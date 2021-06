Notice Board

Marking your card: A golfer drives it down the middle

GENTS

ABBEYLEIX – C Phelan (6) 43, A Cahill (21) 40, C Burke (10) 40. Medal: W Comerford (14) 65, E O’Sullivan (22) 66, J Anderson (20) 68, O Dunne (10) 68. Gross: R Purcell 70.

ATHENRY – J Heffernan (26) 43, F Rohdich (8) 42, P Dolan (4) 40. Gross: A Gilligan 38. Cl 1: T Rabbette (8) 40. Cl 2: W Murphy (21) 40.

ATHY –T Hawkins (30) 43, A Halpin (18) 42, I Howard (13) 41. Gross: D Egan 34. Sat: S Cunnane (29) 62, S Kelly (10) 64, P McNally (13 Ballymoney) 65. Gross: J Kelly 72. Sun: D Malon (20) 44, L Connell (27) 43, M Beaver (20) 42. Gross: D O’Donoghue 34.

BALLINA – J Carden 44. Sun: J Foody 45, B Doherty 44, C Allen 44.

BALLYBUNION – Medal 1: J Enright (9) 69, S Malone (7) 70, R Scott (8) 70. Gross: D O’Driscoll 71. Cl 1: G Scanlon (2) 72. Cl 2: A Bennett (6) 70. Cl 3: T J Galvin (15) 72. Cl 4: M Horgan (29) 74. BALLYHAUNIS – K Henry 3up, K Garvey 2up, M Lyons 2up.

BALLYLIFFIN – L Collins (25) 42, M Harkin (11) 40, P J Doherty (20) 40, T Doherty (A) (20) 39. Gross: K Quigg 39. 2nd 9: N McCarron (16) 21. Sat Old Links: M McGee (17) 42, S Mallon (23) 43, G Mallon (0) 41, M Harkin (10) 41. Gross: G McGeoghan 36. Father Adrian Porter Memorial Trophy: M Taylor (10) 38, N Kemmy (10) 38, S Kemmy (21) 37, J J Lafferty (13) 37, D Doherty (13 37, P McConologue (19) 36, P McCaul (11) 36, K McCarron (11) 36, M O’Mahoney (12) 36. Gross: R Doherty 28. 2nd 9: M Concanon (7) 18.

BEARNA – T Flaherty (15) 40, P Scanlon (11) 40, N Cahalan (20) 40. Cl 1: G Walsh (12) 36. Cl 2: G Davies (17) 34. Cl 3: C Gavin (21) 38.

BEECH PARK – J Murphy (20) 40, T Kiernan (17) 39, B Dunne (8) 39. Team: A Ronan (10) J Smith (14) D Darcy (21) & W Buckley (22) 97, T Cullen (21) G Boland (19) T Haugh (28) & B Montgomery (26 Grange Castle) 97, T Ryan (13) D Temple (14) J Gray (21) & E Hynes (31) 96.

BLACK BUSH – C Gavin (36) 50, N Doyle (20) 42, S Auler (29) 41, P Dempsey (15) 40, J Creagh (14) 40. Gross: S O’Muiri 32. Swinging 60s Cl 1: J Cagney (8) 22, J Maguire (5) 20, D Murray (6) 20. Cl 2: D Yearsley (14) 22, P Holmes (10) 22, C J Connolly (10) 20. Mon: K Mooney (10) 23, P Canning (19) 22, S Toher (16) 21. Sun: A Lynn (8) 68, S Chamberlain 15) 71, A Quirke (21) 71. Gross: R Croke 78. Cl 1: P Ahearne (10) 73. Cl 2: G Toole (14) 71. Cl 3: S Kinsella (29) 71. Student: A O’Neill (10) 69. Alternatre: R Toomey (29) 42. 18h: J Adair (24) 45, C Hughes (25) 42, P O’Reilly (31) 41, S Melia (22) 41.

BLAINROE – Presidents (Colm Nagle) Prize to Men: R Lally (12) 5up, D Orr (19) 6up, T Byrne (25) 5up, T Ryan (4) 3up, R Moran (18) 3up. Gross: C Jameson level. Junior Boys: C Leonard (2) 1up, S Gormley (4) level. Past Presidents: A Smith (7) 2dn. Veterans: J Hopkins (29) 3up. 1st 9: J Taylor (22) 4up. 2nd 9: S Williams (8) 4up. Ladies: P Doyle (16) 23, P Slattery (14) 23.

