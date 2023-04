Tugann an corn cuimhne compord do na teaghlaigh

Cuireann na scéalta sin isteach go mór orainn ar fad agus cinnte mar gur máthair mé anois, bíonn an-tionchar acu orm agus mé ag smaoineamh ar na tuismitheoirí bochta atá fágtha ina ndiaidh.

Tá súil agam go bhfaighidh siad sólás agus briseadh éigin ón bhrón amach anseo.

Níl an saol féaráilte agus cé go bhfuil neart daoine sa Bhreatain agus i dTuaisceart Éireann brónach faoi bhás na Banríona Eilís II, bhí sí 96 bliain d’aois. Bhí saol fada aici agus nuair a shroicheann daoine an aois sin, is ceiliúradh ar an saol a bhíonn i gceist.

Is pribhléid é seanaois a fheiceáil agus mar atá feicthe againn ar an oileán seo le tamall, ní fhaigheann gach duine an deis an tseanaois a bhaint amach.

Chaith mé roinnt seachtainí taitneamhacha ag cur sraith teilifíse i láthair darb ainm Scéalta na gCorn a thosnóidh anocht ar TG4 ag 8.30in.

Sa tsraith seo, fuair mé amach faoi na scéalta atá taobh thiar de na coirn agus cad chuige go bhfuil na coirn ainmnithe in ómós do dhaoine áirithe. Chuaigh mé ar camchuairt timpeall na tíre ag toiseacht i mBaile Átha Cliath, ansin go Muineachán, Aontroim, Dún na nGall, Gaillimh agus Corcaigh.

Rud a thaitin go mór liom faoin tsraith seo ná na scéalta pearsanta a bhaineann le gach corn agus an siombalachas a bhaineann le corn a ardú. Nuair a ardaíonn captaen an corn, táthar ag léiriú ómós don té a bhfuil an corn ainmnithe ina ndiaidh agus ag cuimhneamh orthu.

Níor thuig mé chomh tábhachtach is atá sé sin go dtí gur labhair mé leis na teaghlaigh. Is léir chomh bródúil agus buíoch is atá siad go bhfuil corn ainmnithe i ndiaidh duine leo atá imithe uathu anois ach atá go láidir ina gcroí go fóill.

Deirtear i gcónaí go bhfuil áit dúinn uilig sa CLG agus tá sé sin iomlán fíor faoi na coirn agus na daoine a bhfuil baint acu leo. Tá achan chineál duine le feiceáil sa chlár, idir riarthóirí a chaith na blianta ag tabhairt seirbhís dhochreidte don chlub agus contae, iar-imreoirí a fuair bás go hóg, thírghráthóirí agus ghnáthbhaill den chumann a rinne gach rud ar son a gclub chun é a chur chun cinn.

Sa tsraith seo, tá scéalta ann a chuirfidh ag gáire thú agus a chuirfidh ag caoineadh thú ag an am céanna.

Ba mhór an onóir dom labhairt leis na teaghlaigh agus tá súil agam go mbainfidh sibh an oiread sult as agus a bhain mise, leis an chomhlacht teilifíse Imagine Media.