Údar áthais: Seoltar leabhar eile faoi eachtraí Rita

Agus anois tá an seachtú leabhar faoi shaol an charachtair Rita seolta aici – agus cúig cinn eile le teacht!

Thosaigh Máire ag scríobh nuair a bhí na páistí beag – anois is déagóirí iad an cúigear acu.

“Sílim go raibh sé iontach nádúrtha dom nuair a thosaigh mé ag léamh scéalta díofa gur ghlac sé siar mise go dtí an mothúchán sin a bhíodh agam mar pháiste mé féin agus duine ag léamh scéalta dom,” a dúirt Máire le Seachtain agus Rita agus an Fathach á sheoladh.

“Is dóiche gur am iontach draíochtúil a bhí ann i mo shaol féin. Spreag sé mo shuim féin sa léitheoireacht agus mhothaigh mé gur mhaith liom triail a bhaint as.

“Sílim go mbíonn tiomáint ar leith agat mar Ghael fosta – bíonn a fhios agat nach bhfuil ann do na leabhair ar fad. Agus is breá liom scéalta nuair a oibríonn gach rud amach go deas agus go dearfach – ní gheibh tú sin go ró-mhinic i leabhair daoine fásta!”

Cheannaigh comhlacht foilsitheoireachta thar lear na chéad sé leabhar sa tsraith agus tá siad aistrithe go Béarla agus Breatnais.

Agus dúirt Máire go raibh a foilsitheoirí féin, An Snáthaid Mhór, ag iarraidh go mbeadh na carachtair so-aitheanta agus go leanfadh na páistí iad ó leabhar go leabhar.

“Bíonn tú i gcónaí cineál neirbhíseach nuair atá scéal úr á chur os comhair lucht éisteachta den chéad uair ach ag an am chéanna sílim anois an rud atá chomh deas dúinn go bhfuil aithne acu ar na carachtair cheana féin – tá scéalta eile de chuid Rita léite acu.

“Bíonn siad iontach cíocrach fána choinne. Bíonn nósanna sa leabhar – in achan leabhar screadann Rita i gcónaí agus bíonn na páistí á dhéanamh sula dtiontaíonn tú an leathanach.

“Tá sin iontach deas dúinne – tá lucht léitheoireachta dílis againn, pobal beag thart ar na leabhair seo cheana féin, tá sin fíor-speisialta.”

Seoladh an leabhar is déanaí i gCultúrlann McAdam-Ó Fiaich i mBéal Feirste.

“In achan scéal bíonn Rita féin agus carachtar óna cuid samhlaíochta, agus bíonn an carachtar sin ina shiombail de rud éigin eile de ghnáth. Le Rita agus an Dragún, ní dragún atá i gceist ach fearg i ndáiríre agus sin téama an scéil sin,” a dúirt Máire.

“An ceann seo leis an fhathach, sin an timpeallacht agus athrú aeráide. Bíonn tú ag smaoineamh ar an siombalachas a bhaineann leis an charachtar sin.”

Is pictiúrleabhair iad sraith Rita agus síleann Máire nár chóir a leithéid a bheith ann do pháistí amháin. “Ní duine mise a shíleann gur chóir stop a chur le pictiúrleabhair ag aois áirithe – tá sé iontach brónach nuair atá daoine ábalta léamh iad féin go stopaimid ag tabhairt pictiúrleabhar díofa – tá rud éigin caillte ansin.

“Tá rud ar leith sa dóigh sin ar féidir scéal a insint leis na pictiúir fosta – téann sé i bhfeidhm orainn ar dhóigheanna difriúla. Cad chuige a stopann muid de bheith ag amharc ar phictiúirí?”

Is é Mr Ando – Andrew Whitson – a dhéanann na pictiúir agus deir Máire gur onóir é di a bheith ag obair leis.

“Is dochreidte a fheiceáil do chuid focal athraithe isteach ina bpictiúir, agus an cineál samhlaíochta atá aige – an greann a chuireann sé isteach sa rud agus na mothúcháin ar féidir leis a thaispeáint,” a dúirt sí.

“Bíonn sé ina iontas agus pléisiúr dom gach uair a mhéad a chuireann seisean leis an scéal.

“Chaith mise blianta fada ag amharc ar an obair a bhí déanta aige agus ag smaointiú ‘lá éigin’!”