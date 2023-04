Taistil ar fud an domhain ar mhata draíochta ióga le leabhar Chiaráin

Taistil ar fud an domhain le leabhar úrnua Gaeilge, Diarmuid agus an Mata Yoga Draíochta san Astráil. Foilsíodh i mbliana í agus tá an leabhar oiriúnach do gach aois.

Baineann an scéal le buachaill óg darb ainm Diarmuid. Faigheann sé mata ióga draíochta agus téann sé ar thuras spleodrach spraíúil an tslí ar fad go dtí an Astráil.

Is féidir le páistí foghlaim faoin timpeallacht, faoi na hainmhithe san Astráil agus faoin chultúr sa leabhar. Chomh maith leis sin, is féidir le páistí roinnt ióga nua a fhoghlaim ón leabhar fosta.

Tá an leabhar líonta le léaráidí áille agus insítear an scéal trí rím. Tá 25 staidiúir ióga le foghlaim sa leabhar. Cuirtear ióga, gluaiseachtaí coirp agus oideachas chun cinn in aon leabhar amháin agus ar bhealach spraíúil do pháistí.

Is é Ciarán Mac Fhearghusa údar an leabhair agus seo é a chéad leabhar. Is múinteoir ióga agus aireachais é Ciarán agus tá sé paiseanta faoin ióga a chur chun cinn ar bhealach spraíúil nuálach.

Bhain sé cáilíocht amach sa mhúinteoireacht i gColáiste na Tríonóide sular chaith sé bliain san India ag déanamh staidéar ar an ióga. Sa bhliain 2012, bhunaigh Ciarán an comhlacht Óga Yoga agus ó shin i leith tá breis agus 25,000 dalta bunscoile tar éis cúrsaí Óga Yoga a dhéanamh. Bíonn Ciarán le feiceáil go rialta ar RTÉjr agus ar TG4 ag cur míreanna ióga i láthair do pháistí.

“Is pictiúrleabhar atá ann do pháistí de gach aoisghrúpa,” a dúirt Ciarán le Seachtain.

“Scéal é faoi bhuachaill beag, faigheann sé mata ióga draíochta óna mhamó agus teann sé ag taisteal go dtí an Astráil.

“Deireann a mhamó leis a bheith ar ais roimh am dinnéir! Bhí sé mar sprioc agam é a cheangal isteach le curaclam na bunscoile. In 2015 agus in 2016, bhí mé ag obair le RTÉjr mar láithreoir ióga agus bhí greenscreen againn agus chuaigh mé ag taisteal go dtí áiteanna éagsúla ar mhata draíochta, sin an coincheap – bhí sé i gceist agam i gcónaí rud éigin a fhorbairt.

“Rugadh mo mhac in 2018 agus thosaigh mé ag scríobh agus á chur ar pháipéar agus rinne mé iarracht carachtar a chruthú. Anois tá mo mhac ceithre bliana d’aois go leith agus Diarmuid an t-ainm atá ar mo mhac.”

Chomh maith leis an leabhar, tá cártaí ióga ar fáil le ceannach chun cabhrú le páistí foghlaim faoi ióga agus faoi ainmhithe.

Is cártaí idirghníomhacha iad. Ar thaobh amháin den chárta tá léaráid de Dhiarmuid ag déanamh an deasaithe ióga agus na treoracha a ghabhann leis. Ar an taobh eile tá léaráid den ainmhí ar a bhfuil an deasú ióga bunaithe agus fíric fhánach amháin faoin ainmhí féin.

Faoi láthair, tá na leabhair agus na cártaí ar fáil le ceannach in An Siopa Leabhar i mBaile Átha Cliath, siopa Údar i Ráth Chairn, An Siopa Gaeilge i Co. Dhún na nGall agus Cló Iar-Chonnacht ar €14.95.