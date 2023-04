Tugann Michael Flatley brat na hÉireann leis gach áit a dtéann sé... is fear iontach é

Is cuimhin liom gurbh é seo an t-aon uair sa bhliain a thaithin liom a bheith ar scoil, an chéad chúpla seachtain. Bhaineas taitneamh as a bheith le’m chairde.

Is eachtra mhór é na laethanta seo na leanaí a ullmhú don dteacht ar ais. Is cuimhin liom dul isteach go Trá Lí agus mé sa bhunscoil agus bríste agus péire nua bróg a fháil a dhein an jab dom go dtána Saintí ag an Nollaig.

Fuaireas gach aon rud eile ó mo dheartháireacha a chuaigh romham. Níl rudaí chomh simplí ar chuma éigin anois agus níl a fhios agam canathaobh.

Mise a bhí i gceannas ar na leabhair scoile a fháil i mbliana agus gan dabht ní raibh ann ach leath acu. Mise ba chúis leis dar ndóigh, cé gur duine eile a chuir isteach an t-ordú!

Níl ann ach cuid den strus a bhaineann leis an gcéad seachtain den mbliain scoile, tuigeann sibh cad atá i gceist agam!

Bhí sé go deas na leanaí ar fad a bheith thar n-ais le chéile agus gan dabht seo an chéad bhliain le tamall agus iad tosnaithe i gceart agus gan faic ar nós Covid ag croitheadh os a gcionn in airde. Níl aon phodanna ná srianta ann an uair seo buíochas le Dia! Tar éis dhá lá tuffálta agus na leanaí ar ais ar scoil, bhí briseadh ag teastáil (dos na tuismitheoirí), sea an Late Late ar ais don gheimhreadh.

Seachtain ghnóthach ag Tubs ach b’fhéidir ceann níos gnóthaí ag Micheal Flatley, rí an urláir – nó rí na scannán na laethanta seo?

Ní raibh a fhios agam go raibh sé ag déanamh scannáin agus go mbeadh sé fhéin ann mar aisteoir.

Caithfidh mé a rá gur maith liom Micheal Flatley agus níor bhuaileas leis an bhfear riamh. Is breá linn ar shlí a bheith ag magadh féna leithéid agus ní thuigim canathaobh.

Deineann muid an rud céanna le Bono. Is dóigh liom nuair a bhaineann Gael cáil dhomhanda amach go gcasann an taoide orthu agus ceapann daoine anseo go mbíonn sórt ‘notions’ acu fúthu féin.

Mar le Micheal, an raibh agus an mbeidh rinceoir nó fear mar é ann arís? Ní dóigh liom é!

Fear é Micheal dar liom a thugann brat na hÉireann leis i gcónaí gach áit a dtéann sé. Níl a fhios agam conas atá ag an scannán Blackbird ach táim chun dul ann agus féachaint air toisc go bhfuil Flatley ann.

Bhí leathshúil agam ar an Electric Picnic i mbliana ach nuair a chnoc an aimsir a bhí ag teacht dheineas cinneadh gan dul ann. Nach oiriúnach fé mar a deir siad sa bhaile, aimsir iontach le cúpla seachtain anuas agus faigheann an Fear in airde gaoth an fhocail go raibh an EP ar ais agus seo chugainn trí lá báistí?

Toisc ná rabhas ag dul go EP bheartaíos dul go blitz iomána a bhí ar siúl i Maigh Nuad ar an Satharn – bhí na Tomásaigh fé 9 ag imirt ann. Bhí sé chomh maith agam dul dtí’n Electric Picnic mar go rabhamar fliuch báite agus sinn ag seasamh sa bháisteach i gcomhair an lae.

Ar a laghad dá mbeimis i gContae Laoise bheadh fuisce te againn seachas muga tae laig a shín fear éigin chugam ag a ceathair sa tráthnóna.

Táim déanta do chompord na laethanta seo!