DUBLIN GAA: Your complete fixtures guide

St Jude’s Patrick O'Loughlin gets ahead of Clanna Gael Fontenoy's Howard Long in the Dublin Adult Football League Division 3 South match in Sean Moore Park. Photo: Mark Condren

SATURDAY JUNE 19

6.0 UNLESS STATED

Go Ahead Adult Hurling League Division One North - St Mobhi Road: Na Fianna v Craobh Chiarain, Sean Stack (6.30); Russell Park: St Brigids v Naomh Barrog, Damien Burnett (6.30); Pairc Na Uinsionn: St Vincents v Whitehall Colmcille, ThomasGlesson (6.30).

Go Ahead Adult Hurling League Division One South - Silver Park: Kilmacud Crokes v Faughs, Mark Ryan (6.30); Pairc Ui Murchu: Ballyboden St Endas v Cuala, Chris Mooney (6.30); 12th Lock: Lucan Sarsfields v Ballinteer St Johns, Paul Faughnan (6.30).

Go Ahead Adult Hurling League Division Two North - Finglas: Erins Isle v Naomh Fionnbarra, Peter Smyth (6.30); Blunden Drive: O Tooles v Raheny, Tom Tansey (6.30); Clontarf Road: Scoil Ui Chonaill v St Sylvesters, Jason Buckley (6.30).

Go Ahead Adult Hurling League Division Two South - Tymon North: St Judes v St Oliver Plunketts ER, Tony Lambe (6.30); Pearse Park: Crumlin v Kilmacud Crokes, Gerard Delaney (6.30); Sancta Maria: Ballyboden St Endas v Thomas Davis, Philip Carr (6.30).

Go Ahead Adult Hurling League Division Three North - Somerton Park: Castleknock v St Maurs, Finbar Gaffney (6.30); Portmarnock: Naomh Mearnog v Setanta, Colm McCarthy (6.30); St Annes Park: Clontarf v St Peregrines, Dave Aston (6.30).

Go Ahead Adult Hurling League Division Three South - Shanganagh Park: Cuala v Kevins, Karl O Brien (6.30); Silver Park: Kilmacud Crokes v Naomh Olaf, Kevin Foran (6.30); Monastery Road: Round Towers (C) v St Marks, John Doherty (6.30).

Go Ahead Adult Hurling League Division Four North - Galtymore Road: Good Counsel / Liffey Gaels v St Brigids, David Sweeney (6.30); Lawless Park: Fingallians v Na Fianna, Ian Kavanagh (6.30); Sean Moore Park: Clanna Gael-Fontenoy v St Vincents, David Fitzgerald (6.30).

Go Ahead Adult Hurling League Division Four South - Bray Emmets: Bray Emmets v Ballyboden St Endas, E Dromgoole English (6.30); Rathcoole: Commercials v St Judes, J C Ryan (6.30); Marley Park: Ballinteer St Johns v Cuala, David Murphy (6.30).

SUNDAY JUNE 20

10.30 UNLESS STATED

Go Ahead Adult Hurling League Division Five North - Clonshaugh: Craobh Chiarain v Na Fianna, Killian Leddy (11.0); Pope John Paul ll Park: Naomh Fionnbarra v Whitehall Colmcille, Gavin Donegan (11.0); Ridgewood Park Swords: St Finians (S) v Skerries Harps, Joe Dromgoole (11.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Five South - Drimnagh Castle: Realt Dearg v Faughs, Sean McNicholas (11.0); Pairc Na Uinsionn: St Vincents v Lucan Sarsfields, Liam O Briain (11.0); Glenauline Park: St Patricks (P) v Castleknock, Mick O Flaherty (11.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Six North - Broomfield: St Sylvesters v Wild Geese, George Williams (11.0); Pairc Barrog: Naomh Barrog v Raheny, Kevin Roche (11.0); Finglas: Erins Isle v Clontarf, Philip Cullen (11.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Six South - Pairc Ui Bhriain: Naomh Olaf v Civil Service Hurling, Tom Clinton (11.0); Ballycullen: Ballyboden St Endas v Kilmacud Crokes, Tony Clarke (11.0); Tymon North: St Judes v St Oliver Plunketts ER, Robert Doyle (11.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Seven North - Lusk: Round Towers Lusk v Castleknock, John Goulding (11.0); Grangegorman: St Brendans v Na Gaeil Oga, Luke Lacey (11.0); Drumnigh: Trinity Gaels v St Patricks (D), P J Murray (11.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Seven South - Arthur Griffith Park: Lucan Sarsfields v Crumlin, Paul Beecher (11.0); Tymon North: Faughs v Round Towers (C), Donal Ryan (11.0); Dolphin Park: Kevins v Thomas Davis, Daniel Hussey (11.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Eight North - Cloghran: Whitehall Colmcille v Parnells, Brian Moore (11.0); Collinstown Lane: Na Fianna v St Sylvesters, Ronan Carroll (11.0); Rush: St Maurs v Fingallians, Ian Howley (11.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Eight South - Clontarf Road: Scoil Ui Chonaill v Ballyboden St Endas, Kevin O Donnell (11.0); Marley Park: Ballinteer St Johns v St Brigids, Stephen Shields (11.0); Fairview Park: St Josephs OCB v St Peregrines, Kenneth Rooney (11.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Nine North - Finglas: Erins Isle v Naomh Mearnog, Niall O Hara (3.0); Blunden Drive: O Tooles v Raheny, Sean McGreevy (3.0); River Valley: St Finians (S) v Setanta, Dave Foley (3.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Nine South - Somerton Park: Castleknock v Clontarf, Shay Hurson (3.0); St Catherines Park: Erin Go Bragh v Realt Dearg, Adam Kelly (3.0); Pairc Na Uinsionn: St Vincents v Cuala, Ernie Brenner (3.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Ten North Group 1 - Islandbridge: Civil Service Hurling v Kevins, Eoin Crossen (3.0); Arthur Griffith Park: Lucan Sarsfields v Na Fianna, James Aherne (3.0); St Catherines Park: Na Gaeil Oga v Good Counsel / Liffey Gaels, Paul Cullivan (3.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Ten North Group 2 - Lawless Park: Fingallians v Wild Geese, Laurence Kelly (3.0); Balbriggan: O Dwyers v Skerries Harps, Paul McRory (3.0); Pairc Barrog: Naomh Barrog v St Monicas, Paul Meaney (3.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Ten South Group 1 - Tymon North: St Judes v Geraldine P Moran, Eugene Murphy Snr (3.0); Silver Park: Portobello v Kilmacud Crokes, Eugene Murphy Jnr (3.0).

Go Ahead Adult Hurling League Division Ten South Group 2 - Drimnagh Castle: St James Gaels An Caislean v St Kevin-Killians, Evan McDonnell (3.0); Bohernabreena: St Annes v Commercials, Paddy Kiernan (3.0); Community Centre: Round Towers (C) v Thomas Davis, Alex Murphy (3.0).

TUESDAY JUNE 22

8.15 UNLESS STATED

Go Ahead Adult Football League Division Seven South - Loreto Park: Ballinteer St Johns v Ballyfermot De Salle, Robbie Glennon (7.30); Iveagh Grounds: St James Gaels An Caislean v St Marys S, Senan Finucane (7.30); Galtymore Road: Good Counsel / Liffey Gaels v Ballyboden St Endas, Tom Clinton (7.30); Martin Savage Park: St Oliver Plunketts ER v St Peregrines, Rory Conway (7.30).

SATURDAY JUNE 26

6.0 UNLESS STATED

Go Ahead Adult Football League Division One North - Skerries: Skerries Harps v Na Fianna (6.30); St Annes Park: Clontarf v St Brigids (6.30); Pairc Ciceam: Ballymun Kickhams v St Vincents (6.30); Portmarnock: Naomh Mearnog v St Maurs (6.30).

Go Ahead Adult Football League Division One South - Pairc Ui Murchu: Ballyboden St Endas v Castleknock (6.30); Hyde Park: Cuala v Thomas Davis (6.30); 12th Lock: Lucan Sarsfields v St Judes (6.30); Silver Park: Kilmacud Crokes v Ballinteer St Johns (6.30).

Go Ahead Adult Football League Division Two North - Collins Avenue: Whitehall Colmcille v Raheny (6.30); Lusk: Round Towers Lusk v Fingallians (6.30); Ballyboughal: Ballyboughal v Fingal Ravens (6.30); Pairc Barrog: Naomh Barrog v St Sylvesters (6.30).

Go Ahead Adult Football League Division Two South - Monastery Road: Round Towers (C) v Kilmacud Crokes (6.30); Bohernabreena: St Annes v St Oliver Plunketts ER (6.30); Clontarf Road: Scoil Ui Chonaill v Templeogue Synge Street (6.30); St Mobhi Road: Na Fianna v Naomh Olaf (6.30).

Go Ahead Adult Football League Division Three North - Russell Park: St Brigids v Parnells (6.30); St Margarets: St Margarets v St Patricks (D) (6.30); Blunden Drive: O Tooles v Erins Isle (6.30); Pope John Paul ll Park: Naomh Fionnbarra v Trinity Gaels (6.30).

Go Ahead Adult Football League Division Three South - Blakestown: St Peregrines v Clanna Gael-Fontenoy (6.30); Tymon North: St Judes v Ballyboden St Endas (6.30); Saggart: St Marys S v St Finians (N) (6.30); Glenauline Park: St Patricks (P) v Good Counsel / Liffey Gaels (6.30).

Go Ahead Adult Football League Division Four North - Naul: Clann Mhuire v Man O War (6.30); Pairc Na Uinsionn: St Vincents v Skerries Harps (6.30); Broomfield: St Sylvesters v Clontarf (6.30); St Annes Park: Raheny v Ballymun Kickhams (6.30).

Go Ahead Adult Football League Division Four South - McGee Park: St Marks v Kilmacud Crokes (6.30); Dolphin Park: Templeogue Synge Street v Garda (6.30); Marley Park: Ballinteer St Johns v Cuala (6.30); Somerton Park: Castleknock v Lucan Sarsfields (6.30).





