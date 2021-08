T2G Notice Board

GENTS

ATHY - Open, P Coleman (21, Mountrath) 47, B Cardiff (24) 44, K McGilly (21) 43; gross, J Kelly 40. Team- R Hall, J Fisher & W Monks 95; P Smyth, C O’Keeffe & S Whelan 85. Open, M Hearns (28), 46, S Sage (16) 45, P Knowles (18) 45; gross, S O’Shaughnessy 36. Open f’ball, R Flood (16) & P Flood (38) 50, T Whelehan (23) & M Sweeney (28) 48, G Reynold (14) & D Malin (20) 48.

BALBRIGGAN – D Duffy (12) 41, G O’Reilly (16) 41. Gross: P Cox 32. Cl 1: A Browne (11) 40. Cl 2: M Power (15) 39. Cl 3: B Whitney (23) 41. Festival: J Richardson (11) 40, D Earley (27) 40. Thurs: P Ward (11) 42, R Fagan (21) 42. Gross: D Brabazon 39. Cl 1: S Tracey (7) 42. Cl 2: J Whitney (12) 41. Cl 3: M Dunn (22) 42. Sun: D Reilly & C Casey 48, M Dunn & C Broomfield 48, P Dunne & J Flannery 48. Team: T Healy (6) K Healy (7) J Kavanagh (17) & N Rooney (17) 57.3, M Finnegan (13) B Kretsch (2) D Gallagher (21) & P Sullivan (6) 57.8, S O’Connor (15) M O’Connor (24) M Behan (26) & J Behan (15) 59.

BALLINA – D Melrose 43, B Hanrahan 43, D Sweeney 43, K O’Mahoney 43.

BALLYBUNION – Presidents (Gerard Walsh) Prize: K McElligott (22) 46, D Liston (9) 41, P Costello (30) 41, D Donovan (21) 40, P Roche (10) 40, F Dore (13) 40, M A Farrell (18) 40, S O’Sullivan (16) 39, L Weir (19) 36. Gross: G Scanlon 36. Senior: P Mulvihill (16) 36. Past Captains/Presidents: B Daly 36. Guest: F McFadden (17) 33, D Woods (23) 31. Day 1: A Hayes (25) 39, G O’Grady (10) 38, J J O’Connor (16) 38. Day 2: K Mannix (8) 38, J J Galvin (13) 38, C O’Donoghue (15) 37. Mixed: M A Quaid (13) C Quaid (36) W F Murphy (19) & G Galvin (9) 43.3, R Blake (29) L Carmody (4) C A Coolican (34) & N Lynch (27) 43.6, E O’Halloran (23) M Purtill (22) M O’Callaghan (23) & P J Ryan (21) 44. Seniors: N Nash, F Whelan, J A Culhane, M Joyce, N Keafsey, E Condon, M Fogarty, B Lynch, D O’Donnell, T O’Malley, M K Barrett, J Maguire, D Quaid.

BALLYHEIGUE CASTLE – Captains (Padraig Casey) Prize: D Condon (10) 39, J Cahill (13) 39, E O’Halloran (7) 38, M Harty (14) 38, M Hayes (22) 37. Gross: N Gilbride. 1st 9: M McElligott 21. 2nd 9: G Lucid 21. Seniors: J Collins 36. Guest: P O’Sullivan. Lady Captains Prize to Men: S Lyons (22) 8up, K Noonan (27) 8up, G Fitzgibbon (18) 4up, C Harty (22) 4up, J Cahill (13) 4up.

BALLYLIFFIN – K Marston (31) 44, P McLaughlin (22) 43, S O’Connor (41) 41, G McLaughlin (9) 41. Gross: B Grant 36. 2nd 9: P Monagle (18) 24. Sat: J D O’Kane (12) 41, B Ferry (15) 40, P McLaughlin (24) 38, T McLaughlin (26) 38. Gross: J McIntyre 32.

BALLYMONEY – A Roche (18) 44, T Dunne (11) 43, F Layton (15) 43. Cl 1: M Neville (7 Royal Curragh) 38. Cl 2: P McNally (11) 43. Cl 3: B O’Donoghue (26) 42.

BANTRY BAY – J Milner (23) 40, J Reilly (15) 40, D O’Shaughnessy (15) 40. Gross: A Walsh 32. 1st 9: G Hurley (23) 24. 2nd 9: J Harbourne (29) 21. Juvenile: M O’Keeffe (25) 41.

BEAUFORT – Play in Pink: D McAllister (22) 40, P Quill (19) 40, J A O’Sullivan (11) 39, J Murphy (22) 38, M A O’Sullivan (21) 28. Open Fri: S Sherlock (24) 46. Open Fri: K Jones (19) 45.

BEECH PARK – Hon Sec/Hon Treas: J Flannery (26) 46, G Carolan (18) 45, K Gregory (10) 44. Gross: J Dowling 31. Cl 1: B Cashin (9) 39, A Holbrook (10) 39. Cl 2: H Daly (17) 42, P Brady (15) 41. Cl 3: E Byrne (18) 40, M Morrison (19) 40. Cl 4: T Kiely (21) 42, T Fleming (24) 41, J Gray (21) 41. C Madden (15) 43, S Goulding (20) 43, K McDonnell (22) 41, A Brereton (26) 41. P Tynan (5), J Tynan (15), D Tynan (11) & K Hughes (9) 89; W Grant (11), P Brady (18), F O’Grady (14) & B O’Brien (14) 89; P Delaney (17), G O’Connor (12), P Carr (17) & T Kane (10) 87.

BELLEWSTOWN – K Wall 39, P Hoey 37. Sat: S Reilly 42, D McCormick 40. Medal: D Grehan 67, C Holland 69. Gross: R Divilly 77.

BELMULLET – J Doherty 82, R McDonnell 81, C Faherty 80. Cl 1: V Keane 78. Cl 2: D Healy 76. Best Sun: K Fallon 44. Best Mon: M Irwin 40. 18h: J Hanley & C Faherty 45.5, P Mulry & Peadar Mulry 44, C Rabbett & T Gaughan 43.5. 18h: J Hanley 63, D S Gaughan 67, S Doherty 68. Cl 1: D Shince 69. Cl 2: J Mangan 68. 1st 9: D Healy 29.5. 2nd 9: J McGuire 31.

BLAINROE - P Baker (10) & S Casey (21) 45, B Conway (16) & D Conway (14) 44, B O’Driscoll (7, Milltown( & D McEnroe (14. Grange) 44.

BUNCLODY – K Leech (15) 41, M Egan (25) 41, R Walker (8) 39, M Kenny (13) 39. Gross: J Fanagan (Milltown) 38. Best Lady: M Dwyer (17) 39, A Duggan (26 Castlewarden) 36.

BUNDORAN – J McIntyre 36, D Thompson 36. Club Comp: E Keogh 45, P McLoone 44, A Barrett 43, J Keogh 43. Gross: O Gallagher 38.

