barry 34. White: A Nagle (7) 38. 8h: T Kirby (8) 19, D Sexton (7) 18, J Hunt (11) 18. 9h: B Walsh (4) 21, C Quinton (9) 21, M O’Donoghue (8) 20.

CASTLEBAR – J Murray 48, F Starken 46, P Colgan 45.

CASTLECOMER – D Knox (7) 40, R Brennan (7) 38, C Dunne (6) 38. Gross: P Curry 33. Cl 1: T Breen (6) 37. Cl 2: J Phelan (12) 36. Cl 3: S Allen (24) 37. Scramble: T Kealy T Boland M Deevy & B O’Brien 26, E McEvoy J Coonan A Breen & A Mullins 27.

CASTLEKNOCK – Open Week – Open Singles, July 27th. 9h Ready Golf, July 28th. Open 4 Person Team, July 29th. Junior & Intermediate Scratch Cups, July 31st.

CASTLEREA – K McDermott 66, M McGovern 67. Cl 1: R Cahill 70. Cl 2: M Hawkshaw 68. Cl 3: J Mahony 67.

CLONMEL – K Pyke (16) 42. Open: G Grace (10) 41, C Galvin (7) 40, C Gibbs (16) 39. Gross: R Whelan 39, Fourball: I Croke (15) & D Hoyne (9) 48, P Kenny (9 Slievenamon) & D O’Meara (12 Thurles) 48, J P Wynne (30) & J McCausland (12).

CLONTARF – Crawford Cup: C V O’Neill (21) 63, R Shanahan (14) 64, J J Whelan (29) 64, P Oonan (20) 66, S P Maguire (18) 66, D Elebert (16) 66. Gross: N Cullen 75. Fourball: J McGuinness (5) & C G Murphy (10) 49, D D’Arcy (6) & G Cleary (15) 47, T Neylon (19) & M Loftus (9) 46.

COBH – B Daly (5) 43, G Lynch (-2) 40, S Murphy (26) 39. Gross: D O’Brien 32. Best Fri/Sat: B Miskella (14) 38. Best Sun: R Fitzpatrick (10) 38. Senior: J O’Connor (19) 38. Best Back 9: P Whelan (15) 22.

CO. SLIGO – G Sproule (6) 39, T Hallissy (8) 38, J Hatt (33) 38, G Fox (10) 38, T J Ford (2) 38, R Flood (8) 37. Cl 1: K Flanagan (4) 34. Cl 2: D Corcoran (14) 36. Cl 3: N Niemeyer (19) 35.

CO. TIPPERARY – S Cross (25) 39, S O’Connor (13) 39, D Ryan (14) 39. Seniors: D O’Sullivan D O’Connor & J Graves 85, P J Maher J Moloney D Ryan & J McGlinchey 85, G Maher L Ryan (Cashel) D Morrissey & D Hennessy 83. Junior 9h: L Keane, Alana Rose Walshe. 18h: N Tobin, Ellen Butler, C Carroll.

CRADDOCKSTOWN – J Kennedy (24 Beech Park) J Graham (26) B Nolan (17) & B Kennedy (26) 48, K Power (15) D Hyland (18) K Breen (33) & B Plunkett (14) 48.

DELGANY – Spread the word of another ho-hum hole-in-one by Christy O’Neill at the 10th hole on the Killeen Course at Killarney Golf & Fishing Club... what a way to enliven a holiday, he just goes on and on! PR.

DONABATE – 9h: M Lambert (9) 21. Captains (P Brown) Qualifier weekend, Day 1: R Brennan (25) 59. Day 2: P Wilkinson (31) 64. On Day 1, all to 74 qualified plus J Morrissey J Reidy G Cooney B Synnott D Bradfield P McGowan & P Bradshaw on 75. On Day 2, all to 75 qualified plus F Beirne G Gaskin B Fetherston D Doyle C Robertson I Thorne J McGillicuddy & D Braddish on 76.

DOUGLAS – L Brennan & M Calnan 48, T Quinn & Terence Cronin 47, C Clune & J O’Connor 46, S O’Caoimh & M Lucey 46. Sun: B Norton 47, T P Barry 43, J Dennehy 42, M Lucy 42, T Keegan 42, D O’Sullivan 42. Gross: A Cawley 41. Cl 1: L O’Connor 40, T Collins 39, T Farrell 39. Cl 2: D Cronin 41, K N O’Sullivan 40, M McAuliffe 40. Cl 3: E O’Flynn 40, J O’Mara 39, B O’Connor 38.

DRUIDS GLEN – Sat: C Lally (3) 41, L O’Donnell (11) 39, B Farrell (16) 39. Sun: H Southall (26) 39. Cl 1: R Smeeton (9) 35. Cl 2: K Murphy (13) 35. Cl 3: A Mortell (26) 38. Hole in one: R Smeeton on 12th. Seniors: D Whelan (8) 26. Wed: J Ferguson & D McCarthy 47, T Davis & C Davis 44. Sat: B Crean B Kelly M & A Murphy 57, P Daly B Mulligan J Smyth & G Cormican 57. Sun: R Molloy (25) 39. Cl 1: P Martin (9) 36. Cl 2: N Corson (19) 37. Cl 3: C Pearson (26) 39. Senior: B Connell (33) 34. Wed: A Martin & D Nolan 48, J O’Connor & Guest 43. Sat: A Andreieff (16) 37, N Reid (10) 37, N O’Loughlin (-2). Sun: B Connell (54) 42. Cl 1: N Reid (12) 40. Cl 2: D McGettigan (21) 41. Cl 3: J Farrelly (25) 35.

