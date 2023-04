Táim fós traochta tar éis deireadh seachtaine sna Stáit Aontaithe, ach b’fhiú gach nóiméad

Le Covid agus gach aon rud a chuaigh leis, ní rabhas sna Stáit Aontaithe ó 2019. Chuas ann gach bliain ó 2002 agus cúpla uair sa bhliain tar éis do bhean an tí agus mé fhéin teacht le chéile.

Obair agus an diabhail paindéim a tháinig idir mé agus turas trasna na farraige. Le saoire na Cásca againn, chuaigh Rita agus an fear beag sall an tseachtain seo caite agus toisc lá saoire bainc a bheith ann ar an Luan, bheartaíos scaoileadh fé.

Sall ar an Aoine agus abhaile oíche Dé Domhnaigh agus in Éirinn maidin Dé Luain. Ní raibh seó againn an lá san agus ní raibh i ndán domsa ach codladh!

Ní raibh mórán codlata ann ar an nDéardaoin agus mé ar an mbóthar ag a trí chun a bheith i mBaile Átha Cliath ag a sé don eitilt ag a naoi. Sea, ní raibh aon eitilt a rúnaidh mo dhátaí go New Jersey ná Nua-Eabhrac ón tSionainn agus sé an trua san.

Tá gach aon ní níos fusa ón aerfort sin agus é i bhfad níos cóngaraí don mbaile chomh maith. Pé scéal bhíos breá sásta a bheith ag dul.

Rud amháin fúm ná bím in ann codladh in aon áit agus creid é nó ná creid ach bím im’ chodladh sara bhfágann an t-eitleán an talamh. An turas ba thapúla riamh!

Dhúisíos agus uair an chloig le dul, rud a fhág mé breá friseáilte nuair a d’ísligh an t-eitleán i Newark. Cé go raibh an lá agus cuid den oíche caite agam ag taisteal, ní raibh sé ach ina mhaidin ann – 11.30.

Caithfidh mé a rá go raibh sé go hiontach muintir Rita a fheiscint, go mórmhór a deartháireacha. Ní fhaca iad le cúpla bliain anuas – chonaic a tuismitheoirí ag an Nollaig.

Caithfead gáire mar aon uair a théim ann bíonn bricfeasta mór déanta ag máthair Rita dom ach is bricfeasta Gaelach a bhíonn ann agus le bheith fírinneach níl faic uaim ach pancóga le huibheacha agus stéig ó IHOP!

Chaitheas an méid a bhí os mo chomhair a ithe agus bhí orm fanacht lá eile le IHOP. B’fhiú an fanacht dála an scéil! Bhí orthu mé a ardach amach nuair a bhíos críochnaithe.

Cé ná rabhas ach leathuair an chloig ó Manhattan, níor chuas in aice léi. Cuireann sé seo iontas ar chuid dem’ chairde.

Tarlaíonn sé seo gach uair más ea. Uaireanta bheinn ann i gcomhair míosa agus ní bheinn ann agus uaireanta eile bheinn ann dhá uair in aon lá amháin le hathair Rita.

Aifreann maidin Dé Domhnaigh agus teacht le chéile ag an gclann ar fad an lá san. Bhí sé chomh deas gach éinne a bheith le chéile. Le páistí, obair agus sinne in Éirinn, níl sé easca gach éinne a thabhairt le chéile.

Faraor bhí ormsa fágaint luath mar go raibh orm dul abhaile chun dul ag obair.

Ní raibh fonn abhaile orm, theastaigh cúpla lá eile uaim agus ag féachaint siar air bhí sé ceart agam é sin a dhéanamh.

Sin mar a chaitheas deireadh na Cásca, i measc daoine muintire. Táim fós traochta inniu agus beidh go ceann cúpla lá eile ach is cuma liom sa diabhail, b’fhiú gach nóiméad.