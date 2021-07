Trí scannán Gaeilge ag Fleadh na Gaillimhe

Tá trí scannán Gaeilge le taispeáint ag Fleadh Scannán na Gaillimhe an mhí seo, atá le reáchtáil ar líne arís i mbliana.

Déanfar Foscadh, an fadscannán Gaeilge is déanaí ó Cine4, a thaispeáint lasmuigh Dé hAoine, 23 Iúil. Is é seo an tríú scannán a chuir Cine4 i láthair, i ndiaidh Finky (2019) agus Arracht (2020).

Taispeánfar an dráma faisnéise lánfhada The Queen v Patrick O’Donnell ar líne ar an 22 Iúil.

Taispeánfar Doineann, scannán arna mhaoiniú ag TG4/Scáileán Thuaisceart Éireann, den chéad uair ar líne ar an 25 Iúil. Déanfar an scannán beochana Gaeilge Sol a thaispeáint ag an Fhleadh Scannán freisin, a bhaineann le buachaill óg agus é ag dul i ngleic leis an dobrón.

Is scéal é Foscadh atá suite i sléibhte Chonamara Thuaidh a bhaineann le teacht in aois a raibh moill air.

Is é Seán Breathnach a scríobh agus a stiúir Foscadh, atá bunaithe ar charachtair ón leabhar The Thing About December leis an úrscéalaí Donal Ryan, a bhfuil go leor gradam buaite aige.

Scéal John Cunliffe atá ann. Nuair a fhaigheann a thuismitheoirí róchosantach bás, fágtar talamh sléibhe ag John bocht nach bhfuil cara aige, talamh atá sa bhealach ar fhorbraíocht bhrabúsach feirme gaoithe, agus níl an dara rogha aige ach dul i ngleic leo.

Beidh fuaimrian galánta an scannáin leis an chumadóir Íoslannach Sin Fang á sheoladh fosta ar an 23 Iúil ag an Fhleadh.

Taispeánfar The Queen v Patrick O’Donnell den chéad uair an lá roimhe agus costas €7.50 atá i gceist leis an scannán a shruthú.

Is dráma faisnéise lánfhada é ina nochtfar den chéad uair ar an scáileán an fíorscéal taobh thiar de cheann de na comhchealga dúnmharaithe is spéisiúla i stair na hÉireann. Le fianaise ó chomhaid Oifig Gnóthaí Baile na Breataine a coinníodh faoi rún le 100 bliain, déantar faisnéis nua a nochtadh maidir le cinniúint an Chonallaigh a mharaigh an brathadóir James Carey ar bord loinge amach ó chósta na hAfraice Theas sa bhliain 1883.

Aisteoirí mór le rá atá i bpáirt na bpríomhcharachtar sa dhráma faisnéise lánfhada; Eoghan Mac Giolla Bhríde, Stephen Jones, Brídín Ní Mhaoldomhnaigh agus Sophie Campbell. Is é Tomás Seoige stiúrthóir an dráma faisnéise, le Ciarán Ó Cofaigh, Eilís Ní Cheallaigh agus Seán Ó Cuirreáin ina léiritheoirí.

Taispeánfar Doineann Dé Domhnaigh, 25 Iúil, scéal faoin léiritheoir teilifíse Tomás a bhfuil rath air.

Ach tá go leor naimhde déanta aige i ndomhan na coireachta i mBaile Átha Cliath in imeacht na mblianta. Imíonn sé in éineacht lena bhean Siobhan agus lena mbuachaill beag Oisín go dtí an teach saoire atá acu ar oileán iargúlta amach ó chósta thiar thuaidh na hÉireann. Fanann siad leo féin ann, agus seachnaíonn siad cuideachta na n-oileánach.

Go moch ar maidin lá, faigheann Tomás glao práinneach ón obair, agus ní mór dó filleadh ar an mhórthír, ag fágáil Siobhan agus Oisín ina dhiaidh ar an oileán. Filleann sé níos déanaí an lá sin, agus faigheann sé amach go bhfuil an bheirt acu ar iarraidh.

Is iad Peter Coonan, Bríd Brennan, Seán T Ó Meallaigh agus Clare Monnelly atá sna príomhpháirteanna.

Taispeánfar Sol – scéal spreagúil faoi bhuachaill óg atá ag dul i ngleic leis an dobrón – ar an lá céanna, an 25 Iúil.

Tá sé mar aidhm ag an scannán beochana, a mhaireann 28 nóiméad, só agus suaimhneas a thabhairt do theaghlaigh a bhfuil leanaí óga iontu agus an bhliain is gruama i gcuimhne na ndaoine ag druidim chun críche.

Tá glór Fionnula Flanagan, aisteoir Éireannach a bhfuil duais Emmy bainte amach aici, le cloisteáil mar sheanmháthair Sol agus is í Myra Zepf – údar agus buaiteoir dhuais Leabhar na Bliana do Leanaí – a thugann glór do mháthair Sol. Is é Zana Akkoç, atá dhá bhliain déag d’aois, atá le cloisteáil i bpáirt Sol féin. Tá amhrán an scannáin taifeadta ag Moya Brennan, ceoltóir Clannad.

Dúirt Deirbhile Ní Churraighín, Eagarthóir Coimisiúnaithe TG4: “Tá lúcháir ar TG4 trí scannán a thaispeáint den chéad uair ag Fleadh Scannán na bliana seo, lena n-áirítear an tríú scannán ó Cine4, ar comhpháirtíocht é idir TG4, Fís Éireann agus an BAI, fadscannáin bhunaidh i nGaeilge a fhorbairt, agus drámaíocht Ghaeilge a thabhairt chuig lucht féachana na pictiúrlainne in Éirinn agus ar fud an domhain.

“Tá bród ar TG4 freisin a bheith ag déanamh urraíochta ar an gcatagóir Gradaim na nGearrscannán a thugann aitheantas do dhaoine cumasacha atá ag teacht chun cinn i dtionscal na Scannán.”

Is féidir áit a chur in áirithe trí oifig Fhleadh Scannán na Gaillimhe: https://galwayfilmfleadh.eventive.org/films.