DUN LAOGHAIRE – M Conlan (9) 39, R O’Loughlin (12) 39, D O’Hara (13) 37, C Scully (21) 37. Gross: J McGrath 74. Sat Captains Qualifiers R1: F McKeown (20) 43, F O’Shea (21) 42, P Byrne (9) 40, M J Morrissey (12) 39, J V O’Keeffe (29) 39, H Keenan (29) 39, N Mannion (7) 38, N Carroll (18) 38, A J Noonan (13) 38, T Collins (19) 38.

DUNDALK – Oriel Cup: J McLaughlin (24) 64, D Muckian (10) 66, S Murphy (17) 67. Open: K Maguire (12) T Ward (15) C Clarke (21) & M Malley (13) (Greenore) 94.

DUNFANAGHY – Medal: S Hegarty (14) 62, M McColgan Jnr (14) 67, L Wood (10) 67. Gross: J McNulty 75. 1st 9: P Burton (10) 32. 2nd 9: D McLaughlin (18) 34. Wed: T Friel (21) 45, B McGlade (15) 44, M T Coyle (32) 42. Gross: N Carroll (Athlone) 41. 1st 9: D McLaughlin (20) 24. 2nd 9: E Gallagher (15) 23. Lady Presidents Prize to Gents: L McCorkell (16) 45, J P McGrath (12) 43, L Walsh (22) 42. Gross: D McColgan 37. 1st 9: C McAleese (19) 21. 2nd 9: M Cannon (7) 25.

DUNGARVAN – M T Landers (18) 43, J O’Mahoney (21) 42, M Kelleher (24) 39, D J Kiely (23) 39, P J Kindregan (12) 39. Thurs: D Treen (23) 43, M Crotty (18) 42, D J Kiely (22) 40, C Foley (20) 39. Gross: E Stack 30. Sat: S Kiely (11) 41, K Coleman (10) 41, A North (21) 40. Gross: J O’Riordan 36. Sun: B Morrissey Jnr (6) 38, F O’Donoghue (7) 36, R Akehurst (23) 35, M Terry (15) 34.

EDENDERRY – Pat O’Connell Memorial: S Foran (15) 46, D Conlan (31) 40. Gross: K Hughes 76. Cl 1: B McGrath (6) 37. Cl 2: N Usher (13) 40. Cl 3: W Tooher (25) 40. 2nd 9: I Usher (7) 21. Mid week: R Connor (20) 41, P Butler (15) 38. Juniors: D Walsh (29) 32, O Pender (29) 31. Seniors: D Walsh, N Comerford, A O’Grady, M Walsh 39. Scramble: D Djennadi J Quinn & A Peacham 26.

ENNISCORTHY – R McCauley, J Morrissey. Club Fourball: R Byrne & N Murphy, J Bail & J Healy. Golfer of the Year: N Cullen.

EUROPEAN CLUB – J Fielding (17) 41, D Meehan (12) 38, G Carter (16) 37, E Boylan (11) 36. Seniors: G Carter (17) 38. Open Fourball: J Ryan (20) & J Ryan (12 Clonakilty) 48. Open Seniors, every Tuesday through July. Open Fourball, every Thursday through July. Timesheets at 0404 47415.

FOXROCK – Medal: M Condon (29) 63. Cl 1: J Reynolds (7) 68, K Walshe (10) 68. Cl 2: J McEvoy (17) 66, E Greene (18) 67. Cl 3: E Margetson (21) 67, B Saunderson (21) 67. Gross: J Vard 72.

GALWAY BAY – M Conneely (19) 45, J Corbett (17) 39, M Mannion (19) 39, H Rohleder (24) 38, J Gough (23) 38. Gross: D Kinneen 38. Cl 1: D Murray (8) 34. Cl 2: J Power (13) 37. Cl 3: D Melvin (22) 36.

GORT – Val Hoarty Claret Jug: R Dolan (16) 67, P Boyle (18) 67, G Glynn (24) 70. Gross: A Minogue 75. Mon: T Hannan (18) 36. Bob Forde Trophy: G Niland (8) 43, N Forde (24) 40, J O’Donnell (16) 39. Gross: R McDonagh 32. Mon: E Glynn (9) 42, D Callanan (7) 40.

HEATH – S Cleland (13) 4, B O’Reilly (11) 3. Medal: P Keenan (10) 62, M Kelly (11) 65, T Fitzpatrick (18) 65, D Hartnett (22) 66, E Delaney (19) 67. Gross: J Kelly Jnr 72. Wed: D O’Neill (21 Royal Curragh) 45, K Christie (32) 41.

HERMITAGE – N Hitchcock (22) & B Finn (15 Millicent) 44, J Murphy (19) & S Flavin (30) 43, A Barr (19) & B McCabe (12) 43, S Jones (17) & F Buckley (23) 43.

KANTURK – Seniors Cl 1: B Mills 33, S Murphy 33. Cl 2: S Hosey 41, D Sheehan 36. Cl 3: L Fitzgerald 40, N Hennessy 38.

KENMARE – Mixed: P O’Sullivan (21 Lissyclearig) 43, P Walsh (14) 42, D O’Siochriu (6) 42. Medal: H Bons (6) 64, P O’Shea (11) 65, C Vaughan (13) 65. Senior: M O’Connor (28 Blackwater) 67. Gross: H Bons 70.

KILLEEN – J Everington (25) 41, D Kelly (29) 39. Medal: M Baneham (19) 67, R Kenny (27) 68. Gross: W Kelly 76. Cl 1: P Lernihan (9) 71. Cl 2: J Hannigan (11) 73, P Murray (15) 68, D Hoare (15) 69. Cl 3: P Turner (17) 68, D Kelly (20) 70, D Byrne (29) 70.

KILLINEY – N Fahy 42. Cl 1: G Drum 37, C Ryan 35. Cl 2: M O’Connell 39, P Wyse 36. Cl 3: B Barrett 39, K Unger 38. Tues Invitation: B McManus (7) 20, A McConnell (18 Carrickmines) 20, P Carter (30) 20. Vis: A J Fagan (28 Old Conna) 18.

