Tar éis oíche iontach, tá an teaghlach ar fad ag tacú le Gaillimh Aontaithe anois

Ní hamháin go gcuaigh an fear beag go Meiriceá sa samhradh le geansaí na Gaillimhe air, tháinig sé abhaile le ceann sacair ó Shasana.

Gaol éigin leis thall a cheap go mbeadh sé ceart go leor é seo a dhéanamh gan é a rá linn. Pé scéal é, fan go bhfaigheann a mac siúd seit drumaí i gcomhair na Nollag uaimse – ní fheadar an mbeidh an meangadh céanna uirthi ansan!

Tháinig an fear beag abhaile ach go háirithe agus é ag rá go bhfuil sé chun an fhoireann seo i Sasana agus an fhoireann eile seo sa bhFrainc a leanúint agus dúirt leis má thánn tú chun foireann sacair i dtír eile a leanúint, caithfidh tú foireann na háite a leanúint chomh maith nó níl cead agat aon fhoireann a leanúint.

Thuig sé cad a bhí i gceist agam agus chomh maith leis sin thuig sé an tábhacht a bhain leis seo ar fad – rud a chuir áthas orm!

Chun a cheart a thabhairt dó, is breá leis a bheith ag féachaint ar shacar mar aon le spóirt eile agus más maith leo rudaí mar seo ag an aois seo caithfimid mar thuismitheoirí tacú leo.

Mar a tharla sé, bhí Gaillimh Aontaithe ag imirt i gcoinne Chathair Chorcaí ar an Aoine sa Ghaillimh agus bheartaíomar tabhairt fé. Bhí sceitimíní ar an bhfear beag ó mhaidin agus ní raibh uaidh ach an lá scoile a chur dó agus isteach linn.

Ní rabhas ag cluiche sacair le breis agus deich mbliana agus an uair dheireanach a bhíos ar Bhóthar na Díge, Galway Bay Rovers an t-ainm a bhí ar an gclub, agus muna bhfuil dearúd orm, Jeff Kenna a d’imir le hÉirinn a bhí mar bhainisteoir.

€20 don mbeirt againn a bhí go maith agus toisc gurb é seo a chéad chluiche bhí orainn scairfeanna le Gaillimh Aontaithe a fháil. Sin cuid don gcraic.

Bhí cúpla míle duine istigh ag an gcluiche agus slua mór tagtha ó Chorcaigh agus dá mbeadh an bua acu bheadh an tsraith buaite acu.

Bhí san le brath nuair a fuaireadar an chéad chúl agus an lucht leanta imithe le gealaigh!

Cheapas ná beadh an cluiche á atosnú leis an ndeatach ó na bladhmanna a bhí timpeall na páirce.

Ní raibh uaim i ndáiríre ach go bhfaigheadh an Ghaillimh cúl ionas go mbeadh an fear beag in ann é a fheiscint agus dul ag léimnt timpeall na háite.

Ní hamháin go bhfuaireadar ceann, fuaireadar an dara ceann chomh maith agus nach mór an tríú ceann fiú. Bhí an t-atmaisféar ar fheabhas ann.

Bhí sórt trua agam don réiteoir, pé cinneadh a dhein sé bhí an slua anuas air agus bhí orm cluasa an fhir óig a chlúdach ó am go chéile – agus le bheith fírinneach b’in an rud is mó nár thaithin liom.

Chuir an fear beag ceist orm canathaobh go bhfuil siad ag tabhairt ‘banker’ ar an réiteoir?

Mar oibríonn sé sa bhanc, arsa mise leis.

Tar éis tamaill, chuir sé ceist eile orm, an mó duine atá ar an bpáirc atá ag obair sa bhanc? Ní raibh freagra agam don gceann sin.

Bhíos ag caint le John Caulfield, bainisteoir na nGaillmheach, tar éis an chluiche agus bhí sé breá sásta, fear a chaith tamall le foireann Chorcaí agus aithne mhaith aige orthu.

Bhí oíche iontach againn, ach an chéad uair eile fanfaidh mé amach ón mbéicíl agus na bankers!