CAHIR PARK – Club Classic: M Magee E Magee & J J Magee 68, P Keating B Keating & P O’Connor 66, T Hickey J English & M O’Donnell 65. Mixed: S Carey N Carey & E Carey 63. Ladies: C Fitzgerald J Quaid & M Keating 63. Best Society: Glanworth - T Quinlan Snr P Dwyer & T Quinlan 57.

CARRICK ON SUIR – T Murphy (9) 40, M Ellis (16) 40, O White (12) 40. White: A Murray (28) 43, A Casey (9) 40. Gross: T Kavanagh 29. Tues 9h: N Drohan (30) 21, L Dowley (10) 20, J McNamara (7) 19. White: J G Kirwan (10) 20, N Drohan (2) 19, S McGrath (2) 19.

CASTLEKNOCK - 18h: G Higgins (28) 42. Cl 1: C Doyle (10) 42, M Frawley (11) 41, M Souza Da Cruz (7) 38, J O’Connor (7) 38. Cl 2: M Holbrook (18) 41, R Lynch (16) 42, P Flanagan (13) 40, B Connell (16) 39. Cl 3: D Maguire (21) 38, M Murphy (19) 37, G Robinson (19) 37, J Reynolds (21) 37. Medal: K Delaney (22) 62, D O’Neill (19) 65, J O’Neill (11) 69, M Gorman (12) 69, D O’Connell (15) 70, C Hoey (18) 70. Gross: T Malon 76. Sat: D Moody. Cl 1: C O’Dwyer, K Coffey. Cl 2: J Davey, D Finnegan. Cl 3: P Myler, T Lee. Cl 4: J Maguire, K Mageean. Sun: C King. Cl 1: E Danaher, J M O’Donoghue. Cl 2: T Walsh, D Connellan. Cl 3: B Hammondm M Quinn.

CASTLEWARDEN – Seniors: P Maguire (36) 45. Cl 1: D Flynn (21) 44. Cl 2: T Sexton (19) 43. Cl 3: E Brett (12) 42. Ladies: M O’Loughlin (24) 41. Wed: L O’Frighill (22) 47, D Flood (29) 46, T Martin (34) 43. Gross: C Fox (Millicent) 35. Matchplay Qualifier: C O’Brien (17) 41, T Glennane (14) 39, D Birmingham (10) 39. Gross: A Jones 31. Team: N Herterich (11) B Flynn (10) & J Collier (24) 96, G Joyce (14) K Macklin (17) & G Macklin (11) 88.

CLAREMORRIS – J Donnellan 48. Cl 1: D Kelly 41. Cl 2: S Kenna 39. Cl 3: C O’Neil 44. Cl 4: P Connaugton 39. Cl 5: F Parslow 38.

CLONMEL – C McGeever (10) 41. Open: T Crotty (14) & D Foley (16) 12up, J Bolger (21) & D Ryan (10) 12up, P Quinlan & M McSweeney 11up.

CONCRA WOOD – A Boyd 65, S Fitzsimons 68, P Quinn 68. Gross: M Currie 76.

CONNEMARA – F Jordan (16) 37, E O’Loughlin (15) 36, J Glynn (21) 34. Gross: M Higgins 25. Thurs: G Kennedy (10) 37, T Hernon (17 36, E O’Loughlin (15) 35. Gross: M Higgins 30. Fri: J Flynn (27) 40, P O’Reilly (11) 39, K Daly (7) 38. Gross: M Higgins 33. Sat: T Conneely & M Conneely 49, G Kelly & T Flanagan 45, N Higgins & J O’Reilly 43. Sun: P Halloran (14) 41, P Keane (17) 40, C Hanratty (8) 38. Gross: L O’Neill 36.

CO. LONGFORD – B Mulvihill 67, F O’Brien 68, N Caslin 68. Gross: C Wyer 75. 1st 9: D O’Connell 31. 2nd 9: E Glacken 33.

CO. SLIGO – Centenary Cup: F King (33) 42, B Reilly (24) 41, C Carr (23) 41, G Cannon (29) 40, J Barnicle (7) 39, K Kane (17) 39. Cl 1: F O’Flaherty (6) 38. Cl 2: D O’Hara (15) 38. Cl 3: P McGuinness (18) 36.