CCC1

SATURDAY JUNE 19

6.0 UNLESS STATED

U8 Hurling Gp1X (3 Team) Northside - Somerton: Castleknock 1 v St Vincents 2 (10.0); Balheary: Fingallians 2 v St Brigids 1 (10.0); Pairc Mearnog: Naomh Mearnog 2 v Erin Go Bragh (10.0); Chanel: Parnells v Erins Isle (10.0); Balkhill Road-Howth: Beann Eadair v Naomh Fionnbarra (10.0); Malahide Castle: St Sylvesters 1 v O Tooles (10.0); Rivervalley: St Finians (S) 1 v Na Fianna 2 (11.0); Drumnigh: Trinity Gaels v Naomh Barrog (11.0).

U8 Hurling Gp1Y (3 Team) Northside - PNU: St Vincents 1 v Na Fianna 1 (10.0); Russell Park: St Brigids 2 v Castleknock 2 (10.0); St Patricks College DCU: Na Fianna 3 v Fingallians 1 (10.0); Long Meadows: St Brendans v St Sylvesters 2 (10.0); Bremore Park: O Dwyers v St Maurs (10.0); Robbie Farrell Park: St Patricks (D) v Skerries Harps (10.0); Ellenfield: Whitehall Colmcille 1 v Naomh Mearnog 1 (10.30).

U8 Hurling Gp2 (2 Team) Northside - Rivervalley: St Finians (S) 2 v Raheny 1 (10.0); Martin Savage Park: St Oliver Plunkett ER 1 v Round Towers (L) (10.0); Somerton: Castleknock 3 v St Sylvesters 4 (11.0); St Annes 12a: Raheny 2 v Setanta (1 Team Only) (11.0); Tyrrelstown Park: Tyrrelstown v Scoil Ui Chonaill (1 Team) (11.0); Ellenfield: Whitehall Colmcille 2 v St Oliver Plunkett ER 2 (11.30).

U8 Hurling Gp1X (3 Team) Southside - Marlay Park: Ballinteer St Johns 3 v Kilmacud Crokes 4 (10.0); Johnstown Boys School: Cuala 2 v Kilmacud Crokes 2 (10.0); Arthur Griffith Park: Lucan Sarsfields 2 v Ballinteer St Johns 1 (10.0); Pc Ui Bhriain: Naomh Olaf 2 v St Judes 1 (10.0); Templeogue College: Faughs 1 v Faughs 1 (10.0); Tymon Park: St Judes 3 v Kevins HC (10.0); Galtymore Rd: Good Counsel Liffey Gaels v Round Towers (C) (10.0); Kiltipper Road: Thomas Davis v Clanna Gael-Fontenoy (10.0).

U8 Hurling Gp1Y (3 Team) Southside - Colaiste Eoin: Kilmacud Crokes 1 v Lucan Sarsfields 1 (9.15); Cornelscourt: Geraldine P Moran v St Judes 2 (9.45); Donnybrook Stadium: Ranelagh Gaels v Cuala 1 (10.0); Stonebridge Road: Shankill v Ballinteer St Johns 2 (10.0); Kingswood: St Kevin-Killians v Kilmacud Crokes 3 (10.0); Rathcoole: Commercials v Kilmacud Crokes 5 (10.0); Johnstown Boys School: Cuala 3 v Naomh Olaf 1 (10.11).

U8 Hurling Gp2 (2 Teams) Southside - Glenaulin Park: St Patricks (P) v Westmanstown Gaels (10.0); McGee Park: St Marks (1 Team) v Bray Emmets (10.0); Frank Kelly Park: Wanderers v Na Gaeil Oga (10.0); Bohernabreena: St Annes v Faughs 2 (11.0); Arthur Griffith Park: Lucan Sarsfields 3 (1 Team) v Stars of Erin (1 Team) (11.0).

U9 Hurling Gp1X (3 Team) Northside - Balheary: Fingallians 1 v Castleknock 2 (10.0); John Paul Park: Naomh Fionnbarra v Raheny (10.0); Malahide Castle: St Sylvesters 2 v Na Fianna 2 (11.0); Russell Park: St Brigids 1 v Beann Eadair (11.0); Martin Savage Park: St Oliver Plunkett ER v Whitehall Colmcille (11.0); Robbie Farrell Park: St Patricks (D) v Naomh Barrog (11.0).

U9 Hurling Gp1Y (3 Team) Northside - Rush: St Maurs v Castleknock 1 (10.0); St Annes 23: Clontarf 1 v St Sylvesters 1 (11.0); Pairc Mearnog: Naomh Mearnog 1 v Skerries Harps (11.0); Bremore Park: O Dwyers v St Vincents 1 (11.0); St Patricks College DCU: Na Fianna 1 v Fingallians 2 (11.30).

U9 Hurling Gp2X (2 Team) Northside - Oldtown: Wild Geese v Naomh Mearnog 2 (10.0); Finglas: Erins Isle v St Finians (S) 2 (10.0); PNU: St Vincents 2 v Clontarf 2 (11.0); Chanel: Parnells v St Brigids 2 (11.0); Ballymun Road: Setanta v Tyrrelstown (1 Team Only) (11.0).

U9 Hurling Gp2Y (2 Team) Northside - Blunden Drive: O Tooles v St Peregrines (10.0); Maypark: Craobh Chiarain (1 Team) v Scoil Ui Chonaill (1 Team) (10.0); Chapel Farm Drive: Round Towers (L) v Trinity Gaels (11.0); Rivervalley: St Finians (S) 1 v Erin Go Bragh (12.15).

U9 Hurling Gp1X (3 Team) Southside - Sancta Maria: Ballyboden St Endas 2 v St Judes 1 (10.0); Thomastown: Cuala v Naas (10.0); Marlay Park: Ballinteer St Johns 1 v Lucan Sarsfields 2 (11.0); Donnybrook Stadium: Ranelagh Gaels v Geraldine P Moran (11.0); Stonebridge Road: Shankill v Clanna Gael-Fontenoy (11.0).

U9 Hurling Gp1Y (3 Team) Southside - Oatlands College: Kilmacud Crokes 1 v St Annes (9.0); Pc Ui Bhriain: Naomh Olaf 1 v Faughs 1 (11.0); Kiltipper Road: Thomas Davis v Ballyboden St Endas 1 (11.0); 12th Lock: Lucan Sarsfields 1 v Round Towers (C) (11.30); Marlay Park: Ballinteer St Johns 2 v Ballyboden St Endas 3 (12.15).

U9 Hurling Gp2 (2 Team) Southside - Dolphin Park: Kevins HC v Naomh Olaf 2 (10.0); Glenaulin Park: St Patricks (P) v Westmanstown Gaels (11.0); Tymon Park: St Judes 2 v Commercials (11.0); Pairc Naomh Caitriona: Na Gaeil Oga v Kilmacud Crokes 3 (11.0).

U9 Hurling Gp3 (1 Team) Southside - Old Conna: Bray Emmets v St Marks (11.0); Kilbogget Park: Cabinteely v Crumlin (11.0); Galtymore Rd: Good Counsel Liffey Gaels v St Kevin-Killians (11.0);

U10 Hurling Gp1X (3 Team) All County - Porterstown: Castleknock 1 v Cuala 1 (10.0); Oatlands College: Kilmacud Crokes 3 v Na Fianna 3 (10.15); PNU: St Vincents 2 v Ballinteer St Johns 1 (11.0); Sancta Maria: Ballyboden St Endas 2 v St Sylvesters 1 (11.0); Townparks: Geraldine P Moran v Skerries Harps (11.0); Balheary: Fingallians 1 v Naas (11.0); Martin Savage Park: St Oliver Plunkett ER v Ranelagh Gaels (11.0);

U10 Hurling Gp1Y (3 Team) All County - Collinstown: Na Fianna 1 v Lucan Sarsfields 1 (10.0); Tymon Park: St Judes 2 v Raheny (10.0); St Annes 12: Naomh Barrog v St Finians (S) (10.0); Finglas: Erins Isle v Round Towers (C) (10.0); Marlay Park: Ballinteer St Johns 2 v Kilmacud Crokes 1 (11.0); Thomastown: Cuala 2 v Bray Emmets (11.0); Malahide Castle: St Sylvesters 2 v Trinity Gaels (12.15).

U10 Hurling Gp1Z (3 Team) All County - Russell Park: St Brigids 1 v Ballyboden St Endas 1 (10.0); Pairc Mearnog: Naomh Mearnog 1 v St Vincents 1 (10.0); Pc Ui Bhriain: Naomh Olaf 1 v O Dwyers (10.0); Ringsend Park: Clanna Gael-Fontenoy 1 v Castleknock 2 (11.0); Rush: St Maurs v Whitehall Colmcille (11.0); Collinstown: Na Fianna 2 v St Judes 1 (11.30); Oatlands College: Kilmacud Crokes 2 v Faughs 1 (11.30).

U10 Hurling Gp2 (2 Team) Northside - Balkhill Road-Howth: Beann Eadair v Round Towers (L) (10.0); St Davids: Clontarf 2 v Tyrrelstown (10.15); Long Meadows: St Brendans v St Brigids 2 (11.0); Blunden Drive: O Tooles (1 Team) v Naomh Mearnog (1 Team) (11.0); Racecourse Park: Na Dubh Ghall ( 1 Team) v Scoil Ui Chonaill (1 Team Only) (11.0); Hartstown Park: St Peregrines v Erin Go Bragh (11.0); Chanel: Parnells v Fingallians 2 (12.15).

U10 Hurling Gp3X (2 Team) Southside - Templeogue College: Faughs 2 v Westmanstown Gaels (11.0); Arthur Griffith Park: Lucan Sarsfields 2 (1 Team) v St Annes (1 Team) (11.0); Dolphin Park: Kevins HC v Thomas Davis (11.0); Sancta Maria: Ballyboden St Endas 3 v Naomh Olaf 2 (12.15).