KILRUSH – Captain’s (Gerry Duffy) Prize: G Duffy 96, M Studdert 101, N Prendeville 105, J Robinson 107, M McCarthy 107. Gross: S Lillis 114. Cl 1: G Kelly 110. Cl 2: G Williams 112. Cl 3: t Cleary 113. Leading qualifier: B Carrig 66. Captain’s Prize to Distance Members: B Cody 109, S Lillis 111, D Kearns 113. Committee: N Kilkenny. Past Captains Prize: J Leahy. 1st 9: P McGibney 29. 2nd 9: D Nagle 32. Captain’s Plate: R Cullinan 37, M Shannon Snr 37, N Kilkenny 36.

LAYTOWN & BETTYSTOWN – Captains (Gerry Wickham) Prize Qualifier Day 1: R Keogh (35) 44, R Whelan (7) 43, P Brassil (10) 42, G Lawless (20) 41. Gross: F Flynn 37. Day 2: N Reay (23) 41, H Mallon (22) 40, A Gallagher (14) 40, P Hughes (5) 39. Gross: G Tierney 35. Wed: C Curran (14) & P Dunne (7) 51, M Reynolds (17) & R Burke (13) 50, P J Meehan (20) & P Brassil (9) 50.

LEE VALLEY – D O’Reilly (10) 40, J Ryan (7) 39, B Kendellen (11) 39. Sun: P Cooney & A Doyle 46, C Philpott & J Philpott 46, C Dobbyn & P Tabb 46. Mon: J Quinn (25) 41, D Deleney (9) 38, J Philpott (9) 38. Tues: J Lordan (19) 41, J O’Mahony (24) 40, M O’Keeffe (28) 40. Thurs: P Rooney & S Boyle 26, R O’Connor & V O’Sullivan 22, K Fitzgerald & D O’Sullivan 22.

LIMERICK – Juniors: P O’Connell 47, L Scully 41, C Cawley 40, D Hughes 40, D Magee 39. Sat & Sun: J Mulcaire 37, C Blake 35, M Leahy 35, J Togher 34, R Tucker 33. Carrigogunnell Cup: P Naughton 41, B Power 39, H Meskell 39, J Kirby 38, C Kilroy 38. Fri: T Goggin 45, M Duggan 43, J O’Dowd 43, C Blake 39, J McMahon 38. Wed: J Crowe 44, E Kelly 43, C Powell 40, A Cussen 40, C Cawley 40.

LISHEEN SPRINGS – A Mercer (4) 40, E McCarthy (6) 40. Cl 1: G Horley (10) 36, C McClelland (6) 36, R Cullivan (10) 35. Cl 2: D Conroy (15) 39, T Kiely (16) 36, K O’Connor (15) 36. Cl 3: G Whelan (24) 39, J Stanley (27) 39, E Gallagher (23) 38. Mon: W Carruth (19) 40. Cl 1: J Mahon (13) 40, D Geraghty (9 Seapoint) 40, J Sargent (10) 38. Cl 2: K Justice (18) 39, A Collins (19) 39, J O’Brien (13) 38. Cl 3: F Maher (21) 40, J Drohan (26) 40, G Donnelly (26) 39. Wed 9h: C O’Donnell (10) 21, D Fogarty (7) 21. Yellow Tees: M Mahon (24) 44, R Mooney (20) 43. Cl 1: R Neill (15) 39, G Kennedy (18) 37, N Hunt (17) 37. Cl 2: L O’Reilly (28) 38, J Lamont (29) 38, G Reidy (25) 38. Wed: T Kiely (17) 44. Cl 1: P Dromey (9) 39, E Hack (10) 35, B Dolan (10) 34. Cl 2: C Finn (20) 41, B Drumm (15) 38, D Conroy (15) 37. Cl 3: M Moran (24) 37, E Mitchell (23) 34, F Vaughan (25) 33. Lady Captains Prize to Men, Medal: P Keogh (30) 64, E McCarthy (5) 66. Gross: S McDonnell 74. Cl 1: B O’Riordan (11) 70, T Walsh (12) 70, P Larking (9) 71. Cl 2: T Meagher (19) 67, D Conroy (14) 68, G Farrell (18) 68. Cl 3: J Geraghty (24) 66, J Lamont (29) 69, D Lord (21) 71.

LOUGHREA – B Carty (19) 45, J Scroope (10) 43, D Murray (14) 41. Gross: M Joyce 30.

LUCAN – B Duffy (9) 44, M Murphy (15) 42, T Lakes (18) 41, G Goodwin (13) 40, P Hayes (25) 39. Gross: M O’Toole 40. Sat: S Cronin (18) & M Burke (24) 50, B Blakeney (16) & C O’Donnell (20) 48, G O’Brien (3) & T Martin (26) 46. Wed: P Stokes (10) 44, B O’Leary (25) 42, P Edwards (26) 42. 1st 9: T Kelleher (14) 20. Hole in one: A Murphy at 16th.

MACROOM – P Barry, W Buttimer, K O’Keeffe. Gross: D Quinlan . Senior: W N Fuller. Qualifier: M Moriarty, W Buttimer.

MITCHELSTOWN – Lady Captains (Kate Biggane) Prize to Men: P McGrath 44, J English 41, G Sheehan 41, J Moran 41. Gross: O Kelleher 37.

MOATE – Junior Scratch Cup: C Cornally (Esker Hills) 73, T Digan 75. Nett: J Digan (7) 68, G Cassidy (8) 70. Intermediate Scratch Cup: D Rosney 80, R Mitchell 80. Nett: J Mullen (16) 67, M Ryan (16) 67. Minor Scratch Cup: K Hynes 87, S Hahessy 89. Nett: E Claffey (21) 67, C McGowan (22) 67. 13h: N Ryan (19) 29, S Flanagan (6) 28. Thurs: F Murray (26 Mt. Temple) 40, V Keogh (19) 40, J Bradley (7) 39. Gross: S Kelly 32.