CO. TIPPERARY – O’Dwyer Cup: J O’Donoghue (19) 67, R Brick (21) 67, P Ryan (24) 68, J Heffernan (19) 68. Gross: O Carr 71. Cl 1: J Hadnett (11) 70, D Browne (6) 70. Cl 2: T Tuohy (17) 69m K O’Sullivan (13) 69. Cl 3: M Ryan (21) 72, J Currivan (28) 72. Wed: D Lawton 21, D Kennedy 20, C Ryan 19. Open: S Cronin 43, C Deegan 43, M Kirwan 40. Seniors: T Moloney T Landers P J Kelly & M Slattery 81, J Grogan M Morris L Ryan & J Graves 78, G Maher J Hannigan L Jones & D McCarthy 75.

DONEGAL – F Towey 4up, J Histon 4up, J O’Hora 3up, J J Travers 2up. Gross: O Plunkett 4dn. Open: M McGarvey 37, M Walker 37, L Donnellan 36, K Sinclair 35. Gross: S Meehan 28. Singles: B McDermott 40, B Gallagher 39, K Sinclair 39, E Griffin 38. Gross: D Rafferty 31.

DOUGLAS – B Bermigham (16) & F Bermingham (6) 47, O Bermingham (7) & S Bermingham (16) 46, J Keegan (8) & K Jackson (19) 46, R Hyde (11) & C O’Brien (9) 46. Medal: L Honohan (8) 60, G Holland (29) 63, P Treacy (16) 66, J O’Donnell (28) 66, J Keegan (9) 68, S O’Donovan (12) 68, D J O’Sullivan (10) 69. Gross: K Bornemann 69. CL 1: B Donlon (5) 69, P Kiely (10) 69. Cl 2: D O’Donovan (13) 70, L Horgan (11) 70. Cl 3: S Nevin (19) 71, A ‘Shea (21) 72. Sun: B O’Brien (17) 40, F O’Sullivan (25) 40, S Murphy (19) 39, D McHugh (10) 37. Cl 1: T Keegan (6) 35. Cl 2: A McCarthy (13) 36. Cl 3: D Harney (22) 36.

DRUIDS GLEN – Seniors: P Doyle 38. Open: D Byrne 41, J J Smyth 35, A O’Grady 33. F’ball: R Fitzgerald & A Cooney 45, J O’Connor & D Coyne 44.

DUN LAOGHAIRE – A MacLoughlin & N Kavanagh 70, D Reynolds & K Cleary 71, S Varian & A Fraser 72, R O’Loughlin & E Barton 73, R Sykes & M Elliott 73. 18h: E O’Brien (1) 38, J Halpenny (1) 35, S Cullen (17) 35. White: P McCloskey (22) 34, P Leonard (13) 34, G Owens (28) 33, J J Nevin (23) 33.

DUNGARVAN – M Guiry (18) 44, D Kelly (25) 43, T Considine (13) 40, D Hickey (17) 39, R Mulligan (14) 39. Gross: G Leacy 32. Sat: R Mulligan (13) 41, G Nagle (5) 40, A Kirwan (9) 39, L Crawford (15) 38. Gross: M Leacy 33. Sun: D Ahearn (13) 66, F O’Donoghue (7) 68, M Leacy (7) 69, J Hayes (6) 70. Gross: A O’Donnell 72.

EDENDERRY – P Butler (16) 39. Junior: O Pender (29) 33. C Hurst (29) 33. Fr Killian Trophy: M Dee (17) 66, K Murphy (7) 66. Gross: B O’Meara 74. Cl 1: I Usher (9) 67. Cl 2: P Hilliard (16) 67. Cl 3: F Hynes (25) 68. 2nd 9: S Swords (12) 32.

EUROPEAN CLUB – B Wojnar (13) 40, E Boylan (10) 37, P Mooney (6) 36. Open Seniors, every Tuesday until July 13th. Open Fourball, every Thursday until July 15th. Timesheets at 0404 47415.