U10 Hurling Gp3Y (2 Team) Southside - Rathcoole: Commercials v Na Gaeil Oga (11.0); Glenaulin Park: St Patricks (P) v Stars of Erin (11.0); Frank Kelly Park: Wanderers v Good Counsel Liffey Gaels (11.0); McGee Park: St Marks (1 Team) v St Kevin-Killians (1 Team only) (11.0);

U11 Hurling Gp1X (3 Team) All County - St Vincents School: Na Fianna 2 v Ballinteer St Johns 1, Home Referee (11.0); Bridgefield: St Sylvesters 2 v Ballyboden St Endas 2, Home Referee (11.0); Russell Park: St Brigids 1 v Clanna Gael-Fontenoy, Home Referee (11.0); Finglas: Erins Isle v Naomh Mearnog 1, Home Referee (11.0); Ellenfield: Whitehall Colmcille v Round Towers (C), Home Referee (11.30); Arthur Griffith Park: Lucan Sarsfields 1 v Fingallians 1, Home Referee (12.15); Kiltipper Road: Thomas Davis v St Oliver Plunkett ER, Home Referee (12.15).

U11 Hurling Gp1Y (3 Team) All County - Bridgefield: St Sylvesters 1 v Cuala 1, Home Referee (10.0); Pc Ui Bhriain: Naomh Olaf 1 v Na Fianna 1, Home Referee (11.0); Ballycullen: Ballyboden St Endas 1 v St Vincents 1, Home Referee (11.0); Porterstown: Castleknock 1 v St Judes 1, Home Referee (11.0); St Annes 12: Naomh Barrog v Skerries Harps, Home Referee (11.0); Templeogue College: Faughs v Clontarf 1, Home Referee (12.15); Dolphin Park: Kevins HC v O Tooles, Home Referee (12.15).

U11 Hurling Gp2X (2 Team) All County - Cornelscourt: Geraldine P Moran v Naas, Home Referee (10.45); Robbie Farrell Park: St Patricks (D) v Ranelagh Gaels, Home Referee (11.0); Bremore Park: O Dwyers v Castleknock 2, Home Referee (11.0); John Paul Park: Naomh Fionnbarra v St Annes, Home Referee (11.0); Hazelbury Park: Erin Go Bragh v St Finians (S), Home Referee (11.0); Marlay Park: Ballinteer St Johns 2 v Kilmacud Crokes 3, Home Referee (12.15).

U11 Hurling Gp2Y (2 Team) All County - Shanganagh Park-Shankhill: Cuala 2 v Lucan Sarsfields 2, Home Referee (11.0); Tymon Park: St Judes 2 v Raheny, Home Referee (11.0); Deerpark: Kilmacud Crokes 2 v St Maurs, Home Referee (11.0); Balkhill Road-Howth: Beann Eadair v St Peregrines, Home Referee (11.0); Lusk: Round Towers (L) v Crumlin, Home Referee (11.0); Balheary: Fingallians 2 v Na Gaeil Oga, Home Referee (12.15).

U11 Hurling Gp3 (1 Team) All County - Pairc Mearnog: Naomh Mearnog 2 v St Brigids 2, Home Referee (11.0); Maypark: Craobh Chiarain v St James Gaels/An Caislean, Home Referee (11.0); Oldtown: Wild Geese v Scoil Ui Chonaill, Home Referee (11.0); Glencullen: Stars of Erin v Good Counsel Liffey Gaels, Home Referee (11.0); Kingswood: St Kevin-Killians v Setanta, Home Referee (11.0); St Davids: Clontarf 2 v Naomh Olaf 2, Home Referee (11.30); Stonebridge Road: Shankill v Tyrrelstown, Home Referee (12.15); PNU: St Vincents 2 v Commercials, Home Referee (12.15).

U12 Hurling A Group - Ballycullen: Ballyboden St Endas 1 v Clontarf 1, Ref: St Judes (12.15); Deerpark: Kilmacud Crokes 1 v Naas, Ref: Naomh Olaf (12.15); Porterstown: Castleknock 1 v Faughs 1, Ref: St Peregrines (12.15); St Catherines Park: Lucan Sarsfields 1 v Kilmacud Crokes 2, Ref: Round Towers C (12.15); St Vincents School: Na Fianna 1 v St Judes 1, Ref: Erins Isle (12.15); Russell Park: St Brigids 1 v Round Towers (C) 1, Ref:StOliverPlunkettsER (12.15); Fairview Park: St Vincents 1 v St Sylvesters 1, Ref: Scoil Ui Chonaill (12.15).

U12 Hurling B Group 1 - Pc Ui Bhriain: Naomh Olaf 1 v St Brigids 2, Ref: Kilmacud Crokes (12.15); Balkhill Road-Howth: Beann Eadair 1 v Ballinteer St Johns 1, Ref: Naomh Barrog (12.15); Finglas: Erins Isle v Commercials 1, Ref: Na Fianna (12.15); Ballast Pit: Skerries Harps 1 v Whitehall Colmcille 1, Ref: St Maurs (12.15); St Annes 12: Naomh Barrog 1 v Naomh Mearnog 1, Ref: Raheny (12.15).

U12 Hurling B Group 2 - Shanganagh Park-Shankhill: Cuala 1 v Castleknock 2, Ref: Kilmacud Crokes (12.15); Old Conna: Bray Emmets v Thomas Davis 1, Ref: Cuala (12.15); Balheary: Fingallians 1 v Raheny 1, Ref: St Sylvesters (12.15); Osprey Tymon Park: Faughs 2 v O Dwyers 1, Ref: Ballyboden St Endas (12.15).

U12 Hurling C Group 1 - Pearse Park: Crumlin v St Vincents 2, Ref: St Judes (12.15); St Annes 21: Clontarf 2 v Ballyboden St Endas 2, Ref: Raheny (12.15); Ridgewood: St Finians (S) 1 v St Oliver Plunkett ER 1, Ref: Fingallians (12.15); Robbie Farrell Park: St Patricks (D) v Craobh Chiarain, Ref: St Maurs (12.15);

U12 Hurling C Group 2 - Bridgefield: St Sylvesters 2 v Kilmacud Crokes 3, Ref: Naomh Mearnog (12.15); Ringsend Park: Clanna Gael-Fontenoy 1 v Clontarf 3, Ref: Kilmacud Crokes (12.15); Cathal Brugha Barracks: Ranelagh Gaels 1 v Na Fianna 2, Ref: St Judes (12.15); Blunden Drive: O Tooles 1 v Fingallians 2, Ref: Naomh Barrog (12.15); Bohernabreena: St Annes v Trinity Gaels 1, Ref: Thomas Davis (12.15).

U12 Hurling D Group - Tymon Park: St Judes 2 v Kilmacud Crokes 4, Ref: Ballyboden St Endas (12.15); Ballycullen: Ballyboden St Endas 3 v Beann Eadair 2, Ref: St Judes (12.15); Meadowvale: Geraldine P Moran v Erin Go Bragh 1, Ref: Cuala (12.15); Loreto Park: Ballinteer St Johns 2 v St Maurs, Ref: Ballyboden St Endas (12.15); Community Centre: Round Towers (C) 2 v St Peregrines, Ref: Lucan Sarsfields (12.15); Pairc Mearnog: Naomh Mearnog 2 v Westmanstown Gaels, Ref: St Sylvesters (12.15); Pairc Naomh Caitriona: Na Gaeil Oga v St Brigids 3, Ref: Lucan Sarsfields (12.15); Kingswood: St Kevin-Killians v Good Counsel Liffey Gaels, Ref: St Marks (12.15).

U12 Hurling E Group 1 - St Catherines Park: Lucan Sarsfields 3 v St Judes 3, Ref: Round Towers C (11.0); Deerpark: Kilmacud Crokes 5 v Castleknock 3, Ref: Naomh Olaf (12.15); St Vincents School: Na Fianna 3 v Cuala 2, Ref: Erins Isle (12.15); St Annes 29: Raheny 2 v St Patricks (P) 1, Ref: Cluain Tarbh (12.15); Ellenfield: Whitehall Colmcille 2 v Clanna Gael-Fontenoy 2, Ref: St Vincents (12.30).

U12 Hurling E Group 2 - Bremore Park: O Dwyers 2 v Kevins HC, Ref: Skerries Harps (12.15); Rathcoole: Commercials 2 v Scoil Ui Chonaill, Ref: St Marks (12.15); Hunters Run Park-Littlepeace: Erin Go Bragh 2 v Naomh Barrog 2, Ref: St Peregrines (12.15); Drumnigh: Trinity Gaels 2 v Naomh Olaf 2, Ref: Naomh Barrog (12.15);

U12 Hurling F Group 1 - Balheary: Fingallians 3 v Castleknock 4, Ref: St Sylvesters (11.0); Loreto Park: Ballinteer St Johns 3 v Skerries Harps 2, Ref: Ballyboden St Endas (11.0); Martin Savage Park: St Oliver Plunkett ER 2 v Lucan Sarsfields 4, Ref: St Brigids (12.15); Glencullen: Stars of Erin v Ranelagh Gaels 2, Ref: Naomh Olaf (12.15); Pairc Mearnog: Naomh Mearnog 3 v Na Fianna 4, Ref: Trinity Gaels (12.15).

U12 Hurling F Group 2 - Fairview Park: St Vincents 3 v St Finians (S) 2, Ref: Scoil Ui Chonaill (11.0); St Annes 21: Clontarf 4 v Naomh Olaf 3, Ref: Raheny (11.0); Aylesbury: Thomas Davis 2 v Ballyboden St Endas 4, Ref: St Annes (12.15); Glenaulin Park: St Patricks (P) 2 v St Sylvesters 3, Ref: Lucan Sarsfields (12.15); Westmanstown Sports Centre: Westmanstown Gaels v O Tooles 2, Ref: Castleknock (12.15);

CCC2

TUESDAY JUNE 15

8.15 UNLESS STATED

U16 Hurling League Div5 - Westmanstown Sports Centre: Kilmacud Crokes B v Westmanstown Gaels, Cian Mullarkey Skerries Harps (7.45).





THURSDAY JUNE 17

8.15 UNLESS STATED

U14 Hurling A Qualifying GpA - Tymon Park: Kilmacud Crokes A v St Judes A, Robert Doyle - Round Towers C (6.0).

