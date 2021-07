‘Tar go Conamara Láir le cónaí agus obair ann’

Grace Nic an Iomaire ag An Fáinne, Camus

Tá daoine tar éis suim a léiriú i bhfeachtas a sheol ceantar Gaeltachta le daoine a mhealladh chun cónaithe agus chun oibre sa cheantar.

Bhunaigh pobal Chonamara Láir an feachtas le déanaí agus iad ag comhoibriú le hÚdarás na Gaeltachta.

Le linn an fheachtais, roinnfear sraith físeán ina ndéantar cur síos ar na buaicphointí ó thaobh deiseanna do dhaoine sa cheantar, an caighdeán saoil agus cad atá ar fáil do theaghlaigh agus do ghnóthaí i gConamara Láir. Déanfar cur síos ar an saol mar atá sé ag daoine san áit agus ag daoine a d’aistrigh chuig an gceantar, agus na deiseanna a cuireadh ar fáil dóibh ó thaobh gnó agus fostaíochta de.

An aidhm atá acu ná daoine a spreagadh le heolas a lorg agus fiosrúchán a dhéanamh faoi athlonnú go dtí an ceantar agus go mbeidh ocht dteaghlach nua aistrithe chuig an gceantar seo taobh istigh de dhá bhliain tar éis an feachtas a sheoladh.

Seoladh an feachtas i rith na féile móire bliantúla Lá Mhic Dara ar an 16 Iúil, nuair a fhilleann an ceantar ar an dúchas agus lá é a ndéanann bunadh an cheantair ceiliúradh air fiú agus iad i bhfad ó bhaile. De bharr shrianta Covid-19 is ar líne a dhéanfar ceiliúradh i mbliana.

Tá láithreoir le TG4 Fiona Ní Fhlaithearta tar éis páirt a ghlacadh ann tar éis di bogadh abhaile chun a clann a thógáil ina ceantar dúchais.

Freisin tá Titta Jones as an Fhionlainn, úinéir Lilly’s Eco Clean, a d’aistrigh a gnó agus a teaghlach ó Bhaile Átha Cliath go Carna le bliain anuas agus atá anois ag foghlaim Gaeilge.

Feictear fear as an áit atá ag tógáil clainne sa cheantar, Seán Ó Cathasaigh, príomhfheidhmeannach an fhostóra is mó san áit, Saotharlann Chonamara Teo, agus Evelyn O’Toole agus Seán Ó Cualáin, atá ag obair mar léiritheoir teilifíse.

Dúirt Máirín Ní Choisdealbha Seoige ó Fhorbairt Chonamara Láir go dteastaíonn uathu fáilte a chur roimh na daoine, bídís ag filleadh ar ais nó ag athlonnú. Le linn na tréimhse dianghlasála tá daoine le tithe saoire tar éis fanacht sa cheantar agus “tá siad tar éis bogadh ar ais, tá siad rannpháirteach sa phobal,” a dúirt sí.

Teastaíonn uathu “ardán domhanda” a thabhairt do cheantar Chonamara Láir “ó thaobh infheistíocht le gnó a lonnú sa cheantar, le daoine ag teacht abhaile agus jabanna acu cheana féin ach gur féidir remote working a dhéanamh”.

“Tá sé fhiosrúchán beo i láthair na huaire agus táimid ag cur eolas áitiúil ar fáil, lóistín agus mar sin a roinnt ar an suíomh idirlín conamaralair.ie agus go mbeadh an t-eolas ar fad ann freisin go luath,” a dúirt sí.

Tá infheistíocht sa cheantar tar éis bhunú an ríomh-mhoil GTeic ann agus leathanbhanda acu anois a chabhraíonn le daoine oibriú go háitiúil.

“Rinne Covid féin roinnt margaíochta dúinn ó thaobh remote working de toisc daoine a bheith ag obair ón mbaile agus an t-éileamh atá air sin.

“An fáth is mó gur thosaigh muid an feachtas seo ná gur thug muid faoi deara go mbeadh ár scoileanna i dtrioblóid go luath ó thaobh éilimh de. Tá sé scoil againn sa cheantar seo, oibríonn siad agus tá buntáistí ann. Ní féidir linn fanacht ar rud ar bith, caithfidh muid rud éigin a dhéanamh faoi.”

Dúirt Fiona Ní Fhlaithearta: “Níor thréig muinín ná spiorad an pobal bródúil seo agus tá muid ag cur in iúl don domhan mór go bhfuil deiseanna agus todhchaí den scoth sa gceantar seo do dhaoine ar mian leo filleadh abhaile nó athlonnú go Conamara Láir.

“Fiú agus gur diúltaíodh do chead pleanála thogra Pháirc na Mara an tseachtain seo, ní hé sin deireadh an togra sin ná tograí eile atá á bhforbairt sa gceantar.”