GALWAY BAY – T Molloy (7) 67, G Glynn (7) 67, J McCormack (23) 68, M Callagy (15) 68, D Kehoe (10) 69, C Moran (19) 70, J Murphy (19) 70. Gross: D Kinneen, P Glynn. Cl 1: T Staunton (10) 71, K Bird (7) 71. Cl 2: D Silke (17) 70. Cl 2: M Grealy (14) 71. Cl 3: B Roxby (21) 71, S Thompson (23) 72.

GOLD COAST – T Sheehan (16) 40, G Comerford (14) 40, P Walsh (25) 40, G Kelly (18 Tipperary). Best Lady: P Carey (27 East Cork). Fri: P O’Lonain (12) 43, O Morrissey (11) 40, M Flynn (9 West Waterford) 39. Gross: N Dermody 33. Best Lady: R Kavanagh (16) 42. Sat: J Queally (23) 40, J Aherne (14) 39, D O’Connor (6) 38. Gross: M White 36. Sat: J O’Mahony (24 Dungarvan) 38. Eugene Collins Memorial: D Kiely (13) 39, J Flynn (9) 38, J Kiely (4) 37. Gross: M White 36.

GORT – N Diviney (24) 46, T Moran (24) 44, J Keane (23) 43. Gross: D Callanan 35. Mon: T Deveney (7) 40, J Geoghegan (16) 40.

KENMARE – Medal: D Herlihy (17) 64, P Walsh (15) 68, H Bons (7) 69. Gross: H Bons 76. Senior: M Murphy (28) 69. Mixed: P O’Connor (9) 45, C Law (20) 43, W Guthrie (9) 40.

KILRUSH – J Pascal Looney E Rigney J Daly & M J King 120, F McMahon S Moran P J Shanon & M J Hogan 115, B Coleman J Donnelly J Robinson & M Hemmings 114.

LEE VALLEY – Inter Scr: L Fouhy 79, J Corbett (Dromtarriff) 82, M Hackett 82. Minor Scr: M McGrath 82, M Naughton 87, B Rochford 89. Sat: J McHugh (20) 45, B O’Sullivan (11) 43, C Lynch (21) 43. Tues: J Murphy (25) 44, J Coughlan (25) 40, J Lordan (20) 29. Thurs: B O’Donovan (5) 22, C Hourihan (15) 20, T O’Brien (11) 20. Wed: D Cunningham M Hayes & B Coffey 47, H Gough D O’Mahoney (Muskerry) & V Fitzgerald 56, C O’Sullivan J Fahy (Mahon) & S McGrath 56. Sat: E Quaid (44) 44, A Crowley (35) 37, M Rochford (36) 32.

LISHEEN SPRINGS – A Mulligan (26) 42. Cl 1: T McSweeney (12) 36, N Carpenter (12) 35, C Conon (9) 34. Cl 2: N Bannister (15) 39, D Micks (13) 39, P Lenihan (18) 38. Cl 3: D O’Neill (24) 42, K Hanamy (23) 39, J Doyle (21) 37. Wed: S P King (9) 20. Wed, White: C Blaney (22) 41. Cl 1: P Kinsella (11) 36, C McAleavey (11) 36, G Hanney (13) 34. CL 2: C Mac Carthaigh (19) 40, J Graham (20) 38, F McGrory (18) 36. Cl 3: D Hickey (28) 37, P Farrelly (22) 37. Hole in one: B Drumm at 5th. Yellow Cl 1: J O’Brien (17) 40, P Lenihan (18) 40, A Doyle (16) 37. Cl 2: L Watts (24) 39, T Dunne (29) 38, T Kavanagh (21) 38. Sat: C Reilly (7) 40, J Mahon (15) 40. Cl 1: A Gallen (10) 38, P Kinsella (10) 38, A Mercer (4) 36. Cl 2: D Ronan (15) 38, P O’Sullivan (13) 38, K Ganter (19) 37. Cl 3: C O’Donnell (21) 37, M Roche (28) 35, T Peirce (22) 35.

LOUGHREA – B Davey (24) 45, N Armstrong (20) 45, J Fitzgerald (26) 43. Gross: P Hynes 35.

MILLICENT – Junior 9h: C Hayes (14) 23, S Dunne (10) 21. Junior 18h: H Blake (26) 46, A O’Neill (26) 40.

