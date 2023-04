TD: cuir deireadh le riachtanas le honóracha sa Ghaeilge do na múinteoirí

Ba cheart deireadh a chur leis an riachtanas go mbeadh onóracha sa Ghaeilge san Ardteistiméireacht ag daoine óga ar mhaith leo dul leis an múinteoireacht, a thug urlabhraí Oideachais Pháirtí an Lucht Oibre le fios an tseachtain seo.

Dar le hAodhán Ó Ríordáin go gcuireann an riachtanas maidir le honóracha sa Ghaeilge bac ar dhaoine ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste de bharr nach mbíonn an oiread béime ar mhúineadh na Gaeilge i scoileanna Deis a fhreastalaíonn ar phobail atá faoi mhíbhuntáiste iad féin.

“Is amhlaidh go mbíonn an oiread dúshlán eile sna scoileanna seo go dtugtar tosaíocht do bhunscileanna ar nós teanga bhéil agus litearthachta seachas an Ghaeilge,” a dúirt an Teachta Ó Ríordáin, a chaith seal ag múineadh i scoileanna Deis é féin.

Is beag meánscoil Deis ina mbíonn Gaeilge ar fáil ag an ardleibhéal, a dúirt sé freisin. “An rud atá tarlaithe ná go bhfuilim tar éis casadh le go leor daoine óga a d’fhreastail ar na scoileanna seo agus a shamhlóinn go mbeadh siad go maith ag múineadh.

“Ní raibh ar a gcumas teacht ar ranganna breise ná dul go dtí an Ghaeltacht,” dúirt sé. “Dá bharr seo níl siad ábalta dul le múinteoireacht, tá siad glasáilte amach.”

Dar le Conradh na Gaeilge, áfach, gur féidir teacht i dtír ar an bhfadhb trí níos mó cúrsaí a chur ar fáil do dhaoine nach raibh deiseanna acu an Ghaeilge a fhoghlaim mar is ceart sa ghnáthchóras oideachais. “Ba cheart go mbeadh scoláireacht Ghaeltachta ar fáil do gach dalta a fhreastalaíonn ar scoil Deis,” a dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí an Chonartha.

“Creidimid go bhfuil an córas mar atá sé faoi láthair mícheart, nach bhfuil sé ag obair agus go bhfuil coimitmint sa Chlár Rialtais go mbeadh polasaí ann don Ghaeilge sa chóras oideachais a chuimsíonn an ré scoile ar fad.”