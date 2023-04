Trí rún le deireadh a chur le plean Norma Foley faoin scrúdú Gaeilge

Tá trí rún ar chlár Ard-Fheis Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire ag moladh go gcuirfí deireadh le plean an Aire Oideachais, Norma Foley, Páipéar 1 sa scrúdú Gaeilge agus Béarla a reáchtáil ag deireadh Bhliain 5 seachas sa séú bliain mar atá á dhéanamh go dtí seo.

Agus mar chuid de rún craoibhe amháin, tá sé molta go ndiúltódh múinteoirí comhoibriú le haon phlean chun na scrúduithe sin a reáchtáil ag an am sin.

Agus múinteoirí ó mheánscoileanna ar fud na tíre tagtha le chéile i Loch Garman don chomhdháil bhliantúil, bhí plé le déanamh ar rún freisin a d’éiligh ar an Aire Oideachais deireadh a chur leis an gcleachtas go mbeadh scrúduithe béil d’ábhair teanga amhail Gaeilge, Fraincis, Polainnis agus Seapáinis á reáchtáil le linn scrúduithe na Cásca.

De réir na rún atá le plé inniu, tá sé molta ag trí chraobh nach reachtálfaí aon phaipéar scrúdaithe Ardteistiméireachta ag deireadh Bhliain 5.

Mhol an tAire Foley go dtosófaí ar an athrú sin a chur i bhfeidhm do dhaltaí a bheadh ag tosú i mBliain 5 i mbliana ach i mí Feabhra d’fhógair sí go raibh an t-athrú á chur siar go dtí an rang a bheadh ag tosú ar an gcúigiú bliain i Meán Fómhair 2024 mar gheall ar an méid a d’fhulaing na daltaí sin le linn na paindéime.

Tá múinteoirí, eagrais Ghaeilge agus saineolaithe oideachais tar éis teacht amach i gcoinne mholadh an Aire Oideachais mar gheall ar a dtuiscint nach mbíonn scileanna scríbhneoireachta forbartha a dhóthain ag daltaí ag deireadh an chúigiú bliain chun na haistí a chríochnú go sásúil.

Anuas air sin, tá imní léirithe go mbíonn cailíní chun tosaigh ar bhuachaillí le scileanna cumadóireachta agus iad sna déaga agus go mbeadh buntáiste míchothrom ag cailíní i rás na bpointí mar gheall air sin.