MOATE – Peter Hill Memorial: N Curtis (16) 43. Cl 1: L Galvin (6) 40. Cl 2: P Jacob (10) 39. Cl 3: K Mitchell (15) 42. Cl 4: B Browne (20) 42. Ladies: E Fitzpatrick (24) 42. 13h: W Coghlan (21) 32, B Costello (18) 31. Ladies: M Horan (29) 32. Thurs: G Egan (9) 40, M Goose (25) 38, B Dunne (17) 37. Gross: A Hiney 37.

NAAS – K Freeman & S Flaherty 45, D O’Neill & P O’Brien 41, C Farrelly & J Foley 41. Sun: J Mulligan (24) 43, J McNicholl (12) 42, R Smyth (10) 42, P Foley (14) 42, M Hoctor (11) 41, N McCudden (24) 41. Gross: A Rohan 33. Mansfield Cup: C Porter (21) 66, K Glennon (16) 67, P Penny (24) 68. Gross: L Lynch 70. Cl 1: J Field (3) 69, J Swan (8) 70. Cl 2: J Doyle (13) 70, D Corrigan (12) 72. Cl 3: C Delahunty (17) 70, C Og Finan (17) 71. Cl 4: R Murphy (26) 68, P Langan (28) 69.

OLD CONNA – A Ashe Browne (12) 41, E Byrne (24) 40, J Gill (13) 40. Gross: A Montgomery 71. Cl 1: M Chapman (11) 38. Cl 2: J Shortt (12) 39. Cl 3: A Roddy (18) 39.

RING OF KERRY – Scratch Cups, Seniors: D Lane (Muskerry) 71, K Cotter (Doneraile) 72, E MacIndoe (Killarney) 74. Junior: M O’Flynn (Macroom) 75, C Fitzpatrick (Monkstown) 76, O O’Leary (Muskerry) 78. Intermediate: K McGrath (Kenmare) 85, G O’Flynn (Macroom) 87, C Kelly (Bandon) 89. Minor: C Behan (Ring of Kerry) 90, G Harrington (Ring of Kerry) 92, L McCarthy (Macroom) 94.

ROSCOMMON – P Farrell 44, F Flanagan 42, P Dervin 42. Gross: E Daly 37.

ROSCREA – P J Fletcher (31) 41, S Geary (3) 40, R Tynan (17) 40, T Treacy (19) 39. 18h: D Corcoran (22) 46, B Monaghan (11) 41, J O’Donnell (7) 40. Gross: F Jones 33. Seniors: F Lyons (10) 39.

SEAPOINT – T Harnedy, P Flood, I Connell. Cl 1: N Boylan. Cl 2: M Rossiter. Cl 3: O Faulkner. Medal 3: J Foley, T J Bellew, G Moore. Gross: D Keating. Cl 1: N Crilly. Cl 2: P Rafferty Cl 3: M Cunningham.

SKERRIES – McDonald Cup: M McNamara (32) & L McNamara (26) 69, P Kenny (16) & M Moorhouse (35) 69.5, M Aherne (1) & A Aherne (35) 70.

SKIBBEREEN & WEST CARBERY – Presidents (Jerome O’Driscoll) Prize to Men: S Buckley (24) 41, L Weadick (12) 41, T J Regan (19) 40, B Fowler (22) 39. Gross: M Hurley 72. 1st 9: C O’Donovan (9) 22. 2nd 9: M White (12) 22.

TRAMORE – J P O’Brien (11) & J P O’Brien (6) 27, J Heffernan (8) & B Mahon (15) 27, B Goodwin (11) & S Kirby (13) 27. Long H’cap: D Carlton (19) 27, J K Power (20) 26, A Bardon (26) 25. Seniors: M King (27) 27, C Crotty (26) 25, A Bardon (26) 25. Super Senior: M Carey (25) 25. Open: R Fitzgerald (9) 45, J Forristal (8) 42, C Murray (6) 41. Gross: P Flynn 39. 2nd 9: T Dalton (11 Craddockstown) 23. Vis: P Firth (14 Dungarvan) 40. Munster Express Cup: A Collie (24) 44, A Thomas (+1) 41, G Fitzgerald (23) 40. Gross: E O’Shea 38. 2nd 9: B Morris (13) 22. Hole in one: K Dunne on 3rd.

TUAM – M Murphy (18) 45, M Mulryan (13) 41, S Treacy (21) 39. Gross: A Moran 32.

