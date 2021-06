Beidh TG4 ag craoladh dhá lá den rásaíocht ó Fhéile Samhraidh Rásaí na Gaillimhe beo Dé hAoine agus Dé Sathairn, 30 agus 31 Iúil.

Taispeánfar 15 rás le linn an dá lá. Tá ríméad ar an chraoltóir a bheith ag craoladh beo arís as ráschúrsa Bhaile an Bhriotaigh. 2006 an bhliain dheireanach a chraol TG4 na rásaí seo.

Tháinig ardú suntasach ar chlúdach rásaíochta capall na hÉireann in 2021 ar TG4, agus cuireadh rásaíocht bheo ar fáil don lucht leanta le linn deich seachtaine ó ionaid amhail Baile na Lobhar, Baile Phuinse, an Nás, Corcaigh, Luimneach, Dún Dealgan, an Uaimh agus Sligeach.

Seán Bán Breathnach a chuirfidh Rásaí Beo i láthair, agus is iad Mánus Ó Conghaile agus Evelyn Ní Ghriallais a bheidh i mbun anailíse.

Gheobhaidh an t-iriseoir Daragh Ó Conchúir tuairimí na dtraenálaithe, na n-úinéirí agus na marcach lasmuigh den fháinne paráide agus is é Cárthach Breathnach a bheidh i mbun tráchtaireachta ar na rásaí.

Beifear ábalta breathnú ar Rásaí Beo ar Sheinnteoir TG4 freisin.