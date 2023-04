Úrscéal a bhain an chéad duais seolta

An t-údar le Gráinne Ní Ghilín, Chomhordaitheoir Tionscadail i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich, agus Dónall Mac Giolla Chomhaill a bhí ina fhear an tí

Bhailigh slua mór isteach go Cultúrlann MacAdam-Ó Fiaich i mBéal Feirste Dé Sathairn le haghaidh sheoladh Béal na Péiste, úrscéal nua le Fionntán de Brún a bhain an chéad duais don úrscéal ag Oireachtas na Samhna.

Úrscéal é Béal na Péiste a insíonn scéal Réamainn Prút, fear óg as Béal Feirste a léimeann amach as eitleán Gearmánach i mí na Nollag 1942 go ndéanann a bhealach go dtí teach a thuismitheoirí.

Cad é a bhí ar siúl aige sa Ghearmáin agus cad é a dhéanfaidh sé anois agus an tóir anuas air, ar siad? Castar Réamann orainn ar dtús níos mó ná dhá scór blianta níos faide anonn, é ag filleadh ar theach a thuismitheoirí agus ar a bhaile dúchais ina strainséir.

Ina thuairisc le haghaidh Chomórtas an Oireachtais, dúirt an tOllamh Mícheál Mac Craith: “Is úrscéal corraitheach, idirnáisiúnta, machnamhach, fealsúnta, liteartha é seo atá lán le castachtaí a thagann aniar aduaidh ar an léitheoir. Is dóigh liom gurb é seo an leabhar is fearr a léigh mé riamh faoi na Trioblóidí ó thuaidh.

“Más féidir breathnú ar Éagnairc Uí Shiadhail mar úrscéal mór Dhoire, is cóir Béal na Péiste a aithint mar úrscéal mór Bhéal Feirste.”

Ba í an Dr Caitlín Nic Íomhair a sheol an leabhar, a d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht, agus dúirt: “Is leabhar é seo sa deireadh faoin daonnacht agus a sárú.”

“Faoi thionchar an duine ar dhaoine eile. Faoi chinntí, timpistí, teip agus botún. Agus faoi fhreagracht agus leorghníomh go mór mór.

"Gan a bheith teagascach riamh ó thús deireadh, meabhraíonn an scéal seo dúinn nach féidir breith ar an aiféala, nuair amháin atá focal ar muir ní féidir é a glaoch ar ais, agus go dtiocfaidh an t-am a mbeidh orainn freagracht a ghlacadh.”

Deir an foilsitheoir go mbeidh seoladh eile ann i mBaile Átha Cliath go luath.