CARLOW – Junior Scratch Cup (Sean McDermott Trophy): G Lynch (Wexford) 71, T French 74, P Behan 74, L Fitzpatrick 76, J Barry 76. Nett: M Morrissey (9 Borris) 67, A Whelan (9) 68.

CARRICK ON SUIR – A Fitzpatrick (7) 21, L Dowley (10) 21, J Kirwan (6) 20. 9h: R Dowley (10) 22, S McGrath (3) 21, L Dowley (10) 21.

CASTLEKNOCK – Junior Scratch Cup: P Crawley 78, J Sherlock 78, J McCarthy 79, J Kelly 79, S O’Donnell 80, A Gribben 80, G Synnott 80, N O’Carroll 81, E Saunders 81, M Lawlor 81. Intermediate Scratch Cup: T Walsh 82, C Reeves 83, K Boyne 83, C Doyle 85, J Craven 85, A Durkin 85, A Carr 85, A Browne 86, D Morgan 86, S Baker 86. Captains Drive In Morning: C Crowe D Conlon N Montgomery & P Burke 52, S Franklin B Kelly M Quinn & J Kiely 52, J Sherlock P Crawley P Spring & T Maher 50. Afternoon: N McIlkenny B Gahan B Field & M O’Sullivan 53, Le Le R Beattie C Doyle & I Cleary 51, J Creaner J Lavelle D Conlon & S O’Brien 51.

CASTLEREA – J McElhone 64, P Doory 64. Cl 1: R Cahill 69. Cl 2: K McDermott 67. Cl 3: J Kelly 67.

CELBRIDGE ELM HALL – T Cartoin (15) 6up, P (24) 5up, M Murphy (23) 4up. 1st 9: D Wall (32) 4up. 2nd 9: D Sheehy (9) 3up.

COOLLATTIN – M Kirwan (16) 43, D Whelan (18) 40, J McAreavey (38) 40. Gross: M Timmins 35. Secretary’s Prize, Mens Team: D Masterson S Carroll E Mulhall & T Culkin. Ladies: M Byrne H O’Brien A Harte & K Howell. Mixed Team: W O’Neill R O’Neill K Hill & L Tobin 96. Wed: D White (23) 44, B Hadden (10) 44. Gross: S Toomey (Limerick) 35.

CO. LOUTH – Captains Prize, To Student: T O’Reilly (5) 35. Junior: C Rice (17) 43. Five Day: M Crawley (15) 39, M McDermott (15) 36. Captains (Derek Carolan) Prize: A Bacon (28) 62, N Doherty (24) 65, O Branigan (9) 67, B Heraty (12) 68, P McSweeney (19) 68. Gross: G Callaghan 71. Past Captains: P Reilly (4) 71. Veterans: T Garry (13) 69. 9h Non Qualifiers: I Carolan (7) 24, B Kierans Jnr (10) 21. Captain’s Guest: M Kierans 21. Ladies: M Brennan (30) 22, J McCabe (10) 22. Hole in one: J McCabe on 5th. 5 Day Members: M Crawley (15) 39, M McDermott (15) 36. Intermediates & Students: T O’Reilly (5) 35. Juniors: C Rice (17) 43. Sat Qualifying Day 1: J Kinsella (21) 43, M Stringer (27) 42. Gross: Smyth 35. Day 2: D McQuillan (27) 44, B Quinn (8) 43. Gross: P O’Brien 38. Kevin Garvey Memorial Trophy: A Doggett (12) 47. Gents: J Reilly (12) 45, J Byrne (11) 44. Gross: G Dunne 40. Ladies: A McClean (29) 41, G Meegan (21) 39. Gross: E Murray 34.

CO. SLIGO – Cecil Ewing Cup: S Creed (9) 64, B Cannon (18) 65, P Quinn (18) 67, R Forkin (9) 67, S Flaherty (16) 68, N Dunne (9) 68. Gross: S Heavey 69. 1st 9: V McGee (19) 34. 2nd 9: D Butler Jnr (16) 31. Scramble: G Carroll (11) B Cannon (19) D Gallagher (22) & Donal Gallagher (24) 108, G O’Brien (8) S O’Mahoney M Monteque (13) & E O’Brien (29) 106, A Gibbons (10) B Gibbons (14) D Keogh (17) J Jordan (24) 105.

CO. TIPPERARY – Maher Cup: N Fogarty (15) 40, N Horgan (11) 39, A Friday (15) 39, A Heffernan (18) 38. Gross: M O’Grady 36. Cl 1: L Shanahan (7) 37, A Burke (6) 37, D Quirke (11) 36. Cl 2: M Quirke (17) 37, L Ryan (17 Cashel) 37, J Hadnett (12) 37. Cl 3: K Ryan (24) 37, A Marshall (25) 36, M Ryan (21) 35. Wed 9h: J Ryan (4) 24, D Lawton (8) 21, T Ryan (10) 21. Gross: Dermot 19. Seniors: T Moloney J Kinsella & D Morrissey 87, G Maher J Moloney & L Tracey 78, J Tracey J Ryan (Bob) & D McCarthy 75. Junior, 18h: N Tobin, C Lawrence. 9h: T Crosse, L Keane.

COURTOWN - P Browne (22) 42, P Donnellan (15) 42, J Morgan (31) 40, V Quinlan (12) 40; gross, C Sheridan 35. P Stamp (16) & P Walsh (5) 55, E Siggins (22) & M Siggins (29) 55, J Cullen (31) & P Doran (24) 53. Mixed invite, E Morris (39) 40, K Horan (11) 38, G McGirr Knr (13) 37, E Hogan (19) 37; gross, C Sheehan 37; ladies- C Ledwidge (12) 35, N McKiernan (17, Newlands) 35.

DONABATE – Scramble, Four Prizes of equal value: R Horgan (36) H Grainger (21) O Coyne (12) & K Brown (18) 54. S Caffrey (9) E McDermott (27) R Rooney (20) & O Rogers (28) 54. M Mallon (42) S Collins (39) B Rogers (31) & L Rogers (54) 54. M Mackey (9) M Smithers (10) G Mulhall (14) & F Mackey (38) 54. Singles: D Murray (7) 37, G Woodhead (12) 37. Open: P Mulligan (21) 42. Cl 1: H Morgan (0) 40, B Coogan (10) 39. Cl 2: P Donovan (15) 37, T O’Malley (14) 36. Cl 3: R Wade (17) 39, M Lambert (22) 38. Cl 4: F Beirne (34) 39, A Davies (26) 39.

DOOKS – President’s (Fergus Foley) Prize: P Hickey (26) 44, J Cahillane (15) 42, G O’Connor (16) 41, S Shaughnessy (29) 41, E McGillycuddy (14) 41, M Duffy (24) 39, J Jones (17) 38, R Riordan (7) 38. Gross: J Long 36. Past Officer: J Guirey (17) 36. Over 65: P O’Sullivan (24) 37. 13h Seniors: C Buckley (25) 28. Guest: J B Reen (14) 37. 1st 9: E Foley (15) 21. 2nd 9: D P Murphy (15) 21.

