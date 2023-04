Tugaigí sciuird ar bhaile galánta d’achan séasúr, aois agus buiséad

Tá Daingean Uí Chúis i gCiarraí ar cheann de na bailte turasóireachta is cáiliúla in Éirinn – agus níl treoraí níos fearr ná láithreoir An Cósta Thiar Áine Ní Bhreisleáin

Is iomaí sciuird ghasta agus cuairt níos faide atá tugtha agam ar an Daingean le blianta anuas, baile atá ag cur thar maoil le bialanna, tábhairní agus siopaí deasa. Bíonn an baile dubh le daoine agus trácht sa samhradh, léiriú ar an tarraingt leanúnach atá ag an cheantar seo do thurasóirí.

Is baile atá sa Daingean d’achan séasúr, aois agus buiséad, mar go dtiocfaidh tú ar sheoid úr agus gnó úr achan iarraidh a dtugann tú faoin bhaile – is fiontraithe go smior iad muintir na háite seo!

Tosóidh mé le lóistín – tá óstán breá an Skellig ar imeall an bhaile, le sólann, radharc galánta ar an chuan agus fairsingeacht do scaiftí móra ag bainseacha. Thaitnigh lóistín agus tábhairne Bharr na Sráide ar an phríomhshráid liom féin agus nuair a d’fhan mé ann cúpla uair ag taifeadadh anuraidh, thug muintir an tigh aire ar dóigh dúinn. Tá tú lonnaithe in áit lárnach sa Daingean (le carrchlós!) agus tá cúinne deas ann do dheoch fosta.

Faigheann teach lóistín an Castlewood léirmheasanna dochreidte as an bhia bhreá a chuireann siad ar fáil agus tá bia agus seirbhís ar dóigh le fáil in Óstán Benners ar an phríomhshráid fosta.

Cibé áit a bhfanann sibh sa Daingean, bígí cinnte agus a ghabháil amach fríd na sráideacha go dtriailfidh sibh na bialanna, caiféanna agus tábhairní atá breactha ar fud an bhaile. Beidh go leor áiteacha druidte corr-lá anseo agus ansiúd anois sa séasúr chiúin, ach osclaíonn go leor d’fhéile mhór Other Voices (2-4 Nollaig).

Tá bricfeasta agus caife blasta le fáil in My Boy Blue le hithe istigh nó tógáil leat, cuireann Seed and Soul rogha leathan de dheochanna agus bia veigeánach ar fáil agus tá cáil leathan ar Bean in Dingle as a gcaife agus milseoga deasa lámhdhéanta.

Dá mbeadh rogha agam ar mhilseog nó cáca deas, roghnóinn na rollóga cainéil as Bácús Bhréanainn ar Shráid an Doirín, tá siad dochreidte!

Le bhur mbolg lán, gabhaigí agus tugaigí cuairt ar ghairdíní an Dísirt, tearmann suaimhneach i lár an Daingin, agus ar an teach pobail féin, le fuinneoga gloine Harry Clarke ó na 1920idí. Ba cheart bualadh isteach chuig na gailearaithe sa bhaile, ceann Carol Cronin, an Green Lane Gallery, Dingle Artworks, agus gailearaí álainn Elouise Flannery le rogha éagsúil ealaíne agus tairgí a fheiceáil.

Ní thig liom cuairt a thabhairt ar an Daingean gan bualadh isteach chuig siopa fíodóireachta Lisbeth Mulcahy, áit a bhfuil a tairgí féin agus cuid de photadóireacht Louis Mulcahy ar díol – is deacair fágáil gan féirín leat!

Mholfainn go mór cuairt ar shiopa Fiadh ar an Phríomhshráid fosta – díolann an fíodóir Fiadh Durham bandaí gruaige, scairfeanna agus earraí lámhdhéanta, faigheann sí inspioráid ón tírdhreach áitiúil.

Mothaíonn tú an nasc leis an fharraige ar fud an bhaile seo – tugaigí cuairt ar ionad Mara Beo i bhFearann na Cille. Más fearr libh turas ar an fharraige féin seachas ar tír mór, fágann Dingle Sea Safari, Dingle Boat Tours agus Dingle Dolphin Boat Tours ón chéidh ar an Marina agus tá roghanna éagsúla de thurais mhara agus dúlra acu.

Beidh sibh ag déanamh nach bhfuil a dhath ag cur bhuartha orm ach mo ghoile, ach bheifeá mí sa Daingean gan deis a fháil cuairt a thabhairt ar na háiteacha breátha uilig atá ag soláthar bia ann.

Osclóidh trucail ceapairí tóstálta blasta Cáis i gclós Thábhairne Dick Mack’s arís i mí na Nollag agus is fiú a ghabháil chucu do cheapaire le pionta! Molaim go mór Reel Dingle Fish do sceallóga agus rogha éisc, an Fishbox, trucail Mex West agus Pickle Ricks do mhearbhia ar ardchaighdeán.

Má tá bronntanas deas cáise uaibh, téigí chuig The Little Cheese Shop agus tugaigí cácaí agus bonnóga na bhaile ó Bhácús Courtneys ar Shráid an Dhoirín. Ar an bhealach síos Sráid na Trá i dtreo an Marina, tá rogha de dhá shiopa uachtair reoite ann, Murphys agus Kool Scoops.

Cha dtig liom achan teach leanna ar an bhaile a lua, os rud é go bhfuil cinnte thar dhá scór acu ann, ach don turasóir a dtaitníonn ceol maith leo, beidh sibh millte sa Daingean, le plúr na gceoltóirí agus amhránaithe. Bíonn seisiúin rialta i dTigh na Cúirte, Neligans; áit a mbíonn oícheanta damhsa seit Chiarraí Thiar fosta, agus ceol in John Bennys agus sa Droichead Beag, áit a bhfuil liosta fairsing de mhanglaim acu!

Beidh lucht na peile ag iarraidh bualadh isteach go Paul Geaney’s le radharc a fháil ar laoch Chiarraí, agus leoga tá iarsmaí na peile i mbeagnach achan tábhairne ar an bhaile!

Más comhrá deas agus comhluadar i láthair ar leith atá uaibh, buailigí isteach chuig Foxy John’s nó Curran’s, tábhairní a bhfuil cuma siopa orthu ach le carachtar iontach!

Tá rogha leathan de bhialanna d’ardchaighdeán sa Daingean, thaitin Lord Bakers, Global Village, Ashe’s Solas Tapas agus Out of the Blue – bialann le bia mara amháin – go mór liom.

Níl mórán diúltach faoin bhaile seo, diomaite easpa spásanna páirceála agus deacracht le lóistín sa samhradh muna bhfuiltear gasta á chur in áirithe, ach tá spiorad an bhaile féin bríomhar, fiontraíoch agus fáilteach.

Is cuma más sciuird ghasta nó fada, fómhar nó geimhreadh a bheidh agaibh, aimseoidh sibh rud inteacht sa Daingean le sibh a mhealladh ar ais in athuair agus in aicearracht!