U15 Hurling B Qualifying GpB - Pairc O Ruairc-Balkill Road: Beann Eadair v Clanna Gael-Fontenoy, Danny Harrington St Sylvesters (7.45).

SATURDAY JUNE 19

6.0 UNLESS STATED

U14 Hurling A Qualifying GpA - Pairc Mearnog: Raheny A v Naomh Mearnog, Kevin Roche Whitehall Colmcille (10.0); St Annes 19: Clontarf A v Fingallians A, Sean McCarthy-St Vincents (2.0); Johnstown Park: Na Fianna A v Faughs A, Fergus McGreevy Nh OP/ER (3.30).

U14 Hurling A Qualifying GpB - Cherryfield: Ballyboden St Endas A v St Vincents A, Philip Carr-Round Towers C (2.0); 12th Lock: Lucan Sarsfields A v Ballinteer St Johns A, Craig Curtis Round Towers C (2.0); Porterstown: Castleknock A v Cuala A, Mark Hanley - Lucan Sarsfields (3.30); Bridgefield: St Sylvesters A v St Oliver Plunkett ER A, Liam O Briain Setanta (3.30).

U14 Hurling B Qualifying GpA - Clonshaugh: Craobh Chiarain v Whitehall Colmcille, Luke Lacey Na Fianna (2.0); Beneavin: Erins Isle A v Ros-Lusca, Dave Sweeney Nh OP/ER (3.30); John Paul Park: Naomh Fionnbarra v Naomh Olaf, Tom Tansey St Brendans (3.30); Moyle Park: Round Towers (C) v Thomas Davis, Dave O Donovan St Marks (3.30).

U14 Hurling B Qualifying GpB - Dolphin Park: Kevins v Clanna Gael-Fontenoy, John Doherty Robert Emmets (2.0); Russell Park: St Brigids v St Patricks (P) A, Sean Dunican - Nh OP/ER (2.0); Townparks: Skerries Harps v Commercials, David Cullen Fingallians (2.0); Drumnigh: Trinity Gaels v Naomh Barrog, Conor Flaherty - Raheny (3.30).

U14 Hurling C Qualifying GpA - Cathal Brugha Barracks: Ranelagh Gaels v Scoil Ui Chonaill, Lee Moroney St Annes (2.0); McGee Park: St Marks v St Peregrines, Shay Hurson-Lucan Sarsfields (3.30); Rivervalley: St Finians (S) v Parnells, Brian Doran St Colmcilles (3.30); HolyWell: Fingallians B v O Tooles, Cian Mullarkey Skerries Harps (3.30).

U14 Hurling C Qualifying GpB - Marlay Pk: Ballinteer St Johns B v Kilmacud Crokes B, Richard Sheil Nh Olaf (2.0); Johnstown Park: Na Fianna B v Ballyboden St Endas B, Fergus McGreevy Nh OP/ER (2.0); Tymon Park: St Judes B v O Dwyers, David Horan Thomas Davis (3.30); Thomastown: Cuala B v Castleknock B, Conor Flannery Geraldine P Moran (3.30).

U14 Hurling D Qualifying GpA - Martin Savage Park: St Oliver Plunkett ER B v Lucan Sarsfields B, PJ Murray-St Finians S (2.0); Galtymore Rd: Good Counsel Liffey Gaels v St Sylvesters B, Brian O Connor Westmanstown Gaels (3.30); Tymon North: Faughs B v Stars of Erin, Dean Alford Round Towers C (3.30);

U14 Hurling D Qualifying GpB - PNU: St Vincents B v Clontarf B, Damien Burnett Craobh Chiarain (2.0); Ballymun Rd: Setanta v Na Fianna C, Ryan O Connor St Brigids (3.30).

U14 Hurling E Qualifier - Porterstown: Castleknock C v Fingallians C, Mark Hanley - Lucan Sarsfields (2.0); Racecourse: Na Dubh Ghall v Erins Isle B, Fintan Radford McGovern Naomh Mearnog (3.30); St Annes 7: Raheny B v Na Fianna D, Mark McCabe-Trinity Gaels (3.30); Glenaulin Park: St Patricks (P) B v Tyrrelstown, Sean Kelly - Lucan Sarsfields (3.30).

U16 Football League Div1 - Ballamastone-Donabate: St Patricks (D) A v Thomas Davis, Derek Doran St Colmcilles (3.30); Ballycullen: Ballyboden St Endas A v Erins Isle A, Philip Carr-Round Towers C (3.30); St Annes 23: Clontarf A v Kilmacud Crokes A, Sean McCarthy-St Vincents (3.30); 12th Lock: Lucan Sarsfields A v Templeogue Synge Street A, Craig Curtis Round Towers C (3.30).

U16 Football League Div2 - Townparks: Skerries Harps A v St Judes A, David Cullen Fingallians (3.30); Shanganagh Park: Cuala A v Raheny A, Seamus Farrelly Ballinteer St John (3.30); Malahide Castle: St Sylvesters A v Castleknock A, Robert Fennelly Trinity Gaels (3.30); Saggart: St Marys S A v Whitehall Colmcille A, Senan Finucane-Templeogue Synge Street (3.30).

U16 Football League Div3 - Collinstown: Na Fianna A v Naomh Barrog, Joe Dromgoole Fingallians (3.30); Marlay Pk: Ballinteer St Johns A v St Peters A, Richard Sheil Nh Olaf (3.30); PNU: St Vincents v Round Towers (C), Damien Burnett Craobh Chiarain (3.30); Russell Park: St Brigids v Ballymun Kickhams, Sean Dunican - Nh OP/ER (3.30).

U16 Football League Div4 - Balheary: Fingallians A v Ballyboden St Endas B, Dermot Deasy Ballymun Kickhams (3.30); Pc Ui Bhriain: Naomh Olaf v Fingal Ravens, Robert Moore St Judes (3.30); Silver Park: Kilmacud Crokes B v Naomh Mearnog, Caomhan Bermingham Nh Olaf (3.30); Pairc O Ruairc-Balkill Road: Beann Eadair v Thomas Ashe, George Williams -Trinity Gaels (3.30).

U16 Football League Div5 - Bohernabreena: St Annes v Parnells, Tommie Clinton-Croi Ro Naofa (3.30); Rush: St Maurs v Clanna Gael-Fontenoy, Ian Howley-O Dwyers (3.30); Martin Savage Park: St Oliver Plunkett ER v Lucan Sarsfields B, PJ Murray-St Finians S (3.30); Fairview Park 3: Scoil Ui Chonaill v O Tooles, Alan Burke Na Dubh Ghall (3.30).

U16 Football League Div6 - Bremore Park: O Dwyers A v Clontarf B, Damien Gilmore Skerries Harps (3.30); Iveagh Grounds: St James Gaels/An Caislean v St Peregrines, Craig McKeown St Annes (3.30); Porterstown: Castleknock B v St Marks, Sean McGreevey St Oliver Plunketts ER (3.30); Westmanstown Sports Centre: Westmanstown Gaels v Naomh Fionnbarra, Eamon O Dowd-Ballyfermot De La Salle (3.30).

U16 Football League Div7 - Dolphin Park: Templeogue Synge Street B v Skerries Harps B, John Doherty Robert Emmets (3.30); Lusk: Round Towers (L) v St Sylvesters B, Robert Carthy St Maurs (3.30); Clonshaugh: Craobh Chiarain v St Marys S B, Luke Lacey Na Fianna (3.30); Man O War: Man O War v St Patricks (D) B, Aaron Maughan Fingallians (3.30).

U16 Football League Div8 - Collins Avenue: Whitehall Colmcille B v Cuala B, Chris McGinn Clontarf (3.30); Garristown: St Peters B v Na Fianna B, Mick Joyce St Colmcilles (3.30); Pearse Park: St Agnes (Crumlin Robert Emmets) v Ballinteer St Johns B, John Rutherford Ballyboden St Enda (3.30); Cathal Brugha Barracks: Ranelagh Gaels v Fingallians B, Lee Moroney St Annes (3.30).

U16 Football League Div9 (Revised) - Finglas: Erins Isle B v O Dwyers B, John Higgins Na Fianna (3.30); Glencullen: Stars of Erin v Ballyboden St Endas C, Eoin Connolly St Judes (3.30); St Annes 10: Raheny B v Kilmacud Crokes C, Eamon Bryce Whitehall Colmcille (3.30).

SUNDAY JUNE 20

10.30 UNLESS STATED

U15 Hurling A Qualifying GpA - Silver Park: Kilmacud Crokes A v St Vincents, Brian O Connor Westmanstown Gaels (11.30); Johnstown Park: Na Fianna A v Craobh Chiarain, Laurence Kelly-Naomh Fionnbarra (11.30); St Annes 23: Clontarf A v Naomh Mearnog, Josh Rooney Nh Barrog (11.30); Cherryfield: Ballyboden St Endas A v Lucan Sarsfields A, Dave O Donovan St Marks (12.0).

U15 Hurling A Qualifying GpB - St Annes 14: Naomh Barrog v Faughs A, Eamon Bryce Whitehall Colmcille (11.30); Tymon Park: St Judes v Castleknock A, Tony Clarke Lucan Sarsfields (11.30); Beneavin: Erins Isle v Thomas Davis, Ciaran Reilly Na Fianna (11.30); Bridgefield: St Sylvesters v Westmanstown Gaels, Derek Doran St Colmcilles (11.30).

U15 Hurling B Qualifying GpA - Thomastown: Cuala C v Good Counsel Liffey Gaels, Dean Alford Round Towers C (11.30); Rathcoole: Commercials v St Oliver Plunkett ER, Philip Carr-Round Towers C (11.30); Chanel: Parnells v Fingallians, Brian Moore Craobh Chiaran (11.30); McGee Park: St Marks v Whitehall Colmcille, Tom Curran Faughs (11.30).

U15 Hurling B Qualifying GpB - Moyle Park: Round Towers (C) v O Tooles, Donal Downes Lucan Sarsfields (11.30); St Annes 10: Raheny v Ballinteer St Johns, Alan Burke Na Dubh Ghall (11.30); Dolphin Park: Kevins v Skerries Harps, Ger Delaney Ballyboden St Enda (11.30).