WATERFORD – L Mernagh (13) 24, A Hearne (10) 22, T King (10) 21. Wed: E Cleary (17) & J Kavanagh (6) 29, C Fanning (7) & D Power (19) 27, J Byrne (6) & T Walsh (20) 27. Thurs: C Lowe M Farrelly & B Harte 23, J Walsh M Fenton & M Oates 24, B Gleeson E McBride & M O’Brien 24. Fri: D Fitzgerald (12) 22, J Butler (4) 21, K Kirby (5) 19. Ladies Prize to Men: B Hoban (21) 42, L Mernagh (27) 41, D O’Brien (18) 40, B O’Mara (17) 40, T Cusack (22) 40. Gross: B Barron 72. Cl 1: S Leslie (8) 38. Cl 2: T Keogh (15) 38. Cl 3: J Daly (23) 40.

WESTPORT – T McHale Jnr (15) 44. Gross: H Gillivan 35. Cl 1: M Kearns (5) 38, N Chambers (7) 37. Cl 2: E Walsh (11) 40, M Gallagher (17) 39. Cl 3: P Moran (21) 39, M Hughes (28) 38. Wed: B Faherty (15 Oughterard) 42, J Gannon (10 Castlebar) 40, C Keady (11 Galway) 39, R Grimes (15 Enniscrone) 39. Open Fri: L O’Gorman (25 Carrickmines) 43, D Feehan (10) 41, K Lavelle (17) 40, M Gallagher (17) 40.

LADIES

ABBEYLEIX – C Brennan (29) 41, A Maher (32) 37. Medal: E Robinson (43) 65, A Doherty (42) 65, I Dunne (37) 67. Gross: H Burke 79.

ADARE MANOR – Lady Olien Cup Silver: O Gardner (19) 69, C Carrigy (17) 70, M Byrne (15 Castletroy) 70. Gross: M McAuliffe (Ballybunion) 78. Bronze: J O’Donoghue (44) 63, T Lillis (45) 63, M Hogan (28) 68. Gross: K McNamara 92.

ATHY – Lady Vice Captain (Bernadette Keogh) Prize: B Kehoe 68, C Moore 70, J Hicks 71. 9h: S O’Connor 17.

BALBRIGGAN – M Rowley (30) 40, F Flanigan (17) 38. Medal: E McConnell (22) 69, V Hamilton (31) 71, S Richmond (17) 73.

BALLINA – B McCormack 21, M Golden 21. 9h: E White 19, A White 18. Sun: A Graham 69, F Burke 69, A White 72.

BALLINASLOE – M Howley 66, H Carrigg 67, A Green 67. Gross: R Power 71.

BALLYBUNION – J O’Donnell (16) B Moloney (18) C Carroll (24) & M O’Sullivan (48), T Cronin (19) D Keating (20) E Healy (36) & E Daly (43), S Gilmore Kettler (7) M McAuliffe (11) C Corrigan (11) & B Mehigan (28).

BALLYHAUNIS – D Moran 1dwn.

BALLYLIFFIN – Father Aidan Porter Memorial Trophy: B Boyle (25) 41. D Bennett (15) 40, M T Hackett (17) 39, F McGilloway (25) 37, D Eastwood (31) 36, T Devlin (21) 34, D McConologue (19) 34, M McGeoghan (15) 33, K Farren (32) 33, V Bannon (22) 33. Gross: A McLaughlin 21. 2nd 9: E Bennett (16) 20. Cl 1: M McGeoghan (15) 20, P Gallanagh (16) 20. Cl 2: J Doherty (19) 20, J Doherty (18) 19. Cl 3: A Glover (22) 18, G Monagle (30) 18. Cl 4: D McCusker (33) 21, M Theseira (38) 19.

BEARNA – A Lynagh (21) 33, M Cunningham (17) 33, S Hunt (13) 32. 9h: J Geraghty (19) 16.

BEECH PARK – T Prendergast (29) 66. Gross: M Barnwell 90. Cl 1: P Kearney (29) 69, M Colclough (25) 72. Cl 2: F King (33) 71, R Thompson (37) 71. Cl 3: B Brady (41) 67, A Young (50) 68. 9h: M Ryan (24) 20, D Conway (25) 18. Sat: A Gerathy (45) 47, C Palmer (44) 37. Sun: S Jennings (34) 44.