MOUNTRATH – 12h: R Keenan 28, I Byrne 27. Summer League Rd 1: K Wood 33. Men: G Gaughan 27. Thurs: V Doheny (31) 42, P Hearns (7) 41, J O’Halloran (9) 40. Medal: D Hore (15) 65, I Byrne (20) 66, E Brown (18) 68, M Carroll (10) 68. Gross: J Ozenbrook 71. 18h: G Poole (23) 40, F Gaughan (28) 39, C Telford (9) 39.

MULLINGAR - L Gaffney (26) & T Gaffney (22) (Headfort) 47, M (22) & Monica (54) Seery. Gross: D Hand (13) & P Hand (11) 45, D McCann (12) & D McCann (14) 35. Singles: M Gilmartin (18) 41, Gross: L K O’Mahoney 35. G Purcell (6) 38, D McTiernan (14) 35, D Geraghty (17) 36, P J Gillic (26) 35, M Little (17) 35, R Hickey (9) 32. Fourball: J Dolan & V Dolan bt D Farrelly & M Gavin 1up. Open: P Dromey (20) 43, M Simpkin (36) 43, P Hanley (16) 42.

MUSKERRY – Lady Captain’s Prize to Men: M Hamilton (21) 43, J Quinlan (31) 43, J O’Connor (21) 42, B O’Connell (13) 42, A Harte (22) 41, H O’Neill (9) 41, T Gardiner (3) 41, R Murphy (18) 41, B Manley (24) 40. Gross: D Lane 40. Sun: D O’Donovan Jnr 41, P J Harrington (9) 40, C O’Connell (11) 39. Open: M Cotter (47) 46, E O’Callaghan (2) 42, R McMahon (6) 40.

NAAS – Captain’s (Ray Lynch) Prize: T Jones (17) 136, G O’Toole (17) 137, R O’Connor (26) 138. Gross: R Fitzpatrick 148, P Traynor 149. Cl 1: M McKeon (10) 142, M Doyle (10) 142. Cl 2: P Foley (13) 138, W Buggle (13) 141. Cl 3: E Prendergast (18) 139, J Fennell (16) 140. Cl 4: O Teahan (19) 143, T Bardon (24) 144. Gross Rd 1: M Duffy 70. Rd 2: K Curran 74. Round 1 Nett: C Kennedy (10) 66, R Murphy (24) 67. Rd 2: M Brazil (12) 70, R Donohue (13) 70. Past Captains: G Prendergast (27) 69. Veterans: D Conway (28) 70.

NENAGH – Junior Scratch Cup: B Duggan 72, R Deering 75, M Corrigan 76. Nett: A Warren (10) 68, P Hogan (9) 69, D O’Brien (6) 71. Intermediate Scratch Cup: T Clarke 82, A O’Donoghue (Ballaghadereen) 82, J Ryan 84. Nett: R Foley (16) 68, S McLoughlin (18) 70, P Comer (16) 71. Tues & Wed: R Chadwick (21) 45, A Egan (25 Limerick) 42, G O’Dwyer (24) 40. Gross: S O’Brien 40. Senior: P J Hayes (26) 40. Senior Plus: R O’Sullivan (20) 40.

NEWBRIDGE – G Redmond (20) 46. Cl 1: J Mahony (10) 42. Cl 2: L Byrne (15) 38. Cl 3: M Donnelly (16) 41. Cl 4: P Hamill (23) 41. Cl 5: E Ryan (36) 39. Gross: M Glavin 37. Hole in one: O O’Toole at 3rd.

NEWCASTLE WEST – J Mullins (23) 42, K Harnett (7) 42, W Upto (16) 33. Gross: T Ward 33. Open: M Stack (11) 41, P Fitzmaurice (18) 41. Gross: T Sexton 37.

OLD CONNA – Captains (John Haugh) Prize: C Hosford (13) 140, M Keaney (5) 140, B Burke (10) 141, S Das (20) 141, D Errity (7) 141, K Walsh (14) 143. Medal: K Dorman (6) 65, K Moore (15) 67. Cl 1: F Dowling (8) 70. Cl 2: G Keating (12) 71. Cl 3: L Walsh (25) 68.

PORTARLINGTON – The Landsdowne Cup: G Brereton (18) 64, P Butler (24) 66, T M Fitzpatrick (21) 68. Gross: J La Cumbre 72. Student: R Conlon (10) 73. Ladies: H McAlourm (34) 87.

PORTSALON – John Sweeney Memorial: J Boyle (26) 68, R Sweeney (25) 68, D Doherty (13 Ballyliffin) 69. Gross: R McGettigan 73. Wed: N Fitzgerald (31) 40, K Black (29) 39, M Duffy (20) 38. Gross: R McGettigan 36.

RATHCORE – Medal: J O’Donoghue 66, P Dunne 69. Cl 1: M Byrne 72. Cl 2: V O’Keefe 70. Cl 3: S Griffin 69. Cl 4: S Cooney 72. Gross: C Lyons 77.

RING OF KERRY – M Hobbart (10) 40, C O’Donoghue (18) 40, T McDonnell (17) 40.

ROSCOMMON – F Grehan 41, L Casey 40, D Smyth 40. Gross: J McHale 40. Wed: R Dolan 45, T Cullen 44, T Murray 43. Gross: A Hill 38.

ROSCREA – J Loughnane (16) 41, N O Lone (11) 41, J Burns (25) 40, C Noonan 40, Wed: C Cleary (22) 44, M Fanneran (21) 42, S Rowland (13) 41, E Dooley (6) 41. Thurs: L Geraghty (9) 67, O Egan (6) 69, J Walsh (18) 69, S Fletcher (6) 69. Fri: B Kavanagh (19) 42, J Burns (21) 39, J Croke (21) 39, N Maher (6) 39. Sat & Sun: M Moloney & J Masterson (9) 50, L Nolan (10) & G Fletcher (19) 49, B Liffey (12) & J Conroy (25) 49.