U15 Hurling C Qualifier - Cherryfield: Ballyboden St Endas B v Bohernabreena St Columbas, Dave O Donovan St Marks; Rivervalley: St Finians (S) v Cuala B, Brian Doran St Colmcilles (11.30); Osprey Tymon Park: Faughs B v St Brigids, D P Ryan-St Patricks P (11.30); Porterstown: Castleknock B v Ros-Lusca, Jason Buckley Setanta (12.0).

U15 Hurling D Qualifier - Porterstown: Castleknock C v Geraldine P Moran, Jason Buckley Setanta; PNU: St Vincents B v Clontarf B, Nicola Kearney O Tooles (11.30); 12th Lock: Lucan Sarsfields B v Na Fianna B, Gavin O Connor Castleknock (11.30); Marlay Pk: Ballinteer St Johns B v Kilmacud Crokes B, John Doherty Robert Emmets (11.30);

THURSDAY JUNE 24

8.15 UNLESS STATED

U13 Hurling Grading League Div7 - Glencullen: Kilmacud Crokes C v Stars of Erin, Conor Flannery Geraldine P Moran (7.30).

U16 Hurling League Div1 - Silver Park: Kilmacud Crokes A v Erins Isle A, John Doherty Robert Emmets (7.30); Porterstown: Castleknock A v Ballyboden St Endas A, Thomas Gleeson-Naomh Fionnbarra (7.30); Shanganagh Park: Cuala A v St Judes, Caomhan Bermingham Nh Olaf (7.30); Osprey Tymon Park: Faughs v Lucan Sarsfields A, Robert Doyle - Round Towers C (7.30).

U16 Hurling League Div2 - Kiltipper Rd: Thomas Davis v Na Fianna A, Dave Moore Nh Barrog (7.30); St Annes 14: Naomh Barrog v Round Towers (C), Sean McCarthy-St Vincents (7.30); Rathcoole: Commercials v Whitehall Colmcille, Adam Kelly - Lucan Sarsfields (7.30); St Annes 10: Raheny v St Vincents, Danny Harrington St Sylvesters (7.30).

U16 Hurling League Div3 - Balheary: Fingallians A v Ballinteer St Johns A, Derek Doran St Colmcilles (7.30); Pc Ui Bhriain: Naomh Olaf A v Clontarf, Shane McDonnell - Stars of Erin (7.30); Townparks: Skerries Harps A v St Sylvesters, Robert Carthy St Maurs (7.30); Dolphin Park: Kevins v Naomh Mearnog, Paul Flanagan-St James Gaels (7.30).

U16 Hurling League Div4 - Martin Savage Park: St Oliver Plunkett ER v St Marks, Luke Lacey Na Fianna (7.30); Russell Park: St Brigids v O Tooles, Killian Leddy St Peregrines (7.30); Ballycullen: Ballyboden St Endas B v Ros-Lusca, Paul Cullivan St Annes (7.30); Pairc O Ruairc-Balkill Road: Beann Eadair v Craobh Chiarain, Kevin McDonnell - St Vincents (7.30).

U16 Hurling League Div5 - 12th Lock: Lucan Sarsfields B v Naomh Fionnbarra, Eoin Crossen Castleknock (7.30); Fairview Park 3: Scoil Ui Chonaill v Fingal Gaels(SFS & WG), Kevin Roche Whitehall Colmcille (7.30); Old Conna: Bray Emmets v Westmanstown Gaels, Richard Sheil Nh Olaf (7.30).

U16 Hurling League Div6A - Collinstown: Na Fianna B v Castleknock B, Dave Foley St Peregrines (7.30); Bremore Park: O Dwyers v Cuala B, Robert Fennelly Trinity Gaels (7.30); Bohernabreena: Bohernabreena St Columbas v Naomh Olaf B, Tommie Clinton-Croi Ro Naofa (7.30).

U16 Hurling League Div6B - Finglas: Erins Isle B v Skerries Harps B, Liam O Briain Setanta (7.30); Marlay Pk: Ballinteer St Johns B v Fingallians B, Niall Heavey Wanderers (7.30).

CAMOGIE

TUESDAY JUNE 15

8.15 UNLESS STATED

Go-Ahead Senior 2 - Erins Isle: Erins Isle v Castleknock, Gavin Donegan (7.30).

Go-Ahead Junior 2 Group 1 - Naomh Mearnog: Naomh Mearnog B v Fingallians, Conor Dodd (7.30); Raheny: Raheny B v Skerries Harps B, Ronan Carroll (7.30); Whitehall Colmcille: Whitehall Colmcille B v Na Fianna C, Damien Noble (7.30).

Go-Ahead Junior 2 Group 2 - Thomas Davis: Thomas Davis v Cuala B, Ciaran Russell (7.30); Castleknock: Castleknock B v Naomh Brid B, Michelle Keating (7.30); Clann na Gael: Clann na Gael v Good Counsel B, Ger Delaney.

Go-Ahead Junior 3 Group 1 - Kilmacud Crokes: Kilmacud Crokes C v Ballyboden St Endas C, Paddy Kiernan (7.30); Lucan Sarsfields: Lucan Sarsfields C v CBC/PORTOBELLO B, Pat Denieffe (7.30); Naomh Olaf: Naomh Olaf B v Round Tower, JohnWalshKK (7.30);

Go-Ahead Junior 3 Group 2 - St Vincents: St Vincents D v Na Gaeil Oga A, PhilipBourke (7.30); St Annes: St Annes v St Oliver Plunkett/Eoghan Ruadh B, Jonny Jackson (7.30); St Finians: St Finians v Setanta, Ian Howley 0879412428 (7.30);

Go-Ahead Junior 4 Group 1 - Ballinteer St Johns: Ballinteer St Johns C v Kilmacud Crokes D, Anne Darbey (7.30); Ballyboden St Endas: Ballyboden St Endas D v Faughs/Celtic C, Eugene Murphy (7.30); Thomas Davis: Thomas Davis B v Lucan Sarsfields D, Suzanne Forde (7.30); Commercials: Commercials v Naomh Jude C, Eugene Murphy Jnr (7.30).

Go-Ahead Junior 4 Group 2 - Castleknock: Castleknock C v Naomh Maur B, Terry Carton (7.30); Erins Isle: Erins Isle C v Clontarf, Philip Cullen (7.30);

THURSDAY JUNE 17

8.15 UNLESS STATED

Go-Ahead Inter 1 - Naomh Brid: Naomh Brid v Ballyboden St Endas B, Karl OBrien (7.30); Naomh Mearnog: Naomh Mearnog v St Vincents B, Derek Brannigan (7.30); Naomh Padraig: Naomh Padraig v Naomh Peregrine, Paul Flanagan (7.30); Naomh Fionnbarra: Naomh Fionnbarra v Na Fianna B, DamienBurnett (7.30).

Go-Ahead Inter 2 - Lucan Sarsfields: Lucan Sarsfields B v CBC/PORTOBELLO A, David Murphy (7.30); Naomh Olaf: Naomh Olaf v Crumlin, Jonny Jackson (7.30); Raheny: Raheny v Whitehall Colmcille, Finbarr Gaffney (7.30);

Go-Ahead Junior 1 - Faughs/Celtic: Faughs/Celtic B v Ballinteer St Johns B, Ciaran Russell (7.30); Naomh Barrog: Naomh Barrog v St Vincents C, Anton Keating (7.30); Naomh Jude: Naomh Jude B v Naomh Maur, Pat Denieffe (7.30);

Go-Ahead Junior 5 - Fingallians: Fingallians B v Ballinteer St Johns D, Kevin Elliot (7.25); Lucan Sarsfields: Lucan Sarsfields E v Na Fianna D, John Doherty (7.25); TBC: Wild Geese A v Naomh Mearnog C, Brendan Cooper (7.25);

SATURDAY JUNE 19

6.0 UNLESS STATED

U16 Division 1 Group 1 - Ballyboden St Endas: Ballyboden St Endas A v Cuala A, Naomh Jude (3.0); Erins Isle: Erins Isle A v Naomh Maur A, Setanta (3.0).

U16 Division 1 Group 2 - Na Fianna: Na Fianna A v Lucan Sarsfields A, StOliverPlunkettsER (3.0); Naomh Brid: Naomh Brid A v St Vincents, Lucan Sarsfields (3.0).

U16 Division 2 Group 1 - Ballinteer St Johns: Ballinteer St Johns A v Castleknock A, Ballyboden St Endas (3.0); Clontarf: Clontarf v Kilmacud Crokes A, Raheny (3.0).

U16 Division 2 Group 2 - Naomh Mearnog: Naomh Mearnog A v Raheny A, SkerriesHarps (3.0); Naomh Jude: Naomh Jude v St Oliver Plunkett/Eoghan Ruadh, Faughs/Celtic (3.0).

U16 Division 5 - Raheny: Raheny B v Round Tower, Na Fianna (3.0); Skerries Harps: Skerries Harps B v Scoil Ui Chonaill, Naomh Mearnog (3.0);

SUNDAY JUNE 20

10.30 UNLESS STATED

Go-Ahead Senior 1 - Faughs/Celtic: Faughs/Celtic v Kilmacud Crokes, Karl OBrien; St Vincents: St Vincents v Na Fianna, Fergus McGreevy; St Oliver Plunkett/Eoghan Ruadh: St Oliver Plunkett/Eoghan Ruadh v Naomh Jude, Conor Dodd; Ballyboden St Endas: Ballyboden St Endas v Lucan Sarsfields, Ciaran Russell (1.0).

Go-Ahead Senior 2 - Castleknock: Castleknock v Good Counsel, PhilipCarr; Cuala: Cuala v Erins Isle, John Doherty; Skerries Harps: Skerries Harps v Ballinteer St Johns, Derek Brannigan.

U15 Division 1 Group 1 - Clontarf: Clontarf v Na Fianna A (10.0).

U15 Division 1 Group 2 - Cuala: Cuala A v Lucan Sarsfields A, Kilmacud Crokes (11.0).