DOUGLAS – Sat: P O’Sullivan 41, D O’Donovan 40, P O’Donoghue 40, M McAuliffe 39, B Norton 39, P Tobin 38, D J O’Sullivan 38, P Kiely 38. Cl 1: V White 38. Cl 2: C O’Donoghue 37. Cl 3: D Farmer 37. Wed: G Owens & S Nevin 48, T Martin & P Kenny 47, G Heffernan & M J Walsh 46, A Duggan & S Duggan 46.

DUNFANAGHY – Club Classic: B Eakin (17) M Witherow (18) M Lafferty (26) 109, C Ward (17) D McCarry (19) C Ferry (20) & S Coll (20) 109, C Boyle (21) S Curran (22) M Roarty (28) & U Diver (35) 106, L McCallion (12) S Breen (13) M Larkin & I Larkin 105. Sat: B Wallace (9) 63, K McGarvey (12) 63, D McKinney (23 Ballybofey & Stranorlar) 63, F Callan (11) 63. Gross: M McGinley Jnr (Grange) 67. 1st 9: R Burns (23) 29.5. 2nd 9: J McLaughlin (10) 30. Mixed: P Smyth & P Smyth 59, W Hamilton & H Hamilton 62, P Wilson & M Wilson 62. Thurs: A Duncan (13 COD) 41, C Moore (8 L’kenny) 40, T Ryan (16) 39. Gross: S Duffy Jnr 32. 1st 9: C Byrne (37) 24. 2nd 9: L Reddin (17) 22. Wed: J McClintock (13) 43, C Moore (9) 42, A Hunter (19 Ballyliffin) 42, S Quinn (11) 41. Gross: L Gibblin (Carton House) 36. 1st 9: O Langan (9) 23. 2nd 9: K Harley (12 N West) 21. Mon: D Sweeney (13) J Ryan (17) & C Byrne (33) 64, B McGrath (2) D McMenamin (2) & F Callan (10) 63, J Duffy (14) N O’Donnell (23) & L Walsh (26) 62.

EDENDERRY – Pat Hanniffy Memorial: E Murphy (25) 50, M Heafield (26) 45. Gross: G Carew 34. Cl 1: K Murphy (6) 40. Cl 2: V Whelehan (16) 40. Cl 3: S Keller (19) 43. Open: J Wyer & B O’Meara 49, D Lyng & P Mangan 47, J Jones Jnr & D Jones 46. Seniors: R Coyne E Brannigan M Moynan & C Murphy 43. Junior 9h: D Farrell (11) 19. Wed: P J Moloney (24) 41.

ELM PARK – D O’Hare (21) J Treacy (32) & N Treacy (14) 84, C MacCarvill (5) D M Ryan (13) & B J Poland (6) 80, D Glennon (14) C Kearns (14) & M Hickey Crowe (9) 80.

ENNISCRONE – D O’Brien (29) 46, P Gill (18 Cill Dara) 45, T McManus (26) 45, R Marsh (18) 43, T Hegarty (20) 43. Sat: I Hall (4) 41, I Quinn (16) 41, J White (26) 40. Sun: V McDonnell (20) 47, F Donnellan (15) 45, N Miller (21) 46, K Farrell (36) 45, J White (26) 42.

EUROPEAN CLUB - Cl 1, S Byrne (14) 37, N Kilgallon (8) 36, J O’Reilly (13) 35; Cl 2, D Walsh (35) 36, M Fitzgerald (23) 36. Open f’ball, B Daly (8 Powerscourt) & S O’Keefe (22 Grange) 43. Open f’ball every tuesday and thursday in August, tel. 0404-47415.

FOXROCK - P Halpenny (11) 42; gross, G O’Connor 33; Cl 1, M Stirrat (10) 41, M Gibbons (13) 41; Cl 2, P Grant (19) 39, D Scally (19) 37; Cl 3, P Cosgrave (23) 36, M Ryan (26) 35.

GOLD COAST – J Conroy (21) 44, J Hughes (14) 43, B Harrington (17) 43, N Keane (22) 42. Fri: J O’Mahoney (18 Dungarvan) 43, S O’Ciarba (23) 42, M Cosgrave (13 East Cork) 42. Gross: N J Power (Dungarvan) 38. Sat: R O’Ceallaigh (22) 43, T Moore (11) 41. Gross: B Power 32. Open: J Joy (19 Clonmel) 39. Vice Presidents Prize: R Ware (10) 42, C Watt (6) 41, K Cullinan (7) 40, A O’Murchu (15) 39. Gross: M White 35. Sun: A Crotty (13 East Cork) 40.

GORT – B Monaghan (19) 41, N Forde (23) 40. Tues: L Byrne C Fahy & J Tully 108, B Dolan J Forde & G Cooney 106, A Bond D Molloy & S Quinn 102. Wed, Seniors: H McGahon (30) 43, S Hansbury (12) 40, N Finnegan (13) 40. 18h: M Callanan (12) 44, M Sillman (17) 43, P Burke (15) 43. Sat & Sun: R Beatty (16 45, A Rynne (20) 45, D McAllen (21) 44. Gross: T Cummins 33.

GREYSTONES – P Keane (80 42, R O’Shea (14) 40, S Dempsey (12) 40. Gross: S McParland 36. Cl 1: S Keane (7) 40. Cl 2: E Davis (10) 40. Cl 3: A Hughes (17) 39. Cl 4: G Hughes (23) 39.

HEATH – M Kelly 44, K Woulfe 43, A O’Reilly 43, M Keenan 42. Wed: N Culleton 37. Joint 1st: K Woulfe 77, J G Conroy 77, P Dunne 76, S Donoghue 74, J Kelly 74, B Colgan 73, J Delaney 73, J O’Reilly 73. Gross: T Tyrell 65, C Grant 65. Veterans: T Fennelly 72. Past Presidents: E O’Reilly 69. 1st 18: J Moran 73. 2nd 18: M Scanlon 74. Juniors: P O’Callaghan (28) 37, J Bergin (13) 34.

HERITAGE – W Carey S McIntosh B Byrne & R Cunningham 88, M Tynan P O’Brien W Kinsella & K Finane 87, M Turley N Quinn L Fahey & J Campion 87, F Keegan P McDermott D Keegan & P O’Toole 87. Team: E Tynan E Lawlor & R Murphy 81.

HERMITAGE – C Gannon (6) D C Sands (21) G Linton (22) & J Mooney (24 Lucan) 104, C Bradshaw (14) J Murphy (19) B Massey (27) & S Flavin (29) 99, M Malone (13) C Greene (15) E O’Reilly (22) & C Greene (26) 97, A O’Mahony (8 Lucan) N McGillicuddy (10) J Fahy (10) & B Shiels (12 Moyvalley) 97.

