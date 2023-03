‘Tá go leor bealaí difriúla le rudaí a rá’

Manchán Magan

Is scríbhneoir agus déantóir scannán faisnéise é Manchán Magan. Magan has written books about travelling san Afraic, san India, agus i Meiriceá Theas as well as ‘Thirty-Two Words for Field’ faoi fhocail Ghaeilge atá caillte againn.

Magan has made documentaries for TG4 on various subjects to do with an Ghaeilge, cultúir an domhain, an nádúr, agus an taisteal. He currently lives in a wood i gcontae na hIarmhí, in a house he built himself with a grass roof.

“Is breá liom an draíocht agus an débhríocht a bhaineann leis an nGaeilge agus go bhfuil go leor bealaí difriúla le rudaí a rá.

“Déanaigí iarracht focail nua a fhoghlaim le linn na féile agus féach ar na féidearthachtaí len iad a úsáid.”

Foclóir

Scríbhneoir: Writer

Scannán faisnéise: Documentary

Taisteal: Travel

Draíocht: Magic

Débhríocht: Ambiguity

Afraic: Africa

Meiriceá Theas:

South America

Cultúir an domhain: World cultures

Bealaí: Ways