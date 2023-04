Thaitin Pamela Anderson riamh liom, ach taitníonn sí liom níos mó anois tar éis chlár Netflix

Is cuimhin linn ar fad Baywatch nuair a tháinig sé ar an scáileán an chéad lá riamh. Is fíor a rá go raibh daoine sa chlár sin ann dos na buachaillí agus na cailíní.

Bhí David Hasselhoff ar thaobh amháin agus Pamela Anderson ar an dtaobh eile.

Sea bhíomar ar fad i ngrá le Pamela. Bhí sí go hálainn ag féachaint agus gnéasach, ag an am ní dóigh liom go raibh bean mar í le feiscint in aon áit!

Taobh amuigh do bheith go hálainn - agus nuair atá tú 15 sin euile a chíonn tú - ach bhí sé le brath óna pearsantacht ar an scáileán gur duine deas agus cineálta a bhí inti.

An chúis go bhfuilim ag caint uirthi an tseachtain seo ná gurb é sin go díreach a fhaigheann tú agus tú ag féachaint ar an gclár atá aici ar Netflix.

Ó bheith ag féachaint air, rith sé liom ná raibh a fhios agam puinn fén mbean in aon chor. Is dóigh linn ar fad go bhfuil aithne againn ar dhaoine agus nuair a thagann sé go duine ar nós Pamela Anderson ní chloiseann muid ach an scannal.

Deineann daoine dearúd gur duine daonna atá inti agus go gcuireann rudaí isteach uirthi ar nós gach éinne eile.

Cheapas i gcónaí gur ó na Stáit Aontaithe í, ach is as Ladysmith í, oileán ana-bheag amach ó chósta thiar Cheanada. Bhíodh tig/bothán acu ar an dtrá agus iad ag fás aníos.

Aistear fada ó thig mór na gcoiníní nuair a fhág sí. Ní raibh aon chur amach agam ar an uair sin mar go rabhas ró-óg, ní raibh anseo ach ‘lingchlár’ más ea go dtí gur leaindeáil sí ar an dtrá i gCalifornia. Bhí an réalt teilifíse saolaithe.

Tá clár eile timpeall le tamall anois agus tháinig an scéal go Pamela le linn di a bheith ag déanamh an chláir seo Pamela, a love story. Pamela agus Tommy an clár eile seo.

Bhí Pamela agus Tommy Lee pósta agus le linn an ama a bhíodar le chéile dheineadar téipeanna gnéis agus ar shlí éigin goideadh iad as an dtaisceadán a bhí sa tig acu. Cuimhnigh ar an stró agus an imní agus an bhuairt a bheadh ar dhuine ar nós Pamela Anderson tar éis dó seo tarlú.

Conas a bheadh do mheabhairshláinte? Ní raibh aon bhaint ag Pamela le Pamela and Tommy.

An rud a thaithníonn liom fé Pamela, a love story, sé a scéal féin atá ann agus sí atá á insint. Cuireann Pamela í féin in iúl i gcuid mhaith slite. Tá sí leochaileach agus láidir ag an am gcéanna mar aon le bheith uaigneach agus gealgháireach chomh maith.

Is soiléir go bhfuil duine lán le ceol, bríomhar agus sona sásta réidh le briseadh amach istigh aisti agus gurb é an saol ina timpeall agus daoine a chuireann stop leis seo uaireanta.

Ní dóigh liom go dtugann sí é seo uaithi ar an gclár go díreach agus gur faoin dté a fhéachann air pé rud a fheiceann siad fhéin a thógaint as. Sin a fuaireas féin as pé scéal é.

Thaithin sí liom riamh agus níos mó anois!