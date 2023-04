Trasna na dtonnta le dhá scór Gael le slán a rá le laoch atá ag dul timpeall na cruinne

Chuaigh Loretta Egan, ionadaí Chonradh na Gaeilge sa Nua-Shéalainn, chun na Fraince le slán a fhágáil le hÉireannach atá ag dul ar thuras dochreidte báid

Chuas trasna na dtonnta go dtí an Fhrainc le déanaí. Ní hé sin le rá go rabhas ar mo laethanta saoire i ndáiríre, ach ag taisteal ar thuras speisialta go háit ar a dtugtar Les Sables d’Olonne, baile stairiúil cois farraige, in Vendee ar Bhá na Bioscáine.

Bhíos i gcomhluadar le suas le dhá scór daoine eile, Éireannaigh iad go léir, a bhformhór ó Ghaeltacht Chorca Dhuibhne – an Daingean, an Ghráig agus Baile an Fheirtéaraigh – agus dream eile ó chathair Luimnigh. Bhí an slua seo bailithe chun slán a ghabháil le duine ar leith, an cineál fir a mbeadh an t-ádh dearg ort bualadh lena leithéid uair amháin i do shaol.

‘Cé hé féinigh?’ a chloisim thú ag ceistiú, agus in ainm Dé, cá bhfuil sé ag dul?’

‘Cad í an ócáid go bhfuil slua mór Éireannach bailithe i gcéin chun slán a ghabháil leis?’

Bhuel, cogar anois, druid suas cois tine agus inseoidh mé an scéal duit. Bhíomar bailithe chun slán a rá le Pat Lawless a bhí réidh chun taisteal timpeall na cruinne, é féin agus cúig iomaitheoir déag eile san Gold Globe Race 2022.

Dob é Les Sables d’Olonne pointe tosaigh agus críochphointe an rása.

Cé hé Pat? Is fear éagsúil, speisialta é Pat Lawless. Dob as Luimneach é ó thosach báire ach chuir sé faoi i gCorca Dhuibhne le tríocha bliain anuas, ag iascaireacht ann.

Nár thaistil sé go dtí an Ciorcal Artach den dara huair anuraidh? Nach bhfuil suas le 200,000 ciliméadar seolta aige ina shaol, idir bhádóireacht agus iascaireacht?

Bhuel, ó bhí sé ina ghearrcach bhí sórt aislinge aige dul timpeall na cruinne i mbád go haonarach mar a dhein a athair roimhe in 1996. Agus é ina sheascaidí anois agus ar scor, tá an aisling chéanna á cur i bhfeidhm ag Pat tar éis gach rud a ullmhú le trí bliana anuas.

Is é an sórt duine é nach bhfuil puinn éirí in airde air. Ní gá dom a rá chomh cróga is atá sé, i gcónaí ina aonar lá is oíche gan bualadh le héinne ar feadh naoi mí. Laoch is ea é, gan aon agó!

Tá an ceantar seo – Les Sables d’Olonne in Vendée en Pays de la Loire – báite sa stair. I dtréimhse Impireacht na Róimhe bhí sé mar chrosbhóthar tábhachtach ar imeall na hEorpa. Le linn Réabhlóid na Fraince bhí clú agus cáil air mar shuíomh na frithréabhlóide agus b’ionad é den chogadh cathartha cáiliúil, Guerre de Vendée.

De réir lucht na staire, cailleadh suas le 400,000 daoine sa chogadh sin amháin, cogadh a mhair trí bliana (1793-1796). Mar sin de, ní haon ionadh é go raibh Cúirt na Réabhlóide, sé phríosún agus an geilitín, suite i gceartlár Les Sables d’Olonne.

Anois, is ionad saoire aoibhinn é cois farraige. Chaitheamar deireadh seachtaine iontach ann ag baint taitneamh as gach taobh de, chomh galánta is atá sé.

Bhí sé dochreidte greannmhar agus suimiúil agus i slí eile osréalach, an daichead Éireannach le chéile ag caint as Gaeilge amháin in iarthar na Fraince. Bhíomar bailithe sa ‘sráidbhaile’ a bhíonn oscailte don bpobal roimh an Golden Globe Race gach ceithre bliana.

Bhí raic, craic agus ruaille buaille againn; comhrá, scéalaíocht, amhránaíocht, rince is ceol. Bhíomar mar sheanachairde le cách tráthnóna De Domhnaigh agus sinn ag gabháil slán le Pat, roimh fhilleadh abhaile dúinn.

Ar an lá úd, ag tús an rása bhíomar bailithe ar an gcaladh ag canadh “Óró ’sé do beatha bhaile,” d’aon ghuth, go hard na spéire.

Bhí a chlann is a chairde bródúil agus sona, ach ag an am céanna uaigneach agus imníoch, is é ag imeacht uainne.

Agus Pat? Bhuel, bhí sé ina sheasamh ar an mbád go séimh agus chroith sé a lámh go bog cairdiúil, le miongháire sásta ar a aghaidh. Bhí sé chomh compordach socair sin go gceapfá go raibh sé ag dul síos go Tigh Uí Chatháin ar an mBúiltín i gcomhair pionta Guinness tráthnóna Dé Domhnaigh agus ní ag seoladh timpeall na cruinne.

Fad is atá an t-alt seo idir lámha agam, tá Pat sa tríú háit sa rás agus iad ag druidim ar Rinn an Dóchais san Afraic Theas. Tá gach rud le brabhsáil ar an idirlíon agus aip chun an rás a leanúint - tá tuilleadh eolais anseo: https://goldengloberace.com.