KANTURK – Captains (Pat O’Connor) Prize: J Kenneally (15) 99.5, J Duggan (10) 101, J Pigott (15) 102.5, J Corbett (14) 104, D Begley (15) 104.5. Gross: C Keating 69. Leading qualifier: T O’Riordan (15) 65. Best Fri: T O’Flynn (22) 66. Best Sat: K McCarthy (5) 67. Best Sun: N Duggan (9) 66.

KENMARE – Captain (Chris Dale) Prize: P O’Shea (11) 62, M Munnelly (34) 63, C Lovett (27) 63. Gross: C Vaughan 75. Best Past Captain: P Brown (23) 65. Senior: C Marwood (26) 65. 2nd 9: D Taylor (13) 27. 1st 9: J J Mahony (27). Mixed: J O’Donoghue (10) 42, W O’Keeffe (28) 41, J Breslin (17) 41. Autumn Gold: L Kelly 20).

KILCOCK – G Martyn (28) 46. Cl 1: D Mahon (3) 44. Cl 2: D Carty (17) 45. Cl 3: D Quinn (20) 42. Cl 4: D O’Leary (26) 40. Gross: C Campbell 35. 1st 9: A Kelly (30) 23. 2nd 9: J Corscadden (8) 24. Sun: R Maguire (29) 43. Cl 1: M Broderick (10) 41. Cl 2: P O’Hanlon (16) 40. Cl 3: B Kirwan (21) 41. Cl 4: G Gartland (29) 43. Gross: C Byrne 30. 1st 9: D Murphy (32) 22. 2nd 9: J McNeary (21) 22.

KILLARNEY – S Broderick H Kerins D Broderick & P O’Connor 99, G McKenzie Vass T Healy M McAuliffe & J Sheehan 97, P F O’Connor B O’Connor K O’Connor & A O’Callaghan 97, M P O’Donoghue D Kelly J Kelliher & M Healy 96.

KILLEEN CASTLE – S Ryan (19) 46, B Callaghan (18) 42, J Courtney (25) 41. Gross: C Ryan 37. Cl 1: D O’Connor (9) 39. Cl 2: R T Browne (10) 40. Cl 3: T Reilly (17) 39. Cl 4: D O’Toole (26) 40. 9h: K Crotty (20) 20.

KILLINEY – Scramble: P Kirwan B Kirwan E Kirwan & S Connolly 54, B McCarthy C McCarthy B Kirwan & I McCarthy 55, D Lane B O’Kennedy (Hibernian) P Barr (Hibernian) & C Rafferty (Hibernian) 56, M Barrett B Barrett B McAndrew & K McAndrew 56. Super Tuesday: N Harvey D Harvey (Elm Park) & K Killeen & T Turner (Powerscourt) 51, P Walsh K Strecker M Connolly & R Fraser (Rathfarnham) 50, E Blackstock R Clinton R Wilson & K Reynolds 48. Last Hole: B Seaver L Hynes B Mooney & M Kelly 10.

KILRUSH – G Williams (18) 46, N Kilkenny (19) 45, T O’Dea (42) 43, N Capon (24) 42. Cl 1: J Donnelly (16) 42. Cl 2: P Cotter (17) 42. Cl 3: E Fitzgerald (24) 40. Open: J Donnelly (15) 65, D Keane (12) 65, N Prendeville (14) 66, B Scanlan (12) 66.

KNIGHTSBROOK – G Keegan (21) 41, S O’Neill (8) 40, C McAllister (9) 39, M Curran (8) 39, E Hoey (9) 36. Gross: A O’Brien 76. Medal: A Farrelly (5) 69, S Farrell (12) 70, W O’Toole (9) 72. Gross: C Rayfus 74. Cl 1: G Bryan (9) 73. Cl 2: C Doyle (19) 72. Cl 3: M Clarke (24) 81.

LEE VALLEY – S O’Sullivan (12) 42, A Keegan (18) 42, D Ryan (9) 40. Sun: D O’Neill (20) 44, R Goggin (31) 41, J O’Sullivan (12) 40. Mon: M Drummond (17 Fota Island) 39, M Lehane (26 East Cork) 37, T Bambury (10 Bandon) 36. Tues: M McNally (17) 44, M Keane (23) 43, C Healy (29 Macroom) 43.

LISHEEN SPRINGS – White Tees: B Drumm (12) 40. Cl 1: E Wallace (10) 40, F Hanley (12) 39, S O’Connor (3) 35. Cl 2: C Watson (27) 38, C Murphy (14) 37, S Wilde (14) 36. Cl 3: P Dowling (29) 37, D Victory (22) 36, B O’Toole (25) 35. Mon, Yellow: D Lyons (32) 45. Cl 1: T McSweeney (13) 40, B Jones (5) 40. Cl 2: P Lenihan (17) 40, O Quinn (18) 40. Cl 3: J Reynolds (21) 43, C Kiernan (29) 40. Wed: C O’Reilly (10) 21. Wed Yellow Tees: P Maddock (14) 42. Cl 1: A McGrane (15) 37, T Murphy (16) 37, G Carroll (16) 37. Cl 2: P Massey (32) 40, B O’Reilly (24) 37, B McDaid (28) 36. Blue Monster: P O’Conaill (19) 35. Cl 1: E Wallace (10) 34, K Dobson (10) 33, C Kershaw (6) 33. Cl 2: D Vaughan (22) 32, J Pidgeon (14) 31, F Bagnall (17) 31.

MAINE VALLEY – Captains (Dermot Kelly) Day: M O'Sullivan (10) 66, S Harnett (15) 70, L Martin (9) 70. Gross: J Kennedy 76.

MANNAN CASTLE – M Lambe (1) 41, A Molloy (24) 40, S McGillick (16) 39. Seniors: O Fox (12) 22, S O’Hagan (37) 20. Captains (Philip Hughes) Prize to Seniors: T Doherty (27.3) 22, J Mullen (20.2) 21, P Kingham (18.7) 20.

MILLICENT – Junior: R O’Keeffe (50) 46, R Kilkenny (41) 41. Sat 9h: E Lynch (13) 21, O Loftus (7) 21, H Blake (7) 20. Cl 1: R Lynch (12) 18. Cl 2: R Kilkenny (18) 19;

MOATE – D Rosney (14) 44. Cl 1: K Redmond (7) 38. Cl 2: R Lynam (10) 42. Cl 3: C O’Rourke (14) 43. Cl 4: J Ryan (23) 44. Thurs: R Quinn (26) 41, J Sabir (2) 40, P Jacob (9) 40. Gross: O Grogan 37. 13h: T Conlon (15) 32. Cl 1: J Ryan 34, N Ryan 31. Cl 2: C Halligan 31, J McManus 29.

