Tascfhórsa ‘de dhíth le seirbhísí Gaeltachta a chur ar fáil’

Sin a thug Sorcha Ní Chéilleachair, ceannasaí an eagrais Tuismitheoirí na Gaeltachta, le fios tar éis gur foilsíodh an tseachtain seo an dara cuid de thuarascáil ar shuirbhé ar 1,067 tuismitheoir agus iad ag tógáil a bpáistí le Gaeilge.

Dar le Ceannasaí Thuismitheoirí na Gaeltachta, áfach, tá drogall ar na húdaráis a leithéid de thascfhórsa a bhunú mar, dar leo, go bhfuil an reachtaíocht teanga is déanaí in ann formhór na bhfadhbanna a bhaineann le heaspa seirbhísí trí Ghaeilge sa Ghaeltacht a réiteach.

Dúirt Sorcha go raibh an “léiriú is fearr le fada an lá ar chás na dteaghlach Gaeltachta” le léamh sa tuarascáil.

“Insint lom, fhírinneach ar ghnáthshaol na Gaeltachta atá sa tuarascáil seo. Chaithfeadh an méid atá ráite faoi na seirbhísí sláinte go háirithe dul i bhfeidhm ar dhuine. Caithfear aird a thabhairt ar an méid atá ráite ag na tuismitheoirí seo agus an méid atá á éileamh acu.”

Dar léi go raibh tábhacht ar leith ag baint leis an líon ard tuismitheoirí a thug freagra ar an gceistneoir. “Go minic bíonn scáth ar thuismitheoirí labhairt amach faoi easnaimh sna seirbhísí atá ar fáil ina bpobal féin – seirbhísí sláinte mar shampla – agus tá tábhacht ag baint leis an dtuarascáil seo gur tugadh deis dóibh labhairt amach.”

Dar léi go raibh an anailís agus torthaí an tsuirbhé féin ag tabhairt le fios go mbainfeadh tuismitheoirí sa Ghaeltacht úsáid as seirbhísí trí Ghaeilge ach iad a bheith ar fáil agus eolas a bheith acu mar gheall orthu.

Sampla de seo is ea na seirbhísí sláinte. Dúradh sa tuarascáil go raibh teacht ag 26% de fhreagróirí an cheistneora ar dhochtúir teaghlaigh le Gaeilge – agus gur bhain céatadán ard, suas le 94% – úsáid as dochtúir le Gaeilge má bhí siad ar an eolas faoi.

Deir an tuarascáil gur “taithí dhearfach atá ag formhór mór na rannpháirtithe ar chúrsaí teanga sna seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge”.