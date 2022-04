‘Tubaiste’ do na coláistí samhraidh le 1,000 leaba in easnamh

Tá titim thubaisteach ar líon na leapacha atá ar fáil ag na Coláistí Gaeilge an samhradh seo de bharr go bhfuil go leor mná tí ag éirí as lóistín a chur ar fáil.

De réir réamhfhigiúirí ó shuirbhé atá á dhéanamh ag Concos, scáth-eagraíocht na gcoláistí samhraidh, d’fhéadfadh laghdú suas le 1,000 leaba a bheith ar an lóistín atá ar fáil do scoláirí na gcoláistí Gaeilge.

Nuair a thógtar san áireamh an líon cúrsaí, d’fhéadfadh gar do 3,000 níos lú daltaí a bheith ag freastal ar an nGaeltacht an samhradh seo.

Dar le Mairéad Ní Fhatharta, cathaoirleach Mheitheal na Gaeltachta le Conradh na Gaeilge, is iad na mná agus fir tí “crann taca earnáil na gcoláistí, maidir le seachadadh na teanga agus maidir leis an ról lárnach atá acu san earnáil.

“Is iad na tithe agus na teaghlaigh áitiúla cnámh droma an eispéiris tumoideachais Gaeltachta,” a dúirt sí.

“Is léir go bhfuil géarchéim anois ann maidir le dóthain mná agus fir tí a bheith ar fáil chun freastal ar an éileamh agus caithfear aghaidh a thabhairt air seo ar bhonn práinne,” arsa Mairéad.

Léiriú mór eile ar an ngéarchéim is ea cinneadh Choláiste na bhFiann a chuid cúrsaí samhraidh Gaeltachta ar fad a chur ar ceal i mbliana de bharr bhaol Covid-19.

Tá Coláiste na bhFiann ar cheann de na heagraíochtaí is mó sa tír atá i mbun coláistí samhraidh a eagrú agus sheol Príomhfheidhmeannach na heagraíochta, Caitríona Ní Cheallaigh, ráiteas ag an deireadh seachtaine ag cur an cinneadh in iúl do thuismitheoirí.

Tá Conradh na Gaeilge anois ag éileamh ar an Aire Gaeltachta, Catherine Martin, agus an tAire Stáit, Jack Chambers, meitheal a thabhairt le chéile chun dul i ngleic leis an ngéarchéim.

Dar le Peadar Mac Fhlannchadh ó Chonradh na Gaeilge, tá gá le tabhairt faoi thaighde le todhchaí na gcoláistí a chinntiú maidir leis an samhradh seo.

“Mura dtugtar faoi na ceisteanna seo anois is léir go bhfuil tubaiste i ndán d’earnáil na gColáistí Samhraidh,” arsa Mac Fhlannchadha.