CAHIR PARK – M Halley I Dilleen & M Devitt, A O’Brien J Doyle & G Cooney, M Lyons C O’Gorman & B Roycroft.

CARRICK ON SUIR – 18h: B Torpey 37, J Reade 36. Gross: H Davis. 9h: H Power 21, M O’Donoghue 14.

CASTLEKNOCK – C Finch (36) 44, M McLaughlin (37) 42, P McCormack (25) 38. Sat: M O’Donoghue (26) 45, A Hourican (39) 41, S Corley (15) 37. Sun: J Russell (26) 43, C Cleary (29) 40, R O’Dwyer (24) 40.

CLAREMORRIS – F Campbell 37, C Naughton 36. 9h: D McDermott 22, C Kilgallon 17, E Prenty 17.

CLONMEL – A Cunningham (33) 38, M Quinlan (25) 38, G Buckley (29) 38. Gross: G Murphy 22.

CONNEMARA – Wed: L O’Connor (25) 36, D Murphy (21) 35, V O’Connor (35) 33. Gross: G McMullen 27. Thurs: D Murphy (21) 36, M McHugh (29) 31. Gross: K Kelly 17. Fri: M Kelly (25) 36, F Joyce (36) 36. Gross: E Killeen 15. Sat: D Ruddy M Kilroy 43, O O’Reilly M McDonnell 42, F Stapleton N Smyth 39. Sun: N O‘Neill (28) 45, V Sanderson (25) 40, B Coneys (29) 37. Gross: F O’Driscoll 19.

CO. TIPPERARY – L Horgan (28) 68, M O’Connor (32) 69, A Murphy. Gross: L Higgins 93. Tues: A Grace 21. Thurs: A Murphy 22, N Chadwick 22.

DONABATE – Cl 1: M McGrath (17) 28. Cl 2: B Rodgers (29) 35. Cl 3: P O’Brien (32) 38. Cl 4: J A Daly (39) 39. 9h Cl 1: I Rodgers (26) 17.

DONEGAL – P Britton M Johnston & E Nesbitt 81. Granard: R Carr & S Carr 43.

DOOKS – Killarney Exchange: V Heffernan (38) 41, C Daly (25) 41, J Fogarty (40) 40. Cl 1: E Breen (16) 37. Cl 2: E McMarthy (24) 37. Cl 3: E Griffin (30) 35.

DOUGLAS – P O’Regan 69. Silver: U Morris 70, U B McDaid 71, E Higgins 75. Bronze: C O’Sullivan 70, F O’Brien 72, V Donovan 72. Tues 9h: G Lane 25. Silver: S Corbett 19, C O’Hara 19. Bronze: M Sherman 21, P O’Regan 19. Sat: J Morris 40, K Barry 37. Sun: C Coughlan 39, A Lane 34.

DUN LAOGHAIRE – Medal: M Cryan 70, D McDermott 70, M Keenan 71. Cl 1: J Sykes 72, C Fraser 72, F Halpin 73. Cl 2: E Montgomery 73, J Ebbs 73, B Mason 75. Cl 3: L McGrath 75, J Hennebry 77, M McCambridge 78. Gross: F Halpin.

DUNGARVAN – O Sheehan (22) 68. Tues: F Wall 21. Fri & Sat: S Freyne (49) 42, K McNamara (29) 42, M Kiersey (30) 41.

EDENDERRY – B McDonnell (27) 68, C Murphy (47) 68, G Foran (22) 69. 1st 9: P Holt (29) 32. 2nd 9: J Malone (14) 33. 9h: L Dempsey (22) 14. Junior: I Hughes (29) 24.

ENNISCORTHY – J Kenny (20) 66, C Mernagh (17) 69, C Lawless (16) 72. 9h qualifier: L Dempsey 18, E Sheridan 18. Seniors: D Kavanagh (22) 40, B Morrison (25) 39, M McCauley (15) 39. Vis: A Roche (35 Rosslare) 33. 9h qualifier: M O’Connor 20.

FOXROCK – Granard Cup: S Ronayne & J McAuley 41, M Murphy & D Fitzgerald 41, C Donnellan & H McCutcheon 41.

GOLD COAST – M Kiely (13) 42, B Conway (29) 40, M Matthews (18) 39.

