Taispeáint amháin eile de An Cailín Ciúin, ansin go Cathair na nAingeal

Beidh deis amháin eile ag an bpobal amharc ar An Cailín Ciúin agus ceisteanna a chur ar an stiúrthóir, Colm Bairéad, sula dtéann sé féin agus an léiritheoir is a bhean céile, Cleona Ní Chrualaoi, go Los Angeles le haghaidh mí iomlán d’agallaimh roimh bhronnadh na nOscar.

Tá An Cailín Ciúin – an chéad scannán Gaeilge a ainmníodh don ghradam scannán is clúití ar domhan – le taispeáint ag Institiúid Scannán na hÉireann amárach agus beidh seisiún ceisteanna agus freagraí le Colm ina dhiaidh.

An tseachtain seo chugainn beidh Colm, Cleona agus baill eile den bhfoireann ag eitilt go dtí Los Angeles agus tá trí seachtaine ghnóthacha rompu as sin go dtí an 12 Márta nuair a bhronnfar na gradaim in Amharclann an Dolby i gCathair na nAingeal.

Ag labhairt dó ar an Late Late Show ar RTÉ1 Dé hAoine seo caite le linn ceiliúradh ar an 14 ainmniúchán a fuair scannáin, aisteoirí agus lucht chúl an cheamara ón dtír seo – an líon is mó riamh ó Éirinn – dúirt Colm go raibh tábhacht speisialta dó féin agus do Cleona gur scannán Gaeilge é An Cailín Ciúin.

“Is cainteoirí Gaeilge an bheirt againn agus tá beirt mhac óg againn sa bhaile – Dylan agus Rian, seans go bhfuil siad ag amharc air seo – agus táimid á dtógáil le Gaeilge i mBaile Átha Cliath.”

D’admhaigh Colm go raibh caidreamh casta aige féin leis an nGaeilge agus é ag fás aníos i nDomhnach Míde agus ba theaghlach dhátheangach iad.

“Níor labhair m’athair riamh liom ach i nGaeilge,” a dúirt sé.

“Ach nuair atá tú óg, níl tú ag iarraidh bheith éagsúil ó dhaoine eile. Bheimis thíos ag an ionad siopadóireachta agus bheadh daid ag scairteadh orainn as Gaeilge agus, bhuel, bhíos ag iarraidh a bheith cosúil le gach éinne eile.

“Ach in imeacht ama, thánaig ar an dtuiscint gur bronntanas ar leith an rud a dhein m’athair ar ár son, is rud álainn dara teanga, ár dteanga féin a thabhairt dúinn agus sin an fáth go bhfuilimid ar aon intinn leis agus sinn ag togáil ár bpáistí féin.”

Thug Colm le fios gur dhíbir a athair an teilifís as an dtigh ar feadh bliana agus nach bhfuair siad ar ais é go dtí go raibh Corn an Domhain ar siúl in 1990 agus foireann na hÉireann páirteach ann.

Ag an am sin freisin fuair sé seinnteoir físeán VCR chun scannáin a thaispeáint dá chlann.

“Ba é sin an geata chun na scannánaíochta domsa,” a dúirt Colm.

“M’athair a chuir tús le m’oideachas scannán agus, is dócha, Italia 1990 fosta!”

Thug Cleona le fios gur craoladh An Cailín Ciúin ag breis is leathchéad féile scannán ar fud na cruinne.

Thug sí chun cuimhne bheith ag an bhféile scannán in Sydney na hAstráile agus ag ithe béile i mbialann Shíneach tar éis an scannáin.

“Fuaireamar brioscáin feasa agus d’osclaíos mo cheannsa agus dúirt sé, tá tú tuirseach traochta, téir ag amharc ar scannán, agus d’oscail Colm a cheannsa agus ansan bhí an teachtaireacht – ná héirigh as, tá rudaí iontacha i ndán duit.

“Táimid ag brath ar na teachtaireachtaí dóchais sin ó shin,” a dúirt sí.

Is cinnte gur tháinig tuar ar an dtairngreacht.