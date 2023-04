Thugas formhór mo shaoil im’ chónaí ag bun Chnoc Bréanainn... tá mé ag dul an barr a bhaint amach in 2023

Tá sé deas a bheith ar ais chugaibh tar éis na Nollag. Níl ann ach seachtain idir Lá Nollag agus Lá Caille agus braitheann sé ar nós míosa ag an am, bhuel braitheann sé go bhfuil leathbhliain ann ón lá sin anois.

Sin mar a bhíonn gach bliain agus gach éinne ag rá leat go bhfuil sé go deas a bheith ar ais mar is gnáth. Thánamar féin ar ais ag obair ar an Luan agus bhí sé ceart go leor. Tógann sé cúpla lá orm teacht chugam fhéin, bead ceart go leor leis an rud ar fad amárach.

Níor dheineas riamh ‘rún an hathbhliana’ ach ar chúis éigin dheineas an uair seo. An chéad cheann ná aire níos fearr a thabhairt dom fhéin.

Sea, tá sé tábhachtach aire a thabhairt dos na daoine atá timpeall orainn agus is rud nádúrtha é sin, ach uaireanta deineann muid dearúd sinn fhéin a chur isteach sa scéal agus níor tharla aon ní maith ag a bheith ag bun an liosta sin riamh.

Mar sin ó am go céile cuir thú féin ar bharr an liosta. Níl taithí againn air seo a dhéanamh agus ceapann muid go gceapfaidh daoine eile go bhfuil ‘notions’ againn dá bharr seo. Bíodh an diabhail ag na daoine sin.

Tógann sé sin go dtí’n gcéad phointe eile mé. Táim á dhéanamh seo le cúpla bliain anuas, ‘na daoine sin’ a ghearradh amach as mo shaol.

Tá’s agaibh fhéin cad air a bhfuilim ag caint. Daoine a chuireann isteach ar dhaoine eile an t-am ar fad, bíodh sé san áit oibre nó sa phub. In 2023 fág na daoine sin amuigh. Ní fiú nóiméad amháin den lá iad agus beidh do lá fhéin níos fearr dá bharr.

Muna bhfuil ana-dhearúd orm, ceann dos na rudaí a bhí sa cheann agam a dhéanamh in 2022 ná barr Chnoc Bréanainn a bhaint amach. Thugas formhór mo shaoil im’ chónaí féna bhun agus ag féachaint suas air. Is dóigh liom go bhfuil sé in am tabhairt fé seo.

Fanfaidh mé go dtí’n samhradh dó sin. B’fhéidir go ndéanfaí tráthnóna as má thagann cúpla daoine im’ theannta.

Seans go mbeidh cuid agaibh ag gáire fúm agus cuid eile ag aontú liom faoin gcéad cheann eile. Ní maith liom an fiaclóir – níl aon rud pearsanta agam ina gcoinne ach ní raibh am maith agam leo nuair a bhíos óg agus ó shin bím ag iarraidh iad a sheachaint.

Bhuel seo rud eile atáim chun tabhairt fé in 2023. Tá gach éinne ag rá liom go bhfuil rudaí i bhfad níos fearr leo na laethanta seo, ach is cuma cad a deireann éinne liom, bead scanraithe. Táim chun pé druga atá ann a thógaint agus le cúnamh Dé beidh agam!

Tar éis bliain iontach gnóthach in 2022 agus ó bheith as baile go minic, dheineas cinneadh gan aon obair bhreise a thógaint i mbliana agus ‘nílim in ann é a dhéanamh’ a rá níos minicí agus caithfidh mé a rá go bhfuil sé go deas é a rá os ard. Tá sé tábhachtach don gclann agus ag dul ar ais go dtí’n dtús, aire níos fearr a thabhairt dom fhéin.

Tá sé iontach chomh maith gan a bheith ag dul amach ag obair ag an ndeireadh seachtaine. Sea, tá 2023 tosnaithe go maith.