Clontarf v Beann Eadair, Ronan Carroll (7.30);

LADIES FOOTBALL

WEDNESDAY JUNE 16

8.15 UNLESS STATED

Go-Ahead Adult Cup Division 1a - St Mobhi Road: Na Fianna v Castleknock, Derek McKittrick (7.30); Broomfield: St Sylvesters v Clontarf, Liam Aherne Clarke (7.30); Russell Park: St Brigids v Fingallians, Lorraine OSullivan (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 1b - Sean Moore Park-Ringsend: Clanna Gael/Fontenoy v Ballyboden St Endas, Paul Flanagan (7.30); Kilboggett Park: Foxrock Cabinteely v Cuala, Ronald Malone (7.30); Kiltipper Road: Thomas Davis v Kilmacud Crokes, John Doherty (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 2 - 12th Lock: Lucan Sarsfields v Clann Mhuire, Ray McBride (7.30); Rush: St Maurs v Skerries Harps, Jason Buckley (7.30); Marley Park: Ballinteer St Johns v Templeogue Synge Street, David Murphy (7.30); Chanel: Parnells v O Dwyers, Finbarr Shanahan (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 3a - Ballyboughal: Ballyboughal v Naomh Barrog, Andrew McAllister (7.30); Clontarf Road: Scoil Ui Chonaill v Man O War, Damien Burnett (7.45).

Go-Ahead Adult Cup Division 3b - Longmeadows: St Brendans v Kilmacud Crokes B, Kevin Doherty (7.30); St Annes No 34: Clontarf B v St Judes, Orla Simpson (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 4a - Balheary: Fingallians B v Whitehall Colmcille, PJ Murray (7.30); Finglas: Erins Isle v Clontarf, Tom Tansey (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 4b - Cherryfield: Ballyboden St Endas B v Cuala B, Jason Corcoran (7.30); Pairc Ui Bhrian: Naomh Olaf v Foxrock Cabinteely B, Reg Harbron (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 5a - Portmarnock: Naomh Mearnog v St Patricks Donabate, Robert Carthy (7.30); Skerries: Skerries Harps B v Beann Eadair, Ian Howley (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 5b - Somerton: Castleknock B v Crumlin, Charlie O Reilly (7.30); Pairc De Burca: Kilmacud Crokes C v Ballymun Kickhams, Aaron Murphy (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 6a - Ellenfield: Whitehall Colmcille B v St Monicas, Joe Dromgoole (7.30); River Valley: St Finians (S) v Garristown, Derek Greene (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 6b - Killinarden Park: Croi Ro Naofa /Robert Emmets v St Oliver Plunketts, Suzanne Ford (7.30); Dolphin Park: Templeogue Synge Street B v Portobello, Pat Joyce (7.30).

go-Ahead Adult Cup Division 7a n - Clonshaugh: Craobh Chiaran v St Sylvesters B, Gary Carthy (7.30); Rolestown: Fingal Ravens v St Brigids B, George Williams (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 7a s - Kiltipper Road: Thomas Davis B v Wanderers, Seamus Farrelly (7.30); Marley Park: Ballinteer St Johns B v Kilmacud Crokes D, Pat Murphy (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 7b n - St Mobhi Road: Na Fianna C v St Margarets, Michelle Keating (7.30); Drumnigh-Donaghmede: Trinity Gaels v St Brendans B, Brian Moore (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 7b s - Cherryfield: Ballyboden St Endas D v Naomh Olaf B, Simon Murphy (7.30); Boharnabrenna: St Annes v Clanna Gael/Fontenoy B, Tommy Clinton (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 8 - St Annes No 34: Clontarf D v Na Gaeil Oga, Paul McLoughlin (7.30); Finglas: Erins Isle B v Na Fianna D, Peter Trimble (7.30); Pairc ui Thuathaill: O Tooles v St Judes B, Kevin ODonnell (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 9a - Man O War: Man O War B v Raheny B, EamonBryce (7.30); St Catherines Park: Erin Go Bragh v Fingallians C, Eugene Murphy Snr (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 9b - Newcastle: St Finians (N) v Cuala D, Senan Finucane (7.30); Saggart: St Marys Saggart v Lucan Sarsfields C, Paul Cullivan (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 10a - Howth: Beann Eadair B v Na Gaeil Aeracha, Philip Cullen (7.30); Dolphin Park: Templeogue Synge Street C v Trinity Gaels B, Gerry McGough (7.30); St Mobhi Road: Na Fianna E v St Peregrines B, Kevin Roche (7.30).

Go-Ahead Adult Cup Division 10b - Meadowvale: Cuala E v Shankill B, Tom Eakins (7.30); Kilnamanagh: St Kevins/Killians v Ballyboden St Endas E, Derek Oman (7.30).

SATURDAY JUNE 19

6.0 UNLESS STATED

Under 15 League Division 1 - Tymon North: St Judes v Ballinteer St Johns A, Paul Flanagan (1.30); Pairc De Burca: Kilmacud Crokes A v Ballyboden St Endas A, David Murphy (1.30); St Annes No 34: Clontarf A v Na Fianna A, Derek Greene (1.30); Broomfield: St Sylvesters v Lucan Sarsfields, Derek McKittrick (1.30).

Under 15 League Division 2 - Balheary: Fingallians v Clanna Gael/Fontenoy, EamonBryce (1.30); Clondalkin: Round Towers Clondalkin v Foxrock Cabinteely A, John Doherty (1.30); Somerton: Castleknock A v Erin Go Bragh, Kevin Doherty (1.30); Jerome Twomey Park: Garda/Westmanstown Gaels v Templeogue Synge Street, Charlie O Reilly (1.30).

Under 15 League Division 3 - Rush: St Maurs v Scoil Ui Chonaill, Brian Seery (1.30); Meadowvale: Cuala A v St Vincents, Seamus Farrelly (1.30); Ballyboughal: St Peters v Thomas Davis, Robert Carthy (1.30); Howth: Beann Eadair v Naomh Mearnog, George Williams (2.0).

Under 15 League Division 4 - Pairc ui Thuathaill: O Tooles v Ballyboden St Endas B, Brian Moore (1.30); Pairc Ui Bhrian: Naomh Olaf v St Brigids A, Senan Finucane (1.30); Donabate: St Patricks Donabate v O Dwyers, Anthony Brennan (1.30); Pairc Ciceam: Ballymun Kickhams v Whitehall Colmcille, Michelle Keating (1.30).

Under 15 League Division 5 - Man O War: Man O War v Lucan Sarsfields B, Finbarr Shanahan (1.30); Marley Park: Ballinteer St Johns B v St Annes, William Eakins (1.30); Finglas: Erins Isle v Fingallians B, Peter Trimble (1.30); St Annes No 12A: Raheny A v St Marys Saggart, Jason Buckley (1.30).

Under 15 League Division 6 - Greentrees Park: Robert Emmets v St Sylvesters B, Eugene Murphy Snr (1.30); Glencullen: Stars of Erin v Castleknock B, Derek Oman (1.30); St Annes No 34: Clontarf B v Kilmacud Crokes B, Philip Cullen (1.30).

Under 15 League Division 7 - Garristown: Garristown v Round Towers Clondalkin B, Peter Rooney (1.30); Cherryfield: Ballyboden St Endas C v Shankill, Stephen Harbron (1.30); Rolestown: Fingal Ravens v Whitehall Colmcille B, Ian Howley (1.30); Scoil Caitriona: Na Fianna B v Croi Ro Naofa, Damien Burnett (1.30).

Under 15 League Division 8 - Tyrellstown: Tyrrelstown v Na Fianna C, Paul Cullivan (1.30); Meadowvale: Cuala B v Trinity Gaels, Reg Harbron (1.30); Howth: Beann Eadair B v Ballyfermot Palmerstown Gaels, Gary Carthy (2.0).

SSG U12 1-team 2021 - Balgriffin: Innisfails v Naomh Barrog (1.0); Martin Savage Park: St Oliver Plunketts v Na Gaeil Oga (1.0); Pairc Ciceam: Ballymun Kickhams v Craobh Chiaran, Kevin Woods (1.0); Clontarf Road: Scoil Ui Chonaill v St Margarets, Margaret Mohan (1.0); Ballyboughal: St Peters v Beann Eadair, Ernie Bremner (1.0); Rolestown: Fingal Ravens v Garristown, Jason Buckley (1.0); Man O War: Man O War v O Dwyers, Micheal Corcoran (1.0); Greentrees Park: Robert Emmets v Shankill (1.0); Saggart: St Marys Saggart v Stars of Erin, Harry O Crowley (1.0); Donabate: St Patricks Donabate v St Brendans, David Carroll (1.0); Cornelscourt: Geraldine P Morans v Foxrock Cabinteely A (1.0).

SSG U12 2-team 2021 - Pairc De Burca: Kilmacud Crokes A v Thomas Davis, Micheal O Flaherty (1.0); Cherryfield: Ballyboden St Endas A v Templeogue Synge Street, Simon Murphy (1.0); Sean Moore Park-Ringsend: Clanna Gael/Fontenoy v Round Towers Clondalkin, Terry Canavan (1.0); Kilnamanagh: St Kevins/Killians v St Patricks Palmerstown, Tom Casserly (1.0); Pairc De Burca: Kilmacud Crokes B v Templeogue Synge Street B, Eugene Murphy Jnr (1.0); Lusk: Round Towers Lusk v Skerries Harps, Joe Dromgoole (1.0); Rush: St Maurs v Naomh Mearnog, Antoin Keating (1.0); Hunters Run Park: Erin Go Bragh v Naomh Fionnbarra, Zoe Couch (1.0); Tyrellstown: Tyrrelstown v Whitehall Colmcille (1.0); Russell Park: St Brigids A v Erins Isle, Emer McCarney (1.0); Balheary: Fingallians v Raheny A, Martin Meehan (1.0); Pairc Naomh Uinsionn: St Vincents v St Brigids B, Megan Campbell (1.0); Blakestown: St Peregrines v St Judes (1.0); Galtymore Road: Good Counsel v Naomh Olaf (1.0).

