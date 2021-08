Tuarascáil: TG4 beo ar an bheagán agus airgead de dhíth air

De réir tuarascáil nua, tá TG4 beo ar an mbeagán agus ba cheart breis maoinithe á threorú i dtreo an chraoltóra Gaeilge.

Cé nach gcuirfidh an chonclúid sin ó thuarascáil a choimisiúnaigh Údarás Craolacháin na hÉireann ar son an Aire Catherine Martin TD, ón gcomhlacht Sasanach Mediatique, iontas ar aon duine in earnáil na Gaeilge, is cinnte go gcuirfidh sé gaoth i seolta TG4 agus an craoltóir sa tóir ar bhreis tacaíochta ón stát.

Níl ach beagán le cois na ceathrú cuid de sceideal TG4 dírithe ar chroíphobal na Gaeilge.

Ach in ainneoin a bheith ar an ngannchuid ó thaobh maoiniú de, tá ráite ag Mediatique go bhfuil TG4 beo leis an sciar a fhaigheann an craoltóir go díreach ón stát.

Fuair TG4 €40.5m le haghaidh 2021 agus san áireamh sa mhéid sin bhí €3.5m sa bhreis a tháinig i gcáinaisnéis na bliana seo a fógraíodh i mí Dheireadh Fómhair seo caite. Cuireadh síos ar an airgead sin mar chabhair éigeandála tráth na paindéime.

Údar imní a dtugtar aird air sa tuarascáil nach raibh ach 2,393 uair an chloig craoltóireachta as sceideal ina bhfuil 8,760 uair an chloig dírithe ar chroíphobal na Gaeilge le linn 2019. Is ionann sin agus 27% den ábhar a chraoltar ar TG4.

Ba laghdú an méid sin ar líon na n-uaireanta dírithe ar phobal na Gaeilge a craoladh ar TG4 le linn 2018.

Agus tá rabhadh tugtha ag TG4 gur i laghad arís eile a d’fhéadfadh sé sin dul mura n-aithnítear an géarghá atá le breis tacaíochta atá de dhíth ar an gcainéal.

Tá an stáisiún – a bunaíodh cúig bliana is fiche ó shin mar Theilifís na Gaeilge mar thoradh ar fheachtas fada ó ghníomhaithe teanga agus Gaeltachta – ag iarraidh riar a dhéanamh ar chroíphobal na Gaeilge le nuacht, cláir ar nós Ros na Rún, Comhrá agus 7 Lá.

Agus tá dúil ag pobal an Bhéarla i gcláir ar nós drámaí idirnáisiúnta, spóirt, ceoil agus scannán.

Ceapann saoistí TG4 go bhfuil gá an sciar is mó is féidir den dá lucht féachana sin a aimsiú le bheith beo.