MOUNTBELLEW – Seniors: J Connolly P O’Donnell & B Hoban, S Cannon M Connolly & E McCormack, I O’Brien & J Keane. Captains (Ollie Kelly) Prize: M Giblin 90, L Earls 96, J Kenny 97, J Donnellan 98, M Dolan 100. 1st 18: J Molloy. Past Captain: J Clarke. Seniors: I O’Brien. Distance: J Glennon. Beginners: C King. Visitor: S Aldridge. 1st 9: T Loftus. 2nd 9: S Raftery. 3rd 9: E Keating. Fri: T J Smyth (32) 46, J Mullen (32) 43, I O’Brien (26) 40, G Keane (23) 40. Gross: B King 29.

MULLINGAR – Mullingar Scratch Trophy: J Whelan (Grange) 273, T J Forde (Co. Sligo) 274, P Conroy (Enniscorthy) 278, L Nolan (Galway) 278, C Devir (Elm Park) 280. Long H’cap Cl 1: J Ahern (20) 35. Cl 2: N Murtagh (26) 37. Cl 3: B Monaghan (27) 38. Fri Open: M McDermott (9 Visitor) 41, S McGowan (28) 40, O Murtagh) 38.

MULRANNY – S Hyland (24) 42, A Barrett (21) 41, C Kerins (9) 40. P Cafferkey (25) 40, S McManamon (22) 40, P McGinty (21) 37.

MUSKERRY - Open, C Michael (21) 47, S O’Herlihy (6) 43, C Delaney (13, Fermoy) 40. Cannon warren Memorial, G Constant (15) 62; Cl 1, H O’Leary (3) 64, B Kirby (5) 65, B Mullane (8) 68; Cl 2, D Coughlan (14) 65, J O’Sullivan (10) 65, N O’Brien (10) 67; Cl 3, D Casey (17) 64, J O’Mahony (24) 67, D Walsh (18) 67. Sun- M O’Callaghan (6) 46, J P O’Brien (14) 44, J P O’Sullivan (9) 42, B Mulcahy (12) 42, T Hegarty (9) 41.

NEW ROSS – Seniors: W Wallace (23) P Farrell (24) T Sexton (26) & R O’Dwyer (27) 111, P Walsh (20) P Goggin (22) J Wallace (25) & T Kent (29) 108, R Cuddihy (16) T Ryan (20) B Dolan (24) & O Brennan (33) 105, G Maher (17) M Forristal (23) M Whelan (24) & M Burke (28) 104.

NEWCASTLE WEST – J Dowling (35) 48, T J McDonagh (24) 42, E King (10) 42. Gross: K Howard 37. Open: B Crowley (18) J Lynch (24) P Power (20) & P O’Brien (23) 105, C O’Neill (11) M Scanlan (25) C Scanlon (22) & A Ryan (16) 104.

OLD CONNA – O’Connor Cup: J L Byrne (10) 67, B O’Kelly (14) 67, E Keogh (7) 68. Cl 1: R Whelan (10) 69. Cl 2: J Shortt (12) 71. Cl 3: T Coogan (25) 72. O’Connor Fourball: J Wheatley (19) & A A Browne (9) 46, K Harkin (14) & A Carey (22) 45. Mixed: M Farrell (30) & B Farrell (13) 43. Men: A Duffin (14) & A Cassells (16) 44. 1st 9: J Wheatley (14) & James Wheatley (14) 22. 2nd 9: G Hutchinson (8) & A Collins (13) 23. Ladies: K Overend (5) & S Fildes (9) 42.

OUGHTERARD – R O’Brien (15) 42, B J Foy (23) 42, G Kelly (25) 42, J Dixon (22) 41, T O’Connor (18) 40. Gross: R Hynes 36. Cl 1: R Joyce (4) 40. Cl 2: M Keane (13) 37. Cl 3: C Lydon (17) 37. Cl 4: R McTigue (23) 40. Cl 5: P J O’Donnell (31) 40. Veterans: S Walsh (29) 38. New Members: K McLoughlin (25) 39. Tues: M Concannon (19) 46, S O’Coisdealbha (28) 44, C Cormican (29) 43, R McTigue (24) 42, D O’Brien (24) 42, G Smith (29) 42, T Fahy (28) 41, T Gibbons (27) 41, E Connell (13) 41. Gross: M Darcy Snr 35.

PORTARLINGTON – Gents: M Guinan (22.7) 40, J Halley (16.8) 39. 9h: G Dooley (15.3) 21. B Malone (22.7 Abbeyleix) 33. Cadet: H Robinson, C Sweeney, L McDonagh & D Grehan. Blue Wednesday, Gross: C Finlay 32, R Conlon 31, A Cleland 27. Nett: E Connolly (27.2) 42, G Brereton (10.9) 39, J Smyth (14.3), 39. All 6 qualify for Blue Wednesday, Grand Final October 13th. Holmpatrick Fourball: P Kitson (20.1) & L Collins (26.9) 50, T Kennedy (15.2) & P Murphy (15.9) 48, N Mulhall (14.7) & J O’Neill (16.4) 48.

ROSCOMMON – Captains Prize Day: N Connolly 95.5, B McCormack 97.5, A Prior 99.5, E Finneran 100, M Farrell 100.5, S Byrne 102.5. Gross: M Costello 105.5, T Grehan 103.5. Past Captains: M Dolan. Nett: C Farrell. Seniors: P Brady. Over 55s: J Grogan.

ROSCREA – Captain’s (Ger Dooley) Prize: M Moloney (17) 162, B Wright (17) 163, M Donnellan (17) 167, C Egan (12) 167, N Dooley (19) 170, J O’Lone (15) 171, K Moloney (15) 172, K Moloney (15) 173, M Rosney Jnr (13) 174, A Golden (9) 175, M Talbot (14) 177, B O’Lone (17) 177, A Shanahan (11) 179, P Byrnes (16) 179, K O’Connor (13) 180. Gross: F Jones 148. Juvenile: K McCormack Jnr (23) 137. Past Captain: C Cunningham (25) 144. GOY: C Egan (12) 65.

ROSS – Captains (Seamus McCarthy) Prize: A McCann (20) 66, M Casey (16) 67, S Dennehy (14) 68, J Brosnan (12) 69, T Mulcahy (15) 69, J Ivory (22) 70. Gross: M Brosnan 77. 1st 9: T Kelly. 2nd 9: D Greer. Gents Captains Prize to Ladies: M Gorman. Past Captain: S O’Brien. Seniors: D Doherty. Vis: J Skehan.

SEAPOINT – Captains Prize: K Campbell, G Duff, J McCormack, O Moore. Gross: D Keating. Non qualifiers: S Kells, P Stafford, A Conlon. 5 Day Members Captains Prize: D McKenna.

SUTTON – K O’Connor (13) 21. Cl 1: T Shanahan (6) 21. Cl 2: J Nolan (9) 20. Cl 3: S Crowe (10) 30. Cl 4: A Knowles (16) 20. Scratch Cups, Senior: S McGlynn 66. Junior: J Spollen 76. Inter: R Flanagan 81. Minor: T Savage 87. Friday 9 & Dine: L McCoy G Stewart A Spollen & J Spollen 55. Sun 9h: K Cussen (8) 29.