ROSS – O Butler (19) 69, G Flynn (18) 71, J Ivory (22) 72. Gross: R Kelliher 79.

ROSSMORE – Tostal Cup: C Prunty 65, D McQuaid 66, A Lockhart 66, S Moyna 66. Gross: S Toal 74. Holmpatrick Qualifier: C McBride & T Heffernan 44. Open: H McElvaney 44m C Fay 41, C Callan 37, Gross: E McGinnity 34.

ROUNDWOOD – M Priest (15) 36, C Leavy (16) 34, P Murphy (20) 33.

ROYAL TARA – B Balfe (9) 44, S Brennan (29) 42. Cl 1: D O’Donovan (10) 38. Cl 2: J Hickey (14) 41. Cl 3: C Farrell (23) 40. Gross: B Reilly 71. Student/Junior: S Cassidy (10) 39. F’ball: S Gibney (21) & C O’Reilly (25) 48, J Geraghty (23) & L O’Brien (13) 47, P McAuley (9) & J Moylan (22) 47. Singles: C McGrath (17) 43, D Moran (15) 43, A McCague (15) 41. Wed: E O’Brien (21) & D O’Brien (35) 57, D Flanagan (9) & P Woods (14) 54, D Healy (15) & P Reynolds (22) 54.

SEAPOINT – A McMahon, R Freeman, F Pentony. Cl 1: G Wade. Cl 2: J Mohan. Cl 3: S Townley. Hole in one: S Reynolds on 15th. Medal 4: J Delaney, G Moore, N Lovie. Gross: P Dyas. Cl 1: I Graydon. Cl 2: N Newman. Cl 3: R W Matthews.

SKERRIES – D Henry (22) 44, N Deering (18) 43, T D O’Sullivan (18) 43. 2nd 9: C Ferguson (28) 23. Gross: M Ahern 37. Cl 1: J Jenkinson (9) 38. Cl 2: J McInerney (14) 39. Cl 3: P Hunter (16) 38. Cl 4: T Balfe (34) 42. 9h: B Shanahan (15) 22. Mixed: P Daniels (5) & Y Daniels (27) 61, M McNamara (32) & L McNamara (26) 63, F Gannon (4) & M Gannon (33) 64. 1st 9: D McHugh (21) & P Cunningham (29) 30. 2nd 9: A MacMahon (9) & N MacMahon (24) 32.

SKIBBEREEN – Scratch Cups, Junior: V Anderson 75, E Murphy 75. Nett: D Crowley. Intermediate: E Ring 75, B Herraghty 84. Nett: D Connell (16) 70. Minor: J McCarthy 90, T Barnett 91. Nett: C McCarthy. Dave Walden Open: D Hayes (15) 41, D Davis (13) 41, J Naylor (21) 41. 1st 9: R Walsh (7) 23. 2nd 9: D Ring (9) 21. Seniors: F Long B Fleet & G Salter Townsend 40, L McLoughlin J DeCourcey & T Devine 40, C Lordan J Collins & J Hicks 37.

SPANISH POINT – Lady Captains Prize to Men: S Conway 41, E McDonnell 39, J Marrinan 38, D O’Brien (Kilnaboy) 37, R Kenny 37. 9h: M O’Connor 19, M Hehir 17, J O’Brien 17, S Conway 17, F Hehir 17. Junior Boys: P Hopkins 45, C Coughlan 45, C Keavey 42, O Meade 40, A O’Connor 36. Seniors: P Cooke 37, B Reddan 37, J O’Brien 37, J Robinson 36, L Wilson 36.

STACKSTOWN – IPA Cup: M Wilkins (18) 61, B Long (28) 65. Cl 1: D Carey (11) 65, E Smith (10) 67, H O’Brien (10) 68. Cl 2: E Banks (17) 68, J Teehan (15) 68, J Maher (16). Cl 3: G Kennedy (21) 69, K Norris (19) 70, T Murray (19) 72. Cl 4: B Hogan (23) 66, N Muldowney (27) 66, E O’Regan (22) 67. Singles: H Jones (17) 44, B Long (43) 43, R Barrett (9) 42, L Haran (26) 42, P Smith (33) 41, E Dolan (43) 41, M McCarrick (23) 41, J Noonan (28) 40. Wed: J Hearns & A McHugh 36, C Woods & D Whelan 34.

TEMPLEMORE – J Mullally 40, K Mullally 40, P McCormack 40.

TRAMORE – 11h: G McCarthy (12) & J McCarthy (22) 30, B Morris (13) & M O’Dwyer (1) 30, G Fitzgerald (24) & C Cullen (28) 39. Long H’cap: J Purcell (18) 28, P Halley (29) 27, P McDonald (27) 27. Seniors: D Musgrave (16) 29, J P O’Brien (11) 28, M Morrissey (24) 27. Super Senior: J K Power (19) 27. Open: L Cummins (12) 46, M Keller (24) 46, B Moran (18) 45. Gross: E O’Shea 36. 2nd 9: M Reidy (11) 25. Vis: B Phelan (220 45. Junior 9h: M Elliott (10) 17. Sat: I Thompson (5) 18, M Heffernan (23) 18. Lady Captains (Ann Barry) Prize to Gentlemen: S Kirby (12) 43, J Forristal (7) 40, D Musgrave (16) 40. Gross: A Thomas 37. 2nd 9: A Ahearn (6) 23.

TUAM – T Larkin (23) 41, D Greaney (26) 39, K Fahy (14) 39. Gross: D McGrath 29.

