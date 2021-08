Táimid an-bhródúil as gach uile lúthchleasaí

Tiocfaidh deireadh leis na Cluichí Oilimpeacha Dé Domhnaigh agus do chomórtas a bhí faoi bhrú toiseacht, níor lig sé síos muid.

Bhí sárthaispeántais ann, le scéalta iontacha lán le gliondar agus cinn le briseadh croíthe. Ach sin an spórt. Ní fhaigheann tú mian do chroí i gcónaí.

Ó thaobh na nÉireannach de, bhí neart dea-scéalta againn. Bhuaigh Paul O’Donovan agus Fintan McCarthy bonn óir sa rámhaíocht, an chéad uair atá bonn óir aimsithe ag Éirinn sa spórt seo.

Chríochnaigh Aifric Keogh, Eimear Lambe, Fiona Murtagh agus Emily Hegarty sa tríú háit sa rámhaíocht agus bonn cré-umha faighte acu. Mar aon leis an dornálaí Aidan Walsh a fuair bonn cré-umha ach bhí díomá air go raibh air tarraingt amach as an bhabhta leathcheannais mar gheall ar ghortú rúitín. Tá bonn cré-umha ag Kellie Harrington; agus seans ann go mbeidh sé ina bhonn airgid nó óir fós!

D’éirigh leis an fhoireann mheasctha sa rás sealaíochta cáiliú don rás ceannais agus tháinig siad san ochtú háit. Éacht dochreidte. Ba chóir go mbeadh na lúthchleasaithe uilig an-bhródúil as a gcuid iarrachtaí. Ach bhí sé chomh deacair ar na lúthchleasaithe nár éirigh leo. Bhí sé feiceálach sna hagallaimh a rinne Shane Lowry agus Rory McIlroy cé chomh díomách is a bhí siad nach bhfuair siad bonn.

Luaigh Lowry na brionglóidí a bhí aige bonn a thabhairt abhaile ach níor éirigh leis. Tháinig na deora le Nicci Daly tar éis gur chaill na himreoirí haca in aghaidh na Breataine Móire.

Bhí sí go hiomlán trína chéile mar seans maith nach mbeidh sí féin ná go leor dá comhghleacaithe ar ais ar an ardán seo arís. B’in an chéad uair a d’éirigh le foireann ban na hÉireann cáiliú do na Cluichí Oilimpeacha.

Is laoch í Sunita Puspure ach bhí sí ag iarraidh bonn a aimsiú agus nuair nár cháiligh sí don rás leathcheannais rámhaíochta, mhothaigh muid uilig an-díomá di.

Chuaigh Rhys McClenaghan chomh fada leis an bhabhta ceannais sa chapall corr ach chuaigh a mhéar san áit mhícheart agus chuir sé as cothrom é agus thit sé. Bhí seans iontach aige bonn óir a aimsiú ach rinne sé sár-agallamh ina dhiaidh ag caint faoi agus ag geallúint go mbeadh sé ar ais.

Níor éirigh le Ciara Mageean, Sarah Lavin ná Phil Healy ach an oiread agus chuala muid an díomá agus an phian ina nglórtha tar éis an tsár-iarracht a rinne siad chun teacht chomh fada leis seo.

Feiceann muid na lúthchleasaithe gach ceithre bliana sna Cluichí Oilimpeacha ach ní fheiceann muid an obair uilig a dhéantar roimh ré. Tá na blianta caite acu ag cleachtadh agus ag ullmhú don ócáid seo. Sin an bhrionglóid a bhí acu ó bhí siad óg.

Tá moladh mór tuillte as an dóigh gur éirigh leo cáiliú don eachtra lúthchleasaíochta is mó ar domhan. Bígí bródúil as an mhéid atá déanta agaibh mar go bhfuil muidne an-bhródúil asaibh.