TRALEE – Presidents (Richard Rafferty) Prize: C Heavy (19) 45, C Ferris (29) 42, G Hussey (13) 41, D Lyne (9) 41, B Moynihan (8) 40, C Crowley (3) 40, D Reen (16) 39. Gross: E O’Donnell 37. Cl 1: D Sheehy. Cl 2: N Sheehy. Cl 3: G Power. Cl 4: B Dillon. Best Sat: B Monaghan. Best Sun: M Maunsell. 1st 9: M Galvin. 2nd 9: P J Holmes. Past Pres: J Murphy. Seniors: P Prendeville. Student: C Hill. Guest: D Bennett. 9h: M O’Neill.

TRAMORE - J. Manning (7) & S Murphy (14) 30, M O’Keeffe (18) & C Winser (13) 29, D Murray (14) & D Gammell (15) 28. Junior, J Solan (17) 27, D O’Reilly (11) 24, M Elliott (9) 23. Open seniors, J Kavanagh (15, Williamstown) 46, M Mooney (36, Williamstown) 44, A Kelleher (26) 43. Open- D Burns (13) 45, M Murphy (15) 44, J O’Keeffe (13) 43; gross, N Kennedy 36; back-9- F Conway 23; visitors, B Lonergan (23) 40.

TUAM – D Gilligan (15) 69, D Quirke 71, S Quinn 71. Gross: M Lynch 75. Fri/Sat: D Burke (25) 43, J Bodkin (8) 41, K Moran (8 Gort) 38. Gross: J Cullen 32.

WATERFORD – Long Handicap: B Downey (11) 24, K Power (10) 23, L Mernagh (12) 23. Wed: J J Ryan (10) & K Finnegan (19) 26, J Byrne (5) & T Reid (16) 26, P Quilty (7) & K O’Callaghan (10) 25. Fri: B O’Mara (8) & A O’Mara (9) 24, M Hennebry (5) & Maria Hennebry (17) 23.

WATERVILLE – M O’Sullivan Jnr (25) 40, J O’Neill (3) 40, M McSweeney (15) 40, D Daly (9) 37, G O’Connell (11) 36, R Murphy (10) 36, R Kane (10) 36, L Murphy (15) 36, R Cotter (14) 35, G Squires (11) 35, P Griffin (25) 35, T Curran (11) 35, R Sheehan (15) 35, N W O’Sullivan (10) 34, S C O’Sullivan (5) 34. A Prendiville (20) 41, D Squires (18) 39, D Courtney (10) 39; gross, P Spicer 37; 9s- J K O’Shea 20, C Moynihan 21. John A Mulcahy Trophy, N Moran (5) 39, D Courtney (9) 37, V Devlin (10) 37; gross, J O’Neill 34; 9s- P Everett 21, F Clifford 19.

WEST WATERFORD – M Coughlan (16) L Troy (24) & P McCarthy (26) 92, L Dunne (11 Abbeyleix) S Duggan (12) & J Duggan (25) (Rathdowney) 89, E Glavin (17) P Kinsella (20) & P Walsh (22) 89. Tues: D Walsh (10) 19, J Corbett (11) 18. Wed: M Flynn (9) 41, J Mulligan (18) 36. Jack Spratt Memorial: J French (17) 41, L Spratt (10) 40, B O’Donovan (16) 36.

WESTPORT - T Ruane (20) 43, G Moran (23) 42, S Brown (9) 41, O McLaughlin (18) 41, B O’Malley (29) 40, N McHugh (29) 40. P Burke (40, Ballinrobe) 45, M Clesham (23, Ballinrobe) 44, G Tierney (30, Swinford) 43, P Lambert (26) 43, S O’Sullivan (20) 41. R Issitt (16, Waterstock) 40, K Lavelle (16) 39, M Kenny (13, Portmarnock) 39, I Donald 39. C O’Donnell (25) 48, C Harrington (30) 43, H Gillivan (+2) 41.

SOCIETIES

BATTERSTOWN – Captain (Anne Donegan) Prize: J Sheridan (7) 32, A Donegan (27) 33, A Fitzpatrick (13) 29. Cl 1: J Whitty (10) 28, M Birch (16) 28. Cl 2: K Langan (20) 29, P Clarke (20) 28. 1st 9: D Davis 17. 2nd 9: K Geraghty 15.

MILLENNIUM – Tullamore: P Scarry (16) 40, S Shinners (16) 38, W Duthie (27) 38. Mullingar, August 19, 11am.

LADIES

ATHENRY – Medal 4: G Duffy (36 Bearna) 63, M Breen (20) 69, M Tarmey (21) 73. Gross: N Nally 83. Best 36+: M Dever (410 85. 9h: C Walsh (14) 21, J Kelly (10) 20, D Lane (8) 18. Fri & Sat: J Kelly (20) 38, M Glynn (19) 38, P Leyden (22) 38. Gross: A Kelly 27. Best 36+: M Donoghue (54) 33. Sun: M Crowe (36) 42, K Greaney (20) 41, B Keane (43) 37. Gross: N Burke 29. Best 36+: M Deacy (55) 30.

ATHY - G Kelly 43, S Smyth 43, M McDonald 41; 9-h, K Lawler 21.

BALBRIGGAN - L Fitzsimons (8) 43, B Corcoran (31) 40. Senior Open, V Bannon (26) 38, J Dunne (52) 37. E McConnell (21) 38, B Kenny (16) 34. Open, V Hamilton (29) 40, J Clarke (29) 38, M Rowley (29) 38. Captain’s Prize to ladies- H Malone (26) 42,M Benton (34) 41, D Daly (23) 40; gross, E Tolan 22; Cl 1, D Foran (19) 38, B Hunt (16) 34, B Kenny (16) 33; Cl 2, B Roche (29, 40, H Tarrant (25) 40, M Behan (25) 39; Cl 3, J McDonough (32) 39, C Casey (33) 39, M White (30) 39. Mon: K Guinan (31) & M Ryan (36) 45, R McEvoy (12) & B Hunt (15) 42. Mon: K Guinan (31) & M Ryan (36) 45, R McEvoy (12) & B Hunt (15) 42.

BALLINASCORNEY – Cl 1: M Duffy. Cl 2: P Malone. Cl 3: H Kelly.

BALLINASLOE – O Tierney 42, M Jennings (Loughrea) 41, A Greene 41, N Kenny 41. Gross: J Cunningham 26.

BALLYBUNION – Old Course: A O’Connor (13) 70, L Pye (20) 75, A Sexton (23) 75, C Carroll (27) 76. Play In Pink: M O’Donoghue (16) 46, M Barrett (17) 42, A Walsh (37) 40, O Quilty (15) 38. Sun Cashen: J O’Donnell (19) 46, L Lane (42) 43, J Tangney (32) 43, J Buckley (29) 42. Seniors: M Relihan (26) 16, B O’Sullivan (27) 13, A O’Leary (22) 13.

