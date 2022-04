Theastaigh uaim go mbeadh an bua ag Ciarraí don bhfear beag... agus bhí!

Le bean an tí ag obair gach deireadh seachtaine na laethanta seo, bíonn am iontach agam fhéin agus an fear beag le chéile.

Bíonn imeacht éigin aige i gcónaí. Tá saol sóisialta níos fearr aige ná mar atá agam fhéin!

Is dóigh liom go bhfuil ana-chuid tuismitheoirí mar seo. Mar sin nuair a chuala ná raibh aon rud sa dialann aige ar an nDomhnach agus ná beadh mo sheirbhísí tacsaí ag teastáil – mar sin uile atá ionam i ndáiríre – bheartaíos go raibh sé in am turas a thabhairt ar Pháirc an Chrócaigh.

Gaillimh agus Ros Comáin agus gan dabht Ciarraí agus Maigh Eo. Cluichí maithe sa Cheannáras, cad eile a bheadh uait ar thráthnóna breá i mí Aibreáin?

Le bheith fírinneach is do chluiche Chiarraí go rabhas ag déanamh an turais seo, ach deinim dearúd i gcónaí gur Gaillmheach de shórt éigin é an fear beag.

Sea, bíonn sé ag béicigh do Chiarraí agus formhór na n-imreoirí ar eolas aige. Leanann sé foireann iomána na Gaillimhe agus is soiléir go bhfuil ana-ghrá aige don gheansaí corcra.

Ní raibh sé sásta dul ann le geansaí Chiarraí amháin. Bhí geansaí na Gaillimhe aige don gcéad chluiche agus díreach ar nós réalt theilifíse bhí athrú vardrúis aige go dtí geansaí na Ríochta sara tháinig David Clifford amach ar an bpáirc!

Le bheith fírinneach bhí sórt ionaidh orm cé chomh Gaillmheach is atá sé anois. Chuireas ceist air ‘cad a tharlaíonn má chasann Ciarraí agus an Ghaillimh le chéile sa chraobh?’ Tabharfaidh sé béic don ndá fhoireann, a deir sé! Ní an freagra go rabhas ag súil leis!

Seo an dara turas againn beirt ar Pháirc an Chrócaigh. Ní dheachaigh an chéad cheann ár dtreo nuair a fuair Tír Eoghain an ceann is fearr orainn sa chluiche leathcheannais an bhliain seo caite, mar sin bhí brú ar Chiarraí an tSraith a bhuachtaint agus theastaigh uaim go mbeadh an bua ag Ciarraí don bhfear beag is go mbeadh sé in ann an sásamh sin a bhrath ina bholg.

Tá’s agaibh cad atá i gceist agam. Tá tamall fada ó bhraitheamar aon rud mar sin agus é in am é sin a chur ina cheart!

Is breá liom nuair a thagann Maigh Eo agus Ciarraí go dtí’n gCeannáras agus é ráite agam míle uair níl aon lucht leanta in aon áit mar atá muintir Mhaigh Eo. Dá mbeadh cluiche ach ar bharr Chruach Phádraig is ann a bheidís.

Is minic iad chomh maith mar an séú himreoir déag. Dá mbeadh fiche acu ar an bpáirc Dé Domhnaigh ní bheadh an beart déanta acu.

Bhí Ciarraí ar fheabhas. B’fhiú an t-airgead isteach David Clifford a fheiscint, bhí Pádraig O’Hora ina chluas an lá ar fad ach d’fhan Clifford leis an gcaid!

Bhí sé in am tabhairt fén mbaile agus isteach linn sa traein go Maigh Nuad agus abhaile sa charr ón áit sin. Deireadh le lá iontach.

Pé rud mar gheall ar na seachtainí ag dul tapaidh na laethanta seo, braitheann sé nach bhfuil ach uair an chloig sa deireadh seachtaine! Bhíos sásta an leaba a bhaint amach.