TikTok ag tabhairt ardán nua do rugbaí na mban

Den chéad uair tá urraitheoir ag Comórtas Sé Náisiún na mBan leis an ardán meán sóisialta TikTok ina phríomh-urraitheoir dó. Conradh ceithre bliana atá i gceist agus is daoine óga idir 18-24 bliana d’aois atá TikTok ag iarraidh a mhealladh i dtreo an spóirt.

Tá billiún duine ag úsáid TikTok in aghaidh na míosa ar fud na cruinne. Mar chuid den mhargadh, beidh duine fostaithe ag TikTok chun ábhar rugbaí a chruthú don ardán le gach foireann ag baint tairbhe as sin chun níos mó poiblíochta a thabhairt do na foirne.

Ní haon ionadh é go bhfuil urraitheoirí ag iarraidh a bheith ceangailte le spórt na mban. Pobal, cuimsiú, éagsúlacht agus na luachanna atá ag spórt na mban, feileann sé do go leor brandaí.

Is rud mór é an margadh le TikTok mar go bhfuil tacadóirí in ann aithne a chur ar na himreoirí agus cad a tharlaíonn taobh thiar den cheamara. Is rud úr é urraitheoir a bheith ceangailte le rugbaí na mban agus beidh siad in ann a stampa féin a chur ar phoiblíocht an chomórtais.

Tá mé ag dúil go mór leis na rudaí úra seo a fheiceáil.

Ní raibh rudaí go maith i rugbaí na mban in Éirinn le tamall agus bheifeá ag súil go mbeidh an t-easaontas a bhí ann curtha go leataobh agus go mbeidh gach duine agus an IRFU ina iomláine taobh thiar de na himreoirí.

Dúirt príomhfheidhmeannach nua an IRFU, Kevin Potts, go bhfuil brón air as an dóigh ar theip ar an IRFU le rugbaí na mban. Ghlac an IRFU leis na moltaí ar fad a cuireadh os a gcomhair tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar na cúiseanna nár éirigh le foireann na mban cáiliú do Chorn Rugbaí an Domhain in 2021.

Gheall siad €1 mhilliún breise do spórt na mban chomh maith.

Ar an pháirc imeartha, tabharfaidh Éire aghaidh ar an Bhreatain Bheag Dé Sathairn. Bhuaigh Éire an cluiche seo 45-0 anuraidh. Beidh siad as baile i mbliana chun imirt in aghaidh na Fraince agus Sasana. Is iad Sasana curaidh reatha an chomórtais.

Ainmníodh scuad 38 imreoir faoin chóitseálaí úr Greg McWilliams, le naonúr ag iarraidh an geansaí a chur orthu den chéad uair.

Is iad sin sna tosaithe Christy Haney, Amanda McQuade, Anna McGann, Aoife Wafer agus Emma Murphy, agus na cúlaithe Aoibheann Reilly, Natasja Behan, Molly Scuffil-McCabe agus Vicky Irwin. Ní bheidh aon bhaint ag Sene Naoupu, Cliodhna Maloney, Leah Lyons ná Anna Caplice leis an scuad i mbliana.

Tosnóidh an cluiche idir Éire agus an Bhreatain Bheag ag 4.45in san RDS agus beidh sé beo ar Virgin Media. Ré nua d’Éirinn agus do spórt rugbaí na mban agus beidh na hÉireannaigh ag súil go dtosnóidh rudaí go maith.