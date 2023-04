TG4 ag iarraidh ar an rialtas maoiniú a dhúbailt go €80m

Teastaíonn ó TG4 go mbeadh dúbailt ar mhaoiniú bliantúil an rialtais don chraoltóir suas go €80m roimh 2025 agus go nglacfaí céim mhór sa treo sin i mBuiséad na bliana seo nuair a fhógrófar é san fhómhar.

San aighneacht réamhbhuiséid a chuir an craoltóir faoi bhráid an rialtais, dúradh go raibh ardú de €8.3m suas go €53.3m de dhíth ar an stáisiún do 2023. An sprioc atá ag TG4 do 2023 ná cainéal nua Cúla4 a bhunú don aos óg, cur le seirbhís nuachta agus cúrsaí reatha an chraoltóra, agus cur leis an infheistíocht sa drámaíocht ar an stáisiún. Anuas air sin ba mhaith leo cainéil TG4+1 agus TG4 Ard-Ghléine (HD) a bhunú le haghaidh Saorview agus cur le pacáiste ábhair oideachais an stáisiúin.

Dá dtiocfadh an infheistíocht atá á lorg ag TG4, dúirt an craoltóir san aighneacht a sheol siad chuig an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán go gcruthófaí 130 post san earnáil léirithe neamhspleách. Sna laethanta tar éis don aighneacht sin dul chun na Roinne, thug ceannasaí TG4 Alan Esslemont le fios gur theastaigh cruinniú uaidh le hairí rialtais le meon an stáit i leith mhaoiniú na Gaeilge agus na Gaeltachta a phlé.

Bhí Esslemont ag tabhairt fianaise os comhair Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge san éisteacht is déanaí de shraith ar mhaoiniú na meán Gaeilge agus foilsitheoireachta leabhar sa teanga.

Dar le Esslemont gur léir go raibh easpa measa ag roinnt sa státchóras ar an nGaeilge agus gur léirigh comparáid a dhéanfaí le maoiniú teangacha i dtíortha eile le maoiniú na Gaeilge an dímheas sin.

Dúirt ceannaire TG4 go raibh an dímheas seo ann de bharr go raibh meon sa státchóras a mheasann gur ornáid seachas teanga phobail í an Ghaeilge.

“Caithfear na bacainní meoin seo, má tá siad ann, a phlé go hoscailte agus a ghlanadh amach as an mbealach,” arsa Esslemont, a thug le fios go raibh sé tar éis cruinniú a lorg leis na hairí sna Ranna Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal O’Donoghue agus Michael McGrath, faoi seach. Dúirt Esslemont go raibh sé den tuairim nár thuig an rialtas go raibh maoiniú na meán Gaeilge i bhfad ar chúl an mhaoinithe a thugtar do na meáin i mionteangacha eile. Luaigh sé an Bhascais agus an Bhreatnais.

Thug an craoltóir le fios an tseachtain seo caite go mbeadh ceannaire nuachta á fhostú ag an stáisiún chun idirghabháil le Nuacht RTÉ a chuireann cláir nuachta agus cúrsaí reatha ar fáil don chraoltóir.