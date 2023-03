‘Tá an teanga beo bríomhar fud fad na tíre’

Maura Derrane

Is iriseoir agus craoltóir aitheanta í Maura Derrane. Is as Inis Mór, an t-oileán is mó de chuid na Oileáin Árann, di. Derrane was raised with Irish agus tá sí fíorbhródúil as í a labhairt.

Derrane has worked as a news researcher and journalist for RTÉ, TG4 and TV3. Tá sí tar éis go leor clár aitheanta a chur i láthair ar nós Ireland AM, Feirm Factor agus the Afternoon Show.

For the last decade Derrane has presented the long-running show Today on RTÉ One alongside Daithí Ó Sé. Coming from Inis Mór i gcontae na Gaillimhe Derrane is a native Irish speaker agus tá sí ar bís faoi na féidearthachtaí a bhaineann le bheith mar ambasadóir do Sheachtain na Gaeilge le Energia do 2023.

“Mar chainteoir dúchais Ghaeilge tá sé fíorthábhachtach léiriú do dhaoine go bhfuil an teanga beo bríomhar fud fad na tíre, go háirithe sna ceantair Ghaelachta agus ar na hoileáin.

“Táim ag tnúth go mór le bheith mar ambasadóir don fhéile i mbliana.”





Foclóir

Iriseoir: Journalist

Craoltóir: Broadcaster

Oileáin: Islands

Cainteoir dúchais: Native Speaker

Aitheanta: Well known

Fíorbhródúil: Very proud

Oileáin Árann:

Aran Islands

Féidearthachatí: Possibilities

Ceantair Ghaeltachta: Gaeltacht/Irish speaking areas