SSG U12 3-team 2021 - Somerton: Castleknock A v St Sylvesters, EmmaHarte (1.0); St Mobhi Road: Na Fianna A v St Finians (S) (1.0); 12th Lock: Lucan Sarsfields v Cuala A, Pat Joyce (1.0); Marley Park: Ballinteer St Johns A v Ballyboden St Endas A, CiaranRussell (1.0);

SSG U11 1-team 2021 - Hunters Run Park: Erin Go Bragh v St Patricks Donabate (1.0); Ballyboughal: St Peters v Westmanstown Gaels (1.0); Clontarf Road: Scoil Ui Chonaill v O Tooles (1.0); Chanel: Parnells v St Monicas (1.0); Newcastle: St Finians (N) v St Kevins/Killians (1.0); Saggart: St Marys Saggart v Round Towers Clondalkin (1.0); Boharnabrenna: St Annes v Wanderers (1.0); McGee Park: St Marks v Stars of Erin (1.0);

SSG U11 2-team 2021 - Pairc Ciceam: Ballymun Kickhams v Erins Isle (1.0); Pairc Barrog: Naomh Barrog v Raheny A (1.0); Howth: Beann Eadair v Fingal Ravens (1.0); River Valley: St Finians (S) v St Maurs (1.0); Martin Savage Park: St Oliver Plunketts v Trinity Gaels (1.0); Kilboggett Park: Foxrock Cabinteely A v Shankill (1.0); Kiltipper Road: Thomas Davis v Ballyboden St Endas A (1.0); Ellenfield: Whitehall Colmcille v Fingallians (1.0).

SSG U11 3-team 2021 - Somerton: Castleknock A v Lucan Sarsfields (1.0); Broomfield: St Sylvesters v Na Fianna A (1.0); Portmarnock: Naomh Mearnog v O Dwyers (1.0); Skerries: Skerries Harps v St Vincents (1.0); Sean Moore Park-Ringsend: Clanna Gael/Fontenoy v Cuala A (1.0); Pairc Ui Bhrian: Naomh Olaf v Ranelagh Gaels (1.0); Tymon North: St Judes v Ballyboden St Endas A (1.0).

SSG U11 4-team 2021 - Marley Park: Ballinteer St Johns A v Kilmacud Crokes A (1.0); Russell Park: St Brigids A v Clontarf A (1.0); St Mobhi Road: Na Fianna B v Templeogue Synge Street (1.0).

SSG U10 1-team 2021 - Glencullen: Stars of Erin v Geraldine P Morans (12.0); Newcastle: St Finians (N) v St Marks (12.0); Saggart: St Marys Saggart v Crumlin (12.0); Glenauline Park: St Patricks Palmerstown v Naomh Fionnbarra (12.0); Pairc ui Thuathaill: O Tooles v Parnells (12.0); Lusk: Round Towers Lusk v Man O War (12.0); Garristown: Garristown v St Margarets (12.0); Clontarf Road: Scoil Ui Chonaill v Erin Go Bragh (12.0).

SSG U10 2-team 2021 - Kiltipper Road: Thomas Davis v Westmanstown Gaels (12.0); Galtymore Road: Good Counsel v St Kevins/Killians (12.0); Martin Savage Park: St Oliver Plunketts v St Patricks Donabate (12.0); Rush: St Maurs v St Brigids A (12.0); Broomfield: St Sylvesters v Na Fianna A (12.0); Pairc Barrog: Naomh Barrog v St Peters (12.0); Rolestown: Fingal Ravens v O Dwyers (12.0); Drumnigh-Donaghmede: Trinity Gaels v Ballymun Kickhams (12.0); Phoenix Park: Na Gaeil Oga v St Peregrines (12.0).

SSG U10 3-team 2021 - Pairc De Burca: Kilmacud Crokes A v Clanna Gael/Fontenoy (12.0); Meadowvale: Cuala A v Ballyboden St Endas A (12.0); Kilboggett Park: Foxrock Cabinteely A v Kilmacud Crokes B (12.0); Cherryfield: Ballyboden St Endas B v Naomh Olaf (12.0); Bushy Park: Ranelagh Gaels v Round Towers Clondalkin (12.0); Howth: Beann Eadair v Naomh Mearnog (12.0); St Annes No 10: Raheny A v Skerries Harps (12.0); Finglas: Erins Isle v St Vincents (12.0); Broomfield: St Sylvesters v St Brigids A (12.0); River Valley: St Finians (S) v Na Fianna A (12.0).

SSG U10 4-team 2021 - Marley Park: Ballinteer St Johns A v St Judes (12.0); Bushy Park: Templeogue Synge Street v Lucan Sarsfields (12.0); Somerton: Castleknock A v Clontarf A (12.0); Balheary: Fingallians v Whitehall Colmcille (12.0).

SUNDAY JUNE 20

10.30 UNLESS STATED

Under 13 League Division 1a - Collinstown Lane: Na Fianna A v St Sylvesters, Michelle Keating (1.30); Russell Park: St Brigids A v Clontarf A, Gaby Couch (1.30).

Under 13 League Division 1b - Cherryfield: Ballyboden St Endas A v Lucan Sarsfields, Pat Joyce (1.30); Pairc De Burca: Kilmacud Crokes A v Clanna Gael/Fontenoy, Ellen Brien (1.30).

Under 13 League Division 2a - Portmarnock: Naomh Mearnog v St Vincents, Michelle Keating (11.30); Somerton: Castleknock A v St Judes, Zoe Couch (1.30).

Under 13 League Division 2b - Marley Park: Ballinteer St Johns A v Naomh Olaf, Pat Murphy (1.30); Meadowvale: Cuala A v Thomas Davis, Faye O Connell Bell (1.30).

Under 13 League Division 3a - Finglas: Erins Isle v Scoil Ui Chonaill, Emer McCarney (1.30); Balheary: Fingallians v Skerries Harps, EamonBryce (1.30).

Under 13 League Division 3b - Clondalkin: Round Towers Clondalkin v Templeogue Synge Street, Ella Larkin (1.30); Ringsend Park 2: Clanna Gael/Fontenoy B v Kilmacud Crokes B, Eddie Leonard (1.30).

Under 13 League Division 4a - Rush: St Maurs v St Peregrines, David Carroll (1.30); Bremore Park: O Dwyers v Whitehall Colmcille, Liam Aherne Clarke (1.30).

Under 13 League Division 4b - Cornelscourt: Geraldine P Morans v Ballyboden St Endas B, Orla Kavanagh (1.30); 12th Lock: Lucan Sarsfields B v Garda/Westmanstown Gaels, John Doherty (1.30).

Under 13 League Division 5a - St Annes No 34: Clontarf B v Raheny A, Nadine Murphy (1.30); Broomfield: St Sylvesters B v Fingal Ravens, Paul Meaney (1.30).

Under 13 League Division 5b - Pearse Park: Crumlin v Ballinteer St Johns B, Simon Murphy (1.30); Kilboggett Park: Foxrock Cabinteely A v Na Fianna B, Sarah McMahon (1.30).

Under 13 League Division 6a - Skerries: Skerries Harps B v St Peters, Micheal Corcoran (1.30); Howth: Beann Eadair v O Tooles, Margaret Mohan (1.30).

Under 13 League Division 6b - Boharnabrenna: St Annes v Round Towers Clondalkin B, Seamus Farrelly (1.30); Saggart: St Marys Saggart v Erins Isle B, Micheal O Flaherty (1.30).

Under 13 League Division 7a - Drumnigh-Donaghmede: Trinity Gaels v St Brigids B, Lauren Campbell (1.30); River Valley: St Finians (S) v Naomh Mearnog B, Megan Campbell (1.30).

Under 13 League Division 7b - Pairc De Burca: Kilmacud Crokes C v Ranelagh Gaels, Paul Cullivan (1.30); Pope John Paul Park II: Naomh Fionnbarra v Castleknock B, Antoin Keating (1.30).

Under 13 League Division 8a - Jerome Twomey Park: Garda/Westmanstown Gaels v Fingallians B, Emma Harte (1.30).

Under 13 League Division 8b - Pairc Ui Bhrian: Naomh Olaf B v Shankill, Roisin Brooks (1.30); Bushy Park: Templeogue Synge Street B v St Marks, Ray McBride (1.30).

Under 13 League Division 9a - Pairc Ciceam: Ballymun Kickhams v Scoil Ui Chonaill B, Jack Redmond (1.30); Collinstown Lane: Na Fianna C v O Dwyers B, Lauren Shearer (1.30).

Under 13 League Division 9b - Cherryfield: Ballyboden St Endas C v Clanna Gael/Fontenoy, Tommy Clinton (1.30); Meadowvale: Cuala B v Kilmacud Crokes D, Terry Canavan (1.30).

Under 13 League Division 10a n - St Annes No 29: Raheny B v Beann Eadair B, Carolann Canning (1.30); St Annes No 34: Clontarf C v Man O War, EamonBryce (1.30).

Under 13 League Division 10b n - Somerton: Castleknock C v St Brigids C2, Jody Couch (1.30); Russell Park: St Brigids C1 v Na Fianna D, Aine Donlor (1.30).

Under 13 League Division 10a s - Marley Park: Ballinteer St Johns C v Lucan Sarsfields C, Paddy Lyons (1.30).

Under 13 League Division 10b s - Tymon North: St Judes B v Robert Emmets, Leanne Dicker (1.30); Frank Kelly Park: Wanderers v St Finians (N), Eugene Murphy Snr (1.30).

Under 14 League Division 1a - Ringsend Park 1: Clanna Gael/Fontenoy v St Sylvesters, Paul Flanagan (1.30); Pairc Barrog: Naomh Barrog v St Brigids A, Brian Moore (1.30).

Under 14 League Division 1b - Kilboggett Park: Foxrock Cabinteely A v Ballyboden St Endas A, David Murphy (1.30); 12th Lock: Lucan Sarsfields v Kilmacud Crokes A, Ronald Malone (1.30).

Under 14 League Division 2a - St Annes No 12A: Raheny A v Clontarf A, Derek Greene (1.30); Rush: St Maurs v Na Fianna A, Derek McKittrick (1.30).