TULLAMORE – Blue: L O’Keeffe (13) 37, A McKnight (8) 37, J McKeogh (10) 36, T O’Connell (10 Clontarf) 36. White: T McKeigue (17) 39, J Touhey (24) 37.

VIRGINIA - M Sheridan 44, S Kockett 43.

WATERFORD – T Connolly (12) 23, C Fitzgerald (9) 21, M Duggan (9) 20. Wed: M Dollard (14.5) & F Phelan (11.2) 26, J Collins (21) & B Downey (21.1) 25, M Power (17) & D Moody (12.4) 25. Fri: B O’Meara (6) 23, D Keane (8) 22, J Walsh (25) 22.

WEST WATERFORD – T Shanahan (21) 39, C Blackwell (15) 38, S Hanrahan (12) 37. 9h: D Herlihy (8) 19, P Murphy (10) 18. Wed: K Gleeson (21) 38, T McGuire (14) 38.

Ladies

ADARE MANOR – K Hanley M Keane & B Penn 87, K Dunworth M O’Connor & L Barry 86.

ARKLOW – Lady Captains Prize (Phyllis O’Rourke) Prize: J Kavanagh (26) 41. Cl 1: A Hosey (9) 40. Cl 2: C A Ryder (35) 40. Cl 3: C Cullen (44) 31. Gross: L Reid 25. T O’Donovan (35) 35. 1st 9: C Teahon (17) 19. 2nd 9: B Bermingham Roberts (29) 27. Past Captains: T O’Toole (21) 34. Committee: C Walsh (29) 31. 10h: C Healy. Gents 10h: C Reilly (28) 25, J O’Sullivan (24) 23.

ATHENRY – A Pomphrett (19) 67, M Carr (11) 70, B Poniard (19) 71, F Gordon (25) 73, B Keane (46) 73. Best 36+: M Kenny (37) 85.

ATHY – M Doyle (27) 66, O Ennis Farrell (30) 67, T Meany (41) 68. Gross: L Jeffares 83. 9h: M Crowe.

BALBRIGGAN – A Griffin (33) 43, C Guildea (12) 39, M O’Connor (24) 37.

BALLINA – R Glacken 68, A Carrabine 68, C Cawley 69. Leinster Girls Plate: A Graham.

BALLINASCORNEY – M Higgins, R McGarry Lynch, C Plunkett.

BALLINASLOE – 27 hole Lady Captain’s (Anne Greene) Prize: M Ruane 98, N Kenny 100, M Howley 100, A Naughton 101, M Barrett 102, H Cafferky 103, M Duane 104. Gross: C Staunton 116, R Power 123. Mixed Foursomes: S Goldrick & T Kelly 63, D Loughnane & H Cafferky 63, P Mullen & B Horkan 65. Gross: C Owens & R Fitzgerald 79. 9h: B Kenny 22, A Claffey 17, D Kenny 17.

BALLYBUNION – Cashen: C Morrisey (29) 41, A M Sexton (23) 37, O Kiely (23) 37, K Fitzmaurice (40) 36. Old Course: C Morrissey (29) 41, J Scanlan (11) 41, M M McAuliffe (33) 40, M Barrett (17) 39, B Moloney (21) 36, M Shanahan (31) 36. Gross: M McAuliffe 28. 1st 9: E Clancy (34) 24. 2nd 9: M O’Sullivan (18) 19. Seniors: J Buckley (29) 35. 9h: E Daly (26) 22.

BALLYLIFFIN – K McEleney (20) 72, M Doherty (48) 73, D Kearney (17) 73. Gross: M Doherty 82. OBOT: M McGeoghan. 9h: M Gilmore (39) 20, T Devlin (21) 17.

BEECH PARK - Trustees Prize: R Thompson (36) 44. Cl 1: A Kelly (26) 37, M Robinson (21) 36. Cl 2: F King (33) 41, E McDermott (33) 40. Cl 3: A Young (49) 39, M Daly (41) 38. 9h: A O’Flaherty (22) 16, T McMenamin (25) 15. Singles: M Holt (22) 36, T Nolan (13) 35. Sun: M Colclough (26) 39, T Prendergast (27) 38.

BUNCLODY – Pro’s Prize: P Walker (24) 66, B Foley (34) 69, F Crean (24) 69, M Mernagh (30) 70. Gross: M Moore 85. PGA Tankard: M Byrne (38) 42, B Foley (35) 37, A Steemers (24) 36.

CARRICK-ON-SUIR – A Fitzpatrick 42, M O’Connell 38. Gross: H Davis 20. 9h: H Power 21, M Fleming 16.

CASTLEBAR – A Gallagher 68, B Flynn 68, F Cafolla 69. Gross: S Baynes 85.

CASTLEKNOCK – Medal: A Harte (26) 62, A McMorrough (32) 68, P Ryan (19) 70.

CASTLEREA – Class Grass: R Sullivan 39, I Burke 36. Hayden Shoes: R Sullivan 43, M Henry 41, E Devine 40. Glamorize: M Waters 42, M Tully 40.

CLONMEL – Trustees Prize to Ladies: M Walsh (24) 41, S Healy (16) 40, M O’Dwyer (30) 39. Gross: R Quinlivan 28. 12 On Going: M Burke (25) 55.

CLONTARF – Cl 1: M Duignan (11) 35. Cl 2: T McCourt (37) 35.

CO. TIPPERARY – M O’Riordan (24) 43, N Chadwick (34) 42, G Ryan 26, 39. Mixed Scramble: L Horgan O Slattery & N Horgan 26, V Mackey B Slattery & P Ryam 28, M O’Donnell J Moloney & T Keane 28.

DONABATE – E O’Malley & M Doyle 36, M Gorman & A Carroll 36. 9h: B Rogers (15) 20. Sat: M Tobin (43) 38. 9h: P O’Brien (17) 18. Sun Cl 1: D Bradshaw (7) 35. Cl 2: M Clinton (30) 41. Cl 3: A Nealon (32) 39. Cl 4: H Griffin (40) 30. 9h: E de Lacy (19) 21.

