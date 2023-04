Tar éis dom a bheith ar YouTube, is réalta teilifíse anois mé

Eoin P Ó Murchú sa chlár An Clò Mòr

Fuair fear as Baile Átha Cliath páirt i ndráma nua teilifíse in Albain tar éis do léiritheoirí an chláir é a thabhairt faoi deara ar YouTube.

Tá clú ar Eoin P Ó Murchú as a chainéil YouTube agus TikTok, as bheith ina fhuirseoir agus mar gheall ar a bhaint leis Na Gaeil Óga CLG.

Cuireadh tús le craoladh An Clò Mòr ar BBC Alba ag tús na míosa seo. Baineann an scéal le gnó teaghlaigh atá i gcruachás, Muileann MhicSuain sna Hearadh, agus leis na himeachtaí go léir a tharlaíonn thart air – grá, teannas agus strainséirí dána san áireamh.

Duine de na daoine a thagann chun dul ag obair sa mhuileann é carachtar Eoin P, Rory O’Brien.

Éireannach atá ar thóir oibre agus atá ag iarraidh a chuid Gáidhlige a fheabhsú is ea Rory, nó an ea?

“B’fhéidir go bhfuil rún nó dhó aige freisin!” a dúirt Eoin P an tseachtain seo.

Cé go mbíonn sé ar an ardán agus é ina fhuirseoir, ba é seo a chéad ról teilifíse, agus ba ar YouTube ar mhothaigh lucht déanta an chláir é ar dtús seachas ag éisteacht aisteoireachta.

“Suimiúil go leor, chonaic lucht déanta an chláir físeán díom ar chaineál YouTube Chiara Ní É.

“Bhí mé ag caint faoi Ghaeilge na hAlban agus leabhar a d’aistrigh mé go Gaeilge (Tinte na Farraige Duibhe),” a mhínigh Eoin P.

Molann sé do dhaoine eile an t-idirlíon a úsáid mar ardán chun iad féin a chur chun cinn.

“Uaireanta, bíonn beagán eagla orm go ndéanfaidh mé amadán díom féin, ach i bhfírinne saibhríonn sé mo shaol nuair a chuirim an náire faoi chois.

“Mholfainn do dhaoine amhlaidh a dhéanamh! Bíodh an diabhal ag lucht an diúltachais!”

Bhain Ó Murchú an-sult as an taithí a bhí aige, ní amháin ó thaobh na haisteoireachta de, ach ó thaobh aithne a chur ar Na h-Eileanan an Iar agus Albain agus snas a chur ar a chuid Gàidhlige.

“Tá an dá thír agus an dá theanga an-chosúil go deo ar bhealaí go leor ach bhí sé an-suimiúil foghlaim faoi na difríochtaí,” a dúirt sé faoi Éirinn agus Albain.

“Bhásaigh banríon Shasana agus muid ann, mar shampla, agus chonac freagra a bhí cosúil go leor leis an méid a bheadh feicthe agam in Éirinn, chomh maith le tuairimí a bhí an-éagsúil ar fad.”

Mar sin, an bhfeicfidh muid Eoin P ar an scáileán arís amach anseo?

“Cá bhfios, ach beidh ort a rá le Ros na Rún mo chuid ríomhphost a fhreagairt!” a dúirt sé, cé nárbh léir an ag magadh a bhí sé nó nach raibh!