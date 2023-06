‘Tugtar Túr Eiffel na hÉireann air mar gur éacht innealtóireachta a bhí ann, ar aon chéim leis an túr úd i bPáras’

Ina chontae féin a théann an t-iriseoir Concubhar Ó Liatháin ar saoire – agus cad chuige nach rachadh nuair is as Corcaigh thú agus Cléire agus an Charraig Aonair ar leac an dorais agat?

Concubhar Ó Liatháin in aice leis an Charraig Aonair

An raibh a fhios agat go bhfuil comhionann Thúr Eiffel againne anseo in Éirinn?

Ní in Éirinn, go díreach, ach ar chósta thiar theas na hÉireann atá an Charraig Aonair, suite timpeall 6.5km ó dheas de Chléire agus 13km ó chósta Chorcaí.

Ar an gcarraig uaigneach sin tá teach solais atá 54m ar airde agus tá sé ann le tuairim is 120 bliain. Agus an fáth go dtugtar Túr Eiffel na hÉireann ar an dteach solais seo ná gur éacht innealtóireachta a bhí ann é a thógáil, ar aon chéim le togáil an túir úd i bPáras.

Fuaireas an méid sin agus breis amach agus mé ar saoire i mo chontae dúchais le déanaí.

Tá an t-ádh linn i gCorcaigh – an contae is mó ar an oileán – gur féidir dul ar saoire inár gcontae féin agus gur amhail le saoire thar lear é. Is buntáiste breise é go bhfuil ceantar iarthar Chorcaí sa chontae ar nós Riviera na Fraince nó Costa del Sol na Spáinne.

Tá cónaí orm i nGaeltacht Mhúscraí atá buailte ar an dteorainn le Contae Chiarraí ach tá pobal Gaeltachta eile i gCorcaigh, ar oileán Chléire, agus thug mé cuairt ar an oileán le linn saoire ghairid le déanaí den gcéad uair le breis is dhá scór blianta.

An lá a thugas cuairt ar an oileán, in éineacht le mo bhean chéile, agus sinn beirt ar bord An Charraig Aonair, long calaidh de chuid Cape Clear Ferries a thug sinn ó Scoil Mhuire, bhí an ghrian go hard sa spéir, lá glórmhar grianmhar den chineál nach bhfeicimid go ró-mhinic in Éirinn ach atá minic a dhóthain in iarthar Chorcaí.

Seoid ar leith é Cléire agus nuair a thagann tú i dtír ann ar lá grianmhar tá sé cosúil le bheith ag teacht i dtír ar ché Ghréagach.

Tá tábhairne beag buailte ar an gcé agus boird lasmuigh ann agus tá bia is deoch ar díol ann, ceann de dhornán bialann ar an oileán.

Bhí timpeall dhá uair an chloig le caitheamh againn ar an oileán go dtí go mbeadh an bád ag tabhairt aghaidh ar an gCarraig Aonair don dara gcuid den turas.

Is fiú a lua go raibh deilfeanna ag snámh le hais an bháid is sinn ag teacht go dtí an t-oileán – b’in rud nach bhfaca mé riamh fiú is gur thug mé na blianta ag dul go Corca Dhuibhne agus Fungi ag snámh sa cheantar sin.

Oscailt súl ab ea an chuairt ar Chléire. Tá an pobal ann thar a bheith gnóthach agus iad ag iarraidh an chuid is fearr a bhaint d’acmhainní an oileáin. Tá drioglann jin ar an oileán agus an lá a thugamar cuairt, bhí seoladh á dhéanamh ar bhlas nua den bhiotáille, gin lusa liath. Tá an lus liath, nó labhandar, ag fás go fiáin ar fuaid an oileáin, tá an áit corcra leis.

Bhí comhrá agam agus mé ag gabháil thar bráid le Seamus Ó Drisceoil agus é ag ionad mínithe na drioglainne, seana-fhoirgneamh ó aimsir an Ghorta Mhóir a bhfuil cuma agus caoi curtha air agus é ina áit ghleoite chun fáil amach faoin ndeoch blasta seo.

Tá painéil mínithe ar an bhfalla le scéalta faoin jin a deineadh go stairiúil ar an oileán agus baineadh úsáid as aghaidheanna pearsaí ón oileán atá beo inniu ins na léaráidí.

Ar an drochuair ní raibh lasta jin an lae tagtha go fóill ón ndrioglann agus ní rabhamar ábalta é a bhlaiseadh. Beidh lá eile againn. Leanamar orainn ag siúl síos go dtí an cuan ar an dtaobh eile den oileán agus ansan thíos bhí grúpa daltaí ag cadhcáil, cuairteoirí ó Ghaelscoil ar an mórthír agus iad ag rámhaíocht is ag spraoi sa chuan, an Ghaeilge le clos á labhairt go hard agus le taithneamh.

Bhí buaicphointe an lae fós le teacht agus síos linn cois cé chun aghaidh a thabhairt ar an dturas go dtí an Charraig Aonair.

In 1979 le linn rás luaimh ó Cowes i Sasana go dtí an Charraig Aonair, bhí drochstoirm a d’fhág gur deineadh scrios ar an 303 luamh a thosnaigh agus fágadh naonúr déag marbh – tá leacht á gcomóradh ar Chléire agus le linn an turais chuig an gCarraig Aonair cloiseann tú faoi na hiascairí is eile a chuaigh sa bhearna bhaoil chun teacht i gcabhair ar na mairnéalaigh a bhí treascartha sa bhfarraige.

Ba bheag an rian a bhí ar an stoirm úd an lá a chuamar faoi dhéin na Carraige – agus nach sinne a bhí buíoch. Bhí an fharraige ar nós scáthán gloine agus an ghrian go hard sa spéir.

Is iomaí rud atá scríte faoin gCarraig Aonair as ucht chomh fiáin is a bhíonn an fharraige lá stoirme – ach ar an lá seo bhí an radharc álainn amach is amach. Dob fhiú cuairt a thabhairt ar an gCarraig gan aon amhras.

Ar ais linn ansan go dtí Scoil Mhuire, a raibh fágtha againn go luath ar maidin, agus in am dul ag snámh ag trá cóngarach don bhaile beag cois cuain seo.

Is áit álainn ar fad é iarthar Chorcaí agus is iomaí lá a d’fhéadfadh duine a chaitheamh ag taiscéalú ó Bhéarra go Cairbre agus soir go Cionn tSáile. Beimid ar ais!