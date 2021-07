Taispeántas lán le croí tar éis tragóid dhochreidte

Bhí an t-ádh orm a bheith i bPáirc Elser ag an deireadh seachtaine chun an cluiche peile is fearr sa chraobh i mbliana go dtí seo a fheiceáil.

Ní chabhraíonn cluichí mar sin leis an argóint fáil réidh le Craobhacha na gCúigí. Gan dabht, tá peil Uladh ag sábháilt chraobh na peile i mbliana.

D’éirigh le Muineachán bua dhá chúilín a fháil ar Ard Mhacha agus leis sin, áit i gCluiche Ceannais Uladh den chéad uair ó 2015 a bhaint amach.

Bhí na dálaí deacair le teas dochreidte ann agus tá moladh mór tuillte ag an dá fhoireann as an dóigh ar imir siad an cluiche. Fisiciúil, diongbháilte, ionraic agus oscailte.

Chríochnaigh sé 4-17 le 2-21 agus cé nach mbeidh Banty McEnaney sásta leis an mhéid a ghéill siad, ní thiocfadh leat, más as Muineachán thú, ach a bheith bródúil as an tslí ar imir Muineachán chun é a bhuachaint.

Fuair Conor McManus dhá chic shaora i ndeireadh na himeartha chun an cluiche a chinntiú. Ceann de na taispeántais is fearr i ngeansaí Mhuineacháin le fada.

Ach, gan dabht, ba é an scéal tragóideach a scaip an mhaidin sin a chuir scamall dubh brónach ar an chluiche agus ar mhuintir Mhuineacháin agus an CLG ar fad. Fuair Brendán Óg Ó Dufaigh (ar chlé) bás i dtimpiste chairr an oíche roimh an chluiche.

Bhí sé mar chaptaen ar fhoireann Mhuineacháin a bhuaigh Craobh na Mionúr in 2018 agus mar chaptaen fé 20 i mbliana agus bhí sé ar an bhealach abhaile ón chluiche a bhuaigh siad in aghaidh Dhún na nGall i gcluiche leathcheannais Uladh nuair a tharla an timpiste.

Leochaileacht an tsaoil. Is é rithim an tsaoil ná go bhfaighidh seandaoine bás nó daoine atá an-tinn. Ní cheapann tú riamh go bhfaighidh duine óg bás agus nuair a tharlaíonn sé níl na focail ann chun é a mhíniú ná a thuiscint.

Bhí Ard Mhacha dhá chúilín suas agus sé bhomaite le dul agus an chuma ar an scéal nach mbeadh an lá le Muineachán. Ach fuair siad dóigh chun an cluiche a bhaint.

Luaigh captaen na foirne sinsear Ryan Wylie i ndiaidh an chluiche go raibh taispeántas Mhuineacháin lán le croí. Tá croíthe mhuintir Mhuineacháin briste.

Ba mhaith linn comhbhrón a dhéanamh lena thuistí Brendán agus Esther agus a dheirfiúracha Claire agus Áine. Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.