DOOKS – Play in Pink: M Griffin (27) 36, S Shanahan (24) 35, A Griffin (23) 33. Cl 1: C Spain (20) 33. Cl 2: D Galvin (23) 33. Cl 3: M Buckley (33) 29.

D OUGLAS – 18h: L O’Brien 45. Silver: E Higgins 40, B Watson 40, J Cronin 39, C Coughlan 38. Bronze: F O’Brien 44, A McCollum 40, N O’Connor 39, K Leen 37. Tues 9h: C O’Herlihy 19, R O’Connell 18. Captains (David Clehane) Prize to the Ladies: M O’Connor 65, E Higgins 66. Gross: A Ni Thuama 73. Silver: M Kelleher 68, K O’Sullivan 70, D O’Hanlon 70, B Golden Barry 70, J Kavanagh 71. Bronze: C Kelleher 66, D Clune 67, B O’Dowling 68, N O’Connor 69, M Leahy 69. 1st 9: B O’Halloran 32. 2nd 9: M Power 32.

DUN LAOGHAIRE – Challenge Cup Qualifier: H Hearnden (29) 41, K Coleman (21) 39. Cl 1: F Halpin (4) 39, U Archdeacon (17) 38, F Quinn (15) 36. Cl 2: B Mason (19) 39, H McDermott (18) 39, J Ebbs (18) 39. Cl 3: C Nevin (34) 39, K Verso (27) 37, I Brennan (24) 35.

DUNDALK – Cl 1: N Maguire (21) 39, E McEneaney (10) 38, M Coburn (18) 36. Cl 2: K Sloan (22) 40, S McDonnell (25) 39, G Minogue (23) 39. Cl 3: N Donaghy (41) 40, B Landy (34) 37, C Conlon (42) 37. 9h: B Kearney22, A Kirk 20.

DUNGARVAN – F Millerick (32) 45, A Moloney (44) 45, M Kindregan (22) 44. Gross: B McCarthy 26. 1st 9: A Heneberry (28) 22. 2nd 9: M Fitzgerald (30) 24. Fri & Sat: M O’Donoghue (3) 46, N McCarthy (35) 43, C Cullinane (36) 43.

EDENDERRY – C Murphy (46) 44, B Cribbin (26) 42, B McDonnell (26) 38. 9h: M Stynes (19) 15. Seniors: M Stynes S O’Callaghan T O’Neill & N Stynes 38.

ELM PARK – Ita Butler Cup: C Hickey (26) 69. Gross: R McDonnell 73. Cl 1: L Farrell (12) 69, S O’Brien (7) 71, B Grogan (16) 71. Cl 2: S Greely (29) 69, C Gilmore (38) 69, J Kehoe (32) 69, H Scully (25) 70. Professional’s (Peter Morgan) Prize to Ladies & PGA Tankard: C Gavigan (26) 42, S Barry (19) 41, J Duffy (34) 41, N Barrett (31) 41, C Scannell (30) 40, C O’Reilly (33) 39, O Ryan (35) 39, S Gilmore (21) 39. Gross: R McDonnell 36.

ENNISCORTHY – Captain’s (Pat Webster) Prize to Ladies: A Tormey Murphy (23) 65, B O’Leary (31) 65, C Hogan (10) 70, B Webster (19) 71, N Dunphy (23) 72. Gross: L Dempsey 77. 9h qualifier: C Maguire 18, D Newe 17.

FOXROCK – Captain’s Prize to the Ladies: D Mangan, M Ward, H Humphries. Gross: M Hayden. 1st 9: C Donnellan. 2nd 9: R Conan. Jnr/Student: H Simmons. Seniors: G Fell.

GALWAY – Tom Barry Trophy: M O’Higgins (27) 42, F Lillis (22) 39, A Gavin (33) 39, C Timon (25) 38, M O’Shaughnessy (19) 37, M Walsh (26) 37, C Hartmann (33) 37. Gross: M Harty 25. 9h: M Rogan (24) 17, K Brennan (30) 17, C Burke (42) 17, J Cawley (23) 17.

GORT – Medal: M Killeen (26) 63, S Madden (28) 65, T Mahon (27) 68. Bob Forde Trophy: J Cummins (25) 46, P Skehill (31) 44, S Burke (22) 42. Gross: J Joyce 25.

HEATH – Medal: T Boyle (30) 66, I Monahan (24) 67, H Kelly (14) 67, N Byrne (36) 68. Gross: C Reilly 79.

HERMITAGE – D Delaney (28) 35. 18h: N Fagan (19) 34.

KENMARE – S Doran (26) 38, E Daly (28) 37.

KILCOCK – President’s Prize to Ladies: P O’Callaghan 70, G Bell 70. Cl 1: M Quinn 73, A Cronin 73. Cl 2: S O’Connor 73, G Ryan 75. Cl 3: T Watters 71, P Holmes 75. 18h Cl 1: L Saults (24) 39. Cl 2: A Rowland (26) 40. Cl 3: T Watters (36) 37. 9h: B Leahy (17) 19. Lady Captains Day 1 & 2: A Rowland 141, A Mahon 142, M Quinn 146, A Melia 146. 9 Hole Day 1: M Griffith (20) 16. Day 2: L Kane (17) 20.

KILLINEY – M Hooper (18) 23, M B Murphy (23) 20. 18h Cl 1: E Bruton (23) 39, J Savage (16) 39. Cl 2: A Sedgwick (29) 40, B Williams (28) 37. Cl 3: D Nolan (36) 43, J Finney (37) 42.

