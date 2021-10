Tugann an Conradh an troid ar son Acht Gaeilge go Londain

Chuaigh toscaireacht ó Chonradh na Gaeilge go Londain an tseachtain seo le brú a chur ar rialtas Boris Johnson reachtaíocht Ghaeilge a thabhairt isteach roimh dheireadh na míosa seo mar a gheall siad.

Tugadh an feachtas ‘Dearg le Fearg’ go Tithe Parlaiminte in Westminster mar gheall ar an moill agus tarraingt na gcos atá ar siúl ag rialtas na Breataine maidir leis an ngeallúint a tugadh i mí an Mheithimh Acht Gaeilge a chur tríd an pharlaimint.

“Aontaíodh an reachtaíocht cheana féin mar chuid den chomhaontú i mí Eanáir 2020,” a dúirt Bainisteoir Chonradh na Gaeilge sna Sé Chontae, Padaí Ó Tiarnaigh, le Seachtain

“Gheall Státrúnaí na Breataine Brandon Lewis i Meitheamh 2020 an reachtaíocht seo a thabhairt isteach ag Westminster faoi Dheireadh Fómhair 2021.

“Anois níl ach laethanta beaga fágtha go deireadh na míosa.”

Bhí slógadh ag Conradh na Gaeilge i bhFaiche an Choláiste i Londain inné agus cuid mhór polaiteoirí ó pháirtithe éagsúla ag seasamh leo.

Dar le hUachtarán Chonradh na Gaeilge, an Dr Niall Comer, léirigh sé go raibh tromlach na bhfeisirí sa pharlaimint ar son Acht Gaeilge a reachtú de réir mar a gealladh.

“Tá tacaíocht ón tromlach fosta sa Tionól d’Acht Gaeilge, idir tromlach na bpáirtithe ansin agus tromlach na gcomhaltaí féin,” a dúirt sé

“Ní fhágann sin ag rialtas na Breataine, nó ag an Rúnaí Stáit, ach cúpla lá anois beart a dhéanamh de réir briathair.

“Tá giota agus 15 bliain imithe fosta ó thug siad an tiomantas don Acht Gaeilge an chéad uair.”