GORT – T Mahon (28) 39, A Flaherty (46) 37.

KENMARE – B Lynch (37) 40, C Brosnan (15) 40, A Cronin (24) 37.

KILCOCK – Medal: L Down 69, R Ryan 67. Cl 1: G Eyres O’Brien 69, A Mahon 71. Cl 2: G Bell 73, G Ryan 74. Cl 3: E Hutchinson 71, A Morris 73. Gross: L Tolan 87. 9h: N Maguire 19.

KILRUSH – A Gallagher C Pyne M Donnelly & A Lorigan 109. Thurs: M Donnelly (19) 70, P Mulqueen (30) 73, M Clancy (14) 73, M Bolton (20) 74. Gross: A Gallagher 85. 12h: A McMahon.

LIMERICK – R Reilly (19) 70, V Treacy (24) 71, B Murphy (23) 71. Gross: G D’Alton 80. 9h: M Whelan (23) 21, A O’Sullivan (21) 20.

LOUGHREA – S Kinsella (24) 39, S Mooney (12) 39, C Cusack (36) 39, M Kelly (15) 38, M Morrissey (33) 38. M

MILLICENT – K Heffernan & M Corley 39, D Crowley & C O’Leary 38. Gross: M O’Brien & A Grainger 24. 9h: M Skelly (21) 18, M Murphy (22) 17.

MOUNTRATH – C Phelan 22, B Byrne 18, M Kavanagh 17. Team: F Delaney M Ni Riordain & K Scully 92. 9h: C Shiel 21, P Bennett 19, P Phelan 19. Medal: D Kingsley 64, P Phelan 67, D Mulhare 70.

MULRANNY – Wed: N Hopkins 38. Sat: G Mulloy 37, S Eland 36.

MUSKERRY – J Kean (12 East Cork) 45, A McDonogh (12 Muskerry) 43, S Burke (21 Muskerry) 41. Gross: A O’Sullivan (Muskerry) 37. Woodbrook Cup: P Scannell 67, P Linehan 68, P Harrington 68, P Herlihy 69, D O’Connor 69. Gross: R Twomey 70. Hilser Cup: M Kelly 69, T Casey 72, S Cafferkey 72, W Cotter 72, E P O’Mahony 73, D Coughlan 74. Sun: S Cafferkey (14) 44, D O’Sullivan (7) 43, E Kennedy (10) 43, D Buckley (10) 43, J Hurley (8) 41. Gross: B Lane 38.

NAAS – E Cahill & C Field 39, M Moran & T Whelan 38, F O’Neill & E Lenehan 38. 9h: J Corrigan (21) 19, J McDonald (21) 19, M Ross (22) 18.

ROSCOMMON – M Dolan 41, C Keane 39, V Clarke 38. 9h: A Martin 24, A O’Gara 20.

ROSCREA – N Heenan 41, A Byrne 39, C Jones 39. 9h qualifier: T Redmond 14.

SEAPOINT – 9h: J Santiago (23) 18. 18h: V Keating (28) 37, E Kierans-McHugh (35) 37, P Butterly (17) 36, M Cullen (26) 35. Medal 1: M Cullen (26) 72, E McMorrow (24) 74, C McDonnell (32) 76.

SKERRIES – Countess of Granard Cup: S Roy (26) & B Dardis (31) 47, G Jennings (21) & C Jones (30) 47, B Kiernan (15) & C Duff (22) 46.

SKIBBEREEN & WEST CARBERY – Presidents (Jerome O’Driscoll) Prize to Ladies: K Ronan (24) 44, N Lupton (26) 40, B Ryan (14) 38, I Kearney (27) 37. Gross: M Dwyer 24. 1st 9: M Ronan (32) 23. 2nd 9: C O’Driscoll (25) 19.

TRAMORE – 18h: O O’Hanlon (23) 72, E Parkinson (54) 72, E Cullinan (20) 73. 11h: B Liston (33) 33.

TUAM – M McDonagh 39, A Curley 37, A Treacy 36.

TULLAMORE – P Needham (23) 40, A Spain (8) 38, A Egan (23) 38.

WATERFORD – M Farrelly (46) 41, G Walsh (27) 41, M Murphy (36) 40, M O’Sullivan (28) 39. 9h: D Cusack (17) 21, E McBride (23) 19.