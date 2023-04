Taoiseach: Cé ar an mBlascaod Mór dainséarach do chuairteoirí

Tá sé ráite ag an Taoiseach go bhfuil sé chun scrúdú a dhéanamh ar mholadh go mbeadh caladh nua ar an mBlascaod Mhór, áis a thabharfadh deis do níos mó turasóirí cuairt a thabhairt go sábháilte ar an oileán stairiúil.

Agus é ar cuairt chun an oileáin an tseachtain seo caite, cuireadh ar shúile Mhíchíl Martin go raibh an ché a bhí ann le breis agus céad bliain i ndrochstaid agus gan a bheith sábháilte.

“Tá sé dainséarach go leor, go háirithe agus daoine ag teacht as an mbád go dtí an ché, níl sé sásúil,” a dúirt an Taoiseach ar Nuacht an Deiscirt ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

“Tá gá le caladh nua-aimseartha a chur ar fáil agus a bheidh in oiriúint don timpeallacht agus mar sin de.”

Dúirt an Taoiseach Martin go mbeadh sé ag plé na ceiste leis na húdaráis chun tabhairt faoi phlean chun cé nua-aimseartha agus leithris phoiblí a chur ar an oileán.

Faoi láthair téann líon teoranta daoine ar an oileán agus is féidir lóistín a fháil ann.

Tá caifé ann freisin a bhíonn á riar ag lánúin a fhostaítear trí chomórtas oscailte gach bliain agus bíonn deis ag na buaiteoirí samhradh a chaitheamh ag cur fúthu saor in aisce ar an oileán a thuill cáil as ucht na saothar agus na saíochta a luaitear le húdair mar Thomás Ó Criomhthain, Muiris Ó Súilleabháin agus Peig Sayers.

Agus é in iarthar Chiarraí, thug an Taoiseach cuairt ar Ionad an Bhlascaod, ionad mínithe ar stair agus oidhreacht mhuintir an oileáin, chun dlúthdhiosca ar a raibh ceoltóirí agus amhránaithe ón oileán, a tréigeadh in 1953, le cloisteáil.

Tá ceoltóirí agus amhránaithe de shliocht na mBlascaod le cloisteáil freisin ar an dlúthdhiosca agus iad ag canadh amhrán ar nós Phort na bPúcaí agus Chaisleán Uí Néill.