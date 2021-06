Teachtaireacht ó na cnoic... #achtgaeilge anois!

Tá gníomhaithe Gaeilge tar éis teachtaireacht seo acu a chur os comhair Thionól an Tuaiscirt – ar thaobh cnoic! Tá comhartha mór crochta ag An Dream Dearg ar an Sliabh Dubh in iarthar Bhéal Feirste, agus é le feiceáil fud fad na cathrach, ag léiriú arís an éilimh ar reachtaíocht teanga ó thuaidh nár cuireadh i bhfeidhm go fóill. Ag labhairt dó le Seachtain, dúirt urlabhraí An Dream Dearg, Pádraig Ó Tiarnaigh, nach raibh sa mhéid sin ach a thús. “Tá An Dream Dearg ag eagrú arís. Bhí muid i gcónaí ag eagrú i rith na paindéime, ach le cuid de na hionsaithe a bhí ag tarlú i gcoinne na Gaeilge, go háirithe ón DUP, agus nuair a mhothaigh muid le cúpla mí anuas go raibh siad ag tarraingt siar nó ag tarraingt na gcos ar na gcoimitmintí a rinne siad, bhí muid ag teacht le chéile níos minice. “Tá an teachtaireacht thar a bheith simplí agus thar a bheith soiléir: gealladh reachtaíocht teanga dúinn breis agus 20 bliain ó shin; gealladh é sin arís in 2006 ag Cill Rímhinn; gealladh é anuraidh, agus tá acht Gaeilge de dhíth orainn. “Táimid ag rá le páirtithe atá ag tacú linn: seasaigí an fód. Ná glacaigí le haon chúlú ó thaobh an DUP de ó na coimitmintí agus ón chomhaontú a rinne siad. Agus deirimid le haon ghuth aontaithe anseo ó thuaidh: Acht anois.” Ghlac scór Gael maidin iomlán leis an teachtaireacht ollmhór a dhéanamh ar thaobh an chnoic le litreacha ollmhóra a gearradh as braillíní bána roimh ré. “Obair mhór a bhí ann iad a iompar suas faoin ghrian,” a dúirt sé, “ach nuair a bhí an obair déanta bhí a fhios againn go mbeidh gach duine sa chathair ag amharc suas agus ag caint faoin Ghaeilge.” Athosclaíodh doirse Chnoc an Anfa – Stormont – i mí Eanáir 2020 den chéad uair le trí bliana, agus na príomh-pháirtithe tagtha ar chomhaontú inar socraíodh go dtabharfaí cosaint reachtach den Ghaeilge – gealltanas nár comhlíonadh fós. “Bhí an reachtaíocht seo le bheith tríd taobh istigh de 100 lá i ndiaidh an chomhaontaithe. Níor tharla sé sin. “Is cleasaíocht agus is cur chuige leanúnach atá ag an DUP moill agus frustrachas a chur ar chur i gcrích agus ar chur i bhfeidhm comhaontuithe, agus tá pobal na Gaeilge ag rá nach nglacfaimid leis sin – go dtabharfaimid dúshlán don DUP nuair a dhéanann siad sin, agus go gcuirfimid brú ar na páirtithe atá ag tacú linn gan glacadh leis sin.” Tá toghchán le bheith ann mí na Bealtaine seo chugainn, ach caithfear cearta teanga a shocrú roimhe sin, dar leis an Tiarnach. “Níor mhaith linn go rachadh sé seo ar aghaidh chuig an chéad toghchán eile. Má tharlaíonn sé sin, bí cinnte de go mbeidh ceist na Gaeilge brúite ar ais go lár an aonaigh agus go mbeidh díospóireachtaí fíochmhara ann.”