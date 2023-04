Tacaíonn Seachtain le féilire Na Gaeil Óga 2023

Rinne muid urraíocht ar mhí amháin san fhéilire (mí Iúil) den dara bliain as a chéile.

Dúirt Conán Glass ón chlub gur foilsíodh an féilire le hairgead a bhailiú do na foirne do na himreoirí níos óige.

“Tá na costais ag dul in airde bliain i ndiaidh bliana agus bíonn sé tábhachtach gach bliain theacht ar bhealaí úra le hairgead a thiomsú,” a dúirt sé.

“I gCoiste na nÓg tháinig muid aníos leis an smaoineamh le féilire a dhéanamh. Chomh maith leis an tábhacht a bhaineann le tiomsú airgid, cosnaíonn achan cheann €20 agus ceannaíonn an chuid is mó de na teaghlaigh sa chlub é.

“Tá urraíocht ar gach leathanach agus fuair muid urraitheoirí iontach flaithiúil le dhá bhliain anuas. Chomh maith leis sin, taispeánann an féilire don chlub an fás atá ag tarlú bliain i ndiaidh bliana.

“I gcomparáid leis an chéad fhéilire, tá dhá fhoireann úra againn faoi aois, agus dhá fhoireann sinsir fosta, foireann C na hiomána agus foireann peile na máithreacha.

“Tá sé tábhachtach go dtuigeann an pobal an fás agus cuireann sé le spiorad agus láidreacht an chlub sinn a fheiceáil le chéile.

“Táimid i gcónaí ag earcú imreoirí úra agus bíonn fáilte roimh imreoirí úra nó roimh dhaoine atá ag iarraidh cuidiú leis an chlub ar bhealach ar bith. Beidh muid iontach buíoch má théann siad i dteagmháil linn.”

Tá an féilire ar fáil ach ríomhphost a chur chuig pobal@nagaeilgeoga.ie.

Agus tá Na Gaeil Óga sa tóir ar imreoirí úra do shéasúr na bliana 2023.

Bliain rathúil a bhí in 2022 do Na Gaeil Óga – bhuaigh foireann peile na mban an tsraith agus bhain ardú céime amach go dtí Roinn 7. Bhain an fhoireann A iomána ardú céime amach ó Roinn 7 go Roinn 6. Bhí bua stairiúil ag an fhoireann chamógaíochta nuair a bhuaigh siad craobhchomórtas

Sóisear 6. Chomh maith leis sin, bhuaigh an fhoireann cailíní faoi 14 Sciath Roinn 6 sa chamógaíocht.

Deis iontach atá ann éirí aclaí agus do chuid Gaeilge a fheabhsú nó a labhairt. Do na daoine fásta tá foirne peile idir fhir agus mhná, iomána agus camógaíochta ag leibhéil éagsúla. Tá os cionn 500 ball imeartha ag an chlub agus anuraidh cuireadh an tríú foireann fhásta iomána chun páirce den chéad uair riamh.

Dúirt Bairbre Ní Chonchúir ó fhoireann na mban: “Timpeall ar an am seo bliana bíonn daoine ag pleanáil rudaí nua. Éinne a bhfuil suim acu éirí aclaí, a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus aithne a chur ar chairde nua mholfainn go mór dóibh imirt le ceann dár bhfoirne. Craic den scoth atá ann!”

Tá foirne ag Na Gaeil Óga sa dá spórt Ghaelacha do dhaoine óga idir trí agus 15 bliana d’aois. Tagann go leor dá gcuid ball ó iarthar Bhaile Átha Cliath, áit a bhfuil siad lonnaithe i Leamhcán, chomh maith le teaghlaigh a bhfuil an Ghaeilge acu sa bhaile nó a bhfuil suim ar leith acu inti.

Arsa Jeaic Mag Fhinn, a bhíonn ag imirt leis na foirne fásta agus ag cabhrú leis an Acadamh do na páistí is óige ar fad: “Tá sé iontach an fhorbairt a thagann ar na páistí ó thaobh gluaiseachta, muiníne agus teanga.

“Is breá liom é nuair a fheicim tuistí agus gasúir nua ag bualadh isteach, ag léiriú dá gclann go bhfuil teanga tí s’acu in úsáid sa saol mór amuigh. Tá an chéad ghlúin eile de Na Gaeil Óga á gcruthú agus á gcumasú againn agus táim ag súil leis an lá a mbeidh siad ag imirt lenár dtaobh!”

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar na meáin shóisialta nó ó cumannclg@gmail.com.

Dóibh sin nach bhfuil san ardchathair, tá Laochra Loch Lao ann i mBéal Feirste agus foirne do dhaoine óga agus do dhaoine fásta araon acu. Tá Gaeil na Gaillimhe ag dul ó neart go neart i gCathair na dTreabh freisin.