KILRUSH – Captain’s 9 for Ladies: M G Nolan 19, J O’Malley 19, M Keating 17. Mary Gleeson Ladies Comp: A Donnellan (18) 38, M Keating (32) 36, J Lorigan (33) 35. 12h: M Fox.

LEE VALLEY – T Lordan (29) 59. Cl 1: H Gough (29) 70. Cl 2: D Cunningham (29) 70. Cl 3: M Sheehan (39) 62. 9h: A Holland (19) 26. Sat: K O’Sullivan (39) 43, A Holland (37) 35.

LIMERICK – E Naughton (37) 68, M O’Donnell (26) 68, F Long (31) 69. Gross: E Walsh 81. 9h: K Kirby (20) 23, M Collins Higgins (21) 23.

LOUGHREA – H Cloonan & P Long (32) 40.

LUCAN – 18h: D McGrath (24) & R Corkery (24) 52. Sun: L Lightholder (29) 42, C Brennan (41) 39. Medal: M Mulhern (46) 62. Cl 1: P Kelly (14) 67. Cl 2: E Duffy (31) 69. Cl 3: A Stokes (32) 69. Cl 4: P Tobin (45) 69. 9h: Y Flannery (23) 21.

MILLICENT – Z McGarry Kelly (40) 46, M Fox (43) 40. Cl 1: A Grainger (15) 39. Cl 2: A McAndew (26) 37. Cl 3: S O’Brien (33) 38. 9h: D O’Nolan (10) 20, L Taaffe (16) 18.

MITCHELSTOWN – Lady Captains (Kate Biggane) Prize: J Roche 24. Beginners: T Fouhy. 18h: R Harrington (34) 67, C Kavanagh (10) 71, G O’Donovan (21) 74, L Brenock (17) 74. Gross: R O’Brien 86. Bronze: L O’Reilly (26) 74. Silver: N Anderson (18) 75. Past Captain: E Bermingham (13) 76. 1st 9: M Waldron (26) 35. 2nd 9: P O’Sullivan (25) 33.

MOATE – E OFaolain (39) 5up, M Kelly (56) 4up, M Kerrigan (28) 4up.

MULLINGAR – S Foy (47) 45, J Brennan (45) 44, S O’Donnell Murphy (16) 26, A Jones (16) 36, M Sharry (29) 41, N Mullen (40) 44, E Kelly (27) 38, J Purcell (29) 35, M Reilly (9) 22.

MULRANNY – M Moran 40, T Hoban 37, U McGovern 37, M Berry 36, M Farrell 36, P Kelly 35. 1st 9: M Wilson 18. 2nd 9: S Eastman 21.

NAAS – McCann Cup: G O’Halloran (35) 68, O Delaney (20) 69, E Brazil, C Brophy (21) 70, N Sreenan (26) 72, C Quinn (34) 72, M Cullen (4) 69. Gross: A McCormack 72. 9h: M Sullivan (23) 22, J Lyons (14) 18, S Hayes (4) 18.

NEWBRIDGE – 18h: B Nolan 38, J McManus 38, C Ennis 38.

NEWCASTLE WEST – S Hegarty (3 Ennis) 38.

RATHFARNHAM – President’s Prize: G Carmody (25) 41. Gross: L Morton 26. G Moore (23) 39, H Ridgeway (27) 39, H O’Donnell (26) 39, J Gillis (36) 39.

ROSCOMMON – J Hunt 21, M J O’Riordan 21, N Lennon 20. 18h: N Costello 42, M Madden 41, B Maher 40. Wed: C Naughton 36, L Griffith 25.

ROSCREA – M Carroll 42, M Ann Maher 38, R Ryan 38, K Kavanagh 38. Gross: O Egan 32.

ROSSLARE – B Cuddihy (27) 40, A Sherlock (30) 39, J Griffin (15) 37, E O’Connor (21) 37, J Bowe (13) 37. Gross: S Evans 28. Seniors: D Delaney (31) 37. Burrow Course: E Power (11) 17, N Howlin (18) 16.

ROSSMORE – Dawson Patton Memorial Cup: G O’Reilly, B Connolly.

SEAPOINT – B McGrane (17) 22. Medal 3: B Matthews (24) 70, F Stanley (21) 71, O Kierans (24) 73, R Lonergan (27) 73. Medal 4: K Stanley (34) 71, C McDonnell (28) 73, C Moore (23) 73.

SKERRIES – K Dowling (35) 40, M Healy (38) 36.

SPANISH POINT – M Burke 22, H Kyne 22, E Murrihy 20, K Haugh 20, V Shannon 19.

STACKSTOWN – I Parsons (32) 36, D Gallagher (33) 35. 9h: S O’Mahoney (31) 28, D Reynolds (18) 20. 18h: F Moylan (29) 40, C Timlin (23) 38, S Howley (30) 38.

TEMPLEMORE – L Ryan 39, S Delaney 37, M L Carroll 35.

TRAMORE – 18h: A Monagle (34) 74, A Barry (34) 75, M Hackett (21) 75. 11h: B Liston (21) 24.

TUAM – R Tierney 67, S Mooney 72.

TULLAMORE – 18h PGA Tankard: E Connolly (22) 70, R Curran (26) 71, C Cooney (19) 71. Gross: E O’Connell 82. Waltz: M Fox (20) E Connolly (24) & J Barber (22) 81, J Joyce (34) J Barber (22) & C Manton (25) 81, M Egan (34) O Walsh (39) & M Bergin (42) 80.

WATERFORD – Granard Cup Qualifier: J Gleeson (10) & M O’Shea (25) 47, M Phelan (34) & M McDonald (41) 46, J Lowe (24) & C Lowe (45) 45. 9h: D Conroy (16) 24, K Walsh (17) 22, E Doyle (17) 20. 9h Cl 1: M Keogh (11) 21. Cl 2: B Mallon (21) 26, M O’Brien (22) 25, J Phelan (16) 24, B Roche (22) 24.