BALLYLIFFIN – Sun Cl 1: L Glover (15) 19, Y McGonagle (9) 19. Cl 2: D McConologue (21) 20, K McEleney (20) 19. Cl 3: M Mathews (29) 18, Y McCarron (28) 17. Cl 4: W Grant (43) 24, B Ruddy (43) 22.

BALLYMONEY – K Robinson (39) 38, N Cabanilt (33) 35, S Hughes (33) 33.

BANTRY BAY – P Kennedy (27) 41, J McCarthy (35) 39, L Cotter (10) 37.

BELLEWSTOWN – Summer League: D King 38, A Gogarty 38.

BEAUFORT – Play in Pink: R Kennedy (41) 40. Cl 1: K Cronin (20) 39. Cl 2: S Darby (30) 37.

BEECH PARK - L Barnewll (28) 33.

BORRIS – M Brown (39) 46, M Morrissey (26) 43. Valerie Doyle Cup: M Collins (15) B Galavan (23) & L Kidd (29) 110.

BUNCLODY – M Moore (12) 42, B Foley (34) 39, M Byrne (21) 39.

CARRICK ON SUIR – M Kennedy 37, S McSweeney 37. Gross: R Foley 20. 9h: A Dunphy 19.

CASTLEREA - R Sullivan 42. E McKeon Trophy, E Devine 62, V Rabbit, D Hawkshaw. Hession Cup, K O’Loughlin 64, C Mulligan 66, J Timothy 67.

CASTLEWARDEN – N Meredith (20) 25, E Kerrisk (30) 22. Lady Vice Captains Singles: M O’Connor (43) 33. Gross: T Smith 24. Cl 1: M Basquille (20) 40. Cl 2: M Lynch (28) 43. Cl 3: T Flynn (33) 44. Cl 4: D Kinirons (44) 41.

CILL DARA – Captains (Herbie Wilkins) Prize to Ladies: C Dawson 64, M Foran 65, B Collins 69, J Shirran 69. Gross: R Conlan 30. 1st 9: P Scully 33. 2nd 9: A French 32. 9h: C Doyle 20, A Redmond 18.

CO. TIPPERARY – Scramble: M Knightly P Heffernan & A Hallinan. Josie Alley’s Medal: G Ryan 42, M Horgan 39, K Crosse 39. Gross: L Ryan 22. Mixed: M O’Riordan J Maher & P Ryan 28, M Crowe D Burke & J Burke 28.8, Pauline Paddy & J Fitzgerald 29.1.

DONABATE – Y McCabe (22) 36. Sun: B Cuthbert (25) 29.

DOUGLAS – C Coughlan E Higgins & L Cronn 59, A Ni Thuama J Kavanagh & R Swanton 60, J Barry O Coughlan & A Gallaher 62, R O’Neill G Brohan & C O’Callaghan 65, D O’Sullivan A Lane & M Mackey 65. Tues: F O’Brien 37, C O’Sullivan 31. Sat: C Dolan 38, A Ni Thuama 35.

DUN LAOGHAIRE - Medal, J McGinley (17) 68; Cl 1, A Jolly (10) 74, L O’Brien (14) 74, S Burke (17) 74; Cl 2, S White (21) 73, M Sheerin (19) 74, S Cunningham (23) 74; Cl 3, M Keenan (25) 72, E Murray (29) 74, H Kelly (25) 75.

EDENDERRY – 27 Hole Lady Captains (Beatrice Kelly) Prize: D Moloney (48) 104, D Lawless (16) 106, I O’Brien (20) 107, C Byrne (19) 108. Gross: M Malone 82. Leading qualifier: D Glynn (26) 70, P Duggan (32) 108, M Farrell (21) 108. Past Captains: B Cribbin (24) 72. Young at Heart: C Bourke (36) 73. 1st 9: N Callagy (20) 32. 2nd 9: M Waters (24) 32. Beginners: E McGuinness 55. Mixed: M Gillen & B Sheridan 28, D Moloney & D Moloney 29.75. Gross: M Malone & B Malone 37. Pat Hanniffy Memorial: J Malone (14) 43. Junior: E Farrell (28) 22, I Hughes (24) 18. Seniors: M Stynes N Stynes S O’Callaghan & S Donohue.

ENNISCORTHY - Open, C Creane (36) 49, E Nolan (41) 44. Open, M Crotty (27) 42, C Lambert (36) 41, L Whitney (16) 41. Open, P Erritty (28) 41. R Fortune (29) 40.

ENNISCRONE – D McMahon (32) 39, B Dargan (18) 39. Sat & Sun: B Dargan (18) 38. Cl 1: M Franklin (17) 36. Cl 2: N Moylett (24) 37. Cl 3: M Hanmore Cawley (36) 36. Cl 4: N Lewis (54) 33.

FORREST LITTLE – E Judd (33) 38, R Wall (10) 38, M Duffy (23) 38.

GALWAY BAY – M Collins (36) 43, K Coleman (9) 42, P Melville (20) 40. Gross: M Harkin 25.

GOLD COAST – S Ferguson (33 Shannon) 40. 18h: B Conway (26) 66, T Queally (25) 67, H Fitzgerald (18) 71.

GORT – A Flaherty (43) 44, S O’Connor (11) 41, A Nolan (24) 41. Gross: J Joyce 23.

HEADFORT – S Treacy (20) 42, C Farrelly (26) 39. Gross: M Kennedy 28. Cl 1: H Collins (10) 37, C McEnroe (13) 37. Cl 2: J McCormack (22) 37, I Cribbin (24) 35. Cl 3: C Rooney (33) 27. 9h: P Mullan (13) 19, E Castles (17) 14.

HEATH – 9h: M McEvoy (21) 20, G Ryan (12) 19, C Bergin (23) 19.

HERMITAGE – Sean Og O’Ceallachain Trophy: I Murphy (28) 41. Cl 1: D Hynes (21) 38, T McGill (13) 35. Cl 2: J White (30) 36, M O’Gara (26) 36. Cl 3: M Duffy (36) 39, K McCarthy (34) 38. 9h: N Lally (19) 21, A O’Kelly (16) 21. Tues: J Barrett (20) M MacDiarmada (30) & M Coffey (48) 61.8, M Sheridan (20) S Feely (34) & G Fahy (46) 63.3, A Murray (16) K Garvey (21) & C McGillycuddy (43) 63.35.

KENMARE – Captain (Chris Dale) Prize to Ladies: A Brosnan (9) 63, S Doran (25) 68, M D O’Sullivan (45) 68. Gross: M Hanley 92. 1st 9: K O’Shea (21) 33. 2nd 9: D Long (23) 31.

