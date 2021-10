Tréimhse ghearr ag Farrell chun ullmhú

D’admhaigh cóitseálaí rugbaí na hÉireann Andy Farrell go bhfuil an tréimhse ghairid atá acu chun réiteach do na cluichí idirnáisiúnta dúshlánach.

Idir an 6 Samhain agus an 21 Samhain, beidh Éire sa bhaile in aghaidh na Seapáine, na Nua-Shéalainne agus na hAirgintíne mar chuid de Shraith Idirnáisiúnta an Fhómhair.

Dúirt Farrell go bhfuil sé ag súil go mór leis na cluichí agus súil á caitheamh acu ar Chraobh an Domhain san Fhrainc in 2023.

Ainmníodh painéal de 38 imreoir le déanaí do na cluichí seo agus seo é an chéad uair le beagnach dhá bhliain go mbeidh staid Aviva lán le daoine. Beidh an IRFU ag súil go mbeidh slua ollmhór ann chun cuidiú leis na deacrachtaí airgeadais a bhí acu le tamall.

Ba chóir go mbeadh atmaisféar dochreidte ann, go háirithe agus an Nua-Shéalainn ag teacht.

Is é Johnny Sexton captaen na foirne arís agus geansaí na hÉireann caite aige 99 uair. Feicfear seisear de na himreoirí a thaistil ar thuras na Leoin chuig na hAfraice Theas sa samhradh ag imirt le hÉire chomh maith agus sin iad Bundee Aki, Tadhg Beirne, Jack Conan, Tadhg Furlong, Iain Henderson agus Conor Murray.

Tá Ronan Kelleher ann fosta a tugadh amach níos deireanaí chun imirt leis an fhoireann.

D’éirigh le seisear a chuir geansaí na hÉireann orthu den chéad uair i mí Iúil áit a fháil ar an phainéal fosta, ina measc Robert Baloucoune, Harry Byrne, Gavin Coombes, James Hume, Tom O’Toole agus Nick Timoney.

Fuair Ciarán Crawley – atá ag imirt thar barr do Laighin ó thús na Craoibhe Aontaithe – an glaoch isteach ar an phainéal agus é ag cuartú a chéad chaipín, le Dan Sheehan as Laighin ag iarraidh geansaí na hÉireann a chur air den chéad uair fosta. Bhí sé le feiceáil ar na meáin shóisialta an tábhacht a bhaineann leis seo do Simon Zebo agus é ar ais agus é fíor-bhuíoch as an deis a fháil arís imirt d’Éire. Seo an chéad uair ó Mheitheamh 2017 go bhfuil sé ar an phainéal ó chuaigh sé go Racing 92, ach anois mar go bhfuil sé ar ais le Cúige Mumhan tá áit faighte aige sa scuad.

Níl Robbie Henshaw ainmnithe mar go bhfuil gortú rúitín ag cur as dó. Níl mórán cluichí imeartha ag Iain Henderson ná Conor Murray agus iad ag toiseacht den chéad uair le Ulaidh agus Murray ag teacht isteach mar ionadaí do Mhumha in aghaidh na Ospreys ag an deireadh seachtaine.

Chaill Ulaidh agus Mumha ag an deireadh seachtaine ach beidh siad ag súil nach droch-chomhartha é do na cluichí idirnáisiúnta móra a bheas ag teacht.

Craolfar na cluichí uilig ar RTÉ.