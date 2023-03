‘Mhúscail mé mo ghrá don Ghaeilge in ollscoil DCU’

Éadaoin Fitzmaurice

Is cruthaitheoir ábhair, láithreoir, iriseoir agus saineolaí ar na meáin shóisialta í Éadaoin Fitzmaurice.

Originally from an tInbhear Mór, i gcontae Cill Mhantáin, she is extremely passionate about promoting Irish travel, as well as Irish businesses agus an Ghaeilge a chur chun cinn.

Fitzmaurice was involved in an Cumann Gaelach in DCU and studied communications ag an ollscoil. She founded her own business FIA Digital which specialises in content creation and social media. Is breá léi bialanna éagsúla a thriail agus a chur chun cinn.

“Bhain mé an-sult as mo thréimhse leis an gCumann Gaelach agus mé ar an ollscoil in DCU, áit gur mhúscail mé mo ghrá don Ghaeilge.

“Tá an Ghaeilge chomh tábhachtach dom agus is maith liom go bhfuil deiseanna agam í a úsáid.”

Foclóir

Cruthú ábhar: Content Creation

Saineolaí: Expert

Bialanna: Restaurants

Cumann Gaelach: Irish Society

Deiseanna: Opportunities

Láithreoir: Presenter

Iriseoir: Journalist

Cill Mhantáin: Wicklow

Múscail: Awaken