KILLINEY – 9h: A Sedgwick (14) 16. Thurs & Sat Cl 1: D Heavey (17) 41, A Kilty (22) 37. Cl 2: L Jennings (28) 43, K McAndrew (28) 34. Cl 3: J Redahan (34) 35, C Kinsella (29) 34.

KILRUSH – O McCarthy (24) 38, S Mahony (24) 38, M McNicholas (29 Elm Park) 37, F Kinsella (13) 37. 12h: L Browne.

LEE VALLEY – M O’Hara (41) 69. Cl 1: D Cunningham (28) 70. Cl 2: M Sheehan (34) 73. Cl 3: S Cryan (36) 71. Sat: K O’Sullivan (38) 37, F Doherty (36) 30, M Hayes (22) 30.

LIMERICK – C Finucane (13) 44, M Begley (25) 40, P Comber (23) 39, A O’Leary (23) 38. Gross: E Walsh 31.

LUTTRELLSTOWN CASTLE – 9h: M Brosnan (9) 20, J Browne (15) 19, M Williams (14) 18. Sat: M Cuffe (17) 40. Cl 1: G Collins (22) 34. Cl 2: M Ryan (34) 34. Cl 3: A O’Dowd (35) 34.

MANNAN CASTLE – A Evers (28) 64, J Morri (18) 69, G Rouiller (13) 69.

MILLICENT – D Crowley (20) 42, M O’Brien (10) 41. Cl 1: M Shine (24) 36. Cl 2: T Farrell (26) 34. Cl 3: M Corley (34) 36. Thurs: S Kenny (19) 20.

MOUNTBELLEW – Captain (Ollie Kelly) Prize to Ladies: S Fallon 68, M Cunningham 70, P Burke 71. Gross: L Burke 83. 1st 9: M Conway. 2nd 9: B Forde.

MULLINGAR – M Donnelly (29) 39, S Murtagh (36) 39, J Hogan (17) 36, J Hegarty (28) 38, A Weafer (37) 37, E Kelly (26) 37, K McKeon (28) 35, M McCoy (24) 18. Gross: A M Conlon 24.

NAAS - M Christian (25), M Cullen (39) & M Doyle (29) 88; M Howlin (25), B Staffort (19) & P O’Neill (31) 86; 9-holes, R Ryan, B Whyte & B Griffin 33.

NEWBRIDGE – U O’Drona (22.6) 69, J McManus (31.3) 75. 18h: A F Kehoe (27.4) 40, C Ennis (27.2) 35.

PORTARLINGTON – Lady Presidents (Mary Moran) Prize: M McEvoy 42, M Booth Dunne 41, M M Foy 41, R Dowling 41, M Cannon 40. Gross: E Pang 91. Past Pres: A Turley 41. Committee: M Whelehan 40. Golden Girls: A Daly 40. Best Junior: M Pang 40. 1st 9: N Savage 22. 2nd 9: M M Foy 21. 9h: K Elliott 19, S Byron McEvoy 17. Junior: C McEvoy, L McEvoy, A Scully. Cadet: K Dunne, D Dunne, S Sweeney. Golden Girls, 9h: S Gorman M Cannon & M Phelan 46, M Moran C Rice & K Booth 43. Wed: L Halpenny (7.7) 36, M Fella Brady 33.

ROSCOMMON – M McManus, P Murray O’Brien.

ROSCREA – A Byrne (26) 10up, K Phelan (14) 7up. Gross: O Egan 6dn.

ROSSLARE – Tues: M Fox (30) & S Ennis (19 Naas) 50, K O’Keeffe (27) & P Cafferkey (19) 46, D Maher (13) & P Colgan (18 Dun Laoghaire) 46, I Pasdzior (21) & E Wardlaw (30) 44, R Dawson (14 Milltown) & D Duffy (17 Milltown) 44, P O’Farrell (31) & A Connolly (26) 44. Vis: H O’Herlihy (20 Foxrock) & I Butler (9 Elm Park) 44. Wed: J Fitzgerald (15 Woodbrook) 42, H Conway (21 Newlands) 41, S Ryan (33) 41, M Esmonde (27) 40. Vis: S McMahon (32 Dun Laoghaire) 40. Gross: D Walsh (Milltown) 32. Thurs: N Swaine (21 Edmondstown) J Byrne Murray (17 Edmondstown) & B Maher (16 Rosslare) 91, C Morrissey (29) V Kiely (33) & M Scallan (33) 89, K Roche (17) T Cowman (18) & M McDonald (21) 88.

ST. HELENS BAY – N Cleary (17 Leopardstown) 21, V Breen (16) 19, D Russell Carroll (19 Kilmashogue) 18. Wed: E McGrath (10 Delgany) 21, A Murphy (18) 20, T Cooney (19) 18. Thurs: M Carroll (14) 22, A Sheen (14 Druids Heath) 19, A Murphy (18) 19. Fri: N Hogan (9) 20, J Small (10) 17, M Noonan (17 Dun Laoghaire) 17. Sat: D Russell Carroll (38 Kilmashogue) 38, M Carroll (28) 36, E Walsh (29) 33. Sat: S Noonan (36) 36, A Ryan (37) 35, A Murphy (36) 35. Sat: S Connolly (46) 36, G Ryan (41) 35, F Cronin (42) 32. Sun: A Furlong & Team 106, S Roche Moore & Team 106, S Kelly & Team 103.

TRALEE – C McCarthy J Dobson (Cork) & W Keenan (Fota Island) 77, A Deenihan M Dowling & M Moriarty 75, M Savage A Kinane Creamer (Tipperary) & H Ryan (Co. Tipperary) 74, K Gearon N Quinlan & M Tiplady 73, P O’Brien E Greene & H O’Callaghan (Kinsale) 71.

TRAMORE - M Grubb (38) 7-up, B Bowe (28) 5-up, H Power (28) 4-up, R White (40) 3-up; 11-hole, A Barry, lady captain, 24.

TUAM – U Molloy 36, A Higgins 35. Sun & Mon: M Mulryan 35, B Finnerty 33. 9h qualifying: U Molloy 22, M McDonagh 21.

TULLAMORE - Scotch, A pain (8) & R O’Neill (10) 38, M Daly (28) & O Payne (27) 36, E O’Connell (11) & A Wynne (12) 36.

WATERFORD – Play in Pink: J Lowe (32) 42, B Kearney (22) 41, M Power (31) 41. 9h: M Oates (23) 19, E McKenna (21) 19, T O’Mahony (21) 18. Thurs: J Walsh K Suffin & C Lowe 19.8, A Duggan M Ryan & N McDonald 21.3, M Phelan B Roche & M McDonald 21.6.

WEST WATERFORD – E Ashby (21) B Broderick (26) & M Donnelly (27) 77.

WESTPORT – M Walsh 40, T McEvoy 38. Day 1: A Wiseman (Castlebar) 41, A Healy (Castlebar) 41, H McGourty (Athenry) 37. Day 2: K Bardon (Grange) 39, N Moody 39. Day 3: M O’Farrell 42, A O’Flynn 38.