Under 14 League Division 2b - Pairc Ui Bhrian: Naomh Olaf v Ballinteer St Johns A, Kevin Doherty (1.30); Kiltipper Road: Thomas Davis v Erins Isle, Lee Moroney (1.30).

Under 14 League Division 3a - Clontarf Road: Scoil Ui Chonaill v Fingallians, Anthony Brennan (1.30); Skerries: Skerries Harps v St Vincents, Finbarr Shanahan (1.30).

Under 14 League Division 3b - Meadowvale: Cuala A v St Oliver Plunketts, Pat Murphy (1.30); Tymon North: St Judes v Round Towers Clondalkin, Reg Harbron (1.30).

Under 14 League Division 4a - Portmarnock: Naomh Mearnog v Round Towers Lusk, Ian Howley (1.30); Bremore Park: O Dwyers v St Patricks Donabate, Robert Carthy (1.30).

Under 14 League Division 4b - Cherryfield: Ballyboden St Endas B v Parnells, Tommy Clinton (1.30); Dolphin Park: Kilmacud Crokes B v Templeogue Synge Street, Eugene Murphy Jnr (1.30).

Under 14 League Division 5a - Broomfield: St Sylvesters B v Beann Eadair, Kevin Roche (1.30).

Under 14 League Division 5b - Somerton: Castleknock A v Erin Go Bragh, Jason Buckley (1.30); Ellenfield: Whitehall Colmcille v St Peregrines, Kevin ODonnell (1.30).

Under 14 League Division 6a - Ringsend Park 2: Clanna Gael/Fontenoy B v Garda/Westmanstown Gaels, Derek Oman (1.30); Cathal Brugha Barracks GAA: Ranelagh Gaels v St Margarets, Senan Finucane (1.30).

Under 14 League Division 6b - Glenauline Park: St Patricks Palmerstown v St Marys Saggart, Tom Casserly (1.30).

Under 14 League Division 7a - Somerton: Castleknock B v Craobh Chiaran, PhilipBourke (1.30); 12th Lock: Lucan Sarsfields B v Naomh Olaf B, Jason Corcoran (1.30).

Under 14 League Division 7b - Marley Park: Kilmacud Crokes C v Ballinteer St Johns B, Ernie Bremner (1.30); Glencullen: Stars of Erin v Cuala B, Gerry McGough (1.30).

Under 14 League Division 8a - Balheary: Fingallians B v Skerries Harps B, Peter Rooney (1.30); Rush: St Maurs v Naomh Barrog B, PJ Murray (1.30).

Under 14 League Division 8b - Cherryfield: Ballyboden St Endas C v Clontarf B, Anthony Clinton (1.30); Tymon North: St Judes B v O Dwyers B, Aaron Murphy (1.30).

Under 14 League Division 9a n - Seagrange Park: Na Dubhgall v Raheny B, George Williams (1.30).

Under 14 League Division 9b n - Finglas: Erins Isle B v St Brigids B, Peter Trimble (1.30).

Under 14 League Division 9a s - Kilnamanagh: St Kevins/Killians v Thomas Davis B, Harry O Crowley (1.30); McGee Park: St Marks v Ranelagh Gaels B, Jonny Jackson (1.30).

Under 14 League Division 9b s - Clondalkin: Round Towers Clondalkin B v St James Gaels, Tom Eakins (1.30).

Under 16 League Division 1 - Russell Park: St Brigids A v Ballyboden St Endas A, Jason Buckley (4.30); Kilboggett Park: Foxrock Cabinteely A v Cuala A, Reg Harbron (4.30); Sean Moore Park-Ringsend: Clanna Gael/Fontenoy v Clontarf A, Lee Moroney (4.30); Pairc Naomh Uinsionn: St Vincents v Kilmacud Crokes A, Lorraine OSullivan (4.30).

Under 16 League Division 2 - Rush: St Maurs v Ballinteer St Johns A, Derek McKittrick (4.30); 12th Lock: Lucan Sarsfields v Castleknock A, Jason Corcoran (4.30); Scoil Caitriona: Na Fianna A v Erins Isle, Finbarr Shanahan (4.30); Martin Savage Park: St Oliver Plunketts v Templeogue Synge Street, Tom Tansey (4.30).

Under 16 League Division 3 - Skerries: Skerries Harps v Naomh Olaf, Robert Carthy (4.30); Tymon North: St Judes v Naomh Barrog, Paul Flanagan (4.30); Lusk: Round Towers Lusk v Garda/Westmanstown Gaels, Joe Dromgoole (4.30); Broomfield: St Sylvesters v Raheny A, Liam Aherne Clarke (4.30).

Under 16 League Division 4 - Portmarnock: Naomh Mearnog v Thomas Davis, Paul McLoughlin (4.30); Sean Moore Park-Ringsend: Clanna Gael/Fontenoy B v Parnells, Aaron Murphy (4.30); Howth: Beann Eadair v Fingallians, George Williams (4.30); The Naul: St Peters v Scoil Ui Chonaill, Ian Howley (4.30).

Under 16 League Division 5 - Scoil Caitriona: Na Fianna B v St James Gaels, Antoin Keating (4.30); Kilnamanagh: St Kevins/Killians v Kilmacud Crokes B, PhilipBourke (4.30); Garristown: Garristown v St Peregrines, Gary Carthy (4.30); River Valley: St Finians (S) v Ballyboden St Endas B, Ryan O Donnell (4.30).

Under 16 League Division 6 - Edenmore: St Monicas v Fingal Ravens, Kevin ODonnell (4.30); Martin Savage Park: St Oliver Plunketts B v Ballymun Kickhams, Simon Murphy (4.30); Clonshaugh: Craobh Chiaran v St Marys Saggart, Gary Carthy (4.30).

Under 16 League Division 7 - Man O War: Man O War v Ballyboden St Endas C, Ernie Bremner (4.30); Marley Park: Ballinteer St Johns B v Templeogue Synge Street B, Eddie Leonard (4.30); St Annes No 34: Clontarf B v Lucan Sarsfields B, Paul Meaney (4.30).

Under 16 League Division 8 - Shanganagh Cliffs: Shankill v Skerries Harps B, William Eakins (4.30); Newcastle: St Finians (N) v Naomh Olaf B, Tom Casserly (4.30); St Annes No 12A: Raheny B v Good Counsel, Michelle Keating (4.30).

SSG U9 1-team 2021 - Clontarf Road: Scoil Ui Chonaill v Naomh Barrog (10.0); Newcastle: St Finians (N) v St Margarets (10.0).

SSG U9 2-team 2021 - Boharnabrenna: St Annes v St Marys Saggart (10.0); Westmanstown Gaels: Westmanstown Gaels v Ballymun Kickhams (10.0); Hunters Run Park: Erin Go Bragh v Trinity Gaels (10.0); Bremore Park: O Dwyers v Skerries Harps (10.0); Rush: St Maurs v Fingal Ravens (10.0); St Annes No 10: Raheny A v St Oliver Plunketts (10.0); Somerton: Castleknock A v St Brigids A (10.0); Glenauline Park: St Patricks Palmerstown v Thomas Davis (10.0).

SSG U9 3-team 2021 - Meadowvale: Cuala A v Foxrock Cabinteely A (10.0); Bushy Park: Ranelagh Gaels v Round Towers Clondalkin (10.0); Stonebridge: Shankill v Ballyboden St Endas B (10.0); Donabate: St Patricks Donabate v Clontarf B (10.0); St Mobhi Road: Na Fianna B v Ballyboden St Endas A (10.0); St Annes No 34: Clontarf A v St Brigids B (10.0); St Mobhi Road: Na Fianna A v Castleknock A (10.0); Howth: Beann Eadair v Naomh Mearnog (10.0); River Valley: St Finians (S) v St Peters (10.0); Balheary: Fingallians v Whitehall Colmcille (10.0).

SSG U9 4-team 2021 - Pairc De Burca: Kilmacud Crokes B v Clanna Gael/Fontenoy (10.0); Pairc Ui Bhrian: Naomh Olaf v St Judes (10.0); Bushy Park: Templeogue Synge Street v Ballinteer St Johns B (10.0); 12th Lock: Lucan Sarsfields v St Sylvesters (10.0); Pairc Naomh Uinsionn: St Vincents v Erins Isle (10.0).

SSG U8 1-team 2021 - Phoenix Park: Na Gaeil Oga v Erin Go Bragh (10.0); Howth: Beann Eadair v St Peters (10.0); McGee Park: St Marks v Scoil Ui Chonaill (10.0).

SSG U8 2-team 2021 - Galtymore Road: Good Counsel v St Marys Saggart (10.0); Kilnamanagh: St Kevins/Killians v Wanderers (10.0); Pairc Ciceam: Ballymun Kickhams v Naomh Fionnbarra (10.0); Bremore Park: O Dwyers v Skerries Harps (10.0); Rush: St Maurs v Fingal Ravens (10.0); Garristown: Garristown v Trinity Gaels (10.0); Kiltipper Road: Thomas Davis v Westmanstown Gaels (10.0); Blakestown: St Peregrines v Naomh Barrog (10.0);

SSG U8 3-team 2021 - Bushy Park: Ranelagh Gaels v Round Towers Clondalkin (10.0); Stonebridge: Shankill v St Annes (10.0); Balheary: Fingallians v Na Fianna A (10.0); Kilboggett Park: Foxrock Cabinteely A v St Oliver Plunketts (10.0).

SSG U8 4-team 2021 - 12th Lock: Lucan Sarsfields v St Judes (10.0); Bushy Park: Templeogue Synge Street v Na Fianna B (10.0); Portmarnock: Naomh Mearnog v St Finians (S) (10.0); Pairc Naomh Uinsionn: St Vincents v Erins Isle (10.0); St Mobhi Road: Na Fianna A v Castleknock A (10.0); Ellenfield: Whitehall Colmcille v Raheny A (10.0); Balheary: Fingallians v St Patricks Palmerstown (10.0).

SSG U8 6-team 2021 - Marley Park: Ballinteer St Johns A v Kilmacud Crokes A (10.0); Pairc Ui Bhrian: Naomh Olaf v St Sylvesters (10.0).