Troid stairiúil idir Katie Taylor agus Amanda Serrano mhairfidh sa chuimhne i bhfad againn

Feicfear stair i saol na dornálaíochta ag an deireadh seachtaine nuair a thabharfaidh Katie Taylor agus Amanda Serrano aghaidh ar a chéile san fháinne in Madison Square Garden.

Is é seo an chéad uair a bheidh beirt bhan ar an phríomhthroid san ionad chlúiteach seo. Luaigh Katie “gur mór an phribhléid é” agus go bhfuil sí “ag súil go mór leis an troid in aghaidh Serrano atá ina seaimpín den scoth chomh maith”.

Faoi láthair, tá sé deacair a mheas cé a thiocfas amach chun cinn. Is í Katie an seaimpín cleitmheáchain ach is féidir le Serrano é a bhaint ag an deireadh seachtaine. Ciallaíonn sé go bhfuil an-spéis ag daoine sa troid seo.

Cuidíonn sé go bhfuil an-phoiblíocht déanta ar an troid agus go bhfuil beirt de na poiblitheoirí is mó taobh thiar di.

I gcúinne Taylor, tá Eddie Hearn ó Matchroom Boxing, an Sasanach a bhfuil clú agus cáil air mar gheall ar na dornálaithe atá faoina chúram. Ar an taobh eile, tá Jake Paul agus a chomhlacht Most Valuable Promotions a bhain clú amach mar gheall ar a chainéal ar YouTube agus é fiáin chun dornálaíocht na mban a chur chun cinn.

Sa phreas-ócáid don troid, dúirt sé go bhfuil sé thar am go bhfaigheadh na dornálaithe mná an t-airgead ceart agus an t-aitheantas. Tá níos mó troideanna gairmiúla déanta ag Serrano ná ag Katie ach níl an duaischiste chéanna faighte aici. Beidh ar a laghad $1 mhilliún an duine acu, ach chomh maith leis an airgead, tá na beilteanna agus an teideal mar an dornálaí is fearr ar domhan agus iad beirt sa tóir air.

Seans maith go mbeidh 20,000 duine i láthair agus beidh an troid le feiceáil beo agus í á sruthú ar DAZN. Ba léir an meas a bhí ag Taylor agus Serrano ar a chéile sa phreas-ócáid agus rinne Katie tagairt do na mná a chuaigh roimpi agus a rinne go leor don spórt, mná ar nós Christy Martin, Deirdre Gogarty, Lucia Rijker agus Laila Ali. “Murach iad, ní bheadh mé san áit a bhfuil mé anois,” a dúirt sí.

Is mór an dul chun cinn atá déanta ó thosaigh Katie Taylor ag troid agus an tionchar atá aici ar shaol na dornálaíochta.

Cibé bean a thiocfas amach chun cinn, spreagfaidh siad glúin eile cailíní chun troda agus go mbeidh siad céim níos cóngaraí do chothrom na Féinne leis na fir.

Níl troid ghairmiúil caillte ag Katie go fóill, ach bhí Serrano ina seaimpín ag seacht meáchan dhifriúla agus 30 den 42 a throid léi leagtha amach aici. Ba chóir go mbeadh troid a mhairfeas sa chuimhne i bhfad againn. Tá mé ag súil go mór leis.