Uachtarán úr Chonradh na Gaeilge: is gá scoileanna Béarla a iompú ina nGaelscoileanna

Tá gá le scéim chun tacú le scoileanna atá in earnáil an Bhéarla iompú ina nGaelscoileanna, tá sé tugtha le fios ag an aon iarrthóir d’Uachtarántacht Chonradh na Gaeilge ag Ard-Fheis na heagraíochta an deireadh seachtaine beag seo.

Dar le Paula Melvin, Tánaiste an Chonartha faoi láthair, ba cheart don Roinn Oideachais tosaíocht a dhéanamh de seo mar gurb é a tuiscint nach mbeidh an oiread sin scoileanna nua á n-oscailt sa tréimhse atá romhainn.

“Sin ceann des na mór-rudaí ar mhaith liom a bhaint amach,” a dúirt Paula le Seachtain.

“Tá daonra na tíre ag athrú agus sílim amach anseo nach mbeidh an oiread sin scoileanna á mbunú mar sin is gá don Roinn Oideachais scéim agus polasaí na scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla a iompú ina nGaelscoileanna a fhorbairt, fé mar atá ag tarlú – agus tarlaithe – sa Bhreatain Bheag.”

Ní hé sin an t-aon chloch ar phaidrín Paula, a oibríonn le Coimisiún Fulbright in Éirinn, óir tá rúin eile aici ar chlár na hArd-Fheise.

Orthu sin tá rún le cinntiú go gcuir-fear Acht na dTeangacha Oifigiúla, a leasaíodh chun é a neartú díreach roimh an Nollaig, i bhfeidhm ina iomláine agus tá rún aici freisin ag moladh polasaí tithíochta láidir a chur i bhfeidhm sa Ghaeltacht, polasaí a ligfeadh do phobal na Gaeltachta cead pleanála a fháil ann.

Dúirt sí le Seachtain go raibh taithí phearsanta aici ar an gcineál faidhbe a bhíonn ag daoine sa Ghaeltacht mar go bhfuil sí féin agus a fear céile ag iarraidh teach a thógáil ar thalamh mhuintir a fir i dtuaisceart Átha Cliath.

“Tá sé deacair againn cead pleanála a fháil mar go ndeir an chomhairle linn é seo atá i bhfad níos measa sa Ghaeltacht.” Cé nár mhaith léi teacht roimh an Dr Neil Comer, Uachtarán an Chonartha le cúig bliana, agus é i laethanta deiridh a ré, is léir go bhfuil Paula ag súil go mór le teacht i gcomharbacht air.

Beidh sí ar an tríú bean a toghadh ina hUachtarán agus an chead bhean ó bhí Áine de Baróid ó Chorcaigh sa ról in 1994/95.

Ba í Íte Ní Chionnaith an chéad bhean a toghadh ina hUachtarán ar an gConradh ó bunaíodh an t-eagras.

Buaicphointe na hArd-Fheise go mbronnfaidh an Dr Comer Gradam an Uachtaráin ar Uachtarán na hÉireann, Micheál D Ó hUigínn, ag Dinnéar na hArd-Fheise ar an Satharn in Óstán Chuan na Gaillimhe.